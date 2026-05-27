Общий горизонт Тимура Новикова и Иосифа Бродского очертили на выставке в Фонтанном Доме. Рассказываем, как это получилось

История знакомства

Культовые петербургские художник и поэт не были друзьями и даже не встречались в Ленинграде. Принадлежали к разным кругам и поколениям. Но, во-первых, некоторое созвучие есть в их биографиях — начиная с детства, проведенного на Литейном проспекте, и заканчивая статусом титанов неофициального искусства. А во-вторых, уже после эмиграции Бродского они все-таки познакомились. Это произошло в Стокгольме в 1988 году. В Музее Ахматовой показывают газету, где фотографии обоих расположены на одной полосе. У Тимура и «Новых художников» там проходила выставка, которую посетил поэт. В тот раз Новиков купил в ближайшем магазине том стихов Бродского на шведском, чтобы взять автограф, эта книга тоже включена в экспозицию. Спустя пять лет, в 1993-м, они увиделись в Амстердаме, на большой ретроспективе художника в Стеделийк-музее. Там состоялась их беседа, одними из главных тем которой стали понятия горизонта, пространства и перспективы.

Этот диалог опубликован и уже становился отправной точкой для выставок: например, в лондонской галерее White Space Gallery в 2016 году открыли проект «Горизонты».