7 многообещающих балетных артистов Петербурга, о которых скоро будут говорить все

Минчхоль Чон

Мариинский театр, первый солист

Первый солист дебютировал в Мариинском театре в конце прошлого сезона: в балете «Баядерка» Минчхоль Чон вышел в партии сердцееда Солора, которого не могут поделить две главные героини — Никия и Гамзатти. Молодую звезду выписали в Россию, наблюдая за его успехами в главной танц-компании Южной Кореи «Юниверсал-балет». А еще — на международных конкурсах. Главный приз Youth America Grand Prix подтвердил — надо брать!

Сейчас танцовщик, успевший на родине стать еще и вдохновением для арт+фэшн-глянца, на сцену выходит с суперзвездами мариинской труппы — от Олеси Новиковой в «Жизели» до Ренаты Шакировой в «Спящей красавице». Отличная выучка, аккуратность, академичность, пятые позиции — все на месте. Теперь наблюдаем, удастся ли юному солисту (Минчхоль Чону всего 21 год!) повторить успех премьера Кимина Кима, так полюбившегося строгим петербургским балетоманам.