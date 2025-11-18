7 многообещающих балетных артистов Петербурга, о которых скоро будут говорить все

Собака.ru снова гадает по фуэте и па-де-де и прогнозирует (со стопроцентной гарантией!) будущих звезд балета Петербурга и не только. Наш танц-колумнист и автор телеграм-канала VeryBallet Ольга Угарова рассказывает, выступления каких ньюкамеров точно не стоит пропускать.
Минчхоль Чон
Мариинский театр, первый солист
Первый солист дебютировал в Мариинском театре в конце прошлого сезона: в балете «Баядерка» Минчхоль Чон вышел в партии сердцееда Солора, которого не могут поделить две главные героини — Никия и Гамзатти. Молодую звезду выписали в Россию, наблюдая за его успехами в главной танц-компании Южной Кореи «Юниверсал-балет». А еще — на международных конкурсах. Главный приз Youth America Grand Prix подтвердил — надо брать!
Сейчас танцовщик, успевший на родине стать еще и вдохновением для арт+фэшн-глянца, на сцену выходит с суперзвездами мариинской труппы — от Олеси Новиковой в «Жизели» до Ренаты Шакировой в «Спящей красавице». Отличная выучка, аккуратность, академичность, пятые позиции — все на месте. Теперь наблюдаем, удастся ли юному солисту (Минчхоль Чону всего 21 год!) повторить успех премьера Кимина Кима, так полюбившегося строгим петербургским балетоманам.
Мария Чернявская
Мариинский театр, корифейка
Выпускница Академии им. Вагановой числится в статусе корифейки Мариинского театра. Если формально, то это уже не артистка кордебалета, но еще и не солистка. Тем не менее зачастую корифеи не только выходят в главных партиях, но и ведут целые спектакли. И Мария Чернявская — как раз такой пример. С прошлого сезона ее имя стало звучать чаще, а критики начали отмечать лихость Марии в роли Китри в балете «Дон Кихот». К чему присоединяемся и мы: огненный и экспрессивный характер испанской героини в исполнении Чернявской трудно не подметить.
Сильную харизму танцовщицы решили поддержать, и теперь в ее репертуаре значится партия Гамзатти из «Баядерки», властной дочери раджи, приказавшей убить соперницу. Смотрим в глаза Марии и понимаем: да, она и так актерски может.
Яна Пенева
Мариинский театр, вторая солистка
В списке артистов Мариинского театра в этом сезоне появилось сразу трое солистов, окончивших школу Джона Крэнко в Штутгарте. Это Яна Пенева, Рома Гуделев и Алексей Ороховски. Британский артист балета и хореограф Крэнко был приглашен возглавить труппу в Штутгарте на заре 1960-х. Это он превратил компанию во всемирно известный авторский театр, а из его труппы вышли суперзвезды, без которых немыслима история современного балета: Джон Ноймайер, Уильям Форсайт и Иржи Килиан. И его школа на европейской балетной карте — одна из самых желанных.
Балерина с болгарскими корнями Яна Пенева родилась в США, где и начала свой путь в классическом танце. После обучения у Крэнко танцевала в кордебалете Штутгартского балета, но практически моментально — всего за шесть месяцев — стала солисткой. За плечами Яны — образцы мировой хореографии, включая спектакли Ноймайера и Макмиллана, а теперь ее репертуар будет пополняться голубой классикой. Так, Пенева уже дебютировала в партии царственной Повелительницы дриад в «Дон Кихоте».
Рома Гуделев
Мариинский театр, второй солист
Еще один выпускник Школы Джона Крэнко Рома Гуделев родился в Токио. В его биографии сначала случилась Белорусская хореографическая гимназия-колледж (на родине отца), а после — Большой театр также в Беларуси, где Гуделев танцевал как стажера труппы. Но молодому артисту с отличным природным прыжком и вращением хотелось попробовать расширить свои горизонты — так он оказался в Штутгарте. (Развитию карьеры также способствовали первые премии Youth America Grand Prix и московского Международного конкурса артистов балета и хореографов.) А впоследствии и в Петербурге — в Мариинском театре.
Одну из главных партий в классическом «Корсаре» Али, мужественного брутала, Роме доверили впервые совсем недавно — на гастролях Мариинского в Китае в октябре.
Алексей Ороховски
Мариинский театр, второй солист
Ньюкамер Мариинского из все той же штутгартской Школы Джона Крэнко Алексей Ороховски родом из США. Также лауреат престижного Youth America Grand Prix уже дебютировал в партии Али в «Корсаре» (как и Рома Гуделев!).
Мощный прыжок и легкость полета должны сделать свое дело и довести юного солиста до звездного статуса. Не зря с ним (и с Ромой!) репетирует блистательный премьер Леонид Сарафанов, передавая свой опыт колоратурного и одновременно благородного танца новому поколению Мариинского.
Хорхе Николас
Михайловский театр, артист
Имя испанца Хорхе Николаса только начинает звучать в лентах телеграм-каналов. В прошлом году он окончил Академию Вагановой по классу Фетона Миоцци, а в Петербург был приглашен лично худруком Академии Жанной Аюповой.
Стартовав в Михайловском театре с небольших партий, танцовщик уже в начале ноября впервые вышел в большой роли: дебютом в крупной форме стала роль Чиполлино в одноименном балете Хачатуряна. Детский сюжет и красочность постановки не должны обмануть: хореография спектакля коварная и требует от артиста, кроме озорного исполнения, виртуозной техники на максимальных скоростях.
Вероника Стерхова
Театр балета им. Леонида Якобсона, первая солистка
Образцовая выпускница Пермского хореографического училища, близкого по сути и духу к Академии Вагановой, шла к статусу первой солистки постепенно. Обладательница приза «За верность традициям русской балетной школы» именитого конкурса «Арабеск» сразу после окончания учебы оказалась в Театре Якобсона.
Мастерство и артистичность балерина вдумчиво шлифовала в небольших партиях, постигая секреты сюжетного спектакля на примерах «Лебединого озера» и «Спящей красавицы». Упорный труд и выучка привели Веронику к главной роли Маши в «Щелкунчике». А умение работать с техникой — к центральным партиям в современной хореографии: в ураганных «Озорных частушках» и изобретательных «598 тактах» Вячеслава Самодурова.
Текст: танц-колумнист Ольга Угарова
