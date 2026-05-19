15 недавних триллеров, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2026 года в кинотеатрах и на онлайн-платформах появилось множество хороших триллеров — от кассово успешных «Горничной» и «Наследника» до экспериментов на стыке с хоррором («Цинга») или социальной сатирой («На помощь!» Уэса Крэйвена). Собака.ru рассказывает о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас.

Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2025-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2026-м.

Lionsgate, Hidden Pictures, Feigco Entertainment, 2025

«Горничная» / The Housemaid (18+)

Триллер с Сидни Суини («Эйфория»), которая играет горничную, устроившуюся на работу к загадочной семье богачей — в процессе выясняется, что их особняк хранит в себе очень много страшных тайн. Среди других заметных персонажей каста — Аманда Сайфред, а режиссером проекта выступил один из авторов «Офиса» Пол Фиг.

Вышел на «Кинопоиск», «Иви», «Кион», Start, Okko, Wink

Blueprint Pictures, StudioCanal, 2026

«Наследник» / How to Make a Killing (18+)

Криминальная комедия-триллер о наследнике многомиллиардного состояния по имени Бекет (Глен Пауэлл), от которого еще до рождения отказался глава сказочно богатого семейства. Благодаря подруге детства Джулии (Маргарет Куолли) он узнает, что все-таки может станет обладателем огромных денег — правда, в очереди из семи других родственников-претендентов он стоит последним. Тогда Бекет решается устранить конкурентов одного за другим. Картину снял Джон Паттон Форд («Преступница Эмили»).

Вышел на Prime Video, Apple TV

Chernin Entertainment, Ian Bryce Productions, Netflix, RVK Productions, 2026

«Вершина» / Apex (18+)

Триллер Бальтасара Кормакура («Эверест») со звездным кастом: пережившая потерю любимого экстремалка Саша (Шарлиз Терон) отправляется в Австралию сплавляться по горной реке, где натыкается на психопатичного охотника на людей с арбалетом (Тэрон Эджертон). Кроме них в картине снялись Эрик Бана, Кэйтлин Стэйси и другие.

Вышел на Netflix

QS FILMS, Forza Film, 2026

«Кто-то должен умереть» (18+)

Камерный ироничный триллер Евгения Григорьева («Подельники»). По сюжету две семейные пары вместе проводят время в загородном доме. Это богатые, но переживающие кризис отношений Юлия и Михаил (Юлия Снигирь и Павел Деревянко) и с виду вполне счастливые Аня и Никита (Аглая Тарасова и Денис Прытков). Однако идиллические выходные прерываются — узнав, что Миша и Аня крутят роман под носом у своих половинок, Юлия решает отравить обоих и заставить играть в жестокую игру — противоядие получит только тот, кто сможет доказать искренность своих чувств.

Вышел на  «Иви», Start, Premier, Okko, Wink

АО «Свердловская киностудия» при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и кинопрокатной компании ВОЛЬГА, 2026

«Цинга» (18+)

Победитель фестиваля «Зимний»-2025 — по сюжету триллера священнослужитель Петр (Дмитрий Поднозов) и послушник Федор (Никита Ефремов) в начале девяностых едут на Ямал, чтобы уговорить местных оленеводов принять православие. Однако в их миссию вмешивается страшная болезнь, которая в этих краях является в облике прекрасной девушки. Срежиссировал картину Владимир Головнев, ранее занимавшийся документалистикой.

Вышел на «Кинопоиск», Okko, «Кион», «Иви», Start, Wink

Recorded Picture Company (RPC), Skopia Film, 2026

«На цепи» / The Good Boy (18+)

Триллер о молодом и дерзком тусовщике Томми (Энсон Бун, «Мадам Клико»), которого берется перевоспитывать очень странная семейная пара (звезда «Переходного возраста» Стивен Грэм и Андреа Райзборо из «Ради Лесли») — причем педагогический метод заключается в том, что его сажают на цепь в подвале. Автором фильма стал польский режиссер Ян Комаса («Тело Христово»).

Вышел на «Кинопоиск», «Иви», Okko

Wy Productions, Ninety Films, StudioCanal, M6 Films, Panache Productions, 2025

«Гуру» / Guru (18+)

Триллер Яна Гозлана («Черный ящик») с Пьером Нинэ («Граф Монте-Кристо»), в котором он играет успешного коуча по личностному росту Матье — однако у его бешеной популярности есть и обратная сторона в лице таинственного и очень опасного недоброжелателя. В других ролях — Марион Барбо, Кристоф Монтене и Антони Бажон.

Еще идет в кинотеатрах

XYZ Films, 74 Entertainment, 87North, IPR.VC, Resolute Films, 2026

«Опасные отношения» / Over Your Dead Body (18+)

Триллер о непростой семейной паре (Джейсон Сигел и Самара Уивинг), которые приехали решить в уединенную хижину собственные личные проблемы, но столкнулись с нападением преступников — которым в этой ситуации можно только посочувствовать. Режиссер — Йорма Такконе (сериал «Чудотворцы»).

Еще идет в кинотеатрах

Artists Equity, 2026

«Лакомый кусок» / The Rip (18+)

Новый совместный проект лучших друзей в кино и в жизни Бена Аффлека и Мэтта Дэймона — в «Лакомом куске» они играют двух копов из Майами. В составе опергруппы те натыкаются на тайник наркоторговцев с 20 миллионами долларов внутри. На такое сокровище сразу находится много желающих, что мгновенно приводит к увлекательным подковерным играм с непредсказуемым результатом.

Режиссером выступил Джо Карнахан («День курка»), также среди заметных лиц проекта — Стивен Ян из «Грызни» и Тияна Тейлор из «Битвы за битвой».

Вышел на Netflix

Doublethink, Five Henrys, Imagenation Abu Dhabi FZ, Spooky Pictures, The Space Program, 2025

«Чума» / The Plague (18+)

Драматический триллер о подростковом буллинге, участвовавший в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. В спортивном лагере по водному поло 12-летнего Бена (Эверетт Бланк) втягивают в травлю сверстника Илая (Кенни Расмуссен) из-за его проблемной кожи. Мальчику предстоит решить — слиться с агрессивным коллективом или встать на сторону жертвы. Для режиссера Чарли Полинджера эта картина стала дебютной.

Вышел на Prime Video

Redwire Pictures, Black Magic, 2026

«Проклятый рыцарь» / The Dreadful (18+)

Британский мистический триллер со звездами «Игры престолов» в главных ролях: в разгар Войны Алой и Белых Роз девушка Анна (Софи Тернер) дожидается мужа с поля боя, однако к ней приезжает его сослуживец Яго (Кит Харингтон) с трагическими новостями. А вместе с ним в городе появляется загадочный всадник-демон. Режиссером выступила Наташа Кермани («З/Л/О 85»).

Вышел на Prime Video

Amazon MGM Studios, Working Title Films, RAW, Wild State, The Story Factory, 2026

«Ограбление в Лос-Анджелесе» / Crime 101 (18+)

История ловкого и опытного грабителя ювелирных магазинов Майка (Крис Хемсворт), объединившего свои усилия с сотрудницей страхового агентства Шэрон (Холли Берри). Их альянс через некоторое время оказывается под прицелом въедливого полицейского Лу (Марк Руффало). Также в касте — Барри Кеоган, Ник Нолти и Дженнифер Джейсон Ли. Режиссером выступил Барт Лэйтон («Американские животные»).

Вышел на Prime Video

20th Century Studios, British Film Commission, Canadian Film or Video Production Services Tax Credit (PSTC), Raimi Productions, TSG Entertainment, 2026

«На помощь!» / Send Help (18+)

Возвращение легендарного Сэма Рэйми в формате черной комедии на грани триллера. После авиакатастрофы опытная офисная работница Линда (Рэйчел Макадамс) оказывается на необитаемом острове со своим молодым начальником Брэдли (Дилан О’Брайен) — ситуация сразу принимает непредсказуемый оборот (в какой-то момент доходит и до членовредительства).

Вышел на Prime Video

Amazon MGM Studios, Atlas Entertainment, Bazelevs Entertainment, Bazelevs Production, Big Indie Pictures, 2026

«Казнить нельзя помиловать» / Mercy (18+)

Сай-фай Тимура Бекмамбетова в формате «скринлайф» с Крисом Праттом («Стражи Галактики») в роли детектива, обвиненного в убийстве жены (Аннабелль Уоллис, «Злое»). Притом вердикт по законам будущего ему вынес искусственный интеллект (в облике Ребекки Фергюсон из «Дюны») — но дал 90 минут на то, чтобы доказать свою невиновность.

Вышел на Prime Video

OPE Partners, QWGmire, WME Independent, 2026

«Нормал» / Normal (18+)

Нео-вестерн о шерифе по имени Улисс (Боб Оденкерк, «Лучше звоните Солу»), приехавшем в маленький американский городок Нормал на замену умершему коллеге. Тихая размеренная жизнь прерывается ограблением банка, за которым скрывается локальный заговор — и полицейский должен решить, как глубоко ему вмешиваться в эту историю. Режиссером фильма выступил Бен Уитли («Высотка», «Перестрелка»), а сценарий написал автор «Джона Уика» Дерек Колстад.

Еще идет в кинотеатрах

