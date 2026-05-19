15 недавних триллеров, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2026 года в кинотеатрах и на онлайн-платформах появилось множество хороших триллеров — от кассово успешных «Горничной» и «Наследника» до экспериментов на стыке с хоррором («Цинга») или социальной сатирой («На помощь!» Уэса Крэйвена). Собака.ru рассказывает о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас.
Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2025-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2026-м.
«Горничная» / The Housemaid (18+)
Триллер с Сидни Суини («Эйфория»), которая играет горничную, устроившуюся на работу к загадочной семье богачей — в процессе выясняется, что их особняк хранит в себе очень много страшных тайн. Среди других заметных персонажей каста — Аманда Сайфред, а режиссером проекта выступил один из авторов «Офиса» Пол Фиг.
Вышел на «Кинопоиск», «Иви», «Кион», Start, Okko, Wink
«Наследник» / How to Make a Killing (18+)
Криминальная комедия-триллер о наследнике многомиллиардного состояния по имени Бекет (Глен Пауэлл), от которого еще до рождения отказался глава сказочно богатого семейства. Благодаря подруге детства Джулии (Маргарет Куолли) он узнает, что все-таки может станет обладателем огромных денег — правда, в очереди из семи других родственников-претендентов он стоит последним. Тогда Бекет решается устранить конкурентов одного за другим. Картину снял Джон Паттон Форд («Преступница Эмили»).
Вышел на Prime Video, Apple TV
«Вершина» / Apex (18+)
Триллер Бальтасара Кормакура («Эверест») со звездным кастом: пережившая потерю любимого экстремалка Саша (Шарлиз Терон) отправляется в Австралию сплавляться по горной реке, где натыкается на психопатичного охотника на людей с арбалетом (Тэрон Эджертон). Кроме них в картине снялись Эрик Бана, Кэйтлин Стэйси и другие.
Вышел на Netflix
«Кто-то должен умереть» (18+)
Камерный ироничный триллер Евгения Григорьева («Подельники»). По сюжету две семейные пары вместе проводят время в загородном доме. Это богатые, но переживающие кризис отношений Юлия и Михаил (Юлия Снигирь и Павел Деревянко) и с виду вполне счастливые Аня и Никита (Аглая Тарасова и Денис Прытков). Однако идиллические выходные прерываются — узнав, что Миша и Аня крутят роман под носом у своих половинок, Юлия решает отравить обоих и заставить играть в жестокую игру — противоядие получит только тот, кто сможет доказать искренность своих чувств.
Вышел на «Иви», Start, Premier, Okko, Wink
«Цинга» (18+)
Победитель фестиваля «Зимний»-2025 — по сюжету триллера священнослужитель Петр (Дмитрий Поднозов) и послушник Федор (Никита Ефремов) в начале девяностых едут на Ямал, чтобы уговорить местных оленеводов принять православие. Однако в их миссию вмешивается страшная болезнь, которая в этих краях является в облике прекрасной девушки. Срежиссировал картину Владимир Головнев, ранее занимавшийся документалистикой.
Вышел на «Кинопоиск», Okko, «Кион», «Иви», Start, Wink
«На цепи» / The Good Boy (18+)
Триллер о молодом и дерзком тусовщике Томми (Энсон Бун, «Мадам Клико»), которого берется перевоспитывать очень странная семейная пара (звезда «Переходного возраста» Стивен Грэм и Андреа Райзборо из «Ради Лесли») — причем педагогический метод заключается в том, что его сажают на цепь в подвале. Автором фильма стал польский режиссер Ян Комаса («Тело Христово»).
Вышел на «Кинопоиск», «Иви», Okko
«Гуру» / Guru (18+)
Триллер Яна Гозлана («Черный ящик») с Пьером Нинэ («Граф Монте-Кристо»), в котором он играет успешного коуча по личностному росту Матье — однако у его бешеной популярности есть и обратная сторона в лице таинственного и очень опасного недоброжелателя. В других ролях — Марион Барбо, Кристоф Монтене и Антони Бажон.
Еще идет в кинотеатрах
«Опасные отношения» / Over Your Dead Body (18+)
Триллер о непростой семейной паре (Джейсон Сигел и Самара Уивинг), которые приехали решить в уединенную хижину собственные личные проблемы, но столкнулись с нападением преступников — которым в этой ситуации можно только посочувствовать. Режиссер — Йорма Такконе (сериал «Чудотворцы»).
Еще идет в кинотеатрах
«Лакомый кусок» / The Rip (18+)
Новый совместный проект лучших друзей в кино и в жизни Бена Аффлека и Мэтта Дэймона — в «Лакомом куске» они играют двух копов из Майами. В составе опергруппы те натыкаются на тайник наркоторговцев с 20 миллионами долларов внутри. На такое сокровище сразу находится много желающих, что мгновенно приводит к увлекательным подковерным играм с непредсказуемым результатом.
Режиссером выступил Джо Карнахан («День курка»), также среди заметных лиц проекта — Стивен Ян из «Грызни» и Тияна Тейлор из «Битвы за битвой».
Вышел на Netflix
«Чума» / The Plague (18+)
Драматический триллер о подростковом буллинге, участвовавший в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. В спортивном лагере по водному поло 12-летнего Бена (Эверетт Бланк) втягивают в травлю сверстника Илая (Кенни Расмуссен) из-за его проблемной кожи. Мальчику предстоит решить — слиться с агрессивным коллективом или встать на сторону жертвы. Для режиссера Чарли Полинджера эта картина стала дебютной.
Вышел на Prime Video
«Проклятый рыцарь» / The Dreadful (18+)
Британский мистический триллер со звездами «Игры престолов» в главных ролях: в разгар Войны Алой и Белых Роз девушка Анна (Софи Тернер) дожидается мужа с поля боя, однако к ней приезжает его сослуживец Яго (Кит Харингтон) с трагическими новостями. А вместе с ним в городе появляется загадочный всадник-демон. Режиссером выступила Наташа Кермани («З/Л/О 85»).
Вышел на Prime Video
«Ограбление в Лос-Анджелесе» / Crime 101 (18+)
История ловкого и опытного грабителя ювелирных магазинов Майка (Крис Хемсворт), объединившего свои усилия с сотрудницей страхового агентства Шэрон (Холли Берри). Их альянс через некоторое время оказывается под прицелом въедливого полицейского Лу (Марк Руффало). Также в касте — Барри Кеоган, Ник Нолти и Дженнифер Джейсон Ли. Режиссером выступил Барт Лэйтон («Американские животные»).
Вышел на Prime Video
«На помощь!» / Send Help (18+)
Возвращение легендарного Сэма Рэйми в формате черной комедии на грани триллера. После авиакатастрофы опытная офисная работница Линда (Рэйчел Макадамс) оказывается на необитаемом острове со своим молодым начальником Брэдли (Дилан О’Брайен) — ситуация сразу принимает непредсказуемый оборот (в какой-то момент доходит и до членовредительства).
Вышел на Prime Video
«Казнить нельзя помиловать» / Mercy (18+)
Сай-фай Тимура Бекмамбетова в формате «скринлайф» с Крисом Праттом («Стражи Галактики») в роли детектива, обвиненного в убийстве жены (Аннабелль Уоллис, «Злое»). Притом вердикт по законам будущего ему вынес искусственный интеллект (в облике Ребекки Фергюсон из «Дюны») — но дал 90 минут на то, чтобы доказать свою невиновность.
Вышел на Prime Video
«Нормал» / Normal (18+)
Нео-вестерн о шерифе по имени Улисс (Боб Оденкерк, «Лучше звоните Солу»), приехавшем в маленький американский городок Нормал на замену умершему коллеге. Тихая размеренная жизнь прерывается ограблением банка, за которым скрывается локальный заговор — и полицейский должен решить, как глубоко ему вмешиваться в эту историю. Режиссером фильма выступил Бен Уитли («Высотка», «Перестрелка»), а сценарий написал автор «Джона Уика» Дерек Колстад.
Еще идет в кинотеатрах
