Как хореографу и экс-премьеру Мариинского театра Вячеславу Самодурову удалось стать главным по вау-спектаклям в Театре им. Якобсона и реформировать «Урал Опера Балет»?

О консерватизме в балете и задаче искусства

Ваша цитата: «Единственное, что может вывести русский балет из кризиса, — мораторий на “Лебединое озеро”, “Баядерку” и “Щелкунчика”». Получается, вы не продолжатель традиции, а хореограф, который с ней спорит?

Я очень люблю традицию и опираюсь на нее, но каждое поколение должно оставить следующему что-то свое. Надо знать, уважать и ценить прошлое, но не застревать в нем. Степень интереса к современному искусству — показатель здоровья общества. Большое количество населения говорит: «Если это не классика — значит не ценно». Почему? Мы же еще не можем об этом судить! Тех же импрессионистов не воспринимали многие современники, а сегодня их работы висят в Генштабе.

Важна встреча даже с утомительным актуальным искусством. Когда некоторые спектакли меня раздражают, спустя время я ловлю себя на мысли, что продолжаю о них думать и говорить даже больше, чем о тех, которые понравились. Возможно, именно такие вещи дают творческий толчок.

С точки зрения неофита балет — вообще очень ригидная система. Кажется, многие театры показывают только устоявшийся репертуар, а отношения между артистами, их педагогами и хореографами остаются иерархичными. Это и правда так?

Балет консервативен, потому что он был создан еще при императоре и запечатлел в себе черты того общества. Главные театры страны сегодня фокусируются на сохранении классики, а вот если бы их вектор развития расширился, представление об этом виде искусства стало бы другим. Посмотрите на репертуары мировых площадок! Доля сегодняшних постановок в них в разы больше. Я считаю, это хорошо: каждое общество должно интересоваться собой. Рафаэль, например, изображал современников: их выражения лиц, архитектуру, одежду. Он брал религиозные сюжеты и трансформировал их.

Конечно, в России много и альтернативного танцевального искусства, но мне всегда интересно, что сейчас видит человек не из балетной среды в классическом танце? Например, как его воспринимает IT-специалист?