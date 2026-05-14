Чем заняться в Новой Голландии летом 2026 года: выставка Могучего, читка Горчилина и концерт Папояна

«Москва. Петушки»

Режиссер, драматург (и художник «Петровых в гриппе» в «Гоголь-центре»!) Савва Савельев везет в Петербург «гимн эмпатии, который поется громким шепотом». В его варианте поэмы Венедикта Ерофеева оказывается не один, а пять главных геров, которые в ожидании электрички начинают сеанс коллективной психотерапии.

В спектакле задействован актер «Гоголь-центра» и бриллиант сердца Марии Миногаровой Александр Горчилин, а за музыкальное сопровождение отвечает фронтмен декаданс-проекта «Бомба-Октябрь» Василий Михайлов.

Со 2 по 5 августа

«Программа совместных переживаний»

Интеллектуальные стендапы Бориса Павловича возвращаются на сцену Летнего театра (то есть круглой сцены во дворе «Бутылки»!). Напомним: в прошлом году мы знакомились с неподцензурной ленинградской поэзией 1960-х Елены Шварц и Леонида Аронзона. В этом июне мы увидим театрально-танцевальный трибьют поэту и одному из основоположников московского концептуализма Льву Рубинштейну.

На пару с Павловичем выступит певица (и та самая Джульетта в постановке Могучего в БДТ!) Муся Тотибадзе, а также артист Illuminated Faces.

13 июня

«Квадрат»

Невозможная задача из списка дел на это лето: успеть зарегистрироваться на сенсационную постановку «Плохого театра». «Квадрат» — это автобиографический рейв-спектакль адепта документальности Дмитрия Крестьянкина и трогательная история о взрослении и дружбе на фоне 1990-х. В касте — наш кавер-бой Константин Плотников, сыгравший Горшка в панк-сказке «Король и Шут».

3 июля

«Это есть это»

Летом 2025 года мы охотились за билетами на читку Александра Горчилина по повести Куприна «Звезда Соломона». На этот раз будет возможность оценить его же фантасмагоричный байопик о Хармсе, собранный из цитат и абстрактных образов. Бонус: в читке появятся звезда сериала «Подслушано в Рыбинске» Тимофей Трибунцев, а также певец и актер из драмеди «Здесь был Юра» Василий Михайлов.

С 7 по 9 августа

«Маршрут “Старухи”»

И вновь обэриуты! Осенью 2025-го в Новой Голландии появился иммерсивный спектакль-застолье «Список Паперной», а летом на всей территории острова будут показывать постановку-променад с маршрутом героя повести «Старуха» Хармса и отрывками из произведений других обэриутов. Среди участников блокбастера Константина Учителя — сооснователь самого маленького театра в России «Блоха» Кирилл Люкевич.

14 июня

«Невидимая книга»

Режиссер Семен Серзин инсценирует биографию Довлатова: от начала карьеры в Ленинграде до эмиграции в Нью-Йорк. Формат — абсурдный и ироничный квартирник (такой же в серзинском «Невидимом театре» уже ставили по мотивам творчества Бориса Рыжего!). В качестве минималистичных декораций здесь — рукописи, пишущая машинка и стопки с алкоголем.

20 июня

«Под землей»

Фолк-музыка ансамбля «Толока» (те самые участники «Венецианской биеннале»-2026!) объединится с современной хореографией, посвященной теме внутренних трансформаций. «Обращаясь к таким обрядовым плясам, как ломанье, я беру оттуда трансовое выпадение из повседневного пространства и соединяю с виртуозными техническими элементами танца», — рассказывает автор постановки Ольга Цветкова.

С 4 по 5 сентября

Jazz’n’Dance

Хулиганский «Упсала Цирк» отвечает за акробатику и жонглирование, танцевальный клуб Summertime Swing — за кабаре-номера, а Санкт-Петербургский джазовый оркестр — за музыкальный аккомпанемент этого причудливого синтеза жанров.

6 июня

«Б.Р»

Микс из поэзии, музыки и хореографии, который покажут премьеры Большого театра и артисты МХТ им. Чехова, посвящен уральскому поэту Борису Рыжему. Создатели обещают отразить в постановке и высокий слог, и уличный бэкграунд литератора.

10, 11 июля