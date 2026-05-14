Чем заняться в Новой Голландии летом 2026 года: выставка Могучего, читка Горчилина и концерт Папояна

Лучшее время в году снова проводим в Новой Голландии! Редакция Собака.ru составила подробный гид о главных событиях и активностях этого лета. Рассказываем, что смотреть, слушать и есть на острове в грядущем 14-м сезоне. Спойлер: ждем запуск теплохода, масштабное открытие общественного пространства в здании бывшего складского корпуса (что?да!), фестиваль Context. Diana Vishneva, спектакль-блокбастер Константина Учителя «Маршрут "Старухи"», лекции Льва Лурье о неформальной культуре Ленинграда и композиции Шнитке в версии оркестра musicAeterna.
Спектакли
«Москва. Петушки»
Режиссер, драматург (и художник «Петровых в гриппе» в «Гоголь-центре»!) Савва Савельев везет в Петербург «гимн эмпатии, который поется громким шепотом». В его варианте поэмы Венедикта Ерофеева оказывается не один, а пять главных геров, которые в ожидании электрички начинают сеанс коллективной психотерапии.
В спектакле задействован актер «Гоголь-центра» и бриллиант сердца Марии Миногаровой Александр Горчилин, а за музыкальное сопровождение отвечает фронтмен декаданс-проекта «Бомба-Октябрь» Василий Михайлов.
Со 2 по 5 августа
«Программа совместных переживаний»
Интеллектуальные стендапы Бориса Павловича возвращаются на сцену Летнего театра (то есть круглой сцены во дворе «Бутылки»!). Напомним: в прошлом году мы знакомились с неподцензурной ленинградской поэзией 1960-х Елены Шварц и Леонида Аронзона. В этом июне мы увидим театрально-танцевальный трибьют поэту и одному из основоположников московского концептуализма Льву Рубинштейну.
На пару с Павловичем выступит певица (и та самая Джульетта в постановке Могучего в БДТ!) Муся Тотибадзе, а также артист Illuminated Faces.
13 июня
«Квадрат»
Невозможная задача из списка дел на это лето: успеть зарегистрироваться на сенсационную постановку «Плохого театра». «Квадрат» — это автобиографический рейв-спектакль адепта документальности Дмитрия Крестьянкина и трогательная история о взрослении и дружбе на фоне 1990-х. В касте — наш кавер-бой Константин Плотников, сыгравший Горшка в панк-сказке «Король и Шут».
3 июля
«Это есть это»
Летом 2025 года мы охотились за билетами на читку Александра Горчилина по повести Куприна «Звезда Соломона». На этот раз будет возможность оценить его же фантасмагоричный байопик о Хармсе, собранный из цитат и абстрактных образов. Бонус: в читке появятся звезда сериала «Подслушано в Рыбинске» Тимофей Трибунцев, а также певец и актер из драмеди «Здесь был Юра» Василий Михайлов.
С 7 по 9 августа
«Маршрут “Старухи”»
И вновь обэриуты! Осенью 2025-го в Новой Голландии появился иммерсивный спектакль-застолье «Список Паперной», а летом на всей территории острова будут показывать постановку-променад с маршрутом героя повести «Старуха» Хармса и отрывками из произведений других обэриутов. Среди участников блокбастера Константина Учителя — сооснователь самого маленького театра в России «Блоха» Кирилл Люкевич.
14 июня
«Невидимая книга»
Режиссер Семен Серзин инсценирует биографию Довлатова: от начала карьеры в Ленинграде до эмиграции в Нью-Йорк. Формат — абсурдный и ироничный квартирник (такой же в серзинском «Невидимом театре» уже ставили по мотивам творчества Бориса Рыжего!). В качестве минималистичных декораций здесь — рукописи, пишущая машинка и стопки с алкоголем.
20 июня
«Под землей»
Фолк-музыка ансамбля «Толока» (те самые участники «Венецианской биеннале»-2026!) объединится с современной хореографией, посвященной теме внутренних трансформаций. «Обращаясь к таким обрядовым плясам, как ломанье, я беру оттуда трансовое выпадение из повседневного пространства и соединяю с виртуозными техническими элементами танца», — рассказывает автор постановки Ольга Цветкова.
С 4 по 5 сентября
Jazz’n’Dance
Хулиганский «Упсала Цирк» отвечает за акробатику и жонглирование, танцевальный клуб Summertime Swing — за кабаре-номера, а Санкт-Петербургский джазовый оркестр — за музыкальный аккомпанемент этого причудливого синтеза жанров.
6 июня
«Б.Р»
Микс из поэзии, музыки и хореографии, который покажут премьеры Большого театра и артисты МХТ им. Чехова, посвящен уральскому поэту Борису Рыжему. Создатели обещают отразить в постановке и высокий слог, и уличный бэкграунд литератора.
10, 11 июля
Фестивали
Context. Diana Vishneva
Фестиваль-первооткрыватель новых имен в современной хореографии, придуманный примой Мариинского театра Дианы Вишневой, этим летом покажет спектакль израильского визионера Охада Наарина «Хора» (опус на основе электронных трактовок классики: от Вагнера до Мусоргского!) и проведет междисциплинарную лабораторию о связи танца и кино.
Впрочем, что именно покажут в Новой Голландии — пока неизвестно. Мы, как и всегда, ожидаем блестящую явку и дерзкие пластические метафоры в исполнении молодых авторов.
Дом творчества Переделкино х «День Д»
Главная коллаборация сезона! Творческий центр с резиденциями для писателей и масштабный фестиваль памяти Сергея Довлатова представит выставку (детали пока не раскрывают!), десятки лекций, дискуссий и круглых столов.
Среди хайлайтов — «Истоки неформальной культуры 1970-х в Ленинграде» и «Кофейная революция 1970-х» Льва Лурье, «Изобразительное искусство подполья Ленинграда» искусствоведов Екатерины Андреевой и Олеси Туркиной, «Вторая культура как явление» Валерия Шубинского, «Проводы как новый ритуал» Светланы Адоньевой, а также музыкально-поэтический вечер Игоря Кузьмичева.
С 29 по 30 августа
reMusik.org
В этом году фестиваль современной академической музыки отмечает свое 15-летие. На момент публикации подробный лайн-ап не озвучен, но среди исполнителей уже заявлены два коллектива, хорошо знакомые публике Новой Голландии: авторские сочинения исполнят петербургский Ансамбль независимых музыкантов и «Студия новой музыки».
С 24 мая
«День Достоевского»
Традиционный июльский праздник-посвящение Достоевскому, приуроченный к старту событий в «Преступлении и наказании», обычно аккумулирует экскурсии, спектакли, лекции, дискуссии и мастер-классы. Программа 2026 года станет известна позднее.
4 июля
«Танец без ума от себя и от любви»
Петербургские пионеры перформансов и резиденты студии «Сдвиг» покажут две премьеры: оду выносливости, эмпатии и силе человеческого тела «Псы» в постановке Марии Шешуковой, а также осмысление желания быть услышанной «Каблучки» Виктории Брызгаловой.
С 31 июля по 1 августа
Концерты
Оркестр musicAeterna
Сезон в Летнем театре откроет самый нестандартный и обсуждаемый оркестр страны. Скрипачи Владислав Песин и Александр Котельников сыграют популярные инструментальные сочинения Альфреда Шнитке: Concerto grosso № 1 (пример полистилистики: то есть совмещения жанров и музыкальных цитат!) и Moz-Art à la Haydn (синтез Симфонии № 40 Моцарта и № 45 Гайдна!), а также Psalom Арво Пярта.
28 мая
Илья Папоян
Рок-звезда петербургской филармонии, лучший ученик профессора консерватории им. Римского-Корсакова Александра Сандлера и пианист-феномен как всегда виртуозно исполнит академическую музыку. Программа пока неизвестна.
«Ленинградский диксиленд»
Несколько раз в месяц Новая Голландия будет превращаться в джаз-клуб, где возможны любые музыкальные эксперименты. Среди списка артистов — один из старейших ансамблей традиционного джаза под управлением саксофониста Олега Кувайцева (вы могли видеть их в легендарном вечернем шоу Джонни Карсона!). Детали программы пока не разглашают.
31 мая
mader nort
Творческое объединение андеграундных академических музыкантов, танцовщиков, актеров и медиахудожников из Петербурга представит гезамткунстверк под ритмы Павла Карманова, Стива Райха и Симеона тен Хольта.
19 июня
«ГОСТ Звук»
В лайн-апе шоукейса одного из ведущих российских электронных лейблов: акустика+фолк Rumoria и Ильи Медуницы, меланхоличные баллады проекта Вентоулин, эмбиент- и экспериментал-лайв Fama87, а также импровизация на кассетах 8ousy и Flaty.
18 июля
Jazz Philharmonic Messengers
Резиденты Филармонии джазовой музыки — Юрий Богатырев, Евгений Соколов, Вячеслав Лисаченко, Михаил Марышев, Роман Солмасов и Семен Федотов — миксуют вайбы современной джазовой сцены Нью-Йорка со звучанием секстета Майлса Дэвиса и ансамбля Арта Блэйки. В их сет-листе — как авторские композиции, так и музыка 1960-х.
28 июня
«Оркестр 1703»
Анфан терибль петербургской академической сцены порой больше походит на рок-группу. Их специалитеты — как музыка из кино и мультфильмов, так и классика (от «Пер Гюнта» до «Щелкунчика»!). Причем исполняют ее таким образом, что не танцевать не представляется возможным.
«Трио Алексея Иванникова»
В традиционное для Новой Голландии джазовое воскресенье пианист Алексей Иванников, перкуссионист (и участник Therr Maitz!) Игнат Кравцов, а также контрабасист Сергей Корчагин выступят в жанре импровизации, ориентируясь на реакцию публики и настроение самих музыкантов.
7 июня
Percussion Today Project
Минималистичная композиция Canto Ostinato нидерландского композитора Симеона тен Хольта прозвучит в исполнении рояля, виброфонов и маримбы, а на экранах параллельно будут генерировать визуал.
24 июля
Jazzy Moves х True Flavas
Диджей-сет от гуру петербургского хип-хопа True Flavas будет сопровождать современная джазовая хореография Jazzy Moves (вы можете знать их по вечеринкам DjazzyDvizh в клубе «Мачты»!).
26 июля
Выставки
Как и каждый год, в Павильоне пройдет серия арт-событий совместно с локальными галереями. 3 июня сезон откроет проект «На ножках», перекочующий в Петербург из казанской «Смены». Выставка исследует состояние перехода в другую реальность в искусстве, архитектуре и фольклоре. В экспозиции вы встретите, например, холсты с буквой Ы, композиции из вилок и видеоарт, где дайвер ныряет в фигурных коньках. Всего представлены работы девяти авторов: от классика советской детской графики Аминадава Каневского до основателя некрореализма Евгения Юфита.
Второй проект-хайлайт: трибьют Диане Вишневой в галерее «Цифергауз». Автор — режиссер спектакля-сенсации «Холопы» Андрей Могучий (!). О дате и подробностях расскажут позже, но мы гарантируем: подобная коллаборация — грядущий блокбастер.
Кино
Кино под открытым небом — визитная карточка Новой Голландии. В этом году (как всегда, после окончания белых ночей!) покажут итальянскую и советскую классику, культовые экшены, азиатские блокбастеры, фильмы-участники фестиваля «Маяк» и многое другое.
Выбор редакции Собака.ru: хитовое инди-драмеди с Константином Хабенским «Здесь был Юра», лауреат «Оскара»-2024 «Идеальные дни», опус магнум Джима Джармуша «Патерсон», поколенческая комедия Карена Шахназарова «Курьер» и абсурдистская лента Семена Серзина с участием солиста OQJAV Вадика Королева «Человек из Подольска».
Локации
«Дом 17» — бывший складской корпус Новой Голландии, который восстанавливали с 2016 года. Этим летом он превратится в общественный проект с пространством для выставок, лекторием, филиалом «Подписных изданий», игровой площадкой, детским центром, рестораном и другими активностями. Об афише станет известно позднее.
Новая Голландия
Теплоход
Эпохальная новость для тех, кто устал от классических речных вояжей по Неве. В Новой Голландии запускают теплоход в стиле классических круизных лайнеров и культовой ленинградской серии судов «Фонтанка», который будет путешествовать по рекам и каналам (а по ночам отправляться на лучшие споты для наблюдения за разводом мостов!). Обещают буфет в стиле 1970-х годов от бренда Aster с легендарными булками и игристым, плюс авторские экскурсии именитых краеведов и историков.
Гастрономия
Главный камбэк сезона — ресторан Kuznyahouse! Наш оплот гастрономической стабильности взрослеет и уходит от формата ночного клуба в сторону listening studio. Иначе говоря, теперь это не площадка для танцев, а камерное заведение для качественного прослушивания релизов на виниле (под чутким музыкальным руководством Kito Jempere!). За кухню отвечает экс-шеф отеля «Гельвеция» Александр Богданов, который переосмыслит культовые блюда.
Новички острова: бистро B-Side, кафе-мороженое Creamo и стрит-фуд Chori. В первом случае речь идет опять же о проекте команды Kuznyahouse с пауэр-капл Александра Богданова и Kito Jempere. Главное отличие: в B-Side более повседневная еда (берем утиный бульон с тортеллини!). В Creamo вы найдете 12 авторских видов джелато от шеф-кондитера Елены Набиуллиной. А в Chori — заведение индийской кухни от петербургской пивоварни AF Brew — отправляемся за острыми специалитетами. Например, фокаччей с карри.
Спорт
Йога, стритбол, петанк, бег, настольный теннис, бадминтон, шахматы, финские городки (!) и функциональные тренировки — вот лишь небольшой список того, как можно прокачать мышцы, гибкость и ум в Новой Голландии. Хайлайт этого лета — регаты на радиоуправляемых яхтах.
Активности
В «Сообществе» можно будет спрятаться от жары на кружках рисования, разговорных занятиях по английскому и итальянскому и в шахматном клубе. Возле пространства «Дом 12» — изучить огород с овощами и ягодами. По средам и воскресеньям — присоединиться к исторической экскурсии по острову (обещают инсайды про флот!).
Мерч
Футболки и тельняшки, фрисби и шахматы, панамы и пледы, а также аксессуары с логотипом-чайкой — новую коллекцию маст-хэвов летнего отдыха ищем в информационном центре и на сайте Новой Голландии.
