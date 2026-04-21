Как Илья Дель, Владимир Варнава и другие перепридумали «Маленькие трагедии»? И почему про их спектакль скоро будут говорить все?

«Скупой рыцарь» родился из арт-лаборатории. Расскажите о ней подробнее.

Дарья Румянцева, худрук проекта: Пушкин настолько объемный и глубокий автор, что его сложно охватить не только одним, но и несколькими театральными приемами. Спустя год поисков я решила упразднить фигуру режиссера и создать лабораторию. Казалось, только в таком поле может возникнуть что-то живое.

В декабре 2025-го мы встретились с артистами и начали заниматься танцевальными, актерскими, речевыми, вокальными и музыкальными тренингами, таким образом обучаясь друг у друга. Денис Жуков передал нам свои знания о рыцарстве, а мой давний друг, продюсер Александр Злотников — о Пушкине. Мы даже встречались с писателем Эдвардом Радзинским — беседовали и раскапывали смыслы «Маленьких трагедий» . В результате из коллективных и индивидуальных импровизаций родилась постановка без жестких и формальных рамок.

Вообще, впервые идея лаборатории синтеза искусств пришла мне в голову еще в 17 лет. Тогда мы со студентами Льва Додина поехали в Италию заниматься театром и танцем в коллаборации с курсом Лука Ранкони, и я начала размышлять, как поставить спектакль, когда вы говорите на разных языках.

Почему вы присоединились к спектаклю?

Илья Дель, актер, куратор драматических сцен: Прежде всего, он заинтересовал меня материалом. В детстве я играл с папой (режиссером Владимиром Делем. — Прим. ред.) в «Моцарте и Сальери» — это была значимая и известная постановка в театре «Предел» в Липецке. Позже все там же я исполнил роль председателя в «Пире во время чумы». Наконец, в более взрослом возрасте я поставил моноспектакль по «Скупому рыцарю» и объездил с ним все андеграундные точки Петербурга.

Евгений Ткачук, актер, создатель конно-драматического театра «ВелесО»: Работать над великим Пушкиным — это всегда бесконечно интересно, а в такой компании и с полифонической формой — вообще кайф!

Владимир Варнава, хореограф, создатель Gruppa Varnava: Для меня с самого начала это была зона неизвестного. Концентрированное пространство, уже наполненное смыслами. Было важно их развернуть, превратить в движение и организовать тела. Плюс в том, что у нас нет определенной вертикали: все границы внутри процесса исследования пластичны.