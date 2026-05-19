Знакомьтесь, Simple Music Ensemble — академические музыканты играют треки Агутина и Linkin Park (а еще готовят коллаборацию с техно-фестивалем Gamma!)

Что важно знать о проекте?

В 2018 году ансамбль стартовал в Москве как камерный музыкальный коллектив, а за восемь лет перерос в сеть резиденций (то есть «Домов Simple Music»!) в Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Краснодаре. В выступлениях заняты как участники столичного состава, так и локальные сверхновые звезды. Среди них, к примеру, артисты musicAeterna, Мариинского театра, Российского национального оркестра и петербургской филармонии.

Главная особенность проекта — мультижанровость. В афишах Фридерик Шопен соседствует с Леонидом Агутиным, а дискография Linkin Park — с саундтреками из «Интерстеллара».