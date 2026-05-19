Знакомьтесь, Simple Music Ensemble — академические музыканты играют треки Агутина и Linkin Park (а еще готовят коллаборацию с техно-фестивалем Gamma!)

В Петербурге на заводе Степана Разина открылась резиденция Simple Music Ensemble, где музыканты-экспериментаторы смело миксуют в своей афише барокко, неоклассику (главные хиты — Эйнауди и Циммер!), рок и поп. Редакция Собака.ru выяснила у основателя Григория Волкова, как устроен новаторский проект, кто в нем участвует (спойлер: не обошлось без артистов musicAeterna!) и на какие хайлайты обратить внимание в этом сезоне.
Резиденция Simple Music Ensemble в Петербурге
Что важно знать о проекте?
В 2018 году ансамбль стартовал в Москве как камерный музыкальный коллектив, а за восемь лет перерос в сеть резиденций (то есть «Домов Simple Music»!) в Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Краснодаре. В выступлениях заняты как участники столичного состава, так и локальные сверхновые звезды. Среди них, к примеру, артисты musicAeterna, Мариинского театра, Российского национального оркестра и петербургской филармонии.
Главная особенность проекта — мультижанровость. В афишах Фридерик Шопен соседствует с Леонидом Агутиным, а дискография Linkin Park — с саундтреками из «Интерстеллара».
Григорий Волков
основатель Simple Music Ensemble
«Нам интересны композиции, которые могут быть глубокими и при этом доступными для широкой аудитории. Мы стараемся убирать лишнюю дистанцию между артистами и слушателями: делать музыку близкой, понятной и эмоциональной, но при этом сохранять качество, вкус и уважение к материалу».
Резиденция в Петербурге
Вау-новость для жителей Адмиралтейского и Кировского районов: «Дом Simple Music» открылся на территории завода Степана Разина. По сути, сейчас это единственная музыкальная резиденция на карте индустриального пространства.
Постоянный пул локальных артистов еще собирают, а бывшее складское помещение продолжают трансформировать под формат сцены и зала. В этом сезоне обещают концерты, тематические циклы и коллаборации (например, с юбилейным техно-фестивалем Gamma!).
Григорий Волков
основатель Simple Music Ensemble
«Петербург для нас — город с сильной культурной памятью, внимательной аудиторией, привычкой к искусству и запросом на новые живые пространства. Мы хотим, чтобы “Дом Simple Music” стал здесь не разовой гастрольной точкой, а новым местом силы.
Наша потенциальная аудитория — петербуржцы, которым важен не только сам концерт, но и камерная атмосфера. Например, это может быть молодой слушатель, предпочитающий официозу саундтреки из кино, или пара, которой хочется красиво провести свидание».
Что послушать в «Доме Simple Music»?
- «От Баха до Эйнауди» (27 мая) . Самая показательная программа, где можно изучить разные стили и эпохи: от барокко до неоклассики. Среди имен, собственно, Бах и Эйнауди, а также Вивальди, Шопен, Экклз, Скарлатти, Пярт и Циммер.
- Ханс Циммер (28 мая). Трибьют главному кинокомпозитору Голливуда с авторскими аранжировками Simple Music Ensemble. Заявлены саундтреки из «Гладиатора», «Начала», «Интерстеллара», «Бэтмена» и других блокбастеров, которые прозвучат в камерном исполнении.
- «Сны Миядзаки» (24 и 31 мая). За сказочный вайб в культовых анимационных лентах обладателя «Оскара» Хаяо Миядзаки отвечает Дзе Хисаиси. Артисты Simple Music Ensemble сыграют его композиции из «Ходячего замка», «Унесенных призраками», «Небесного замка Лапута» и «Моего соседа Тоторо».
