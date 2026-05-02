Чем заняться в Петербурге с 30 апреля по 3 мая

Спектакль «Пушкин. Опыты: “Скупой рыцарь”» (Дель! Ткачук! Варнава!), концерт пианиста Бориса Березовского, выставка «В мастерской театрального художника» (Коровин! Бакст! Бенуа! Кочергин!), старт сезона круизов от команды Kuznyahouse, фестиваль краеведения в Новой Голландии, феерия электронной музыки «Абстрасенция», а также вечеринка «К-30» и Kontrkult — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 30 АПРЕЛЯ
Евгений Ткачук
Главные премьеры этой недели в кино: драма итальянского классика Паоло Соррентино «Грация» (18+), байопик о советской летчице «Литвяк» (6+) (в касте Евгений Ткачук!) и изобретательный хоррор «Полутон» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.
Выставка «В мастерской театрального художника», Шереметевский дворец (6+)
От импрессиониста Константина Коровина до главного художника БДТ Эдуарда Кочергина — так выглядит ретроспектива петербургской сценографии, в которую вошло более 40 имен.
Вау-факт: специально для проекта воссоздали мастерскую руководителя Ленинградского театра комедии Николая Акимова.
До 28 сентября
Спектакль «Лебедь», Мариинский-2 (6+)
Как выглядело бы «Лебединое озеро», если бы его придумали в азиатской культуре? Узнаем на гастролях труппы из Гуанчжоу, где синтезируют классическую хореографию, драму, акробатику и новаторский жанр «балет на плечах».
30 апреля и 1 мая
Спектакль «ШЕКСПИРИГМАЛЕТ», Александринский театр (18+)
19:00
Театр Моссовета привез шекспировскую постановку, в которой режиссер и лауреат «Золотой маски» Евгений Марчелли препарирует разрушительные отношения Гамлета и Гертруды.
Фестиваль «Пятилетка», «Сдвиг», Екатерининское собрание, Black Box Theatre (16+)
В программе более 15 танцевальных новинок. Среди хайлайтов — коллаборация композитора-резидента musicAeterna Кирилла Архипова и артистки труппы MA Dance Айсылу Мирхафизхан, а также перформанс хореографа Алии Шарг, основанный на стихах арт + фэшн художника Вадима Тишина.
До 4 мая
+ Идея: погулять по экотропам Петербурга (0+)
От древнего болота до лучшей локации для бердвотчинга — редакция Собака.ru собрала топ-5 маршрутов на выходные (рекомендуем экотропу с мемным неймингом «Привет, сосед»!).
ПЯТНИЦА: 1 МАЯ
Илья Дель
Спектакль «Пушкин. Опыты: “Скупой рыцарь”», Новая сцена Александринского театра (16+)
19:00
В масштабном переосмыслении «Маленьких трагедий» участвуют главные звезды театрального Петербурга: Илья Дель, Евгений Ткачук, Владимир Варнава, Александр Челидзе и еще около 50 артистов.
«"Скупой рыцарь" допускает экспромт прямо внутри материала. Это неизвестность, дикий азарт и момент риска», — рассказывает о работе над проектом Илья Дель.
Спектакль «Новая этика», Городской театр (18+)
В смелом спин-оффе романа Достоевского «Идиот» главным героем становится чахоточный юноша Ипполит Терентьев. Спойлер: оказывается, что герой на пороге смерти — единственный, кто здраво рассуждает о смысле жизни, морали и апокалипсисе.
1 и 3 мая
Старт сезона Cruise by Kuznyahouse, Английская набережная, 56А (0+)
Отмечаем майские возвращением наших любимых речных вояжей от команды «Кузни». Капитан выберет любой из трех маршрутов: до Смольного собора, «Газпром-Арены» или Финского залива, а ответственными за плюс вайб будут Kito Jempere и другие диджеи.
1, 2 и 3 мая
Фестиваль «Абстрасенция», «К-30» (18+)
22:00
Лейбл атмосферной электроники откроет сезон лайн-апом из 15 артистов. Не пропустите лайвы SP4K (вы наверняка слышали его коллаборации с Хаски и Boulevard Depo!) и легенды трип-хопа с восточными мотивами podval capella.
Концерт Билли Новика и Петербургского Джазового Актива, джаз-клуб Игоря Бутмана (6+)
18:00
Лидер Billy’s Band выступит с подборкой бэнгеров бара The Hat (одной из главных точек притяжения фанатов джаза в Петербурге!).
В качестве тизера читайте интервью Собака.ru, где Билли Новик рассказывает о старте своей карьеры: «Когда речь заходила о том, чтобы заняться музыкой как делом жизни, мой мудрый дед говорил: "Хорошо, будешь играть. Но надо же и профессию получить. Что ты, в тридцать лет будешь козлом по сцене прыгать?"»
Вечеринка «Птичка х ПУХТО», 4 линия ВО, 3-7 (18+)
17:00
Команда радио «Птичка» проведет трансляцию диджей-сетов Attendee Victor, adaddaddy & seniy, Ilija и Andrey Kaptsan, а также организует корнер, где можно кастомизировать вещи.
Фестиваль «Кассета с родительской полки», ЦСИ им. Курехина, «Союз печатников», арт-пространство «F5» (18+)
Изучаем работы 40 кинематографистов-ньюкамеров. Пожалуй, самый любопытный раздел программы — подборка анимации от канала 2х2.
С 1 по 3 мая
+ Идея: съесть главный сезонный спешл — корюшку (0+)
Царь-рыба приплыла в «Шаляпин», «Общество чистых тарелок» и загородный клуб «Скандинавия». О других гастрономических точках читайте в нашем гиде.
СУББОТА: 2 МАЯ
Семен Некрасов
Фестиваль краеведения, Новая Голландия (16+)
Топ-3 события для изучения Петербурга: лекция антрополога Михаила Лурье о локальном фольклоре (осторожно: обещают инсайды о скандальном доценте Соколове!), экскурсия по местам Бродского и Довлатова с краеведом Александром Гачковым и дискуссия с участием куратора «САХ» Семена Некрасова о восприятии города через призму контента инфлюенсеров.
С 2 по 3 мая
Выставка «Игры, в которые играют люди», Михайловский замок (0+)
Полотна сооснователя объединения Parazit Владимира Козина, уличного художника Alesha (вы наверняка видели его арт-объекты, зашитые в асфальт!), живописца городских пространств Александра Дашевского и еще 20 авторов — это трибьют книге психолога Эрика Берна о скрытых сценариях манипуляции.
До 29 мая
Вечеринка «Сауна», «К-30» (18+)
23:00
Андеграундный клуб Kontrkult объединится с резидентами «К-30», чтобы «разогреть нас хлесткой, как банные веники, музыкой». Ждем подборку шранз-сетов (самое мощное техно!) и турнир в бильярд.
Вечеринка Go Blank, Blank (18+)
23:00
Go Blank — одна из первых вечеринок-марафонов клуба (с 2018 года и навсегда в нашем сердце!). На этот раз на сцену выйдут главные локальные селебрити: DJ Slon, Poima, Roma Ptashenko и другие.
Лекция «История диско: от ненависти — к достоянию», кабаре «Шум» (18+)
18:00
Музыкальный критик Владимир Завьялов (читайте его комментарии о Леониде Агутине, Паше Технике и Надежде Кадышевой для Собака.ru!) расскажет, как Италия спасла репутацию жанра диско.
+ Идея: послушать винтажный винил в филиале Маяковки на Невском (0+)
Аудиофилы, ликуйте: в библиотеке вы найдете «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини, Sgt. Pepper’s The Beatles и прочие редкости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 3 МАЯ
Иван Шультце. Вечерний прибой. Адриатика. 1926–1928
Концерт «Дирижер — Алексей Рубин, Солист — Борис Березовский», Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Легенда академической музыки (и ученик Элисо Вирсаладзе!) Борис Березовский совместно с оркестром Челябинской области исполнит фрагменты оперы «Евгений Онегин» Чайковского и балета «Золушка» Прокофьева, а также концерт № 2 Рахманинова.
Выставка «Веера императрицы Марии Федоровны. 1860–1910-е годы», Малая церковь Зимнего дворца (0+)
Рассматриваем платья и аксессуары, расписанные портретистом Иваном Крамским и маринистом Алексеем Боголюбовым.
До 28 марта
Выставка «Люминизм. Иван Шультце», Большая Оранжерея Петергофа (0+)
Если вы до сих пор ностальгируете по ретроспективе Архипа Куинджи в Русском музее, отправляйтесь в Петергоф на выставку его преемника — люминиста Ивана Шультце, который так же мастерски работает со светом.
До 30 июня
«Дневная вечеринка на крыше», Петроградская, 18 (18+)
12:00
Творческое объединение Hotel California всячески приближает высокие температуры: на прошлых выходных мы танцевали с ними в «К-30» на фестивале «Это весна!», а на этих — перемещаемся на крышу с видом на Неву и Выборгскую сторону.
Фестиваль «Коллекция странностей», Петербург (18+)
Исследуем нишевое искусство в квартирах и мастерских, на кухнях и чердаках. 20 закрытых арт-пространств, ранее доступных только по приглашению, впервые станут публичными. Среди них, например, студии фотографа Дмитрия Сироткина и художника арт-группы «Север-7» Вадима Михайлова.
До 17 мая
+ Идея: попробовать гастрорекомендации Юлии Сениной, Насти Паутовой и Антона Секисова.
Сдаем все явки и пароли. Спойлер: в списках значатся настойки в «Снежинке», глазированные сырки в Aster и «мак & шниц» в Dizengof/99.
