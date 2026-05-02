Чем заняться в Петербурге с 30 апреля по 3 мая

Главные премьеры этой недели в кино: драма итальянского классика Паоло Соррентино «Грация» (18+), байопик о советской летчице «Литвяк» (6+) (в касте Евгений Ткачук!) и изобретательный хоррор «Полутон» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Выставка «В мастерской театрального художника», Шереметевский дворец (6+)

От импрессиониста Константина Коровина до главного художника БДТ Эдуарда Кочергина — так выглядит ретроспектива петербургской сценографии, в которую вошло более 40 имен.

Вау-факт: специально для проекта воссоздали мастерскую руководителя Ленинградского театра комедии Николая Акимова.

До 28 сентября

Спектакль «Лебедь», Мариинский-2 (6+)

Как выглядело бы «Лебединое озеро», если бы его придумали в азиатской культуре? Узнаем на гастролях труппы из Гуанчжоу, где синтезируют классическую хореографию, драму, акробатику и новаторский жанр «балет на плечах».

30 апреля и 1 мая

Спектакль «ШЕКСПИРИГМАЛЕТ», Александринский театр (18+)

19:00

Театр Моссовета привез шекспировскую постановку, в которой режиссер и лауреат «Золотой маски» Евгений Марчелли препарирует разрушительные отношения Гамлета и Гертруды.

Фестиваль «Пятилетка», «Сдвиг», Екатерининское собрание, Black Box Theatre (16+)

В программе более 15 танцевальных новинок. Среди хайлайтов — коллаборация композитора-резидента musicAeterna Кирилла Архипова и артистки труппы MA Dance Айсылу Мирхафизхан, а также перформанс хореографа Алии Шарг, основанный на стихах арт + фэшн художника Вадима Тишина.

До 4 мая

+ Идея: погулять по экотропам Петербурга (0+)

От древнего болота до лучшей локации для бердвотчинга — редакция Собака.ru собрала топ-5 маршрутов на выходные (рекомендуем экотропу с мемным неймингом «Привет, сосед»!).