Космос нас ждет: О чем выставка Ultimum Astrum в «Севкабель Порту»?

Оставив работу в галерее Anna Nova, я запустил собственный проект Nikolay Evdokimov gallery — представляю интересы Никиты Панина, Игоря Скалецкого, Руслана Ермолаева, Софии Латышевой, Дмитрия Сироткина.

Моя задача — продвигать молодых, институционально свободных художников и знакомить сих работами вформате салона — галерея в буквальном смысле слова принимает гостей. Например, под новый 2021-ый год мы устроили дома ярмарку SALON 20/21, — и она прошла очень успешно: около тридцати художников, от суперзвезд до самых молодых, были показаны узкой аудитории именно в домашнем салоне. В этом и идея— возможность встречи с искусством в естественной среде обитания, в живом интерьере с обязательной экскурсией по экспозиции.