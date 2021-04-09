Космос нас ждет: О чем выставка Ultimum Astrum в «Севкабель Порту»?

Николай Евдокимов открывает 10 апреля дебютный проект своей галереи в «Севкабель Порту» — межгалактически красивую выставку фотографа Дмитрия Сироткина поддерживает даже Федерация космонавтики! Куратор рассказал «Собака.ru», как звезды сложились так, что все получилось.
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Николай Евдокимов (фото: Дмитрий Сироткин)
Оставив работу в галерее Anna Nova, я запустил собственный проект Nikolay Evdokimov gallery — представляю интересы Никиты Панина, Игоря Скалецкого, Руслана Ермолаева, Софии Латышевой, Дмитрия Сироткина.
Моя задача — продвигать молодых, институционально свободных художников и знакомить сих работами вформате салона — галерея в буквальном смысле слова принимает гостей. Например, под новый 2021-ый год мы устроили дома ярмарку SALON 20/21, — и она прошла очень успешно: около тридцати художников, от суперзвезд до самых молодых, были показаны узкой аудитории именно в домашнем салоне. В этом и идея— возможность встречи с искусством в естественной среде обитания, в живом интерьере с обязательной экскурсией по экспозиции.
Ко Дню космонавтики на площадке «Севкабель Порт», в огромном индустриальном павильоне, мы готовим проект хедлайнера нашей галереи Димы Сироткина, известного в городе в том числе по выставке в Главном штабе. Его пейзажи заснеженного Петербурга обожают коллекционеры, а я называю Диму «классический фотограф 2.0» за то, что часто он выходит за рамки фотографии, соединяет ее с живописью и объектами.
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Дмитрий Сироткин. Созвездие треугольник / диптих. 2021
Ultimum Astrum — «Самая далекая звезда» — это размышление художника на тему взросления, целеустремленности и взаимопонимания. Портреты учащихся легендарного детского конструкторского бюро «Метеор» Дворца творчества юных (эти ребята изучают основы ракетно-космического моделирования!) вступают в диалог с фотографиями заброшенных архитектурных шедевров мегаполиса. Очень тонкие и волнующие работы. Чтобы продолжить тему космоса, готовим арт-медиации и лекционную программу с участием диджитал-стратега Ивана Пузырева и философа Дмитрия Ольшанского— смотрите программу на сайте. А на вернисаже жду летчика-космонтавта и писателя Юрия Усачева (он провел в космосе 553 суток!) и всех вас.
С 10 апреля по 10 мая, ultimumastrum.com, @evdokimov_gallery
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