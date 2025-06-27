«"Хоп Хэй Лала Лэй" — еще одна великая "Джага-джага" постсоветской поп-музыки»: почему все так любят Леонида Агутина?

В субботу, 28 июня, гастрольный тур Леонида Агутина доберется до петербургской «Газпром Арены». Как автору непривычных для постсоветского слушателя латиноамериканских ритмов удалось стать артистом с миллионной аудиторией, тренером народного телешоу «Голос», лонг-листером премии «Грэмми» и универсальным исполнителем, к которому лояльны люди полярных музыкальных вкусов? Разбираемся вместе с критиком Владимиром Завьяловым и философом Еленой Костылевой.
«Босоногий мальчик»
Обложка релиза «Босоногий мальчик»
Длинные распущенные кучерявые волосы, расстегнутая рубашка и выступления босиком — дебютное и самое запоминающееся сценическое амплуа Леонида Агутина, недавнего выпускника джазового училища «Москворечье» по классу фортепиано и Московского государственного института культуры по специальности режиссер-постановщик.
Как вспоминает сам Агутин, латинские мотивы и образы возникли в его творчестве еще в 12 лет, когда он написал песню «Море». В начале карьеры (с 1989 года) Леонид гастролировал по СССР на разогреве у других музыкантов, а также писал для них мелодии и аранжировки. Только в 1991-м (в 23 года) он создаст собственный проект и запишет знаковую песню «Босоногий мальчик».
Парадоксально, но выступать без обуви Агутин начал не из-за нейминга первого большого хита. О создании образа он вспоминает так: «Когда у меня были первые попытки заниматься поп-музыкой, моя девушка Света сказала: “Тебе нужно начать с прически. С короткой стрижкой ты похож на студента МФТИ, в тебе нет стиля”. Так я отрастил волосы. А когда мне нужно было ехать на конкурс “Ялта-92”, придумал себе костюм: широкие штаны и рубашка. Ткань оказалась такая тонкая, что надеть к ней в пару ботинки было бы глупо, кеды и кроссовки тогда не казались сценической обувью, а в туфлях у меня ноги были бы в обтяжку. Так я понял, что придется выступать босиком, но в костюме».
Когда начинающая поп-звезда вернулась с конкурса «Ялта-92», важно было продолжать гастролировать с песней «Босоногий мальчик» — чтобы не упустить зарождавшуюся славу. «Пришлось собирать занозы на сценах», — смеется артист.
В 1994 году Агутин выпустил революционный альбом все с тем же названием «Босоногий мальчик» (внутри — «Хоп Хэй Лала Лэй» и «Парень чернокожий»!) — работу на стыке латины, фанка и соула. А через год после выхода пластинки уже собирал аншлаги в «Олимпийском» (небывалый успех для ньюкамера!). С 1997 года Леонид выступает также вместе с будущей женой Анжеликой Варум — в дуэте они в том числе выпускают альбомы.
Хотя Агутин к концу ХХ века был уже популярен, широкая публика все равно не понимала его подход к музыке: «Люди не были готовы к моему творчеству в 1990-е. Я был парнишкой, который делает что-то необычное с парой повторяющихся припевов. Мне говорили: "Что будет, если мода на латину пройдет?", а я отвечал: "Мои песни — это же не "Кукарача", да, у меня есть флер латины, но это, скорее, средиземноморские, южно-европейские мотивы. Я занимаюсь поп-музыкой. Именно в этом жанре я нашел смысл своего существования. Джаз, блюз, фанк, босанова — все это любовь, увлечение».
Владимир Завьялов
музыкальный критик, автор Youtube- и телеграм-канала Voice
«Мне вспоминается рубрика российской версии журнала Rolling Stone 2006 года, где журналисты спрашивали обычных людей, что они слушают. И вот один из спикеров упомянул альбом Cosmopolitan Life Эла Ди Меола, уважаемого американского гитариста-виртуоза, который играет на стыке фламенко, джаза и world music. Спикер тогда сказал, что пластинка ему очень понравилась, но недоумевал, почему Ди Меола записывал релиз вместе с Леонидом Агутином (тот выступил автором музыки!). Мол, это же несолидно.
Мне кажется, это очень показательно: сейчас такая запись вряд ли покажется кому-то чем-то невероятным. Оба музыканта — эксперты в испаноязычной музыке, но в 2000-е выглядели людьми из абсолютно разных миров. Леонид Агутин тогда создавал впечатление плоти от плоти российской эстрады. Увлеченному слушателю он казался кем-то из вселенной журнала “Тайны звезд” или телепередачи “Песня года”».
Тренер шоу «Голос»
Телепередача «Голос»
В 2012 году на российском телевидении выходит первый сезон талант-шоу «Голос». Среди наставников — вместе с Александром Градским, Димой Биланом и Пелагеей — оказывается Леонид Агутин. Поп-звезда пробудет ментором вокалистов еще на шесть сезонов телепроекта (а также появится в «Голос. Дети» и «Голос. 60+»). «Когда ты говоришь, что ты коуч из русской версии “Голоса”, на тебя начинают иначе смотреть», — замечал артист.
Тогда на телеэкранах Агутин впервые предстал в обновленном амплуа: не длинноволосого исполнителя легких и беспечных песен, а умудренного опытом мэтра, который знает толк в вокале и умеет готовить таких же, как он, профессионалов.
Владимир Завьялов
музыкальный обозреватель, автор Youtube- и телеграм-канала Voice
«Переосмысление фигуры Леонида Николаевича в общественном сознании началось с запуском “Голоса”. Что характерно, значительная часть вокалистов, к которым поворачивалось кресло Агутина, хотели идти в команду именно к нему. Надо понимать, что участники шоу “Голос” — довольно герметичное комьюнити: это выпускники эстрадно-джазовых отделений училищ и институтов культуры. Получается, в их среде Агутин к тому моменту уже считался авторитетом. А с появлением на шоу Леонид Агутин дал понять и всей стране, что он большой музыкальный авторитет».
Мэтр интеллигентной поп-музыки
Спустя более трех десятков лет на сцене в культурном и музыкальном багаже Леонида Агутина — 17 альбомов, лонг-лист премии «Грэмми» в пяти номинациях (за пластинку La Vida Cosmopolita) и более пяти миллионов преданных слушателей на стримингах. В соцсетях поклонники пишут: «Спасибо, Агутин, за счастливое детство», «Песни — бальзам на сердце», «Глубина ваших текстов все больше западает в душу», «Леонид все украшает волшебной гармонией и смыслом», «Дядя Леня, вы крутой», «Ты великий музыкант! Спасибо, что не останавливаешься», «Слежу за вашим творчеством с 1990-х и ни разу не пожалела. Спасибо за талант».
В чем же феномен Агутина и как вышло, что его известность с годами только растет? Сам артист отвечает так: «Мой девиз — делать не на потребу дня, а наперед. Большое видится на расстоянии. Я создаю симбмоз простого с непошлым, и, как показывает время, такая музыка живет. Сейчас люди дозрели до моего творчества. Пришло новое поколение, для которого те мелодии, которые я создаю — уже не экзотика, а синкопа (смещение ритмического акцента в музыке. — Прим.ред.) — уже не что-то пугающее. Раньше для многих моя музыка была чем-то инопланетным».
А вот как на этот же вопрос ответили по просьбе Собака.ru философ Елена Костылева и музыкальный обозреватель Владимир Завьялов.
Елена Костылева
аспирантка центра практической философии «Стасис» Европейского университета, поэт, психоаналитик
«В текстах Агутина заметна открытость чувствам и беззащитность лирического героя, что легко вызывает в слушателе эмпатию. Но наиболее интересны у него абсурдистские элементы: лепет, или "лаланг", или "йазык" — это лакановский термин, означающий нечто нежное, материнское, нерациональное. Например, "Хоп Хэй Лала Лэй, где вопросы, где ответ. Хоп Хэй Лала Лэй, что ни говори": в этих строках как будто нет смысла, но он вырастает из нагромождения фонем и местоимений, глаголов, оторванных от подлежащего. Эти слова просто застревают в голове, крутятся в ней.
Наконец, по теории советского историка Бориса Поршнева, «асемиотические выкрики» в текстах Агутина — реликт «доязыкового состояния», в котором пребывали — и, возможно, вполне счастливо, — наши предки-троглодиты. Самый известный похожий пример — это "Джага-джага" великой Кати Лель: песня, под которую хочется двигаться и любить. "Хоп Хэй Лала Лэй" — еще одна великая "Джага-джага" постсоветской поп-музыки».
Владимир Завьялов
музыкальный обозреватель, автор Youtube- и телеграм-канала Voice
«Леониду Николаевичу надо отдать должное в том, что палитра его творческих методов достаточно широка. Он хорош в беззаботных треках (например, "Остров"), в более глубоких ("Я буду всегда с тобой") и даже рокерских ("Аэропорты"). Его умение примерять на себя жанры говорит о большом артистическом мастерстве. К тому же, Агутин — большой профессионал в живых выступлениях и создании хитов. Он не только с чутьем подходит к творчеству, но и с головой. Чего только стоит "Хоп Хэй Лала Лэй" — фирменная фраза, которую он придумал, потому что решил не накладывать на и так сложную мелодию какой-то лишний смысл. Что сказать, это очень талантливый и понимающий музыкант».
Концерт Леонида Агутина в Петербурге пройдет на «Газпром Арене» 28 июня.
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