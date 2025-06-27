«"Хоп Хэй Лала Лэй" — еще одна великая "Джага-джага" постсоветской поп-музыки»: почему все так любят Леонида Агутина?

Длинные распущенные кучерявые волосы, расстегнутая рубашка и выступления босиком — дебютное и самое запоминающееся сценическое амплуа Леонида Агутина, недавнего выпускника джазового училища «Москворечье» по классу фортепиано и Московского государственного института культуры по специальности режиссер-постановщик.

Как вспоминает сам Агутин, латинские мотивы и образы возникли в его творчестве еще в 12 лет, когда он написал песню «Море». В начале карьеры (с 1989 года) Леонид гастролировал по СССР на разогреве у других музыкантов, а также писал для них мелодии и аранжировки. Только в 1991-м (в 23 года) он создаст собственный проект и запишет знаковую песню «Босоногий мальчик».

Парадоксально, но выступать без обуви Агутин начал не из-за нейминга первого большого хита. О создании образа он вспоминает так: «Когда у меня были первые попытки заниматься поп-музыкой, моя девушка Света сказала: “Тебе нужно начать с прически. С короткой стрижкой ты похож на студента МФТИ, в тебе нет стиля”. Так я отрастил волосы. А когда мне нужно было ехать на конкурс “Ялта-92”, придумал себе костюм: широкие штаны и рубашка. Ткань оказалась такая тонкая, что надеть к ней в пару ботинки было бы глупо, кеды и кроссовки тогда не казались сценической обувью, а в туфлях у меня ноги были бы в обтяжку. Так я понял, что придется выступать босиком, но в костюме».