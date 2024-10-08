5 сверхновых арт + фэшн художников Петербурга: Вадим Тишин, Тоня Углова, Алина Кугуш, Лера Попова и Шуля

Алина Кугуш — коллекционер медиумов и чемпионка по мультидисциплинарности. Выпускница Академии художеств и школы современного художника фонда «Про Арте» проектирует сайт-специфик-инсталляции в Петропавловской крепости и Музее-квартире Набокова, показывает живопись и устраивает перформансы (с арт + фэшн-костюмами!) в главных галереях современного искусства — MYTH, NameGallery, AIR (Art.ITMO) и выставляет черных лебедей в пространстве «Ц-1» в Москве, а пиксельного мотылька — в Bayt AlMamzar в Дубае. Поговорили с Алиной о том, какое положение мода занимает в ее художественной практике, а также о Мюглере, Готье и лучших портретах ёкаев.