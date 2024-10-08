5 сверхновых арт + фэшн художников Петербурга: Вадим Тишин, Тоня Углова, Алина Кугуш, Лера Попова и Шуля

Мы так полюбили совриск, что не хотим с ним расставаться. Тенденция сезона — носить искусство, став передвижным поп-ап-галеристом! Вот пять актуальных художников из Петербурга, которые работают в жанре арт + фэшн. Их работы стоит не только коллекционировать, но и выгуливать: сенсационные сумочки-квадроберы Тони Угловой, кутюрные платья из авторских тканей Вадима Тишина, ювелирные панк-украшения Stenosis, принты Леры Поповой, к которым бы стоило присмотреться Симону Порту Жакмюсу. А перформер Алина Кугуш в фэшн-арт-объект превращает себя сама.
Вадим Тишин — художник сказочного, волшебного и сакрального (от надмирного до корневого), неутомимый исследователь понёв и защитник горгон, придумывает совместные проекты с Домом Радио, устраивает перформансы в Эрмитаже и премьеры спектаклей на Дягилевском фестивале. Распознать Вадима в арт-толпе можно по волшебным свойствам: способен гореть от созерцания, открывает невидимые миры через мистические символы и носит в сердце незабудку.
Тоня Углова — автор того самого кота Владислава, главной петербургской игрушки (и сумки!) года. Владислав — первый арт-квадробер и альтернативный сфинкс. Этот оммаж Михаилу Боярскому (в роли кота Матвея!) проживает в домах у семейства Кукояк, фитнес-иконы Анастасии Мироновой, рэперши Tatarka и фигурирует как ценный лот в арт-пространстве флагмана IRNBY. Тоня находит ваши старые детские мягкие игрушки — медвежат, зайчиков, мартышек, кошечек и собачек — и превращает их в милые взрослые кошмары, добавляя им антропоморфные (и максимально недовольные!) лица. Обсудили с Тоней гримасы, депрессию и фрейдистскую концепцию «жуткого».
Алина Кугуш — коллекционер медиумов и чемпионка по мультидисциплинарности. Выпускница Академии художеств и школы современного художника фонда «Про Арте» проектирует сайт-специфик-инсталляции в Петропавловской крепости и Музее-квартире Набокова, показывает живопись и устраивает перформансы (с арт + фэшн-костюмами!) в главных галереях современного искусства — MYTH, NameGallery, AIR (Art.ITMO) и выставляет черных лебедей в пространстве «Ц-1» в Москве, а пиксельного мотылька — в Bayt AlMamzar в Дубае. Поговорили с Алиной о том, какое положение мода занимает в ее художественной практике, а также о Мюглере, Готье и лучших портретах ёкаев.
Даниил (Шуля) Шульгин — кофаундер панк-бренда Stenosis, звезда графического дизайна с уклоном в трэш-эстетику, диджей и древесный художник. Пока вы (вслед за Викой Салават и Машей Миногаровой) коллекционируете его макабрические лонгсливы, он уже пилит ширмы-триптихи со смертью, солдатами любви и вулканическими армянскими мужчинами.
Все хотят портрет от художницы Леры Поповой: ее фильтр напоминает нам о жизнерадостной манере самого вирусного бренда Jacquemus. Сравнение с модным домом не случайно – выпускница кафедры дизайна костюма Академии Штиглица хотя и стала серьезным живописцем, не забывает про арт + фэшн подход. Осенью Лера выпускает капсульную коллекцию украшений для ювелира суперзвезд русского рэпа Mozi J.
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