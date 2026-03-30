Что смотреть в кинотеатрах России в апреле 2026-го: Марк Эйдельштейн в «Космос засыпает», «Вот это драма!» с Паттинсоном и Зендеей и «Грация» Паоло Соррентино

А также — Александр Петров в драме о девяностых «Коммерсант», «Планета» с Сергеем Гилевым о зарождении советского сай-фая, док Валерии Гайи Германики о бойце Александре Емельяненко, французский триллер «Гуру» с Пьером Нинэ, Боб Оденкерк в нео-вестерне «Нормал», повторный прокат «Олдбоя» и «Дома, который построил Джек» плюс военные драмы «Ангелы Ладоги» и «Литвяк». Собака.ru рассказывает о главных фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в апреле.
CО 2 АПРЕЛЯ
«Космос засыпает» (16+)
Фильм-притча дебютанта Антона Мамыкина о студенте-ракетостроителе Паше (Марк Эйдельштейн), который из-за семейной трагедии вынужден вернуться в свой занесенный песком крошечный поселок Шойна. Также в картине, собравшей в этом году солидный урожай призов на фестивале «Дух огня», снялись Дарья Екамасова, Никита Конкин, Софья Воронцова и Тихон Котрелев.
Со 2 апреля
«Северная станция» (18+)
Драма о романе студентки биофака Светы (Дарья Алыпова, «Санкционер») и ее преподавателя Рудина (Максим Севриновский, «Праведник») во время практики на станции «Северная». В итоге ее личная жизнь оказывается разрушенной, а педагога спустя десять лет обвиняют в домогательствах другие девушки — но по-прежнему влюбленная в него Света не готова к ним примкнуть. Режиссером выступил дебютант Сергей Овечко.
Со 2 апреля
«Королек моей любви» (16+)
Фильм-стилизация под индийское кино о честном полицейском Рамаше (Демис Карибидис) и его коварном оппоненте — бандите Шамаре (Михаил Галустян). В процессе выясняется, что они — родные братья, которых разлучили в детстве. Теперь вместе им предстоит найти виновника страшного пожара, где погибли их родители. Также в касте — Артур Ваха, Адила Рагимова, Сергей Рост и другие. Режиссером комедии выступил Марюс Вайсберг («Гитлер капут!», «Уволить Жору»).
Со 2 апреля
«Дети леса 2» / Woodwalkers 2 (6+)
Сиквел подросткового фэнтези, снятого на основе серии популярных в Германии книг Кати Брандис. В центре внимания — мальчик по имени Караг, умеющий превращаться в пуму. По стечению обстоятельств он оказывается в школе «Кристалл» среди таких же необычных детей. Там он находит как друзей (Холли-белку и Брэндона-бизона), так и очень опасных врагов — особенно в лице своего бывшего наставника Эндрю Миллинга. Продолжение снял Свен Унтервальдт мл. («Школа магических зверей»).
Со 2 апреля
«О моем перерождении в слизь: Слезы Синего моря» / Tensei shitara Slime Datta Ken Movie 2: Soukai no Namida-hen (16+)
Продолжение популярного аниме-сериала об офисном работнике, после смерти переродившегося в мистическое существо Римуру, способное принимать любые формы. В новом полнометражном мультфильме он должен спасти жрицу Юру, которая оберегает покой великого Водяного дракона. Режиссер — Ясухито Кикути, один из авторов предыдущих серий эпопеи.
Со 2 апреля
«Вампиры-зомби… из космоса!» / Vampire Zombies... From Space! (18+)
Пародийная комедия в стиле малобюджетных фильмов ужасов 50-х — по сюжету в небольшом американском городке разбивается летающая тарелка, из которой жителей атакуют вампиры-зомби (а за всем этим безобразием вообще стоит сам Дракула). Местные активно объединяется для борьбы с нечистью. Автором проекта стал Майкл Стасько, а одну из главных ролей сыграл легендарный Ллойд Кауфман, сооснователь культовой треш-студии Troma.
Со 2 апреля
C 9 АПРЕЛЯ
«Вот это драма!» / The Drama (18+)
Чарли (Роберт Паттинсон) и Эмма (Зендея) готовятся к свадьбе — однако идиллию омрачает внезапно всплывший во время вечера с друзьями секрет из прошлого, который опрометчиво озвучила невеста. Теперь все мероприятие под серьезной угрозой. Комедию с двойным дном для студии А24 снял Кристоффер Боргли («Тошнит от себя», «Герой наших снов»).
C 9 апреля
«Планета» (18+)
Дебютный фильм Михаила Архипова — о ленинградском кинорежиссере Николае Беренцеве (Сергей Гилев), который в 1960 году снимает научно-фантастический фильм о путешествии на Венеру. В истории, вдохновленной жизнью и творчеством автора «Планеты бурь» Павла Клушанцева, также снялись Дарья Мельникова, Денис Ясик, Геннадий Смирнов, Александр Кудренко, Геннадий Блинов и другие.
С 9 апреля
«Красная пустыня» / Deserto rosso (1964) (18+)
Первый цветной фильм Микеланджело Антониони впервые в истории постсоветской России выходит на большие экраны в отреставрированном виде — картина с Моникой Витти в роли душевно неуравновешенной женщины в 1964 году получила главный приз Венецианского кинофестиваля.
С 9 апреля
«Емельяненко» (18+)
Автор «Все умрут, а я останусь», «Школы» и «Обоюдного согласия» Валерия Гайа Германика сняла документальный фильм о бойце MMA Александре Емельяненко. Камера неотступно следует за скандальным героем — в результате получается сложный и противоречивый портрет.
С 9 апреля
«Хейтер» (16+)
Пять новелл об онлайн-травле: загадочный стример в маске кролика по прозвищу Хейтер вмешивается в жизнь самых разных людей — притом весьма разрушительным образом. В касте картины — Алексей Серебряков, Мария Аронова, Павел Деревянко, Любовь Аксенова, Ирина Пегова, Владимир Сычев и другие. Режиссером стал Максим Боев («За Палыча! 2»).
С 9 апреля
«Моя собака – космонавт» (6+)
Семейный приключенческий фильм о десятилетнем мальчике Мише (Дмитрий Калихов), живущем в небольшом городке рядом с Байконуром. Внезапно он в свой день рождения находит собаку Белку: этой встрече предстоит стать не только важным событием в его жизни, но и во всей истории отечественной космонавтики. Также в картине снялись Антонина Бойко, Кирилл Зайцев, Павел Ворожцов, Ольга Лерман и Даниил Воробьев. Режиссер — Михаил Морсков («Волшебник»).
С 9 апреля
C 16 АПРЕЛЯ
«Олдбой» / Oldboy (2003) (18+)
Отреставрированная 4K-версия легендарного фильма Пак Чхан-ук возвращается на большие экраны. 1988 год. Бизнесмен по имени О Дэ-cу в день трехлетия своей дочери совершает череду недальновидных поступков, после которых его похищают и помещают в комнату без окон на пятнадцать лет. Картина о незадачливом пьянице начинается как комедия, а пройдя через стадии детектива, драмы и психологического триллера, поднимается на уровень кровавых шекспировских трагедий.
С 16 апреля
«Нормал» / Normal (18+)
Нео-вестерн о шерифе по имени Улисс (Боб Оденкерк, «Лучше звоните Солу»), приехавшем в маленький американский городок Нормал на замену умершему коллеге. Тихая размеренная жизнь прерывается ограблением банка, за которым скрывается локальный заговор — и полицейский должен решить, как глубоко ему вмешиваться в эту историю. Режиссером фильма выступил Бен Уитли («Высотка», «Перестрелка»), а сценарий написал автор «Джона Уика» Дерек Колстад.
C 16 апреля
«Гуру» / Guru (18+)
Триллер Яна Гозлана («Черный ящик») с Пьером Нинэ («Граф Монте-Кристо»), в котором он играет успешного коуча по личностному росту Матье — однако у его бешеной популярности есть и обратная сторона в лице таинственного и очень опасного недоброжелателя. В других ролях — Марион Барбо, Кристоф Монтене и Антони Бажон.
C 16 апреля
«Я – значит Ястреб» / H Is for Hawk (18+)
Экранизация мемуаров сотрудницы Кембриджа Хелен МакДональд, после смерти отца взявшуюся ухаживать за ястребом-тетеревятником. Главную роль в драме о преодолении утраты и сложных взаимоотношениях женщины и хищной птицы сыграла звезда «Короны» Клэр Фой, также в касте — Брендан Глисон, Линдси Дункан и Имоджен Дафти. Режиссер — Филиппа Лоутроп (все та же «Корона» и «Мисс Плохое поведение»).
C 16 апреля
«Операция "Панда". Дикая миссия» / Panda Plan: The Magical Trible (6+)
Комедия с Джеки Чаном, играющим мастера кунг-фу, которому поручили перевезти панду по имени Сюсю из одного вольера в другой. Однако в дело вмешиваются грабители, а герой после падения со скалы оказывается в компании первобытного племени. Теперь ему предстоит завоевать доверие новых знакомых и, конечно же, вернуть подопечную. За режиссуру ответственен Дерек Хуэй («Кроссфаер»).
C 16 апреля
«Петрушка» (6+)
Комедия Павла Воронина («Ухожу красиво») о неуверенном в себе поваре Пете (Александр Метелкин), которому помогает в работе в престижном ресторане говорящая (и не очень-то политкорректная) наручная кукла из детства (ее озвучивает Гарик Харламов). Также в касте — Никита Кологривый, Стася Милославская, Виктор Логинов и Людмила Артемьева.
С 16 апреля
C 23 АПРЕЛЯ
«Дневная красавица» / Belle de Jour (1967) (18+)
Фильм Луиса Бунюэля, победивший на Венецианском кинофестивале в 1967 году, вновь выходит в российских кинотеатрах — Катрин Денев здесь сыграла девушку по имени Северина, ведущую двойную жизнь, очень порицаемую обществом.
С 23 апреля
«Дом, который построил Джек» / The House That Jack Built (2018) (18+)
Повторный прокат ужасного, но прекрасного триллера Ларса фон Триера, в котором бытописание маньяка Джека (его играет Мэтт Диллон) лишь метафора о жестокой природе искусства. Но сцена с ампутацией лапки у утенка и убийства героини Умы Турман точно не для слабонервных.
C 23 апреля
«Ангелы Ладоги» (12+)
Блокадная драма о группе спортсменов-буеристов, которые в 1941 годы применяли свои навыки на льду Ладожского озера — доставляли патроны и спасали детей-сирот, которых не успели эвакуировать из детдома. В фильме Александра Котта («Брестская крепость», «Северный полюс») сыграли Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и другие.
С 23 апреля
«Персона» / Persona (1966) (18+)
Классическая экзистенциальная драма Ингмара Бергмана об онемевшей актрисе и ее сиделке вновь на больших экранах. Главные роли сыграли Биби Андерссон и Лив Ульман.
C 23 апреля
«Коммерсант» (18+)
Экранизация популярного романа Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». В центре сюжета — история банкира Андрея (Александр Петров), который в середине девяностых после крупной аферы оказывается в «Матросской тишине». Также в фильме снялись Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Артур Иванов и рэпер Хаски. Режиссерами выступили братья-дебютанты — Федор и Никита Кравчуки.
С 23 апреля
«Родительский дом» (12+)
Стюардесса Даша (Полина Максимова) приезжает в деревню, чтобы продать дом своей бабушки, избавиться от долгов и обосноваться в Москве в новой квартире. Однако карты спутывает встреча с первой любовью Мишей (Роман Курцын) и его хулиганистым племянником Петровичем (Сергей Федоров) — постепенно становится понятно, что родовое гнездо обладает гораздо большей ценностью, чем ей поначалу казалось. Режиссером комедии выступил Максим Максимов («Мой папа — медведь»).
С 23 апреля
C 30 АПРЕЛЯ
«Грация» / La Grazia (18+)
Новый фильм классика итальянского кино Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодой папа»). На этот раз в центре его истории — вымышленный президент Италии Мариано де Сантис (Тони Сервилло, получивший за эту роль награду в Венеции) незадолго до почетной пенсии, которому нужно решить последние вопросы с законом об эвтаназии и двумя прошениями о помиловании. Также в касте — Анна Ферцетти, Массимо Вентурьелло и Орландо Чинкве.
C 30 апреля
«Литвяк» (6+)
Байопик о героической советской летчице Лидии Литвяк (Полина Чернышова, «Злой город») — от первых шагов в профессии и подвигов в Великой Отечественной до любовной истории с пилотом Алексеем Соломатиным (Петр Рыков, «Хроники русской революции»). Также в картине задействованы Евгений Ткачук, Виктория Соловьева и Андрей Некрасов. Режиссер — Андрей Шальопа («28 панфиловцев»).
С 30 апреля
«Ждун 2» (6+)
Сиквел комедии об инопланетянине из мемов — в продолжении он возвращается на Землю, чтобы спасти мальчика Никиту (Андрей Андреев) и его друзей по летнему лагерю от межгалактического вторжения. Автором остался режиссер первой части Дмитрий Суворов («Мы рожаем!», «Непослушная»), а к актерскому составу присоединились Александр Ревва и Елена Валюшкина.
С 30 апреля
«Грузовички» (6+)
Мультфильм в стиле пиксароских «Тачек» о грузовичке по имени Саня, который всю жизнь работал в песчаном карьере с родителями, но внезапно встретился с городскими обитателями — вместе с новыми друзьями ему предстоит справиться с извержением вулкана. Режиссером истории стал Дмитрий Грачев («Омар в большом кино»).
С 30 апреля
«Возвращение кота» / Neko no ongaeshi (2002) (0+)
Повторный прокат знаменитого анимационного фильма студии Ghibli о девочке Хару, путешествии в кошачье королевство и ее компаньоне коте-Бароне — картину Хироюки Мориты, являющуюся продолжением не менее легендарного аниме «Шепот сердца», покажут в отреставрированном виде.
С 30 апреля
«Полутон» / The Undertone (18+)
Изобретательный канадский хоррор о девушке-подкастерше Эви (Нина Кири), получившей в эфир 10 странных аудиофайлов — звуки начинают складываться в зловещее послание, которое явно касается ее лично. Режиссером выступил дебютант Иан Туасон.
C 30 апреля
Комментарии (0)