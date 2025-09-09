Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Герои
Герои

Поделиться:

Где пьет настойки и ест бутерброды писатель Антон Секисов? Гастротур по Петроградской стороне

Писатель, админ телеграм-канала «Секир завидует», автор сенсационного путеводителя по петербургским некрополям «Зоны отдыха» и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», оказывается, рассудительный фуди — встречайте его гид по Петроградской стороне.

Константин Рассохин
Бутерброд с лососем в «Снежинке»
Собака.ru

Бутерброд с лососем в «Снежинке»

  • «Снежинка» (ул. Ленина, 30)

Чтобы прочувствовать дух Петроградки, стоит навестить кафе «Снежинка» на Малом проспекте. Для меня это кафе с флером рюмочной — такая феминная версия «Маяка» (историческая рюмочная на улице Маяковского. — Прим. ред.): если там неопрятные мужички распивают водку, то в «Снежинке» дамы в леопардовом пьют сладкие настойки, закусывают бутербродами с лососем и вообще местные жители собираются, чтобы обменяться свежими сплетнями. Заглядывать в меню бесполезно: спрашивайте о наличии блюд у хозяйки, которая сразу затеет с вами дружеский разговор — или ласково нахамит: в любом случае, в общении сразу возникнет очень личная нота. Обычно беру там салат столичный, ну и конечно настойку местного изготовления

Пицца из дровяной печи в «Моне»
Собака.ru

Пицца из дровяной печи в «Моне»

  • «Циммес» (Большая Зеленина ул., 6)

Небольшое тихое место с израильской кухней на Большой Зелениной, куда при случае захаживаю на обед и люблю там наесться от пуза: беру марокканский овощной суп, салат «Арави» и шварму с индейкой. Очень хорош и хумус во всех вариациях.

  • «МОНА» (Каменноостровский пр., 47)

В Петербурге много хороших итальянских кафе, но чаще других посещаю веранду «Моны». Нравится прежде всего расположение — на изгибе реки Карповки, в искусственных зарослях, скрывающих от трамвайных путей и вообще «шума мегаполиса»: ощущение этой спрятанности на виду у всех очень приятно. А еще там очень вкусная пицца с грушей и горгонзолой: само собой из дровяной печи. Если после пиццы останется место для десерта, рекомендовал бы баскский чизкейк с вишней

Фото предоставлено пресс-службой Darmagi
  • Colors (ул. Ленина, 27)

Должен сознаться, что очень редко завтракаю вне дома. Сама мысль потреблять утром пищу на виду у посторонних людей вводит в состояние легкой тревоги. Но как-то довелось позавтракать в кофейне Colors на Малом проспекте, и это было весьма неплохо. Брал авокадо-тост, вишневый пирог и фильтр.

  • Darmagi (Каменноостровский пр., 44Б)

В двух шагах от «Моны» есть маленький (почти крошечный) и при этом невероятно уютный коктейльный бар в итальянском стиле — горячо советую туда заглянуть за дижестивом. Раз уж бар italiano vero, заказываю обычно негрони. Люблю, устроившись в уголке, выпивать его очень неторопливо, рассматривая детали интерьера — а там есть что поизучать.

  • Mashita (Каменноостровский пр., 38/96)

Кажется, «Машита» — это сетевое место, но в той «Машите», что у метро «Петроградская», царит почти душевная атмосфера (но не в часы бизнес-ланча), по крайней мере очень домашняя («как у вашей вьетнамской бабушки»), которую во многом создает милая женщина-повар. Чаще всего беру там кимчи рамен, это просто жидкое пламя. С похмелья блюда совершеннее вообразить просто нельзя.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
  • «Музей авангарда» (ул. Профессора Попова, 10)

Интересный неочевидный музей с насыщенной экспозицией. В этом деревенском на вид (но на самом деле восстановленном) доме в начале прошлого века Михаил Матюшин и Елена Гуро (power couple русского авангарда — искусства первой трети XX века. — Прим. ред.) устроили место силы для авангардистов всех мастей, особенно футуристов, включая часто бывавшего тут Владимира Маяковского. Экспозиция дает об этом периоде хорошее представление, еще в музее работают достаточно колоритные люди, за которыми порой следить не менее интересно, чем изучать экспонаты.

  • Окрестности дома Бенуа (Каменноостровский пр., 26-28)

Место прогулки для тех, кто хочет внести немного хаоса, непредсказуемости в жизнь. Дом Бенуа (доходный дом на Каменноостровском проспекте 26–28 по проекту архитекторов из династии Бенуа. — Прим. ред.) притягивает меня не сам по себе, а своими запутанными дворами-лабиринтами, в которых можно потеряться и остаться на всю жизнь. Выходов там не так много, но почему-то я всегда выхожу в каких-то неожиданных для себя местах. В этих дворах-лабиринтах я пару раз встречал очень экзотических личностей и натыкался на ситуации, которые потом описывал в своих текстах.

  • Лопухинский сад (ул. Академика Павлова, 13)

Очень хорошо начинать день с медитации у воды на скамейке Лопухинского сада, с видом на Каменностровский дворец. У меня это вообще любимое место в Петербурге. Пока жил недалеко от него, Лопухинский был мне и спортивным клубом, и офисом, и читальным залом, и местом для пикника, и чем угодно. Такое очень камерное пространство, но при этом в нем абсолютное ощущение дачной местности, оторванности от города. Видимо, оно усиливается тем, что на другой стороне — зеленый Каменный остров, очень много воды и не очень много людей.

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
Июль
Люди:
Антон Секисов

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: