Где пьет настойки и ест бутерброды писатель Антон Секисов? Гастротур по Петроградской стороне

«Музей авангарда» (ул. Профессора Попова, 10)

Интересный неочевидный музей с насыщенной экспозицией. В этом деревенском на вид (но на самом деле восстановленном) доме в начале прошлого века Михаил Матюшин и Елена Гуро (power couple русского авангарда — искусства первой трети XX века. — Прим. ред.) устроили место силы для авангардистов всех мастей, особенно футуристов, включая часто бывавшего тут Владимира Маяковского. Экспозиция дает об этом периоде хорошее представление, еще в музее работают достаточно колоритные люди, за которыми порой следить не менее интересно, чем изучать экспонаты.

Окрестности дома Бенуа (Каменноостровский пр., 26-28)

Место прогулки для тех, кто хочет внести немного хаоса, непредсказуемости в жизнь. Дом Бенуа (доходный дом на Каменноостровском проспекте 26–28 по проекту архитекторов из династии Бенуа. — Прим. ред.) притягивает меня не сам по себе, а своими запутанными дворами-лабиринтами, в которых можно потеряться и остаться на всю жизнь. Выходов там не так много, но почему-то я всегда выхожу в каких-то неожиданных для себя местах. В этих дворах-лабиринтах я пару раз встречал очень экзотических личностей и натыкался на ситуации, которые потом описывал в своих текстах.

Лопухинский сад (ул. Академика Павлова, 13)

Очень хорошо начинать день с медитации у воды на скамейке Лопухинского сада, с видом на Каменностровский дворец. У меня это вообще любимое место в Петербурге. Пока жил недалеко от него, Лопухинский был мне и спортивным клубом, и офисом, и читальным залом, и местом для пикника, и чем угодно. Такое очень камерное пространство, но при этом в нем абсолютное ощущение дачной местности, оторванности от города. Видимо, оно усиливается тем, что на другой стороне — зеленый Каменный остров, очень много воды и не очень много людей.