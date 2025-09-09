Где пьет настойки и ест бутерброды писатель Антон Секисов? Гастротур по Петроградской стороне

Писатель, админ телеграм-канала «Секир завидует», автор сенсационного путеводителя по петербургским некрополям «Зоны отдыха» и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», оказывается, рассудительный фуди — встречайте его гид по Петроградской стороне.
- «Снежинка» (ул. Ленина, 30)
Чтобы прочувствовать дух Петроградки, стоит навестить кафе «Снежинка» на Малом проспекте. Для меня это кафе с флером рюмочной — такая феминная версия «Маяка» (историческая рюмочная на улице Маяковского. — Прим. ред.): если там неопрятные мужички распивают водку, то в «Снежинке» дамы в леопардовом пьют сладкие настойки, закусывают бутербродами с лососем и вообще местные жители собираются, чтобы обменяться свежими сплетнями. Заглядывать в меню бесполезно: спрашивайте о наличии блюд у хозяйки, которая сразу затеет с вами дружеский разговор — или ласково нахамит: в любом случае, в общении сразу возникнет очень личная нота. Обычно беру там салат столичный, ну и конечно настойку местного изготовления
Пицца из дровяной печи в «Моне»
- «Циммес» (Большая Зеленина ул., 6)
Небольшое тихое место с израильской кухней на Большой Зелениной, куда при случае захаживаю на обед и люблю там наесться от пуза: беру марокканский овощной суп, салат «Арави» и шварму с индейкой. Очень хорош и хумус во всех вариациях.
- «МОНА» (Каменноостровский пр., 47)
В Петербурге много хороших итальянских кафе, но чаще других посещаю веранду «Моны». Нравится прежде всего расположение — на изгибе реки Карповки, в искусственных зарослях, скрывающих от трамвайных путей и вообще «шума мегаполиса»: ощущение этой спрятанности на виду у всех очень приятно. А еще там очень вкусная пицца с грушей и горгонзолой: само собой из дровяной печи. Если после пиццы останется место для десерта, рекомендовал бы баскский чизкейк с вишней
- Colors (ул. Ленина, 27)
Должен сознаться, что очень редко завтракаю вне дома. Сама мысль потреблять утром пищу на виду у посторонних людей вводит в состояние легкой тревоги. Но как-то довелось позавтракать в кофейне Colors на Малом проспекте, и это было весьма неплохо. Брал авокадо-тост, вишневый пирог и фильтр.
- Darmagi (Каменноостровский пр., 44Б)
В двух шагах от «Моны» есть маленький (почти крошечный) и при этом невероятно уютный коктейльный бар в итальянском стиле — горячо советую туда заглянуть за дижестивом. Раз уж бар italiano vero, заказываю обычно негрони. Люблю, устроившись в уголке, выпивать его очень неторопливо, рассматривая детали интерьера — а там есть что поизучать.
- Mashita (Каменноостровский пр., 38/96)
Кажется, «Машита» — это сетевое место, но в той «Машите», что у метро «Петроградская», царит почти душевная атмосфера (но не в часы бизнес-ланча), по крайней мере очень домашняя («как у вашей вьетнамской бабушки»), которую во многом создает милая женщина-повар. Чаще всего беру там кимчи рамен, это просто жидкое пламя. С похмелья блюда совершеннее вообразить просто нельзя.
- «Музей авангарда» (ул. Профессора Попова, 10)
Интересный неочевидный музей с насыщенной экспозицией. В этом деревенском на вид (но на самом деле восстановленном) доме в начале прошлого века Михаил Матюшин и Елена Гуро (power couple русского авангарда — искусства первой трети XX века. — Прим. ред.) устроили место силы для авангардистов всех мастей, особенно футуристов, включая часто бывавшего тут Владимира Маяковского. Экспозиция дает об этом периоде хорошее представление, еще в музее работают достаточно колоритные люди, за которыми порой следить не менее интересно, чем изучать экспонаты.
- Окрестности дома Бенуа (Каменноостровский пр., 26-28)
Место прогулки для тех, кто хочет внести немного хаоса, непредсказуемости в жизнь. Дом Бенуа (доходный дом на Каменноостровском проспекте 26–28 по проекту архитекторов из династии Бенуа. — Прим. ред.) притягивает меня не сам по себе, а своими запутанными дворами-лабиринтами, в которых можно потеряться и остаться на всю жизнь. Выходов там не так много, но почему-то я всегда выхожу в каких-то неожиданных для себя местах. В этих дворах-лабиринтах я пару раз встречал очень экзотических личностей и натыкался на ситуации, которые потом описывал в своих текстах.
- Лопухинский сад (ул. Академика Павлова, 13)
Очень хорошо начинать день с медитации у воды на скамейке Лопухинского сада, с видом на Каменностровский дворец. У меня это вообще любимое место в Петербурге. Пока жил недалеко от него, Лопухинский был мне и спортивным клубом, и офисом, и читальным залом, и местом для пикника, и чем угодно. Такое очень камерное пространство, но при этом в нем абсолютное ощущение дачной местности, оторванности от города. Видимо, оно усиливается тем, что на другой стороне — зеленый Каменный остров, очень много воды и не очень много людей.
