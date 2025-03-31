«Рейв лучше, чем в "Мутаборе"»: почему зумеры скупают все билеты на концерты Надежды Кадышевой?

Как Надежда Кадышева стала популярна в соцсетях?

В 2024 году в соцсетях тренд на ролики под трек «Мой мармеладный» Кати Лель сменился бодрыми липсинками под «Плывет веночек» Надежды Кадышевой. Песню, появившуюся 20 лет назад: многие ее нынешние фанаты тогда еще не родились. Вскоре виральность «Веночка» достигла небывалых масштабов (миллионы просмотров!) и перекочевала в реальность. Фанаты-неофиты стали неиронично покупать билеты на концерты Кадышевой и подпевать бэнгерам, которые слышали до этого разве что в детстве на семейных застольях — «Течет ручей», «Виновата ли я», «Широка река».

Если всего пару лет назад зал на концертах Кадышевой состоял, в основном, из слушателей 50+, сейчас ситуация изменилась. Зумеры и миллениалы ходят на костюмированные шоу «Золотого кольца» большими компаниями и делятся в соцсетях эмоциями: «Рейв на концерте Кадышевой лучше, чем в "Мутаборе"», «Как она кайфует и качает! Русский народный Снуп Догг», «С такой популярностью у нее скоро мошпиты и слемы на концертах будут», «Во всех городах нет билетов! Это что такое? Я тоже хочу плясать в кокошнике».

На вопрос «Почему вы решили прийти на Кадышеву?», зумеры и миллениалы отвечают емко и нараспев: «Потому что “И плы-ы-ы-ве-е-е-ет веноче-е-ек!”». К концертам они готовятся основательно: покупают кокошники и павлопосадские платки, разучивают тексты, тренируются водить хороводы. Из-за солд-аутов приходится ездить на шоу в другие регионы. Например, сейчас нет билетов в шести из девяти городов тура.

Потребительский бум уже отразился на цене билетов, гонораре артистки и ее личном бренде. Например, в июле 2024 года солистка ансамбля «Золотое кольцо» выступила на зумерском VK Fest. В одном из роликов в Instagram* она говорит о новой волне популярности так: «Конечно, это приятно. Это общая работа нашего ансамбля: то, что сейчас люди слушают, мы творили на протяжении многих лет. Молодежь — наше будущее, я ее очень люблю. Россия всегда будет в хорошем восприятии духа, если молодые люди так относится к своей родной музыке. Видно, что она дает им заряд».