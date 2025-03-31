«Рейв лучше, чем в "Мутаборе"»: почему зумеры скупают все билеты на концерты Надежды Кадышевой?

Это не шутка! 1 апреля концертный тур Надежды Кадышевой, ее сына Григория и ансамбля «Золотое кольцо» доберется до Петербурга и БКЗ «Октябрьский». Билеты давно раскуплены: не пенсионерами и фанатами народных песен в эстрадной версии, а зумерами и миллениалами, вдруг массово полюбившими треки про ручей и плывущий веночек. Вместе с музыкальным критиком Владимиром Завьяловым и культурологом Алексеем Ставицким Собака.ru выяснила, как Надежда Кадышева совершила легендарный камбэк и что заставляет тиктокеров учиться водить хороводы.
Скриншот из выступления под песню «Зачем это лето»
Как Надежда Кадышева стала популярна в соцсетях?
В 2024 году в соцсетях тренд на ролики под трек «Мой мармеладный» Кати Лель сменился бодрыми липсинками под «Плывет веночек» Надежды Кадышевой. Песню, появившуюся 20 лет назад: многие ее нынешние фанаты тогда еще не родились. Вскоре виральность «Веночка» достигла небывалых масштабов (миллионы просмотров!) и перекочевала в реальность. Фанаты-неофиты стали неиронично покупать билеты на концерты Кадышевой и подпевать бэнгерам, которые слышали до этого разве что в детстве на семейных застольях — «Течет ручей», «Виновата ли я», «Широка река».
Если всего пару лет назад зал на концертах Кадышевой состоял, в основном, из слушателей 50+, сейчас ситуация изменилась. Зумеры и миллениалы ходят на костюмированные шоу «Золотого кольца» большими компаниями и делятся в соцсетях эмоциями: «Рейв на концерте Кадышевой лучше, чем в "Мутаборе"», «Как она кайфует и качает! Русский народный Снуп Догг», «С такой популярностью у нее скоро мошпиты и слемы на концертах будут», «Во всех городах нет билетов! Это что такое? Я тоже хочу плясать в кокошнике».
На вопрос «Почему вы решили прийти на Кадышеву?», зумеры и миллениалы отвечают емко и нараспев: «Потому что “И плы-ы-ы-ве-е-е-ет веноче-е-ек!”». К концертам они готовятся основательно: покупают кокошники и павлопосадские платки, разучивают тексты, тренируются водить хороводы. Из-за солд-аутов приходится ездить на шоу в другие регионы. Например, сейчас нет билетов в шести из девяти городов тура.
Потребительский бум уже отразился на цене билетов, гонораре артистки и ее личном бренде. Например, в июле 2024 года солистка ансамбля «Золотое кольцо» выступила на зумерском VK Fest. В одном из роликов в Instagram* она говорит о новой волне популярности так: «Конечно, это приятно. Это общая работа нашего ансамбля: то, что сейчас люди слушают, мы творили на протяжении многих лет. Молодежь — наше будущее, я ее очень люблю. Россия всегда будет в хорошем восприятии духа, если молодые люди так относится к своей родной музыке. Видно, что она дает им заряд».
Скриншот из клипа на песню «Подари, березка»
Что важно знать о Надежде Кадышевой?
Карьера артистки началась еще в конце 1970-х, когда она сперва отучилась в музыкально-педагогическом институте им. Ипполитова-Иванова, а после — в Академии им. Гнесиных. Еще во время учебы Кадышевой предложили присоединиться к довольно популярному народному квартету «Россияночка», который гастролировал по Советскому союзу и собирал полные залы.
В начале 1980-х Надежда Кадышева познакомилась с будущим мужем и сценическим партнером Александром Костюком — вместе они создали ансамбль «Золотое кольцо». Певица стала его лицом и солисткой. Первые альбомы записывали за границей и активно гастролировал по Европе, США и Японии. Почему-то особенно творчество Кадышевой полюбили именно в Азии.
В 1993 году ансамбль подписал контракт со студией «Союз» — именно тогда о Надежде Кадышевой узнали в СНГ. С тех пор коллектив записал более 20 (!) альбомов и даже открыл собственный театр в Москве.
Скриншот из выступления под песню «Плывет веночек»
Почему Надежда Кадышева популярна у зумеров и миллениалов?
Сейчас по данным «Яндекс.Музыки» у Надежды Кадышевой более двух миллионов слушателей в месяц, а у ансамбля «Золотое кольцо» — свыше полутора миллионов. Массовая популярность поп-фолка — симптом общего патриотического поворота российской музыки или других не таких очевидных трендов?
Владимир Завьялов
музыкальный критик, автор телеграм- и YouTube-канала Voice
«Феномен Надежды Кадышевой — еще один пример крушения барьера между низким и высоким, социально одобряемым и постыдным. Российская поп-музыка была долгое время зажата в кандалы общественной стигмы, пока в 2010-ые не начался тренд на ее неироничное прослушивание. Мы стали видеть, что люди подпевают Валерию Меладзе или «ВИА Гре» с искренней любовью, без фиги в кармане.
Мне видится интерес к Кадышевой идущим по такому же пути. Если старшее поколение бывает на концертах русской песни, не имея в виду какое-то двойное дно, зумеры сначала воспринимают ее под соусом иронии. Парадокс в том, что чем ближе коннект между зумерами и артистом, тем сильнее размывается граница между иронией и массовой народной любовью. И вот мы уже можем наблюдать, как молодые люди самозабвенно и абсолютно серьезно танцуют под песню "Течет ручей".
У зумеров в целом сейчас популярна лубочная, термоядерно-клюквенная эстетика, под которую попадают и SHAMAN, и Татьяна Куртукова, и Прохор Шаляпин и та же Надежда Кадышева. Ее музыка и образы говорят сами за себя. Это самое доступное, понятное и нарочитое воспроизведение понятия “фолк”».
Алексей Ставицкий
культуролог, преподаватель факультета свободных искусств и наук СПбГУ
«Когда мы наблюдаем тикток-прорыв Надежды Кадышевой и толпы всех возрастов на ее концертах, сразу вспоминается Саймон Рейнольдс и его книга “Ретромания”. Рейнольдс анализирует зацикленность поп-культуры на своих же клише и бесконечное семплирование музыки былых времен. Феномен Кадышевой связан с ностальгией, с очень важным ощущением детства.
Для зумеров, которые будучи детьми не слышали эти песни, скорее, работает яркость, хитовость, драйв и эксцентрика выступлений коллектива певицы. Кадышева очень чувственна и на фоне продюсерских топорных проектов, выглядит аутентичнее. Это такой яркий, но при том мягкий вариант поп-патриотизма.
При этом для людей, которые всерьез занимаются фольклором, — эти аранжировки и шоу — скорее шапито и кабаре (при всем уважении). Будем надеяться, что Кадышева станет для ее фанов мостиком к таким гигантам народной музыки, как Ольга Сергеева, Лукерья Кошелева, Таисия Краснопевцева, Сергей Старостин и множеству блистательных безымянных хоров из далеких русских деревень».
*Instagram — ресурс Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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