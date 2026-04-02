Как устроена выставка «Акимов и ученики»? Внутри — культовые афиши, портреты Зощенко и Райкина, работы Целкова и Михнова-Войтенко

Весь мир — театр

Первый этаж кураторы превратили в сцену. Здесь показывают Акимова как театрального художника: его эскизы к декорациям, занавесам и костюмам разных лет. В том числе последнюю работу — наброски к пьесе Шекспира «Конец — делу венец», постановка которой, увы, так и не состоялась.

В произведениях Акимова-художника (а изначально он был именно живописцем) отражается стремление к экспериментам в театре: активным участником его обновления он становится в 1920-е. Декорации для Николая Павловича перестают быть просто фоном для действия и становятся важной частью спектакля. Эскизы к ним Акимов решает, используя лаконичные геометрические формы и ясные, насыщенные цвета. Они далеки от импрессионизма и натурализма, но образно-выразительны.