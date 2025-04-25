Знакомьтесь, Семен Некрасов — он знает, где искать лучшее уличное искусство Петербурга

Собака.ru рассказывает о новых героях петербургского краеведения последних лет — с ними мы полюбим Петербург еще сильнее! Уличное искусство для Семена Ильича (так Некрасов называет себя в соцсетях) — естественный культурный слой и часть истории города. Искусствовед и самый молодой член ученого совета Академии художеств прошел путь от экскурсий за коробку конфет и бутылку пива до научного сотрудника «Стритарт хранения» (САХ) — институции, коллекционирующей художников «уличной волны». Параллельно Семен продолжает водить личные краеведческие экскурсии (про мистику Васильевского, секреты Коломны и Петроградскую сторону) и рассказывает, где искать лучшее уличное искусство в городе и где дрались Пушкин с Пущиным перед по бегом на Мадагаскар.
Как устроены твои экскурсии?
Каждая моя экскурсия построена на принципе так называемого «нового краеведения». У него нет четких терминологических границ, но для меня его суть проста — это максимально широкий диапазон истории и объектов, которые освещаются в рамках экскурсии. Я уверен, в genius loci Петербурга просто невозможно проникнуть, лишь рассказывая о том, в каком году был построен дом и на каком углу чихнул Пушкин. Город — это калейдоскоп частиц, разбросанных в пространстве и времени.
Так, например, на экскурсии по Васильевскому я рассказываю и о том, как Петр I хотел создать на острове Северный Амстердам с искусственными каналами, и о том, как труба императорской аптеки Пеля превратилась в «башню грифонов» в 1990-х, а прославилась благодаря криминалу (на автора, художника Алексея Кострому, прямо у башни напала ревнивая бывшая жена, расстреляла из травмата, ранила ножом и завершила месть электрошокером).
На экскурсии по Коломне я могу вначале рассказать о последних днях жизни Суворова, которые прошли тут, а потом выскользнуть по лабиринтам дворов на набережную Фонтанки и остановиться у дома, где был сквот, из которого в конце 1980-х вырос «Танцпол» — первый техно-клуб в истории нашей страны. После этого — искать стрит-арт в местных дворах, а выходя из них — рассуждать о величии северного модерна на примере дома Капустина.
Насколько органично в Петербурге уживаются история и стрит-арт?
Очень органично. Петербургский стрит-арт крайне тактичен и деликатен по отношению к наследию. Художники не рисуют на фасадах (оставим за скобками граффити-райтеров), часто произведения искусно мимикрируют под городскую среду. Характерный пример деликатного стрит-арта — знаменитый закрашенный портрет Хармса на улице Маяковского. Авторы в 2016 году точно попали в нерв города, хотя сами не были коренными горожанами: Паша Кас перебрался в Петербург из Алма-Аты, а Павел Мокич — из Ташкента. Хороший стрит-арт всегда заполняет пустоту — формой и смыслом. И пронзительный, тяжелый взгляд Хармса заполнил ее мастерски. Но в 2022 году работу закрасили: инициаторы этого решения настаивали на том, что она не вписывается в городскую ткань. На поверку оказалось, что пустая угловая стена и проекция, которая появилась сейчас, гораздо сильнее диссонируют с контекстом. Это отличный пример того, как снобизм оборачивается выстрелом в свое собственное колено.
Топ-3 локации Петербурга, в которых можно найти крутой стрит-арт в историческом контексте.
На Большой Морской, 61б, по бокам каретных арок расположились две белые фигуры собак с камерой вместо головы. Это паблик-арт Watchdog Андрея Люблинского. Художник Владимир Абих размещал гипсовые маскароны своего лица в замковых камнях на фасадах — там, где в дореволюционном Петербурге могли устанавливать рельефы, например, бога Гермеса. Один такой современный маскарон сохранился на Рубинштейна, 24 Но главная локация — под ногами: обычный тротуар, на котором периодически появляются работы художника Alesha. Его экспрессивные персонажи нарисованы желтой краской на асфальте или вставлены в тротуарную кладку.
Самый странный случай, который произошел на твоей экскурсии.
Все самые странные связаны с «Двором духов» — культовым световым колодцем на Большом проспекте Васильевского. Мистификаторы верят, что этот двор — место силы. Там, например, есть местный житель — дедушка лет 80, всегда в длинном зеленом плаще и с тростью. Если его поймать, можно услышать историю, как
«в этом дворе была драка на кулаках между Пушкиным и Пущиным, потом они помирились, поцеловались и уехали жить на Мадагаскар». Пару лет назад Мадагаскар он заменил на Сахалин (импортозамещение, не иначе!). Конечно, сам дом был построен значительно позже смерти Пушкина, который с Пущиным никуда не сбегал.
Что в планах на сезон?
Огромная экскурсия по Васильевскому острову на целый день! Выдвинуться ранним утром от начала 1-й линии, пройти змейкой каждую последующую линию, рассказать про все встречные дома и остановиться в конце 29-й линии к позднему вечеру. Но для разминки можно начать и с 10 Советских улиц.
Фото: Кристина Рожкова
Текст: Юлия Коба
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