Знакомьтесь, Семен Некрасов — он знает, где искать лучшее уличное искусство Петербурга

Как устроены твои экскурсии?

Каждая моя экскурсия построена на принципе так называемого «нового краеведения». У него нет четких терминологических границ, но для меня его суть проста — это максимально широкий диапазон истории и объектов, которые освещаются в рамках экскурсии. Я уверен, в genius loci Петербурга просто невозможно проникнуть, лишь рассказывая о том, в каком году был построен дом и на каком углу чихнул Пушкин. Город — это калейдоскоп частиц, разбросанных в пространстве и времени.

Так, например, на экскурсии по Васильевскому я рассказываю и о том, как Петр I хотел создать на острове Северный Амстердам с искусственными каналами, и о том, как труба императорской аптеки Пеля превратилась в «башню грифонов» в 1990-х, а прославилась благодаря криминалу (на автора, художника Алексея Кострому, прямо у башни напала ревнивая бывшая жена, расстреляла из травмата, ранила ножом и завершила месть электрошокером).

На экскурсии по Коломне я могу вначале рассказать о последних днях жизни Суворова, которые прошли тут, а потом выскользнуть по лабиринтам дворов на набережную Фонтанки и остановиться у дома, где был сквот, из которого в конце 1980-х вырос «Танцпол» — первый техно-клуб в истории нашей страны. После этого — искать стрит-арт в местных дворах, а выходя из них — рассуждать о величии северного модерна на примере дома Капустина.