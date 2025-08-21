«Мак & шниц» и глазированный сырок: гастротур по кварталу писателей от Насти Паутовой

Utopist (Ковенский пер., 14)

Эстетский бар во дворе-колодце, где наливают обожаемый «мутнячок»: вина, сделанные натуральным способом, без добавления серы. Utopist стал пропагандировать натуралку в Петербурге в числе первых, и именно в этом баре я познакомилась с любимым теперь испанским сортом айрен с 65-летних лоз виноградника на высоте 800 метров над уровнем моря. Говорят, человек в это винное производство почти не вмешивается — настолько команда винодельни бережно сохраняет в бутылке характеристики, что дает терруар.

«Хроники» (Некрасова, 26)

Место встреч всех со всеми — легендарный бар с прекрасным персоналом. Именно эспрессо-мартини из «Хроник» (кажется, что коктейли здесь неочевидный выбор — «чистым» тут пьют чаще, но бартендеры, на самом деле, здесь что надо) я спасаюсь от давления некалендарных весны и лета. А от всего остального — бутербродом с языком: распробовала его недавно и до сих пор не понимаю, почему столько лет игнорировала. Добавить креман, и можно смело оставлять в «Хрониках» все свои деньги.