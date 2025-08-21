Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Мак & шниц» и глазированный сырок: гастротур по кварталу писателей от Насти Паутовой

Режиссер (ее дебютный спектакль «Мать» обязателен к просмотру!) и создательница самого петербургского блога llllllll1111llllllllll (любимые мемы с Бродским и слово «душнила»!) в своем телеграм-канале «гайд по Петербургу» раскладывает кофе на дескрипторы и рекомендует джелато с видом на Фонтанку.

Ксения Ващенко
Фото предоставлено пресс-службой бара «Хроники»
  • Utopist (Ковенский пер., 14)

Эстетский бар во дворе-колодце, где наливают обожаемый «мутнячок»: вина, сделанные натуральным способом, без добавления серы. Utopist стал пропагандировать натуралку в Петербурге в числе первых, и именно в этом баре я познакомилась с любимым теперь испанским сортом айрен с 65-летних лоз виноградника на высоте 800 метров над уровнем моря. Говорят, человек в это винное производство почти не вмешивается — настолько команда винодельни бережно сохраняет в бутылке характеристики, что дает терруар.

  • «Хроники» (Некрасова, 26)

Место встреч всех со всеми — легендарный бар с прекрасным персоналом. Именно эспрессо-мартини из «Хроник» (кажется, что коктейли здесь неочевидный выбор — «чистым» тут пьют чаще, но бартендеры, на самом деле, здесь что надо) я спасаюсь от давления некалендарных весны и лета. А от всего остального — бутербродом с языком: распробовала его недавно и до сих пор не понимаю, почему столько лет игнорировала. Добавить креман, и можно смело оставлять в «Хрониках» все свои деньги.

Фото предоставлено пресс-службой Aster
  • The Red Corner (Некрасова, 6)

Очень красивый паб с восточноевропейским вайбом. Зайти сюда на ужин — никогда не ошибка, особенно в будние дни: что называется, мечта социофоба — тихо, просторно, есть посадка с обособленными «кабинетами». Вся кухня в этом баре — отлет трусов! Нереальный сэндвич с говядиной, крутой и супербюджетный по нынешним меркам бифштекс. Его всегда сочетаю с артишоками и красным португальским вином.

  • Aster (Маяковского, 23/6)

Куда вы ходите за миньонами и рибаями — в стейкхаус? А я вот в самое популярное кафе для завтраков: мой фаворит в Aster не булки, а стейк из говядины с пюре и грибами шиитаке. Также нежно люблю Aster не столько за знаменитые дэниши и краффины, но за их крафтовый глазированный сырок. Творожный сыр протирают со сливочным маслом, сливками, делают кранч из вафли, белого шоколада и фисташковой пасты, формуют и глазируют молочным итальянским шоколадом

Фото предоставлено пресс-службой музея «Полторы комнаты»
  • Музей «Полторы комнаты» (Короленко, 14)

Один из любимейших музеев в Петербурге: с Иосифа Бродского больше пяти лет назад начался мой блог (остроумные житейские мемы с фрагментами интервью титанов от Тарковского до Жолдака. — Прим. ред.). А весной 2025-го мне посчастливилось побывать в Венеции, где похоронен Бродский: можно сказать, согласовывала мемы с главным героем! Гуляла по каналам в мерче музея «Полторы комнаты» — классной рубашке с принтом обоев из комнаты Джозефа в Петербурге. Тут же, в доме Мурузи, работает очень атмосферная закусочная «Пища династии Минь», аффилированная с музеем — рекомендую хрустящие баклажаны и говядину по-сычуаньски.

  • «Городской театр» (Литейный пр., 46)

На сцене этого небольшого, но гордого театра в саду Сен-Жермен показываем спектакль «Мать» нашего проекта povod.ovod — о принятии неизбежного, любви и смерти (по тексту британского драматурга Марка Равенхилла). Сейчас делаю новую постановку, премьера запланирована на ноябрь 2025-го — выбрано максимально хтоническое время года, потому что спектакль посвящен концу света. Хотим показывать его в каком-то гигантском свободном пространстве — что-то вроде «Брусницына».

Фото предоставлено пресс-службой «Слоя»

  • «Слой» (Кирочная ул., 48)

В сетевой пекарне на Кирочной отличные завтраки: под чашку фильтр-кофе мне особенно полюбилась рисовая каша с малиной, лаймом и муссом из кокосовых сливок. Если пришла ближе к обеду, то беру грибную похлебку со сметаной — сытно и сбалансированно. Летом по сезону появляется меню с лисичками, и с молодым картофелем они лучше всего.

  • «Прошуттерия» (Озерной пер., 7)

В душевном итальянском ресторане с лавкой на Озерном мне особенно нравится куриный бульон с тортеллини вприкуску с пиццей с пармой и руколой. «Прошуттерия» радушно встречает нас с друзьями, кажется, по любому поводу: завтраки и предновогодние посиделки, долгий бранч на летней террасе и посплетничать вечером за бокалом легкого вина. Летом в местные блюда всегда идут сезонные фрукты и ягоды — как, например, клубника со страчателлой и тархуном.

Фото предоставлено пресс-службой Zoe

  • Zoe (Радищева, 29)

Главные по сладким булкам в квартале писателей: обожаю маритоццо в их исполнении — на сливочной бриоши с лимонными сливками. Ватрушки с заварным кремом и абрикосовым джемом — прямо как из детства, а шу бывают, наоборот, очень необычными — например, с ганашем с добавлением сенчи и меда алоэ. Из утреннего меню предпочитаю трюфельный омлет с ромейном и пармезаном.

  • Dizengof/99 (Басков пер., 31)

Трепетно люблю эту столичную сеть израильских кафе уже много лет: каждый раз ем в «Дизе», когда приезжаю в Москву. И вот наконец-то они высадились в Петербурге — топаем к ним на пересечение Баскова переулка и улицы Восстания. Берем фирменный салат — из артишоков, печеных томатов и брынзы, местное ноу-хау «Мак & шниц» — по сути, макароны с огромным количеством сыра и шницелем, а еще томленую говяжью щеку с булгуром и пармезаном.

Материал из номера:
Июль
Люди:
Настя Паутова

Комментарии (0)

