Слушаем винтажный винил в Маяковке на Невском. Что? Да! 5 пластинок из каталога библиотеки, которым позавидовали бы коллекционеры

Джакомо Пуччини, фрагменты из оперы «Мадам Баттерфлай»

Самая старая виниловая пластинка в фонде библиотеки выпущена лейблом Gramophone Monarch Record и датируется 1907 годом, но главное — ее все еще можно прослушать! Это удивительное сопрано чешской певицы Эммы Дестиновой (1871–1940 годы), что особенно ценно, так как записей ее голоса сохранилось очень мало: она умерла почти 100 лет назад.

Лео Делиб, фрагменты из оперы «Лакме»

Еще один раритет в коллекции библиотеки — с звучным сопрано итальянской певицы Луизы Тетраццини (1871–1940 годы). Виниловая пластинка выпущена в 1908 году под лейблом Gramophone Monarch Record, который славился высоким качеством записи классической музыки.

Фриц Крейслер, «Венский каприс»

Есть и дореволюционная пластинка, изготовленная в Российской империи. Это композиция «Венский каприс» (Caprice Viennois) в исполнении автора — австрийского композитора и одного из известнейших скрипачей своей эпохи Фрица Крейслера (1875–1962 годы). Запись вышла в свет под лейблом Gramophone Monarch Record в 1910 году в Риге.