Слушаем винтажный винил в Маяковке на Невском. Что? Да! 5 пластинок из каталога библиотеки, которым позавидовали бы коллекционеры

Инсайт для эстетствующих аудиофилов: в филиале Маяковки на Невском можно послушать винтажный винил с видом на исторический центр города! В местных фондах — более 14 тысяч пластинок разных эпох, которым могли бы позавидовать коллекционеры. Собака.ru публикует готовый плейлист (от «Мадам Баттерфлай» Джакомо Пуччини до Sgt. Pepper’s The Beatles!) для первого знакомства с этим пространством и гайд с подробным описанием того, что для этого нужно (спойлер: только хороший вкус!).
Джакомо Пуччини, фрагменты из оперы «Мадам Баттерфлай»
Самая старая виниловая пластинка в фонде библиотеки выпущена лейблом Gramophone Monarch Record и датируется 1907 годом, но главное — ее все еще можно прослушать! Это удивительное сопрано чешской певицы Эммы Дестиновой (1871–1940 годы), что особенно ценно, так как записей ее голоса сохранилось очень мало: она умерла почти 100 лет назад.
Лео Делиб, фрагменты из оперы «Лакме»
Еще один раритет в коллекции библиотеки — с звучным сопрано итальянской певицы Луизы Тетраццини (1871–1940 годы). Виниловая пластинка выпущена в 1908 году под лейблом Gramophone Monarch Record, который славился высоким качеством записи классической музыки.
Фриц Крейслер, «Венский каприс»
Есть и дореволюционная пластинка, изготовленная в Российской империи. Это композиция «Венский каприс» (Caprice Viennois) в исполнении автора — австрийского композитора и одного из известнейших скрипачей своей эпохи Фрица Крейслера (1875–1962 годы). Запись вышла в свет под лейблом Gramophone Monarch Record в 1910 году в Риге.
ОЛИМП «Невский, 20» — это один из отделов библиотеки имени Маяковского, расположенный в здании бывшей реформатской церкви. До начала XX века по этому адресу находился центр голландской общины Петербурга: здесь работали магазины, располагалось Общество поощрения художников, а также фотоателье Елены Мрозовской. После закрытия прихода в 1927 году пространство пережило несколько трансформаций.
Сегодня оно объединяет исследовательский центр, выставочное пространство и концертный зал с органом 1910 года. Здесь хранится фонд петербурговедения, который насчитывает более 20 тысяч изданий и считается одним из наиболее значительных в России, а также одно из крупнейших в городе собраний музыкальных материалов: около 200 тысяч нот, партитур, клавиров и книг, а также более 14 тысяч виниловых пластинок. Самые ранние издания датируются XVIII веком, а самые редкие имеют музейную ценность.
Оскар Фельцман, «Черное море мое»
Одна из самых старых пластинок советского периода хранит запись лиричной песни из кинофильма «Матрос с Кометы» — музыкальной комедии о любовном треугольнике, которая стала лидером проката в СССР в 1958 году. Ее автор — композитор Оскар Фельцман (1921–2013 годы), известный по таким хитам, как «Ландыши», «Огромное небо» и другим.
Сама пластинка выпущена артелью «Пластмасс», которая располагалась на Калашниковской набережной (ныне — Синопская набережная). Это объединение входило в Ленинградский городской совет промысловой кооперации («Ленгопромсовет»), который просуществовал с 1929 по 1960 год.
The Beatles, «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера»
Эта пластинка не такая старая, как остальные, но у нее интересная история. В 1992 году российский граммофонный лейбм «АнТроп» выпустил четыре альбома The Beatles в двух вариантах. В фонде библиотеки есть один из них — «Оркестр Клуба Одиноких Сердец Сержанта Пеппера» (Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967).
Это неавторизованное издание. В этом смысле оно любопытно вольным обращением с оригинальными обложками. Так, на конверте альбома можно обнаружить новые элементы: в коллаже на лицевой стороне вместо Карла Маркса изображен ленинградский фанат The Beatles Коля Васин, а между Эдгаром По и Фредом Астером — основатель лейбла «АнТроп» Андрей Тропилло.
Прослушать эти и другие пластинки можно на специальной аппаратуре в секторе нотно-музыкальной литературы, который расположен на третьем этаже «Невский, 20». Для этого не нужна предварительная подача заявок. В зале доступны электронный и традиционный каталоги, а библиографы помогут подобрать интересующие записи.
Посетить отдел могут как действующие, так и будущие читатели библиотеки. Часы работы: с 11:00 до 20:00, в воскресенье — с 11:00 до 18:00. Вход — с Невского проспекта, рядом с магазином «Зенит».
