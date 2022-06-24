«Я как в диснеевской сказке»: Boulevard Depо — о семье, QWERTY LANG, прочитанных книгах и моде на рэп

Как настроение? Слушала сейчас твой последний релиз «Вок», где на заднем плане говоришь, что устал, если печатно.

Да это я там просто устал (если печатно!) повторять один и тот же припев. Так-то настроение замечательное. Меня вообще ничего не гложет, ни за что мне не стыдно. Замечательно живу.

Отмена монетизации на YouTube, уход Spotify на тебя не повлияли?

На YouTube я не сказать что зарабатывал. Я туда больше денег потратил, чтобы сделать классные видео, которые у меня никогда не отбиваются. У меня даже нет ни одного клипа с рекламной интеграцией, именно моего клипа. Я их сам придумываю, и чаще всего туда очень сложно что-то органично вставить.

Трек Autopoetry на последнем альбоме — разве не нативная реклама «Яндекса» с его автопоэтом?

Вот это прикольно. Потому что на самом деле нет. Чисто моя инициатива, я прикололся с их автопоэта и сделал трек. Там элементарная нейросетка на основе запросов в поисковике сочиняет стихи, накладывая друг на друга рифмующиеся конструкции. Я сидел всю ночь, читал эти рандомные восприятия, ржал, как сатана.