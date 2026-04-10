5 классных экотроп Петербурга: от древнего болота до лучшей локации для бердвотчинга

Кирилл Соловейчик

Глава комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга

Зеленый пояс Петербурга — экопроект, реализации которого ждали более полувека. В прошлом году удалось согласовать его площадь: 172 тысячи гектаров, из них 22 тысячи — в пределах города и 150 тысяч — в Ленинградской области. В итоге территория почти вдвое превышает первоначальный замысел.

Создание зеленых поясов вокруг мегаполисов — распространенная мировая практика. Среди известных примеров — Лондонский (London Greenbelt) и Оттавский (Ottawa Greenbelt) пояса, которые служат экологическими коридорами для птиц и животных, а также зоной отдыха для людей. Похожий проект реализован и в Астане, где зеленый пояс защищает город от пыльных бурь.

Для Петербурга будущего этот проект станет ключевым элементом экологической инфраструктуры: поможет улучшить микроклимат, снизить загрязнение воздуха и воды, сохранить биоразнообразие и создать новые места для прогулок. Кроме того, он заложит основу устойчивого развития агломерации и позволит сохранить природные ландшафты для следующих поколений.