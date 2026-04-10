5 классных экотроп Петербурга: от древнего болота до лучшей локации для бердвотчинга

Вокруг Петербурга появится зеленый пояс по аналогии с London Greenbelt — это около 172 тысяч гектаров лесов, озер и лугов, которые объединят в единую экосистему, защищенную от загрязнения и застройки. Пока проект на согласовании, вспоминаем топ-5 экотроп в пригороде: на древнем болоте, горных склонах с полями первоцветов и вдоль золотистых пляжей побережья Финского залива.
«Комаровский берег»
Протяженность: 2,8 км
Первая экотропа в пригороде Петербурга. Петляет вдоль заросшего парка начала XX века с прудами, ельниками и муравейниками до двух метров высотой (мирмикиперам приготовиться!) и выводит к золотистым пляжам северного побережья Финского залива. Любуемся природой под пение птиц, а при желании исследуем старинные дачи в Комарово и восполняем силы чаем с чебуреками в легендарном «Сельском пабе».
«Сестрорецкое болото»
Протяженность: 3,5 км
Экотропа на территории крупнейшего торфяника Петербурга. С деревянных настилов открывается суровая панорама покрытых мхом топей и поросших сосняком дюн. Если повезет, можно встретить серого журавля или черного дятла. Берем термос с кофе, устраиваем пикник на одной из смотровых площадок и наблюдаем за пробуждением природы. Вау-факт: местные пейзажи почти не изменились за тысячу лет!
Кирилл Соловейчик
Глава комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга
Зеленый пояс Петербурга — экопроект, реализации которого ждали более полувека. В прошлом году удалось согласовать его площадь: 172 тысячи гектаров, из них 22 тысячи — в пределах города и 150 тысяч — в Ленинградской области. В итоге территория почти вдвое превышает первоначальный замысел.
Создание зеленых поясов вокруг мегаполисов — распространенная мировая практика. Среди известных примеров — Лондонский (London Greenbelt) и Оттавский (Ottawa Greenbelt) пояса, которые служат экологическими коридорами для птиц и животных, а также зоной отдыха для людей. Похожий проект реализован и в Астане, где зеленый пояс защищает город от пыльных бурь.
Для Петербурга будущего этот проект станет ключевым элементом экологической инфраструктуры: поможет улучшить микроклимат, снизить загрязнение воздуха и воды, сохранить биоразнообразие и создать новые места для прогулок. Кроме того, он заложит основу устойчивого развития агломерации и позволит сохранить природные ландшафты для следующих поколений.
«Дудергофские высоты»
Протяженность: 3 км
Экотропа на склонах гор Вороньей и Ореховой. Раньше на одной из них стоял деревянный дворец Романовых, окруженный живописным парком. От него остался лишь фундамент, а местность вокруг теперь напоминает дикий лес. Однако сюда по-прежнему приезжают ради захватывающих видов. Надеваем треккинговые ботинки и поднимаемся на вершины, а по пути наслаждаемся красотой первоцветов.
«У Лукоморья»
Протяженность: 2,2 км
Экотропа в старинном парке «Ближние дубки», созданном при Петре I. Здесь до сих пор растут деревья, посаженные во времена императора! Сегодня это место — маст-визит для всей семьи. Отправляем детей разгадывать послание от старейшего обитателя парка — 340-летнего дуба, а сами ловим дзен среди вековых деревьев или медитируем в высокой траве на побережье Финского залива.
«Привет, сосед»
Протяженность: 2,7 км
Самая молодая экотропа в списке, стремительно набирающая популярность у петербуржцев. Это зеленый оазис в черте города с кленами и ивами вдоль реки Каменки, сосновым бором и березовой рощей. Здесь обитает около 70 видов птиц: от певчих дроздов до самой маленькой синицы в России. Местных обитателей можно подкармливать, поэтому запасаемся зерном и едем на прогулку в стиле eco-friendly. А еще — это идеальная локация для бердвотчинга!
