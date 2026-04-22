Сосиска на заправке, уха из трех рыб и рояль Шостаковича: гастрорекомендации Юлии Сениной, Екатерины Сокальской и Елены Васильевой

Женщины меняют Петербург — это факт. Спросили выдающихся петербурженок, героинь нашей ежегодной премии, в какие рестораны они ходят и какие блюда рекомендуют попробовать.
Юлия Сенина, куратор музея ОБЭРИУ
Любимая терраса в Петербурге
Может, не самое очевидное место, но мне очень нравится «Прошуттерия» в Озерном переулке. Тихий переулочек, где очень приятно сидеть в пледе, без туристов. Люблю заказывать там бокальчик просекко и салат со страчателлой.
Место для красивого ужина
Я фанат Casper. Бистро подходит под все случаи жизни: торжественные и повседневные. Самое любимые блюда — тартар из говядины с панисом и паста букатини качо-э-пепе с маринованным желтком — гениально. Ну и картошка фри у них самая вкусная по моему мнению. Ждем проект команды на Хлебозаводе! Классно, что ребята будут печь булки там, где сто лет назад пекли булки.
Любимый общепит за городом
Люблю Muze Garden. Там хорошо в любое время года. Плюс за этим местом стоит история: это же бывшая столовая Дома творчества композиторов! На рояле, который находится в Muze Garden, играл Шостакович.
Екатерина Сокальская, врач-педиатр, психотерапевт
Что посетить за городом
Обычно я ем дома, но если и выбираюсь куда-то, то в загородный клуб «Терийоки», так как живу рядом. В местном ресторане заказываю уху из трех рыб, которая подается на двоих, это моя невероятная слабость.
Признаться, я очень мало бываю в ресторанах. Причина связана исключительно с единственным пунктом — это музыка, мне везде громко. Для нас, людей с высокой чувствительностью, это правда большая трагедия. Я расцениваю это как собственный дефект, который очень мешает мне жить.
Елена Васильева, экс-председатель совета директоров и владелица 45 процентов акций «Петербургского нефтяного терминала»
Любимые рестораны Петербурга
Хожу в те места, которые поближе к дому. Чаще всего это ресторан Bullhouse на Крестовском острове и грузинский VAKH. Еще люблю Italy на Московском и в Виленском переулке.
Ресторан для свидания
Какие свидания в моем возрасте? Я замужем! Я предпочитаю сосиску на заправке. Так и напишите!
