Сосиска на заправке, уха из трех рыб и рояль Шостаковича: гастрорекомендации Юлии Сениной, Екатерины Сокальской и Елены Васильевой

Женщины меняют Петербург — это факт. Спросили выдающихся петербурженок, героинь нашей ежегодной премии, в какие рестораны они ходят и какие блюда рекомендуют попробовать. 

Юлия Сенина, Куратор первого в России мемориального пространства, посвященного Объединению реального искусства (в этой авангардной литературной группе состояли ленинградские поэты-новаторы Хармс, Введенский, Олейников, Друскин, Липавский и Заболоцкий), справилась со сложнейшей задачей перенести смыслы этого парадоксального и абсурдистского явления на язык музейной экспозиции.
Бистро Casper

Юлия Сенина, куратор музея ОБЭРИУ

Любимая терраса в Петербурге

Может, не самое очевидное место, но мне очень нравится «Прошуттерия» в Озерном переулке. Тихий переулочек, где очень приятно сидеть в пледе, без туристов. Люблю заказывать там бокальчик просекко и салат со страчателлой. 

Место для красивого ужина

Я фанат Casper. Бистро подходит под все случаи жизни: торжественные и повседневные. Самое любимые блюда — тартар из говядины с панисом и паста букатини качо-э-пепе с маринованным желтком — гениально. Ну и картошка фри у них самая вкусная по моему мнению. Ждем проект команды на Хлебозаводе! Классно, что ребята будут печь булки там, где сто лет назад пекли булки. 

Любимый общепит за городом

Люблю Muze Garden. Там хорошо в любое время года. Плюс за этим местом стоит история: это же бывшая столовая Дома творчества композиторов! На рояле, который находится в Muze Garden, играл Шостакович.

Фото: Наталья Скворцова
Екатерина Сокальская, Екатерина Сокальская, создательница уникальных авторских программ «Базовый курс детской психологии», «Духовный цикл» и «Вдох-выдох» объясняет, как работает психика. И эти фундаментальные знания (25-летний опыт в психотерапии!) доступны не только поступившим на ее курсы. Екатерина записывает бесплатные онлайн-марафоны — в 2025 году вышли «Марафон состояний: мастерство жить» и «Инструкция: если нет времени, сил и смысла» — они помогают сотням тысяч людей справиться с тревожностью в частности и с жизнью вообще. 

Екатерина Сокальская, врач-педиатр, психотерапевт 

Что посетить за городом

Обычно я ем дома, но если и выбираюсь куда-то, то в загородный клуб «Терийоки», так как живу рядом. В местном ресторане заказываю уху из трех рыб, которая подается на двоих, это моя невероятная слабость. 

Признаться, я очень мало бываю в ресторанах. Причина связана исключительно с единственным пунктом — это музыка, мне везде громко. Для нас, людей с высокой чувствительностью, это правда большая трагедия. Я расцениваю это как собственный дефект, который очень мешает мне жить.

Фото: Ада Дмитриевская
Елена Васильева, Экс-председатель совета директоров «Петербургского нефтяного терминала» — крупнейшего перевалочного пункта в Балтийском регионе и стратегического партнера города — Елена Васильева уже четыре года решает акционерный конфликт, после того как ее супруг передал ей в дар в связи со своей болезнью 50 процентов акций предприятия. Ситуация вышла за рамки внутренних тяжб, и теперь Елена отстаивает свой пакет, похудевший до 45 процентов, в судах. Несмотря на то, что вопрос с выплатой дивидендов (а это 8,5 миллиардов рублей) тоже завис в воздухе, по всем формальным рейтингам Елена — самая состоятельная женщина Петербурга. И, похоже, одна из самых волевых. 

Елена Васильева, экс-председатель совета директоров и владелица 45 процентов акций «Петербургского нефтяного терминала»

Любимые рестораны Петербурга

Хожу в те места, которые поближе к дому. Чаще всего это ресторан Bullhouse на Крестовском острове и грузинский VAKH. Еще люблю Italy на Московском и в Виленском переулке.

Ресторан для свидания

Какие свидания в моем возрасте? Я замужем! Я предпочитаю сосиску на заправке. Так и напишите!

Люди:
Екатерина Сокальская, Елена Васильева, Юлия Сенина

