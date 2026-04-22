Сосиска на заправке, уха из трех рыб и рояль Шостаковича: гастрорекомендации Юлии Сениной, Екатерины Сокальской и Елены Васильевой

Юлия Сенина, куратор музея ОБЭРИУ

Любимая терраса в Петербурге

Может, не самое очевидное место, но мне очень нравится «Прошуттерия» в Озерном переулке. Тихий переулочек, где очень приятно сидеть в пледе, без туристов. Люблю заказывать там бокальчик просекко и салат со страчателлой.

Место для красивого ужина

Я фанат Casper. Бистро подходит под все случаи жизни: торжественные и повседневные. Самое любимые блюда — тартар из говядины с панисом и паста букатини качо-э-пепе с маринованным желтком — гениально. Ну и картошка фри у них самая вкусная по моему мнению. Ждем проект команды на Хлебозаводе! Классно, что ребята будут печь булки там, где сто лет назад пекли булки.

Любимый общепит за городом

Люблю Muze Garden. Там хорошо в любое время года. Плюс за этим местом стоит история: это же бывшая столовая Дома творчества композиторов! На рояле, который находится в Muze Garden, играл Шостакович.