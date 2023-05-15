Гид по современному танцу в Петербурге: как его понимать, где смотреть и у кого учиться

Город танцует: в Доме Радио проходят мастер-классы «Пляс», контемпорари добралось до рейвов — впечатляющую пластическую композицию под техно от музыканта Nocow показал на фестивале Present Perfect Владимир Варнава, он же поставил хореографию и сыграл педагога в новом сериале «Балет» (премьера 18 мая!). Разбираемся, что такое контемпорари, где смотреть самое интересное и куда пойти учиться танцевать и знакомиться со своим телом.
Хореограф Ксения Михеева. Ее спектакль «Место, которого еще не было» получил пять номинаций и две «Золотые маски».
На Ксении: ремень, надетый в качестве топа, AF VANDERVORST велосипедки no name (все — Pif Paf Supershop)
Что такое современный танец? Остальные танцы, получается, несовременные?
Итак, балет — это вертикальные отношения, строгое и четкое движение, следование оси координат. А контемпорари — горизонтальные: с собой, со зрителем, со своим телом, пластикой, памятью и кровью, раскрепощенное движение и сдвинутая ось. Современный танец родился в начале ХХ века: балетные шаблоны сломала хореограф и танцовщица Лои Фуллер, которая придумала «Серпантин» — в танце она размахивала огромными рукавами-крыльями шелкового платья со вшитыми в них стержнями, создавая особенную пластику (фэшн!). Потом в греческом хитоне и босиком к публике вышла Айседора Дункан, Вацлав Нижинский придумал ритуальные танцы для «Весны священной» Стравинского, а Марта Грэм создала технику contraction & release, связав дыхание и движение. В Martha Graham Dance Company вырос постмодернист Мерс Каннингем, который утверждал, что любое движение может стать танцем и эмоциональное начало в хореографию привносит зритель, а не танцовщик. В 1930-х в Германии родился «танцтеатр» Курта Йосса, дело которого продолжила Пина Бауш, стирая границу между текстом и пластическим языком. Фильм Вима Вендерса «Пина. Танец страсти», пожалуй, лучшее и точно самое красивое пособие по знакомству с основами современного танца. Хореографы были и остаются суперзвездами: Акрам Хан смешивает контемпорари и древний индийский танец катхак, Охад Нахарин придумал новый язык движения «гага», импровизационную интуитивную технику, доступную каждому, а Шарон Эяль поставила рейв на высокие полупальцы.
Хореограф Ольга Васильева. Ее перфоманс «Адам и Ева» попал в шорт-листа «Золотой маски» этого года.
На Ольге кофта no name (B.O.W._Vintage), брюки J. KIM, обувь «ЭКОНИКА», ожерелье и кольца ANNGELJWL.
А где в Петербурге смотреть контемпорари?
Новая сцена Александринского театра
Современный танец в афише Новой сцены Александринки заявлен с самого основания площадки в 2013 году, а к ее десятилетию в мае (для фестиваля «Новая X»!) хореограф Ксения Михеева поставила работу «Непокой» на музыку Ильи Лагутенко об отношениях искусственного интеллекта и человека. Спектакль Михеевой для Новой сцены «Место, которого еще не было» только что получил пять номинаций и две «Золотые маски». Для театра это не впервые: в 2015 году наградой был отмечен перформанс-инсталляция «Экспонат/Пробуждение» Анны Абалихиной, космические техно-костюмы для которого придумала художница Галя Солодовникова, а саунд-дизайн — композитор Вангелино Курентзис. Специально для Новой был также поставлен еще один перформанс из шорт-листа «Золотой маски» этого года — «Адам и Ева» Ольги Васильевой. Последователь Мерса Каннингема и один из пионеров современного танца в России Саша Кукин отмечает здесь тридцатилетие своего театра танца вечером хореографии на музыку Боба Дилана, Стива Райха,Трента Резнора из Nine Inch Nails и пост-рокеров Mogwai. Благодаря департаменту «Новый танец на Новой сцене» свои проекты показывают Inner Company Константина Кейхеля, Ольга Цветкова, «Антон тут рядом» (в инклюзивных пластических спектаклях участвуют подопечные фонда), бакалавриат «Искусство современного танца» Консерватории (номера в формате work in progress), Владимир Варнава — его ноябрьская премьера «Скорость падения» поставлена для компании танцоров, собравшихся вокруг Александра Челидзе и Ксаны Ковалевой. Сам Челидзе (номинация за лучшую мужскую роль в «Место, которого еще не было») тоже выпустил спектакль как хореограф — красочное диско-рассуждение о приторно-страстных людях в бесконечном поиске счастья «Блаженство». Посмотреть на Челидзе можно еще и в арт-фильме Юлдус Бахтиозиной: художница только что выпустила ленту о своей первой ювелирной коллекции «Неправильная Венера» с его участием.
Режиссер Анна Гусева
Дом Радио
Новое направление Дома Радио musicAeterna Dance стартовало в январе премьерой танцевального спектакля Youkali — оммажа Курту Вайлю, музыкальные темы для которого написали композиторы-резиденты этой культурной институции и сам Теодор Курентзис. Давнюю мечту дирижера и худрука musicAeterna — создать Gesamtkunstwerk, синтез всех искусств, — реализует режиссер Анна Гусева. Для нового проекта она провела открытый опен-колл для танцовщиков и набрала труппу, хореографом которой стала Анастасия Пешкова, звезда именитого «Балета Москва». Вместе они сформулировали манифест о поисках нового: театр абсурда, «танцтеатр» Пины Бауш, тотальный театр Питера Брука и Ежи Гротовского связывают между собой разнообразные пластические формы современного танца, среди которых буто, техника низкого полета flying-low и интеллектуальные методы «думающего тела» countertechnique.
За неполный сезон команда Дома Радио показала уже несколько работ, например, перформанс Immortal Bach в постановке Александра Челидзе с танцующим хором, «О» на музыку экспериментальных саунд-художников Виктории Харкевич и Егора Ананко. А театральный год компания финализирует постановкой мелодрамы Игоря Стравинского «Персефона» — 1 и 2 июля ее покажут на закрытии Дягилевсего фестиваля в Перми. На прошлогоднем Дягилевском фестивале хореограф Ольга Цветкова показала перформанс-ритуал SOULWHIRL (пять номинаций на «Золотую маску»), а в опере «Мистерия на конец времени» Карла Орфа станцевали хор и профессиональные танцовщики — собственно, именно во время репетиций и родилась идея создания musicAeterna Dance. В итоге собралось комьюнити: мастер брейкданса Тимур Ганеев, перформер Айгуля Бузаева, основательница танцкомпании 9 a.m. dance company Алевтина Грунтовская, экс-танцовщик труппы «Провинциальные танцы» Евгений Калачев, номинант «Золотой маски» за мужскую роль в «Адаме и Еве» Максим Клочнев, танц-художник Камиль Мустафаев, казанская танцовщица и хореограф Айсылу Мирхафизхан и контемпорари-дива из Минска Елена Лисная.
Дом танца «Каннон Данс»
Театр «Каннон Данс» исследует современный танец с 1997 года: с брендом сотрудничали практически все независимые российские хореографы: от суперзвезд не только сцены, но и экрана Владимира Варнавы и Александра Могилева до экспрессивной основательницы танцтеатра «Алисий Пляс» Алисы Панченко и гуру contemporary Татьяны Тарабановой. В прошлом году основатели Вадим и Наталья Каспаровы отметили 25-летие компании и получили городскую поддержку, что дало возможность открыть набор в постоянную труппу. Сейчас в репертуаре «Каннон Данс» постановка о давлении соцсетей на человека «Вкл/Выкл» Иваны Балабановой из Северной Македонии, гротескный «Бар.Око» венгра Лоранда Захара и «Черный сад» дочери основателей театра Валерии Каспаровой о первой войне в Нагорном Карабахе глазами детей — вызов для артистов и зрителей не только физический, но и эмоциональный. Кроме репертуара, «Каннон Данс» проводит два ежегодных фестиваля: в апреле — экспериментальную «Пятилетку», а с 14 по 19 августа ждем большой смотр Open Look.
Диана Вишнева
Context. Diana Vishneva
Платформа поддержки и развития современного танца в России, студия, конкурс и одноименный фестиваль, на котором за десять лет существования не только показывали компании Марты Грэм и Охада Нахарина, техно-контемпорари Хофеша Шехтера и канадскую труппу с инновациями Кристал Пайт, но и работы совсем молодых локальных хореографов. Прошлогодний юбилей фестиваль отметил собственным спектаклем «Материя» от режиссера и куратора проектов Context. Diana Vishneva Павла Глухова. Он собрал восьмерых хореографов: Константин Кейхель, Эрнест Нургали, Ольга Лабовкина, Константин Семёнов, Ольга Васильева, Ольга Тимошенко, Андрей Меркурьев и Владимир Варнава под руководством Глухова поставили танцевальное высказывание на артистов первой проектной танцевальной группы Context, созданной специально к юбилейному сезону. Следуя лабораторному методу, Context-2023 запустил резиденцию звуковых практик в танце и объявил опен-колл на создание спектакля (заявки еще принимаются). Контрапунктом программы станет «Дуо»: 10 и 11 июля на сцену БДТ под этно-барокко группы Novoselie выйдут Диана Вишнева и приглашенная артистка Танцтеатра Пины Бауш Дарья Павленко.
Топ-3 от танцобозревателя Ольги Угаровой
«Ярославна. Затмение», режиссер Владимир Варнава, Мариинский театр
Валерий Гергиев пригласил Варнаву взяться за партитуру «Ярославна. Затмение» Бориса Тищенко и поставить спектакль по мотивам «Слова о полку Игореве» в 2017 году. Премьеру ждали дискуссии и скандалы в стане критиков. Спустя шесть лет этот красочный танцевальный спектакль впечатывает в кресла даже школьников: лихой Князь, разгоряченная дружина на краю гибели, плач черных вдов, почти языческая энергия Ярославны в исполнении Златы Ялинич и радикальный визуальный ряд — отличный пример контемпорари в классическом театре.
«Солярис», режиссер Юрий Смекалов
«Солярис», режиссер Юрий Смекалов, театр «Приют комедианта»
Балетный спектакль продолжает историю одноименного научно-фантастического романа Станислава Лема, был поставлен в 2018 году для «Приюта комедианта», а сейчас еще и едет на сцену Мариинского театра во Владикавказе. В постановке заняты артисты балета: используя их телесные возможности и выучку, Юрий Смекалов сочинил ожесточенную современную хореографию, чтобы исследовать внутренний космос человека.
«Дуновение ветра», режиссер Саша Кукин, Sasha Kukin dance company
Основатель первой в России профессиональной компании современного танца Саша Кукин открыл свою первую студию в 1979 году при Финансово-экономическом институте. Он разработал аутентичную технику, на которую повлияли легенды танца модерн — от Мерса Каннингема до Хосе Лимона. В апреле хореограф показал новинку — восстановленную работу «Дуновение ветра» на музыку Боба Дилана.
Основательница центра современного танца Bye Bye Ballet Лилия Бурдинская
Где учиться батман тандю, перформативным практикам или брейк-дансу?
Балетный тренаж, тандю и пируэт оттачивают в семейной студии «Айседора». В расписании появляются и эксклюзивы: хозяйка Мария Бархатова приглашает провести урок премьера Фаруха Рузиматова, звезду Театра Бориса Эйфмана Олега Габышева и свою маму — наставницу прима-балерин Людмилу Валентиновну Ковалеву.
В Context. Diana Vishneva проходят интенсивы по контемпорари, после которых со спиной и дыханием можно поработать на гимнастике айкуне или занятиях по итальянскому методу Bioginnastica. Два раза в год — мастер-классы самой Дианы Вишневой или звезд Мариинского, например, Виктории Терешкиной.
Пионеры школы contemporary dance Bye Bye Ballet стали Академией исполнительских искусств Part Academy — с танцем, уроками по актерскому мастерству и режиссуре. В расписании есть классы не только для профессионалов: если следить за расписанием, можно попасть на лабораторию Александра Челидзе открытого уровня.
В OMYT помогут освоить пауэрмувы и фризы брейка, а как их виртуозно соединять с контемпорари, студия показывает на своем спектакле «Снаружие».
Cтудия «Cдвиг» заняла нишу перформативного искусства: здесь проходят уроки, лаборатории и резиденции на стыке жанров и форм, а во время исследований иррационального тела, пульсаций, контакта друг с другом время расширяется и углубляется. Параллельно с классами команда проекта приглашает на просмотр работ, поставленных в студии, и готовит свой собственный фестиваль.
В Доме Радио musicAeterna Dance проводят танцевальные мастер-классы «Пляс», принять участие в которых по регистрации может даже человек без опыта.
Текст: Ольга Угарова
Фото: Надежда Дискант, Яна Давыдова
Стиль: Олег Ульянов, Даша Нецветок
Ассистенты стилиста: Анна Лабака, Елизавета Шумских
Визаж и волосы: Полина Панченко, Валерия Стародубцева
Свет: Михаил Чудаков, Skypoint
Комментарии (0)