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Балет

Гид по современному танцу в Петербурге: как его понимать, где смотреть и у кого учиться

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Город танцует: в Доме Радио проходят мастер-классы «Пляс», контемпорари добралось до рейвов — впечатляющую пластическую композицию под техно от музыканта Nocow показал на фестивале Present Perfect Владимир Варнава, он же поставил хореографию и сыграл педагога в новом сериале «Балет» (премьера 18 мая!). Разбираемся, что такое контемпорари, где смотреть самое интересное и куда пойти учиться танцевать и знакомиться со своим телом.

Фото: Надежда Дискант

Хореограф Ксения Михеева. Ее спектакль «Место, которого еще не было» получил пять номинаций и две «Золотые маски».

На Ксении: ремень, надетый в качестве топа, AF VANDERVORST велосипедки no name (все — Pif Paf Supershop)

Что такое современный танец? Остальные танцы, получается, несовременные?

Итак, балет — это вертикальные от­ношения, строгое и четкое движение, следование оси координат. А контем­порари — горизонтальные: с собой, со зрителем, со своим телом, пластикой, памятью и кровью, раскрепощенное движение и сдвинутая ось. Современ­ный танец родился в начале ХХ века: балетные шаблоны сломала хореограф и танцовщица Лои Фуллер, которая при­думала «Серпантин» — в танце она раз­махивала огромными рукавами-крылья­ми шелкового платья со вшитыми в них стержнями, создавая особенную пласти­ку (фэшн!). Потом в греческом хитоне и босиком к публике вышла Айседора Дункан, Вацлав Нижинский придумал ритуальные танцы для «Весны священ­ной» Стравинского, а Марта Грэм соз­дала технику contraction & release, связав дыхание и движение. В Martha Graham Dance Company вырос постмодернист Мерс Каннингем, который утверждал, что любое движение может стать тан­цем и эмоциональное начало в хорео­графию привносит зритель, а не тан­цовщик. В 1930-х в Германии родился «танцтеатр» Курта Йосса, дело которого продолжила Пина Бауш, стирая грани­цу между текстом и пластическим язы­ком. Фильм Вима Вендерса «Пина. Та­нец страсти», пожалуй, лучшее и точно самое красивое пособие по знакомству с основами современного танца. Хоре­ографы были и остаются суперзвезда­ми: Акрам Хан смешивает контемпора­ри и древний индийский танец катхак, Охад Нахарин придумал новый язык движения «гага», импровизационную интуитивную технику, доступную каж­дому, а Шарон Эяль поставила рейв на высокие полупальцы.

Фото: Яна Давыдова

Хореограф Ольга Васильева. Ее перфоманс «Адам и Ева» попал в шорт-листа «Золотой маски» этого года.

На Ольге кофта no name (B.O.W._Vintage), брюки J. KIM, обувь «ЭКОНИКА», ожерелье и кольца ANNGELJWL.

А где в Петербурге смотреть контемпорари?

Новая сцена Александринского театра

Современный танец в афише Новой сце­ны Александринки заявлен с самого осно­вания площадки в 2013 году, а к ее десяти­летию в мае (для фестиваля «Новая X»!) хореограф Ксения Михеева поставила рабо­ту «Непокой» на музыку Ильи Лагутен­ко об отношениях искусственного интел­лекта и человека. Спектакль Михеевой для Новой сцены «Место, которого еще не было» только что получил пять номинаций и две «Золотые маски». Для театра это не впервые: в 2015 году наградой был отме­чен перформанс-инсталляция «Экспонат/Пробуждение» Анны Абалихиной, косми­ческие техно-костюмы для которого при­думала художница Галя Солодовникова, а саунд-дизайн — композитор Вангели­но Курентзис. Специально для Новой был также поставлен еще один перформанс из шорт-листа «Золотой маски» этого года — «Адам и Ева» Ольги Васильевой. Последователь Мерса Каннингема и один из пи­онеров современного танца в России Саша Кукин отмечает здесь тридцатилетие сво­его театра танца вечером хореографии на музыку Боба Дилана, Стива Райха,Трента Резнора из Nine Inch Nails и пост-рокеров Mogwai. Благодаря департаменту «Новый танец на Новой сцене» свои проекты пока­зывают Inner Company Константина Кей­хеля, Ольга Цветкова, «Антон тут рядом» (в инклюзивных пластических спекта­клях участвуют подопечные фонда), бака­лавриат «Искусство современного танца» Консерватории (номера в формате work in progress), Владимир Варнава — его но­ябрьская премьера «Скорость падения» поставлена для компании танцоров, со­бравшихся вокруг Александра Челидзе и Ксаны Ковалевой. Сам Челидзе (номи­нация за лучшую мужскую роль в «Место, которого еще не было») тоже выпустил спектакль как хореограф — красочное диско-рассуждение о приторно-страстных людях в бесконечном поиске счастья «Бла­женство». Посмотреть на Челидзе можно еще и в арт-фильме Юлдус Бахтиозиной: художница только что выпустила ленту о своей первой ювелирной коллекции «Неправильная Венера» с его участием.

Фото: Ксения Ващенко

Режиссер Анна Гусева

Дом Радио

Новое направление Дома Радио musicAeterna Dance стартовало в янва­ре премьерой танцевального спекта­кля Youkali — оммажа Курту Вайлю, му­зыкальные темы для которого написали композиторы-резиденты этой культур­ной институции и сам Теодор Курент­зис. Давнюю мечту дирижера и худрука musicAeterna — создать Gesamtkunstwerk, синтез всех искусств, — реализует ре­жиссер Анна Гусева. Для нового проек­та она провела открытый опен-колл для танцовщиков и набрала труппу, хореогра­фом которой стала Анастасия Пешкова, звезда именитого «Балета Москва». Вме­сте они сформулировали манифест о по­исках нового: театр абсурда, «танцтеатр» Пины Бауш, тотальный театр Питера Бру­ка и Ежи Гротовского связывают между собой разнообразные пластические формы современного танца, среди которых буто, техника низкого полета flying-low и интел­лектуальные методы «думающего тела» countertechnique.

За неполный сезон команда Дома Ра­дио показала уже несколько работ, напри­мер, перформанс Immortal Bach в поста­новке Александра Челидзе с танцующим хором, «О» на музыку эксперименталь­ных саунд-художников Виктории Харке­вич и Егора Ананко. А театральный год компания финализирует постановкой ме­лодрамы Игоря Стравинского «Персефо­на» — 1 и 2 июля ее покажут на закры­тии Дягилевсего фестиваля в Перми. На прошлогоднем Дягилевском фестивале хореограф Ольга Цветкова показала пер­форманс-ритуал SOULWHIRL (пять но­минаций на «Золотую маску»), а в опере «Мистерия на конец времени» Карла Орфа станцевали хор и профессиональные тан­цовщики — собственно, именно во вре­мя репетиций и родилась идея создания musicAeterna Dance. В итоге собралось ко­мьюнити: мастер брейкданса Тимур Ганеев, перформер Айгуля Бузаева, основательница танцкомпании 9 a.m. dance company Алев­тина Грунтовская, экс-танцовщик труппы «Провинциальные танцы» Евгений Кала­чев, номинант «Золотой маски» за мужскую роль в «Адаме и Еве» Максим Клочнев, танц-художник Камиль Мустафаев, казан­ская танцовщица и хореограф Айсылу Мир­хафизхан и контемпорари-дива из Минска Елена Лисная.

предоставлено Домом танца «Каннон Данс»

Дом танца «Каннон Данс»

Театр «Каннон Данс» исследует совре­менный танец с 1997 года: с брендом со­трудничали практически все независи­мые российские хореографы: от суперзвезд не только сцены, но и экрана Владимира Варнавы и Александра Могилева до экс­прессивной основательницы танцтеатра «Алисий Пляс» Алисы Панченко и гуру contemporary Татьяны Тарабановой. В про­шлом году основатели Вадим и Ната­лья Каспаровы отметили 25-летие компа­нии и получили городскую поддержку, что дало возможность открыть набор в посто­янную труппу. Сейчас в репертуаре «Кан­нон Данс» постановка о давлении соцсетей на человека «Вкл/Выкл» Иваны Балабано­вой из Северной Македонии, гротескный «Бар.Око» венгра Лоранда Захара и «Чер­ный сад» дочери основателей театра Вале­рии Каспаровой о первой войне в Нагор­ном Карабахе глазами детей — вызов для артистов и зрителей не только физический, но и эмоциональный. Кроме репертуара, «Каннон Данс» проводит два ежегодных фестиваля: в апреле — экспериментальную «Пятилетку», а с 14 по 19 августа ждем большой смотр Open Look.

фото: Ксения Каргина

Диана Вишнева

Context. Diana Vishneva

Платформа поддержки и развития современного танца в России, студия, конкурс и одноименный фестиваль, на котором за десять лет существо­вания не только показывали компании Марты Грэм и Охада Нахарина, техно-контемпорари Хофеша Шехтера и канадскую труппу с инно­вациями Кристал Пайт, но и работы совсем мо­лодых локальных хореографов. Прошлогодний юбилей фестиваль отметил собственным спек­таклем «Материя» от режиссера и куратора про­ектов Context. Diana Vishneva Павла Глухова. Он собрал восьмерых хореографов: Константин Кейхель, Эрнест Нургали, Ольга Лабовкина, Константин Семёнов, Ольга Васильева, Оль­га Тимошенко, Андрей Меркурьев и Владимир Варнава под руководством Глухова поставили танцевальное высказывание на артистов первой проектной танцевальной группы Context, соз­данной специально к юбилейному сезону. Сле­дуя лабораторному методу, Context-2023 за­пустил резиденцию звуковых практик в танце и объявил опен-колл на создание спектакля (за­явки еще принимаются). Контрапунктом про­граммы станет «Дуо»: 10 и 11 июля на сцену БДТ под этно-барокко группы Novoselie выйдут Диана Вишнева и приглашенная артистка Танц­театра Пины Бауш Дарья Павленко.

предоставлено Мариинским театром

«Ярославна. Затмение», режиссер Владимир Варна­ва

Фото: Юлия Плахотникова

Хореограф Владимир Варнава

Топ-3 от танцобозревателя Ольги Угаровой

«Ярославна. Затмение», режиссер Владимир Варна­ва, Мариинский театр

Валерий Гергиев пригласил Варнаву взяться за партитуру «Ярославна. Зат­мение» Бориса Тищенко и поставить спектакль по мотивам «Слова о полку Игореве» в 2017 году. Премьеру ждали дискуссии и скандалы в стане крити­ков. Спустя шесть лет этот красочный танцевальный спектакль впечатыва­ет в кресла даже школьников: лихой Князь, разгоряченная дружина на краю гибели, плач черных вдов, почти язы­ческая энергия Ярославны в исполне­нии Златы Ялинич и радикальный ви­зуальный ряд — отличный пример контемпорари в классическом театре.

предоставлено пресс-службой "Приюта комедианта"

«Солярис», режиссер Юрий Смекалов

«Солярис», режиссер Юрий Смекалов, театр «Приют комедианта»

Балетный спектакль продолжает исто­рию одноименного научно-фантасти­ческого романа Станислава Лема, был поставлен в 2018 году для «Приюта комедианта», а сейчас еще и едет на сцену Мариинского театра во Влади­кавказе. В постановке заняты артисты балета: используя их телесные воз­можности и выучку, Юрий Смекалов сочинил ожесточенную современную хореографию, чтобы исследовать вну­тренний космос человека.

«Дуновение ветра», режис­сер Саша Кукин, Sasha Kukin dance company

Основатель первой в России профес­сиональной компании современного танца Саша Кукин открыл свою пер­вую студию в 1979 году при Финансо­во-экономическом институте. Он разра­ботал аутентичную технику, на которую повлияли легенды танца модерн — от Мерса Каннингема до Хосе Лимона. В апреле хореограф показал новинку — восстановленную работу «Дуновение ветра» на музыку Боба Дилана.

фото: Ксения Ващенко для "Собака.ru"

Основательница центра современного танца Bye Bye Ballet Лилия Бурдинская

Где учиться батман тандю, перформативным практикам или брейк-дансу?

Балетный тренаж, тандю и пируэт оттачивают в се­мейной студии «Айседо­ра». В расписании появляются и экс­клюзивы: хозяйка Мария Бархатова приглашает провести урок премьера Фаруха Рузиматова, звезду Театра Бо­риса Эйфмана Олега Габышева и свою маму — наставницу прима-балерин Людмилу Валентиновну Ковалеву.

В Context. Diana Vishneva проходят интенсивы по контемпорари, после которых со спиной и дыханием можно поработать на гимнастике айкуне или занятиях по итальянскому методу Bioginnastica. Два раза в год — мастер-классы са­мой Дианы Вишневой или звезд Ма­риинского, например, Виктории Терешкиной.

Пионеры школы contemporary dance Bye Bye Ballet стали Академи­ей исполнительских искусств Part Academy — с танцем, уроками по ак­терскому мастерству и режиссуре. В расписании есть классы не только для профессионалов: если следить за расписанием, можно попасть на лабораторию Александра Челидзе открыто­го уровня.

В OMYT помогут освоить пауэрмувы и фризы брейка, а как их виртуозно соединять с контемпорари, студия показывает на сво­ем спектакле «Снаружие».

Cтудия «Cдвиг» заняла нишу перформативного ис­кусства: здесь проходят уроки, лаборатории и резиденции на стыке жанров и форм, а во время исследова­ний иррационального тела, пульса­ций, контакта друг с другом время рас­ширяется и углубляется. Параллельно с классами команда проекта приглаша­ет на просмотр работ, поставленных в студии, и готовит свой собственный фестиваль.

В Доме Радио musicAeterna Dance проводят танцевальные ма­стер-классы «Пляс», принять участие в которых по регистрации может даже человек без опыта.

Текст: Ольга Угарова

Фото: Надежда Дискант, Яна Давыдова

Стиль: Олег Ульянов, Даша Нецветок

Ассистенты стилиста: Анна Лабака, Елизавета Шумских

Визаж и волосы: Полина Панченко, Валерия Стародубцева

Свет: Михаил Чудаков, Skypoint

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Материал из номера:
май

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