Гид по современному танцу в Петербурге: как его понимать, где смотреть и у кого учиться

А где в Петербурге смотреть контемпорари?

Новая сцена Александринского театра

Современный танец в афише Новой сце­ны Александринки заявлен с самого осно­вания площадки в 2013 году, а к ее десяти­летию в мае (для фестиваля «Новая X»!) хореограф Ксения Михеева поставила рабо­ту «Непокой» на музыку Ильи Лагутен­ко об отношениях искусственного интел­лекта и человека. Спектакль Михеевой для Новой сцены «Место, которого еще не было» только что получил пять номинаций и две «Золотые маски». Для театра это не впервые: в 2015 году наградой был отме­чен перформанс-инсталляция «Экспонат/Пробуждение» Анны Абалихиной, косми­ческие техно-костюмы для которого при­думала художница Галя Солодовникова, а саунд-дизайн — композитор Вангели­но Курентзис. Специально для Новой был также поставлен еще один перформанс из шорт-листа «Золотой маски» этого года — «Адам и Ева» Ольги Васильевой. Последователь Мерса Каннингема и один из пи­онеров современного танца в России Саша Кукин отмечает здесь тридцатилетие сво­его театра танца вечером хореографии на музыку Боба Дилана, Стива Райха,Трента Резнора из Nine Inch Nails и пост-рокеров Mogwai. Благодаря департаменту «Новый танец на Новой сцене» свои проекты пока­зывают Inner Company Константина Кей­хеля, Ольга Цветкова, «Антон тут рядом» (в инклюзивных пластических спекта­клях участвуют подопечные фонда), бака­лавриат «Искусство современного танца» Консерватории (номера в формате work in progress), Владимир Варнава — его но­ябрьская премьера «Скорость падения» поставлена для компании танцоров, со­бравшихся вокруг Александра Челидзе и Ксаны Ковалевой. Сам Челидзе (номи­нация за лучшую мужскую роль в «Место, которого еще не было») тоже выпустил спектакль как хореограф — красочное диско-рассуждение о приторно-страстных людях в бесконечном поиске счастья «Бла­женство». Посмотреть на Челидзе можно еще и в арт-фильме Юлдус Бахтиозиной: художница только что выпустила ленту о своей первой ювелирной коллекции «Неправильная Венера» с его участием.