Корюшка пошла! Вот 10 ресторанов, где искать главный сезонный спешл

Доминирующий гастрономический маркер весны «приплыл» в рестораны Петербурга! Собрали заведения, куда идти за сезонной царь-рыбой.

MAD Asian BBQ

Ну какова! Корюшка во фритюре с лимонным майо на основе крема из целых лимонов (готовится четыре дня!). Соус смешивают с азиатским майонезом и медом. Блюдо дополняют красной икрой тобико, маринованным огурцом, шичими, фурикаке и зеленым луком.

ул. Пионерская, 32

«Комитет»

В гастропабах ресторанного объединения «‎Комитет»‎ — Waterloo, Brugge, Waterzooi, Bruxelles, Gent и Ardenne — внушительную порцию жареной рыбы подают с нежным огуречным соусом. Горячо рекомендуем сочетать с бельгийским пенным!

ул. Рубинштейна, 12; ул. Макарова, 22; ул. Ефимова, 3; ул. Восстания, 20; Московский пр., 139; Чкаловский пр., 50

Grain

Лучше, чем у фламандцев! В ресторане на Моховой шеф Вадим Куликов решил обыграть подачу корюшки в стиле «фиш энд чипс» — получилось достойно: рыбку обжаривают до хрустящей корочки и сервируют с домашним огуречным айоли и тартаром из свежего огурца.

ул. Моховая, 12

Regions

Весна стартует с корюшки — это база! В Regions звезду сезона подают с весенним салатом, и в паре предлагают гимлет с хурмой и укропом. Кто мы такие, чтобы отказываться?

ул. Жуковского, 10

«Мурманчане»

В ресторане арктической кухни ладожскую корюшку исключительно суточного вылова подают жареной (по-домашнему) до легкой корочки, вместе с проверенным союзником — классическим соусом тар-тар. Рядом — долька лимона на гриле.

ул. Большая Зеленина, 2

VOX

Жареная свежевыловленная рыбка появляется в VOX в числе первых: здесь обжаренную корюшку сопровождают миксом салата и долькой лимона — ничего лишнего!

ул. Пестеля, 4

«Шаляпин»

Первая рыбка действует безотказно: лед тронулся, на душе тепло, улов удался! Застали петербургский деликатес в ресторанах русской кухни «Шаляпин» — и в городском, и в дачном, и даже в отделах кулинарии. 

ул. Тверская, 12/15; пос. Репино, ул. Нагорная, 1

Plaire

По утрам шеф Игорь Сосновский лично отправляется на рынок, чтобы выбрать свежую корюшку. Готовит на сливочном и оливковом масле, посыпает мальдонской солью и укропом. Ловим добротную порцию рыбки с пятницы по воскресенье — в те дни, когда шеф на кухне. 

ул. Гаванская, 27

Stroganoff Bar & Grill

Ленинградская корюшка приплыла и в бар-гриль в Репино! Свежую рыбку обжаривают до хруста — да так, что она источает неповторимый «огуречный аромат». 

п. Репино, Приморское ш., 418

«Русская рыбалка»

Рестораны русской кухни балуют выбором! Легендарная рыбка предстала в двух вариациях: копченая — с дымком, и жареная (идеальный союзник пенного). Если осилите все и сразу, осуждать не будем.

Южная дорога, 11; Приморское ш,. 452А

