Каким получился посмертный альбом Паши Техника? Рассказывает музкритик Владимир Завьялов

За последние 10 лет буквально сформировался новый музыкальный жанр под названием «Посмертный альбом рэп-артиста». Как это работает мы можем увидеть на примерах XXXTentacion, Lil Peep и Juicy Wold, релизы которых после их смерти посыпались, как грибы после дождя. В чем проблема такого подхода? Размывается восприятие артиста. Слушатель начинает думать: что это? Полноценный альбом, в котором есть творческая воля автора? Или стремление родственников, наследников и обладателей прав на его имя заработать как можно больше денег? К сожалению, вторых случаев кратно больше. Кажется, перевес 10% на 90%.

Действительно полноценным альбомом из числа посмертных я могу назвать только Circles Мака Миллера. Эта пластинка была практически готова при жизни, и продюсер доделывал ее, исходя из четкого и выстроенного творческого вектора, заданного Миллером. Прочее — скорее демки диктофонного качества, которые сами артисты даже не хотели выкладывать и доводить до ума, а потому оставили лежать в столе.