Каким получился посмертный альбом Паши Техника? Рассказывает музкритик Владимир Завьялов

На музыкальных стримингах вышел альбом «Давай Завтра? (Сегодня!)» — коллаборация Studmire и Паши Техника, которого не стало в апреле 2025 года. В релиз вошли 17 треков в жанрах электро, брейкбит и техно — среди них «Дежавю», «Околесица», BRATIK, SPORT, Technique и другие. Как устроена посмертная пластинка? И этично ли было ее выпускать? Об этом Собака.ru рассказал музыкальный критик и автор Youtube- и телеграм-канала «Войс» Владимир Завьялов.
За последние 10 лет буквально сформировался новый музыкальный жанр под названием «Посмертный альбом рэп-артиста». Как это работает мы можем увидеть на примерах XXXTentacion, Lil Peep и Juicy Wold, релизы которых после их смерти посыпались, как грибы после дождя. В чем проблема такого подхода? Размывается восприятие артиста. Слушатель начинает думать: что это? Полноценный альбом, в котором есть творческая воля автора? Или стремление родственников, наследников и обладателей прав на его имя заработать как можно больше денег? К сожалению, вторых случаев кратно больше. Кажется, перевес 10% на 90%.
Действительно полноценным альбомом из числа посмертных я могу назвать только Circles Мака Миллера. Эта пластинка была практически готова при жизни, и продюсер доделывал ее, исходя из четкого и выстроенного творческого вектора, заданного Миллером. Прочее — скорее демки диктофонного качества, которые сами артисты даже не хотели выкладывать и доводить до ума, а потому оставили лежать в столе.
«Давай Завтра? (Сегодня!)» — пример такого же случая. Главное, для чего придуман этот релиз — подсветить имя артиста. Это даже нельзя назвать альбомом, поскольку там всего 10 или 20% фраз, выкриков и эдлибов Техника, которые положены на техно, электро, хаус и другие жанры электронной музыки, за что отвечал уже второй артист. Studmire может апеллировать к тому, что они записали релиз еще в 2024 году, когда выпустили первую коллаборацию «Только Сегодня (Завтра)», но задним числом произошедшее можно обяснить как угодно. Доделывал альбом он именно сейчас, уже без Техника. Получается, его авторского видения здесь нет, а это важнейший компонент творчества.
Характерна ли эта пластинка для Техника? Сказать сложно, ведь творчество основателя группы Kunteynir оставалось очень многогранным: в нем была и подобная читка под электронные биты, и минималистичный лоуфайный хип-хоп, и эксперименты, и даже кислотный джаз. Мой вердикт — слушать «Давай Завтра? (Сегодня!)» необязательно. Интереса этот релиз не представляет ни в музыкальных, ни даже в антропологических целях. Никиаких впечатлений у меня от него нет, поскольку самого Техника там мало.
