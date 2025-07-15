Девочка плачет, девочки смеются: каким получился новый сериал Лины Данэм «Это слишком»?

Обаятельной, но несколько неуклюжей в вопросах социальной коммуникации Джессике (Мэг Штальтер) уже за тридцать, но никакой счастливой стабильной жизнью и не пахнет — она работает продюсером в рекламной сфере и испытывает на себе все сомнительные прелести кризиса среднего возраста. Особенно болезненно проходит осознание расставания с бойфрендом (Майкл Зеген): теперь ей только и остается бесконечно смотреть в соцсетях на его новые отношения с моделью Венди (Эмили Ратаковски) и в лучшем случае плакать — потому что в худшем все заканчивается сломанной дверью в чужом доме и комичным пьяным скандалом посреди ночи.

Окружающие (в частности, не менее колоритные сестра и ее бывший, а также мама и бабушка) видят, что дело плохо и всячески лоббируют идею смены обстановки и перезагрузки — в виде рабочей командировки в Лондон на съемки рождественской рекламы. Джессика сначала отнекивается, но в итоге любовь к Нью-Йорку проигрывает давнему увлечению британской эстетикой из поп-культуры — как говорит ей один из персонажей, «ты же обожаешь фильмы, где женщины с веерами умирают от туберкулеза».