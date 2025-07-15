Девочка плачет, девочки смеются: каким получился новый сериал Лины Данэм «Это слишком»?

На Netflix вышел большой проект шоураннера культового драмеди «Девочки» Лины Данэм — «Это слишком». Рассказываем, как под маской легковесной разговорной комедии вновь скрывается личная история постановщицы — и зачем на странноватые приключения ее героев не лишним будет посмотреть всем нам.
Обаятельной, но несколько неуклюжей в вопросах социальной коммуникации Джессике (Мэг Штальтер) уже за тридцать, но никакой счастливой стабильной жизнью и не пахнет — она работает продюсером в рекламной сфере и испытывает на себе все сомнительные прелести кризиса среднего возраста. Особенно болезненно проходит осознание расставания с бойфрендом (Майкл Зеген): теперь ей только и остается бесконечно смотреть в соцсетях на его новые отношения с моделью Венди (Эмили Ратаковски) и в лучшем случае плакать — потому что в худшем все заканчивается сломанной дверью в чужом доме и комичным пьяным скандалом посреди ночи.
Окружающие (в частности, не менее колоритные сестра и ее бывший, а также мама и бабушка) видят, что дело плохо и всячески лоббируют идею смены обстановки и перезагрузки — в виде рабочей командировки в Лондон на съемки рождественской рекламы. Джессика сначала отнекивается, но в итоге любовь к Нью-Йорку проигрывает давнему увлечению британской эстетикой из поп-культуры — как говорит ей один из персонажей, «ты же обожаешь фильмы, где женщины с веерами умирают от туберкулеза».
Захватив с собой любимую собачку, Джессика отправляется на Альбион и с ходу знакомится в пабе с местным инди-музыкантом Феликсом (Уилл Шарп). Все, естественно, начинается с нескольких неловких ситуаций (в которых фигурируют туалетная бумага, сгоревшая ночнушка и неудачная попытка поцеловаться), но потом развивается в нечто большее. Проблема в том, что ни он, ни она не в состоянии понять, нужны ли им эти отношения — груз прошлого и сопутствующий ему поиск ред флагов все только усложняют.
По сути «Это слишком» является вполне логичным продолжением «Девочек»: зритель вжился в экранные проблемы современных двадцатилетних, показанные без лишних фигур умолчания или украшательств, успел сильно повзрослеть сам, поэтому пришло время снова посмотреть на себя и окружающих со стороны. Искренность — главный метод Данэм, которым она пользуется с редким изяществом. В «Это слишком» она переосмысливает собственную жизнь за последние годы, где были и травматичное расставание, и переезд в Лондон, и новая любовь — для этого определенно нужно иметь серьезный запас смелости.
Наблюдая, как ведет себя главная героиня (да, впрочем, и все остальные) в быту и отношениях, периодически хочется спрятаться в кринжеубежище, о чем ей с завидной периодичностью сообщают люди поблизости — Джессика, вот сейчас было действительно too much. Но узнаваемость ситуаций и то, что все это действительно хорошо и остроумно написано, быстро примиряют с некоторыми, скажем так, чудачествами персонажей. Отельная радость — небольшие комедийные выходы суперзвезд: Джессика Альба расстраивается, что ей переписали сценарий рекламы, Стивен Фрай играет нелепого папу Феликса, Эндрю Скотт выдает гомерически смешные эпизоды в роли режиссера-нарцисса — и это только малая часть списка.
Одним словом, Данэм вновь дает прекрасную иллюстрацию нехитрой мысли: жить аккуратными категориями «в самый раз», конечно, прекрасно, но немного излишеств не повредит — по крайней мере, будет весело.
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