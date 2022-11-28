«Нарисуй это черным»: Почему сериал «Уэнсдэй» Тима Бертона все же стоит увидеть?

В-третьих, стараниями художницы по костюмам Коллин Этвуд (обладательница «Оскаров» за «Чикаго», «Мемуары гейши», «Алису в Стране чудес» и «Фантастических тварей») образ Уэнсдэй переосмыслен так, что ей хочется подражать. И носить в реальной жизни и ее свитера в черно-белую клетку и полоску, и платья с викторианскими воротничками, и ботинки на платформе, и даже черно-серую школьную форму. В-четвертых, обаятельной актрисе Ортега невероятно идут часто используемые крупные планы с прямым взглядом в камеру. В этом она не уступает Кристине Риччи, игравшей Уэнсдэй в 1990-е, и также снявшей в новом сериале в роли смотрительницы общежития Nevermore и местной учительницы ботаники.

Сериал стал полноценным дебютом в крупной ТВ-форме для Тима Бертона (хотя 40 лет назад он и снимал эпизоды для телевизионных проектов «Театр волшебных историй» и «Альфред Хичкок представляет»). Режиссер сделал ровно половину «Уэнсдэй» — четыре первых серии из восьми, задав всей истории ритм и позвав сюда своих обычных соавторов: уже упомянутую Коллин Этвуд и композитора Дэнни Эльфмана. Хотя финальные эпические схватки сняты уже, увы, без него (и это чувствуется). Но Бертон всегда был в большей степени про атмосферу, а она — благодаря визуалу, цитатам из Сартра, вдруг звучащей музыке Эрика Сати или «Полету шмеля» на рингтоне — точно удалась.