«Нарисуй это черным»: Почему сериал «Уэнсдэй» Тима Бертона все же стоит увидеть?

На Netflix вышел сериал «Уэнсдэй» — классическая история взросления и воспитания чувств (да-да, они у Уэнсдэй все же есть!) девочки из семейства Аддамс, маскирующаяся под детектив с элементами мистики и мелодраму про закрытую школу. Рассказываем, почему проект, снятый в том числе мрачным сказочником Тимом Бертоном, получился обаятельным, несмотря на желание создателей затянуть его в каноны янг-эдалта вроде «Сумерек» и «Ривердэйла».
Среднестатистическая американская школа. Похожая на гота девочка с двумя длинными косичкам в черном платье с мелким принтом и идеальным остроконечным белым воротничком обнаруживает в шкафчике своего связанного брата с яблоком во рту. Это подросшие со времени «Семейки Аддамсов» и «Семейных ценностей Аддамсов» Уэнсдэй Аддамс и Пагсли Аддамс, которых теперь играют Дженна Ортега и Исаак Ордонез. Вообще Пагсли с детства привык оказываться так обездвиженным и даже с тем же яблоком во рту, в которое — на секундочку — стреляют из лука. Но так играть с младшеньким позволено только самой Уэнсдэй. Зачинщиков буллинга ее брата она решает наказать: немедленно и изощренно. В бассейн со спортсменами-агрессорами девочка-андердог эффектно выпускает пираний.
Эта открывающая проект сцена на самом деле ключевая для понимания, что же ждет зрителей на протяжении восьми серий. Те, кто предполагал увидеть кровавую разборку в школьном бассейне, как в шведской версии «Пусти меня», будут разочарованы. Подростковый рейтинг TV-14 (плюс-минус аналог российского «16+» в зависимости от содержания) вместо взрослого TV-MA накладывает свои ограничения, стараясь смягчать все происходящее. Спортсмены, кроме главного «злодея», успеют доплыть до бортиков, а тот тоже отделается не слишком тяжелыми увечьями. Шоураннеры Альфред Гоф и Майлз Миллар — авторы «Тайн Смолвиля» — все время уводят историю к канонам янг-эдалта, где подростки не просто главные герои, но и потенциальные зрители (пусть речь и идет о старших школьниках и молодых взрослых). А значит почему-то считается, что не считают культурные референсы, иронию и то, что это все вообще вымысел.
Инцидент Уэнсдэй все же будет иметь последствия. До решения суда и заключения психиатра о том, что же делать с юной нарушительницей спокойствия, ее отправят в академию Nevermore. Как несложно догадаться по названию, та вдохновлена Эдгаром Алланом По и вообще американской готикой. Школа-интернат предназначена для таких же, как Уэнсдэй, необычных подростков: сирен, оборотней, вампиров, горгон и прочих обладателей различных сверхспособностей. Здесь же когда-то учились и мама и папа Аддамс (Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман). По этой линии «Уэнсдэй» — классический сериал о том, как новичок приходит в класс, пытается завоевать авторитет, утверждая, как ему плевать на всех, и избежать при этом сравнения с родителями. По другой — мистический детектив с несколькими уровнями тайн. Кто-то убивает обычных людей, разгуливающих в лесах у академии. Да и в школьном прошлом Мортиши и Гомеса Аддамсов все не так просто. По третьей — это мелодрама с сердечными выборами, будто мы в пространстве «Сумерек» или франшизы «После».
Но все не так плохо, как звучит по описанию — благодаря Уэнсдэй (в одной из серий ей исполняется 16) и играющей ее 20-летней Дженне Ортега. Во-первых, из уст старшей дочери Аддамс звучат сплошь саркастичные (и часто смешные) мрачные шутки, которые роднят ее с Дарьей Моргендорффер из одноименного мультсериала «Дарья». Также, как и Дарья, Уэнсдэй намного интеллектуально превосходит сверстников и многих взрослых. А еще мечтает стать писательницей (как, скажем, автор «Франкенштейна» Мэри Шелли), строча на машинке истории про проницательную девочку-детектива. Во-вторых, Уэнсдэй — идеальный феминистская супергероиня, отлично исполняющая на виолончели Вивальди и каверы на «Paint It Black», умеющая дать сдачи хулиганам с помощью приемов кунг-фу и завораживающе танцующая под The Cramps на школьном балу.
В-третьих, стараниями художницы по костюмам Коллин Этвуд (обладательница «Оскаров» за «Чикаго», «Мемуары гейши», «Алису в Стране чудес» и «Фантастических тварей») образ Уэнсдэй переосмыслен так, что ей хочется подражать. И носить в реальной жизни и ее свитера в черно-белую клетку и полоску, и платья с викторианскими воротничками, и ботинки на платформе, и даже черно-серую школьную форму. В-четвертых, обаятельной актрисе Ортега невероятно идут часто используемые крупные планы с прямым взглядом в камеру. В этом она не уступает Кристине Риччи, игравшей Уэнсдэй в 1990-е, и также снявшей в новом сериале в роли смотрительницы общежития Nevermore и местной учительницы ботаники.
Сериал стал полноценным дебютом в крупной ТВ-форме для Тима Бертона (хотя 40 лет назад он и снимал эпизоды для телевизионных проектов «Театр волшебных историй» и «Альфред Хичкок представляет»). Режиссер сделал ровно половину «Уэнсдэй» — четыре первых серии из восьми, задав всей истории ритм и позвав сюда своих обычных соавторов: уже упомянутую Коллин Этвуд и композитора Дэнни Эльфмана. Хотя финальные эпические схватки сняты уже, увы, без него (и это чувствуется). Но Бертон всегда был в большей степени про атмосферу, а она — благодаря визуалу, цитатам из Сартра, вдруг звучащей музыке Эрика Сати или «Полету шмеля» на рингтоне — точно удалась.
18+
Комментарии (0)