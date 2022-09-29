«Детство кончится когда-то»: Как сериал «Андор» спасает франшизу «Звездные войны»

Фильм в целом был тепло встречен и критиками, и зрителями, собрал чуть больше миллиарда долларов в прокате и, казалось бы, должен был стать отправной точкой во взрослении «Звездный войн». Но этого не случилось. Франшиза вновь вернулась в жанр «наивные сказки про космических героев», и мы помним, чем это закончилось — сольник о Хане Соло провалился в прокате. Затем в Disney тихонько свернули проект «Звездные войны. Истории» и переключились с полнометражек на сериалы.

Так что же такое «Андор»? Это рассказ о становлении повстанца Кассиана Андора и его вкладе в войну с Империей. Если в «Изгое-один» мы видели уже опытного разведчика и солдата, то здесь узнаем, что пятью годами ранее Андор был обычным маргиналом, который промышлял перепродажей запчастей с космических кораблей. Но не пугайтесь такой приземленной завязки — сериалу есть, чем удивить.

Во-первых, свежестью идей — перед нами история сразу в двух нетипичных для «Звездных войн» жанрах — это и шпионский боевик и история про ограбление, которое, как водится, может закончиться смертью всех участников. Во-вторых, качеством постановки. Шоураннер «Андора» — Тони Гилрой, сценарист фильмов о Джейсоне Борне. Лучшей кандидатуры для работы над сериалом о шпионе-повстанце и придумать было нельзя. Хочется выделить и исполнителя главной роли. Диего Луна — не самый знаменитый и титулованный актер, но есть подозрение, что теперь он станет куда более узнаваем. При этом Луна не демонстрирует чудес актерского мастерства, однако в образе Андора он весьма фактурен, а его тяжелый взгляд отлично передает суть персонажа.