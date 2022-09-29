«Детство кончится когда-то»: Как сериал «Андор» спасает франшизу «Звездные войны»

На платформе Disney+ вышли уже четыре серии «Андора» — спин-оффа фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Кто бы мог подумать, что история о совершенно необязательном персонаже — разведчике Кассиане Андоре — станет спасением всей франшизы от стагнации и самоповторов. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов на примере сериала рассказывает, почему «Звездным войнам» очень идет взросление.
Главную проблему «Звездных войн» емко сформулировал режиссер следующего фильма франшизы Тайка Вайтити: «Я не думаю, что от меня был бы толк, если бы я снял фильм, во время которого все бы говорили: „О, чертежи „Тысячелетнего сокола“, о, бабушка Чубакки!“. Я хочу создать новых персонажей и показать другую часть этой вселенной, потому что иначе все это ощущается как очень маленькая история».
Маленькая история — очень точное определение. Миры «Звездных войн» многогранны и бесконечны, в них можно рассказать разные сюжеты, но все фильмы и сериалы все равно почему-то топчутся вокруг семьи Скайуокеров. Когда стало ясно, что франшиза зашла в тупик, в Disney наконец-то решились на эксперименты. Но были они недостаточно смелыми: «Хан Соло» рассказывал о, внезапно, Хане Соло, «Мандалорец» уже ко второму сезону из самостоятельного сюжета превратился в еще одну историю о Люке Скайуокере и Силе, в «Книге Бобы Фетта» под конец сериала почти не стало, собственно, Бобы Фетта (но опять появился Скайуокер), а «Оби Ван» и вовсе держался на фан-сервисе чуть более, чем полностью. Из всего этого качественно выбивался разве что «Изгой-один» Гарета Эдвардса — черноземный военный боевик с набором новых героев и мрачнейшей концовкой.
Фильм в целом был тепло встречен и критиками, и зрителями, собрал чуть больше миллиарда долларов в прокате и, казалось бы, должен был стать отправной точкой во взрослении «Звездный войн». Но этого не случилось. Франшиза вновь вернулась в жанр «наивные сказки про космических героев», и мы помним, чем это закончилось — сольник о Хане Соло провалился в прокате. Затем в Disney тихонько свернули проект «Звездные войны. Истории» и переключились с полнометражек на сериалы.
Так что же такое «Андор»? Это рассказ о становлении повстанца Кассиана Андора и его вкладе в войну с Империей. Если в «Изгое-один» мы видели уже опытного разведчика и солдата, то здесь узнаем, что пятью годами ранее Андор был обычным маргиналом, который промышлял перепродажей запчастей с космических кораблей. Но не пугайтесь такой приземленной завязки — сериалу есть, чем удивить.
Во-первых, свежестью идей — перед нами история сразу в двух нетипичных для «Звездных войн» жанрах — это и шпионский боевик и история про ограбление, которое, как водится, может закончиться смертью всех участников. Во-вторых, качеством постановки. Шоураннер «Андора» — Тони Гилрой, сценарист фильмов о Джейсоне Борне. Лучшей кандидатуры для работы над сериалом о шпионе-повстанце и придумать было нельзя. Хочется выделить и исполнителя главной роли. Диего Луна — не самый знаменитый и титулованный актер, но есть подозрение, что теперь он станет куда более узнаваем. При этом Луна не демонстрирует чудес актерского мастерства, однако в образе Андора он весьма фактурен, а его тяжелый взгляд отлично передает суть персонажа.
Пожурить сериал можно разве что за неспешное повествование — первые два эпизода многим покажутся скучными. Экспозиция подается фрагментарно и без введения зрителя в контекст: герои говорят и знают явно больше, чем зритель, и это несколько портит погружение. Но уже на третьей серии удается вовлечься в сюжет с головой — и тут «Андор» за терпение награждает продолжительной и напряженной экшн-сценой. Здесь явственно проявляется другое отличие «Андора» от всех прочих произведений франшизы: значимость тут смерти.
Если раньше герои могли убивать штурмовиков сотнями и не испытывать по этому поводу никаких душевных терзаний, то теперь все иначе. Сам Кассиан Андор запускает сюжет из-за случайного кровопролития, а герой Кайла Соллера, видя гибель своих коллег, буквально ломается и впадает в апатию. Также сериал дает нам понять, что персонажи «Звездных войн» умеют ругаться, занимаются сексом (пусть и за кадром), путешествуют на космических трамваях и депрессуют из-за увольнения с работы.
Хочется сказать, что «Андор» продолжает настроение «Изгоя-один», но это не совсем верно — если фильм Эдвардса рассказывал о подвиге и противостоянии великому злу, то сериал куда охотнее исследует быт маленьких людей — тех, кому не суждено скакать со световыми мечами и решать судьбы галактик.
Задавать вопросы по части сюжета пока неуместно — впереди еще аж 8 серий (всего в сезоне их будет 12) и наверняка там и найдутся какие-то ответы, важнее другое — насколько далеко «Андор» готов зайти в своей взрослости и выдержит ли он нужный градус до финальных титров?
А еще «Андора» можно смотреть даже тем, кто на дух не переносит «Звездные войны» и не видел ни одного фильма франшизы — в четырех вышедших сериях нет никакого фан-сервиса, неймдроппинга и отсылок для фанатов. Это космический нуар, местами напоминающий то «Бегущего по лезвию», то, простите, балабановского «Брата» (параллели очень общие, но есть), то того же «Борна» — словом, что угодно, но не Star Wars.
Наверняка особо ревностным поклонникам световых мечей не понравится такой жанровый демарш, но рынок, как говорится, порешал — у «Андора» очень теплые первые отзывы и хорошие оценки, так что хочется верить, что Диего Луна теперь обеспечен работой на годы вперед. А мы — интересным контентом.
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