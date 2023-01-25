Зловещие грибницы: Как сериал The Last of Us победил проклятие адаптаций видеоигр

На HBO Max уже вышел второй эпизод сериала The Last of Us, снятого по одноименной видеоигре. Критики и зрители в небывалом восторге: у первой серии на IMDb 9,6 баллов из 10, на Rotten Tomatoes пользователи оценили сериал в 99% «свежести». Таких высоких отметок пока не получала ни одна киноадаптация игр. А второй эпизод за первые сутки посмотрели более 5,7 млн человек — это на 22% больше, чем было у пилотной серии. Редактор «Собака.ru» Валерия Дьячкова, большая поклонница дилогии The Last of Us, посмотрела обе серии и рассказывает, какой получилась экранизация.
Погружать в историю нас начинают с ток-шоу из 60-ых годов прошлого столетия, где ученые рассуждают, какова вероятность, что грибы смогут настолько мутировать, что научатся захватывать сознания не только насекомых (как это уже умеет делать кордицепс), но и людей, превращая их в зомби.
С этого пророческого интервью нас переносят в 2003 год, в семью Джоэла Миллера (его играет Педро Паскаль). Он работает строителем, в одиночку воспитывает дочку Сару (Нико Паркер) и живет с братом Томми (Гэбриел Луна). Окружающий мир уже заполняется предвестниками катастрофы и за сутки изменится навсегда, а Джоэл потеряет свою единственную дочь, как это было и в игре.
Затем нас перебрасывают на 20 лет вперед в апокалиптичный мир, где города разрушены, а остатки человечества ютятся в особых зонах, охраняемых организацией FEDRA, которая больше напоминает надзирателей, чем защитников. В подобном месте и живет Джоэл, травмированный событиями предыдущих лет, очерствевший и сменивший род деятельности. В новой реальности он контрабандист и именно ему поручают в целости и сохранности довести девочку-подростка Элли до группы повстанцев «Цикады» (в английской версии они скорее «Светлячки»).
Для тех, кто успел поиграть в The Last of Us студии Naughty Dog, такая завязка может показаться слепым копипастом сюжета и локаций с небольшим дополнением и расширением мира и лора TLOU. С одной стороны, это и не плохо: игра очень кинематографичная, ее историю и обстановку хочется повторить на экранах для тех, кто далек от видеоигр. Так создатели проекта Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин пытаются привлечь новую аудиторию и передать привет ярым фанатам дилогии (спойлер: пока получается).
Но этот же факт ставят им в упрек: авторы почти не отходят от канона и не добавляют нового видения истории. Но, кажется, об этом пока рано судить, ведь выпущено лишь две серии. Зарубежные журналисты, которым удалось посмотреть весь сезон целиком, хвалят сериал и говорят, что лишь несколько первых эпизодов один в один списаны с игры, а уже дальше создатели приготовили что-то оригинальное.
Важным изменением для сюжета стал переписанный механизм распространения инфекции. Как рассказали Нил Дракманн и Крейг Мейзин в подкасте по сериалу, им пришлось прописать более «реалистичный» (насколько это вообще возможно) способ распространения заразы и даже придумать «мучную» теорию: споры грибов распространялись не по воздуху, как это было в игре, а жили в муке и через пищу попадали в организмы людей. Подробнее рассказывать, как это происходит, нет смысла: это показано в самом начале сериала, но выглядит очень жутко. Джоэлу и его семье удалось не заразиться одними из первых лишь потому, что они не ели мучных изделий (утреннюю булочку к чаю теперь точно не захочется).
Экранизацию игры не обошел и скандал с подбором актеров. Претензий у фанатов было много, но больше всего создателей упрекали в выборе Беллы Рэмси на роль Элли. Многим казалось, что она не очень похожа на персонажа из игры внешне, и ей не удастся воплотить на экране образ строптивого, едкого, но нежного подростка, наделенного особой миссией. Авторам пришлось выбирать из более чем 100 претенденток, но Рэмси смогла своим мастерством убедить кастинг-директоров: она именно та, кто им нужен. И, как видно из первых двух серий, создатели в своем выборе не ошиблись.
Что же касается Джоэла в исполнении Педро Паскаля, то актер добавил персонажу «живости» и граней, которые в игре почти не проговаривались. В сериальной версии образ стал более суровым, безжалостным, но не лишенным отцовских чувств по отношению к Элли. А если сравнивать актера с игровой версией, то со спины Паскаль это вылитый Джоэл (или наоборот?).
На выборе актеров скандалы не закончились. Пилотную серию TLOU должен был отснять российский режиссер Кантемир Балагов, но из-за творческих разногласий его заменил Крейг Мэйзин, создатель культового «Чернобыля». А операторка Ксения Середа, снимавшая «Дылду» Балагова, осталась в проекте, и даже поработала над первыми сериями. Кантемир в своем Твиттере на вопрос, есть ли в первой серии снятые им сцены, запостил эмодзи автомобиля и самолета. Вероятно, таким образом он намекнул на кадры с побегом из города на машине и падением самолета. Похожие кадры есть и в самой игре, они добавляли драматичности и ужаса происходящему. Позже Балагов добавил, что 40% материала (примерно 16 минут) из первых 40 минут сериала — его работа.
Так почему игра, которую выпустили аж в 2013 году эксклюзивно для Sony PlayStation, так долго не экранизировалась, хотя идеально для этого подходила?
Первой, кто взялся за перевод The Last of Us на большой экран, стала студия Screen Gems вместе с режиссером Сэмом Рейми («Человек-паук», «Зловещие мертвецы»). Однако Нил Дракманн, создатель игры, столкнулся с серьезной проблемой: как уместить двадцатичасовую сюжетную кампанию в формат полного метра и при этом не потерять важные моменты сюжета и не прогнуться под студию, которая требовала добавить больше экшена в картину про зомби-апокалипсис?
Чуда не случилось, и идею экранизации убрали в долгий ящик, пока Дракманн не увидел сериал «Чернобыль» и не познакомился с его автором — Крейгом Мэйзиным. Они решили, что адаптация The Last of Us будет в схожем с «Чернобылем» стиле, а Мэйзину так понравилась идея, что он сам вызвался помогать Дракманну.
В чем же обаяние игры The Last of Us и почему первая часть истории до сих пор собирает толпы фанатов?
Можно сказать, TLOU вышла из другой игры студии — Uncharted. К ней, кстати, тоже приложил руку Дракманн. Он добавил Натану Дрейку больше серьезности и переживаний, переместил его в сеттинг постапокалиптического мира, вернулся к студенческой идее о девочке-подростке и ее опекуне, воспользовался улучшенной технологией motion capture по захвату движения и вуаля — появилась легендарная The Last of Us.
Проект от Naughty Dog собрал более двухсот наград от разных изданий, а в год выхода даже обогнал GTA V. Игра удостаивалась пяти премий BAFTA, в том числе за лучшую историю, а на сайте Metacritic ее признали главной игрой 2010-х.
При довольно простом геймплее TLOU берет своим сюжетом. На нем делается самый большой акцент. Авторы доказали десятками премий, что проработка сценария и персонажей в видеоиграх не менее важна, чем в фильмах и сериалах. Игра The Last of Us — это довольно неспешный роудмуви, где показана неприглядная людская сторона и то, как ведет себя человек в мире, где все правила отменены, где единственное, что тебе остается — это постараться выжить.
Но даже в этих предложенных обстоятельствах Джоэлу и Элли достается непростой этический и моральный выбор, чего раньше почти не было в играх. А в самом конце персонаж Джоэла сражается не с главным боссом, а со своим желанием и выбором, который перед ним ставит судьба. Но углубляться в эту тему пока не стоит, иначе это будет жирный спойлер к финалу сезона. Лучше вы сами во всем убедитесь, досмотрев последний эпизод. Он, кстати, выйдет еще не скоро, только 13 марта.
Комментарии (0)