Зловещие грибницы: Как сериал The Last of Us победил проклятие адаптаций видеоигр

В чем же обаяние игры The Last of Us и почему первая часть истории до сих пор собирает толпы фанатов?

Можно сказать, TLOU вышла из другой игры студии — Uncharted. К ней, кстати, тоже приложил руку Дракманн. Он добавил Натану Дрейку больше серьезности и переживаний, переместил его в сеттинг постапокалиптического мира, вернулся к студенческой идее о девочке-подростке и ее опекуне, воспользовался улучшенной технологией motion capture по захвату движения и вуаля — появилась легендарная The Last of Us.

Проект от Naughty Dog собрал более двухсот наград от разных изданий, а в год выхода даже обогнал GTA V. Игра удостаивалась пяти премий BAFTA, в том числе за лучшую историю, а на сайте Metacritic ее признали главной игрой 2010-х.

При довольно простом геймплее TLOU берет своим сюжетом. На нем делается самый большой акцент. Авторы доказали десятками премий, что проработка сценария и персонажей в видеоиграх не менее важна, чем в фильмах и сериалах. Игра The Last of Us — это довольно неспешный роудмуви, где показана неприглядная людская сторона и то, как ведет себя человек в мире, где все правила отменены, где единственное, что тебе остается — это постараться выжить.

Но даже в этих предложенных обстоятельствах Джоэлу и Элли достается непростой этический и моральный выбор, чего раньше почти не было в играх. А в самом конце персонаж Джоэла сражается не с главным боссом, а со своим желанием и выбором, который перед ним ставит судьба. Но углубляться в эту тему пока не стоит, иначе это будет жирный спойлер к финалу сезона. Лучше вы сами во всем убедитесь, досмотрев последний эпизод. Он, кстати, выйдет еще не скоро, только 13 марта.