Зловещие грибницы: Как сериал The Last of Us победил проклятие адаптаций видеоигр

Погружать в историю нас начинают с ток-шоу из 60-ых годов прошлого столетия, где ученые рассуждают, какова вероятность, что грибы смогут настолько мутировать, что научатся захватывать сознания не только насекомых (как это уже умеет делать кордицепс), но и людей, превращая их в зомби.

С этого пророческого интервью нас переносят в 2003 год, в семью Джоэла Миллера (его играет Педро Паскаль). Он работает строителем, в одиночку воспитывает дочку Сару (Нико Паркер) и живет с братом Томми (Гэбриел Луна). Окружающий мир уже заполняется предвестниками катастрофы и за сутки изменится навсегда, а Джоэл потеряет свою единственную дочь, как это было и в игре.

Затем нас перебрасывают на 20 лет вперед в апокалиптичный мир, где города разрушены, а остатки человечества ютятся в особых зонах, охраняемых организацией FEDRA, которая больше напоминает надзирателей, чем защитников. В подобном месте и живет Джоэл, травмированный событиями предыдущих лет, очерствевший и сменивший род деятельности. В новой реальности он контрабандист и именно ему поручают в целости и сохранности довести девочку-подростка Элли до группы повстанцев «Цикады» (в английской версии они скорее «Светлячки»).