Стоит ли смотреть новое «Черное зеркало» и почему седьмой сезон лучше, чем ожидался?

На Netflix вышел седьмой сезон «Черного зеркала»: сверхуспешного и очень разнородного проекта шоураннера Чарли Брукера о технологиях недалекого будущего — которые, скорее, нас погубят, нежели спасут. Посмотрели все шесть серий и рассказываем, какими они получились. (Почти) без спойлеров!
Что происходит в новом «Черном зеркале»?
Для начала вкратце пройдемся по сюжетам эпизодов.
1 серия, «Обычные люди» / Common People
В счастливой, но небогатой семье случается беда — у главной героини обнаруживают рак мозга. Вариант лечения есть: загрузить ее сознание в цифровое облако, однако маркетологические уловки уничтожают все благие намерения на корню.
2 серия, «Предмет отвращения» / Bête Noire
Сотрудница компании по производству сладостей приходит на работу и с неприятным удивлением обнаруживает, что ее новой коллегой стала бывшая одноклассница, с которой у нее связана одна стыдная история про школьный буллинг. Следом вокруг начинают твориться странные вещи — реальность как будто разваливается на ходу и подменяется ложными воспоминаниями.
3 серия, «Отель "Мечта"» / Hotel Reverie
Голливудская актриса хочет исполнить давнее желание: сняться в главной роли в классическом фильме уровня «Касабланки». Благо прорыв в области ИИ это позволяет — в детальные декорации ремейка можно загрузить свое сознание и сыграть легендарного персонажа, не вставая с кушетки. Разумеется, у технологии сразу же находятся подводные камни.
4 серия, «Игрушка» / Plaything
История о журналисте-геймере, который еще в девяностые начал сходить с ума от прорывной игры (и запрещенных психоактивных веществ) — в ней раса симпатично нарисованных существ создает и развивает свою цивилизацию, обладает самосознанием и общается с человеком. Спустя десятилетия игра эволюционирует в не просто медитативное развлечение, а реальную угрозу.
5 серия, «Скорбь» / Eulogy
С помощью продвинутой нейропомощницы и нескольких фотографий немолодой грустный мужчина погружается в воспоминания о любви к недавно умершей женщине — но, как ни странно, не может вспомнить ее лица. В процессе сюжет оказывается даже более душераздирающим, чем на первый взгляд.
6 серия, «USS Каллистер: В бесконечность» / USS Callister: Into Infinity
Сиквел серии из четвертого сезона, в котором злой гений-разработчик отправил цифровые копии своих коллег по геймдеву в реальность игры про космический корабль, из которой им не выбраться. В продолжении в истории появляются новые краски — в конце концов по всей логике оригиналы просто обязаны были встретиться со своими аватарами.
Каким получился седьмой сезон «Черного зеркала»?
Хорошие новости — если не строить завышенных ожиданий (впрочем, вряд ли это стоило делать в отношении любого сезона Black Mirror), смотреть на происходящее в очередной раз как минимум любопытно. Пожалуй, главное впечатление: шоураннер Чарли Брукер уже не хочет сгущать краски, впадать в технопессимизм и тем более пугать зрителя ужасами нашего постчеловеческого будущего. Впрочем, желания поиграть с разноплановыми сюжетами и стилистикой у него не отнять — хотя есть вероятность, что на него по традиции посыпятся обвинения и в кризисе идей. Жанровый разброс у «Черного зеркала» по-прежнему на любой вкус.
«Обычные люди» с Крисом О'Даудом и Рашидой Джонс — в меру едкая социальная сатира на многочисленные стриминги и прочие сервисы по подпискам, которые откровенно бесят пользователей (практически под любым можно найти отзыв «скатились», «раньше было лучше» и так далее). После операции на мозге сознание учительницы загружают в облако, но за 300 долларов в месяц, с постоянно выходящими сомнительными обновлениями и, соответственно, растущими ценовыми запросами, без которых качество жизни резко падает.
«Предмет отвращения» — история про корпоративный газлайтинг и непроработанную травму юности, которая вплоть до финала слегка отдает творчеством Филипа Дика с его постоянным ощущением шаткости реальности (и нестабильности собственной психики).
«Отель "Мечта"» — нежное признание в любви к старому Голливуду, после которого не хочется обсуждать перспективы нейросетей в киноиндустрии, а скорее тянет порадоваться за героиню (Исса Рей), которая и снялась в своей «Касабланке», и была хоть недолго, но счастлива в любви (и ничего, что с искусственным разумом).
«Игрушка» — отличный выход Питера Капальди в роли гика, из нервного игрожура превратившегося в личность с амбициями на новый мировой порядок (буквально с помощью эволюционировавших пищащих человечков-тамагочи с экрана компьютера).
«Скорбь» — бенефис Пола Джаматти, на разрыв души играющего депрессивного мужчину с несложившейся личной жизнью и бесконечным сожалением по этому поводу.
Наконец, «Каллистер» — полуторачасовая светящаяся коробка с леденцами, бластерами, геймерами и очень смешным Джимми Симпсоном.
Пусть к ряду сюжетных поворотов останется много вопросов (например, финалы «Предмета отвращения» и «Игрушки» все-таки не лезут совсем ни в какие ворота, а чрезмерная забывчивость героя «Скорби» тоже несколько озадачивает), проект Брукера — не повод пенять на «Зеркало», а просто приятный вариант потратить на него несколько часов жизни.
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