Стоит ли смотреть новое «Черное зеркало» и почему седьмой сезон лучше, чем ожидался?

Что происходит в новом «Черном зеркале»?

Для начала вкратце пройдемся по сюжетам эпизодов.

1 серия, «Обычные люди» / Common People

В счастливой, но небогатой семье случается беда — у главной героини обнаруживают рак мозга. Вариант лечения есть: загрузить ее сознание в цифровое облако, однако маркетологические уловки уничтожают все благие намерения на корню.

2 серия, «Предмет отвращения» / Bête Noire

Сотрудница компании по производству сладостей приходит на работу и с неприятным удивлением обнаруживает, что ее новой коллегой стала бывшая одноклассница, с которой у нее связана одна стыдная история про школьный буллинг. Следом вокруг начинают твориться странные вещи — реальность как будто разваливается на ходу и подменяется ложными воспоминаниями.

3 серия, «Отель "Мечта"» / Hotel Reverie

Голливудская актриса хочет исполнить давнее желание: сняться в главной роли в классическом фильме уровня «Касабланки». Благо прорыв в области ИИ это позволяет — в детальные декорации ремейка можно загрузить свое сознание и сыграть легендарного персонажа, не вставая с кушетки. Разумеется, у технологии сразу же находятся подводные камни.

4 серия, «Игрушка» / Plaything

История о журналисте-геймере, который еще в девяностые начал сходить с ума от прорывной игры (и запрещенных психоактивных веществ) — в ней раса симпатично нарисованных существ создает и развивает свою цивилизацию, обладает самосознанием и общается с человеком. Спустя десятилетия игра эволюционирует в не просто медитативное развлечение, а реальную угрозу.

5 серия, «Скорбь» / Eulogy

С помощью продвинутой нейропомощницы и нескольких фотографий немолодой грустный мужчина погружается в воспоминания о любви к недавно умершей женщине — но, как ни странно, не может вспомнить ее лица. В процессе сюжет оказывается даже более душераздирающим, чем на первый взгляд.

6 серия, «USS Каллистер: В бесконечность» / USS Callister: Into Infinity

Сиквел серии из четвертого сезона, в котором злой гений-разработчик отправил цифровые копии своих коллег по геймдеву в реальность игры про космический корабль, из которой им не выбраться. В продолжении в истории появляются новые краски — в конце концов по всей логике оригиналы просто обязаны были встретиться со своими аватарами.