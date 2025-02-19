Больше лирики, меньше физики: каким получился тайский сезон «Белого лотоса»?

После двух успешных сезонов (первый принес его авторам десять «Эмми», второй — пять, и еще мириад других наград и номинаций) новых приключений в очередном отели сети «Белый лотос» и критики, и зрители ждали с нетерпением. В первом богачи страдали на Гавайях, во втором — на живописнейшем сицилийском взморье. На этот раз шоураннер Майк Уайт отправил героев в Таиланд, очередное место райской красоты. И вновь представил галерею выразительных персонажей: это финансовый воротила Тимоти Рэтлифф (Джейсон Айзекс), его жена Виктория (Паркер Поузи), сыновья — мачистый, самовлюбленный Саксон (Патрик Шварценеггер) и робкий заучка Локлан (Сэм Нивола) и тихая лапочка дочка Пайпер (Сара Кэтрин Хук). А еще нервный лысеющий Рик (Уолтон Гоггинс из Fallout) с восторженной подружкой Челси (Эйми Лу Вуд из «Сексуального просвещения») и три подружки — Жаклин (Мишель Монахан), Кейт (Лесли Бибб) и Лори (Кэрри Кун). Разношерстная компания для начала собирается на кораблике, везущем будущих постояльцев в отель. И достаточно пары-тройки немногословных, коротких сцен и серии крупных штрихов — кажется, уже понятны характеры и расстановка сил в квинтете, дуэте и трио. Помимо новых героев в тайской истории появятся уже известные по первым сезонам: массажистка Белинда (Наташа Ротуэлл), прибывшая сюда в рамках кампании по обмену опытом, и — вот это настоящий сюрприз! — Грег (Джон Грайс), экс-муж Тани (Дженнифер Кулидж), собиравшийся убить ее и украсть все деньги.

Как и предыдущие истории, новая начинается с интриги: в отеле кто-то устраивает пальбу, все в ужасе бегут и прячутся, а мимо молодого человека, пытающегося укрыться в пруду, проплывает чье-то (пока неопознанное) тело, на фоне открыточно-голубого неба и райских кущ появляется знакомый титр: «Неделей раньше». И сюжет перемещается к началу.