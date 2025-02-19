Больше лирики, меньше физики: каким получился тайский сезон «Белого лотоса»?

На HBO стартовал третий сезон «Белого лотоса», который (теперь точно!) можно назвать одним из главных сериалов 2020-х. Англоязычным критикам показали сразу шесть эпизодов из восьми, российские пока довольствовались только первым, но и по нему уже можно с уверенностью сказать: заскучать сценарист и режиссер Майк Уайт вновь никому не позволит.
После двух успешных сезонов (первый принес его авторам десять «Эмми», второй — пять, и еще мириад других наград и номинаций) новых приключений в очередном отели сети «Белый лотос» и критики, и зрители ждали с нетерпением. В первом богачи страдали на Гавайях, во втором — на живописнейшем сицилийском взморье. На этот раз шоураннер Майк Уайт отправил героев в Таиланд, очередное место райской красоты. И вновь представил галерею выразительных персонажей: это финансовый воротила Тимоти Рэтлифф (Джейсон Айзекс), его жена Виктория (Паркер Поузи), сыновья — мачистый, самовлюбленный Саксон (Патрик Шварценеггер) и робкий заучка Локлан (Сэм Нивола) и тихая лапочка дочка Пайпер (Сара Кэтрин Хук). А еще нервный лысеющий Рик (Уолтон Гоггинс из Fallout) с восторженной подружкой Челси (Эйми Лу Вуд из «Сексуального просвещения») и три подружки — Жаклин (Мишель Монахан), Кейт (Лесли Бибб) и Лори (Кэрри Кун). Разношерстная компания для начала собирается на кораблике, везущем будущих постояльцев в отель. И достаточно пары-тройки немногословных, коротких сцен и серии крупных штрихов — кажется, уже понятны характеры и расстановка сил в квинтете, дуэте и трио. Помимо новых героев в тайской истории появятся уже известные по первым сезонам: массажистка Белинда (Наташа Ротуэлл), прибывшая сюда в рамках кампании по обмену опытом, и — вот это настоящий сюрприз! — Грег (Джон Грайс), экс-муж Тани (Дженнифер Кулидж), собиравшийся убить ее и украсть все деньги.
Как и предыдущие истории, новая начинается с интриги: в отеле кто-то устраивает пальбу, все в ужасе бегут и прячутся, а мимо молодого человека, пытающегося укрыться в пруду, проплывает чье-то (пока неопознанное) тело, на фоне открыточно-голубого неба и райских кущ появляется знакомый титр: «Неделей раньше». И сюжет перемещается к началу.
Сценарист Майк Уайт себе не изменяет и использует прием, продолжающий безотказно работать: завязка со стрельбой не может не зацепить и невольно принимаешься гадать, глядя на пассажиров кораблика, кто же способен так слететь с катушек, что схватится за огнестрельное оружие. И тут же вспоминаешь про следующий любимый уайтовский прием «Все не то, чем кажется», которому он следовал в двух сезонах и уж точно не отказался и в этом. Практически у каждого персонажа несколько граней: для внешнего мира, где следует соблюдать общепринятые приличия и правила, и те, за которыми скрываются некие постыдные секреты, которые почти наверняка послужат катализатором дальнейших событий. О тайне Тимоти Рэтлиффа узнаем в первый же вечер в отеле, на скрытое в отношениях Рика и Лори пока лишь намекают, однако уже интересно, отчего так злится первый, узнав об отъезде владельца отеля в Бангкок, и почему так рыдает вторая, оставив Жаклин и Кейт болтать на террасе их роскошного номера. Снова и снова создается детективно-драмедийная интрига, соединяя с виду несоединимое. Рядом с суетливыми, повышено тревожными или невесть чем озабоченными американскими богатеями особенно умиротворенной и обаятельной смотрится пара героев второго плана: охранник Гайток (Тайми Таптимтонг), вздыхающий по красавице Мук (Лалиса Манобан, она же Лиса из сверхпопулярного герлз-бэнда Blackpink), «гуру здоровья», курирующей пару Рика и Челси.
В который раз Майк Уайт плетет прихотливую сеть связей и отношений, в который раз звучат острые, саркастичные диалоги, тонко и точно раскрывающие характеры. Чего только стоит разговор семейства Рэтлифф с куратором, которая сообщает об обязательном цифровом детоксе, требующем отказаться от смартфонов и прочих гаджетов.
Первый эпизод третьего «Лотоса» оставляет массу вопросов. Как отразится на благополучии героя Айзека публикация в Wall Street Journal? Почему журналист звонил именно ему? Чего же так психует Рик? Кто из трех подружек сорвется первой? Действительно ли Челси такая мечтательная дурочка, какой выглядит? Зачем тут Грег да еще и с эффектной подружкой (Шарлотта Ле Бон)? В конце концов: когда и в какой роли появится российский актер Юрий Колокольников?
В каждом сезоне звучали центральные темы: в первом это было богатство и даруемые им привилегии, во втором — секс, в третьем это будет, судя по старту, поиск самоидентичности, а также разница западной и восточной культур. Майк Уайт продолжает с нескрываемым удовольствием демонстрировать поверхностность и двуличие тех, кто считает себя элитой. На этот раз лакмусовой бумажкой послужит религия. Западная культура давно и уверенно узурпирует разнообразные восточные практики, упаковывая их в обертку с надписью «духовность» и превращая тем самым в изрядно выгодный товар.
Первый сезон «Лотоса» был в большей степени сатирической комедией, к финалу которой, правда, невольно сочувствуешь уже всем без разбора. Во втором сардоники поубавилось, а авторские интонации зазвучали отчетливо по-чеховски. Третий, по-видимому, отойдет от сатиры еще дальше, а препарирование человеческой натуры станет еще безжалостнее. Но ведь именно за это мы и любим Уайта! Главное не расслабляться и не забывать, что в созданном им кривом зеркале есть вероятность увидеть и себя.
Текст: Наталия Эфендиева
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