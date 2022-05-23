От Финчера и Ктулху до мини-зомби: каким вышел третий сезон мультсериала «Любовь, смерть и роботы»?

На Netflix вышел третий сезон мультсериала-антологии «Любовь, смерть и роботы» — пожалуй, одного из самых интересных проектов сервиса. Новая порция очень взрослой анимации от продюсеров Дэвида Финчера и Тима Миллера (режиссера«Дэдпула») традиционно радует и огорчает одновременно. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов рассказывает, что не так с проектом и почему продолжение все равно стоит смотреть.
Для тех, кто по какой-то причине не в курсе, две строчки введения: в 2019 году на Netflix вышел первый сезон «Любви, смерти и роботов» — 18 мультиков-короткометражек, никак не связанных между собой сюжетно и созданных разными командами. Сериал имел успех у зрителей, и в 2021 году вышел второй сезон (8 эпизодов), а вот теперь — и третий (9 серий).
Может показаться, что перед нами строго концептуальный проект, идея которого вынесена в название, но ощущение это мнимое: тему любви, смерти и даже роботов можно найти в абсолютно любом сюжете на Земле. Так что мультсериал — это эдакая выставка актуальных достижений мировой анимации. Любовь присутствует не в каждом сюжете цикла, роботы — тем более, а вот смерть здесь более-менее повсеместна.
Из-за того, что «Любовь, смерть и роботы» — ассорти из совершенно разных, как жанрово, так и стилистически, историй, не очень понятно, как все это рецензировать. Коллеги из других изданий обычно просто пишут короткие отзывы на каждую серию, но хотелось бы разобрать антологию как культурное явление, у которого есть достоинства и недостатки. Запомните эту мысль, мы к ней вернемся.
С точки зрения производства, концепт у «Любви, смерти и роботов» беспроигрышный: среди пачки обособленных серий даже самый искушенный зритель найдет что-то для себя. Так и получается — уже сейчас интернет полнится отзывами, в которых люди делятся своими списками лучших эпизодов. Читая их, становится понятно, что многим полюбилась «Плохая поездка» — 20-минутная история, режиссером которой стал сам Дэвид Финчер. Это мрачная драма о моряках, которые с риском для жизни должны выполнить просьбу плотоядного чудовища.
Понятно, почему эта серия запала в души зрителей: короткометражка впечатляет не только качеством анимации, но и продуманным сюжетом, который последовательно выдает несколько неожиданных поворотов. Если бы «Плохая поездка» была последней серией сезона, она оставляла бы зрителей с чувством приятного послевкусия, но, увы, работа Финчера почему-то идет второй — сразу после совершенно необязательной серии-камбэка о трех роботах, не несущей в себе ничего, кроме фан-сервиса и банальной сатиры над богачами.
Финчер сразу задал высочайшую планку всему сезону, однако дальнейшие истории до нее не дотягивают. Хочется выделить лидеров субъективного антирейтинга: «Ночь мини-мертвецов» и «Убей, команда, убей» — худшие серии сезона. В первом случае нам показывают миниатюры о зомби-апокалипсисе (тема, уже сама по себе набившая оскомину), а во втором — боевичок про американских вояк, которые стреляют в огромного гризли-терминатора (да, есть и такое!).
Оставшиеся пять серий в целом радуют, а кое-что даже впечатляет, но уже не так, как «Плохая поездка». Например, эпизод «Погребенные в сводчатых залах» удивляет фотореалистичной графикой, а также самой задумкой. Она опять про американских военных, но на этот раз они находят странную пещеру, где в плену заточен настоящий Ктулху. Структурно история проста и прямолинейна, но нотки лавкрафтовского ужаса и эффектная концовка делают свое дело.
Конечно, нельзя не сказать и о «Джибаро» — новой работе «оскароносного» Альберто Мьельго. Режиссер в этом году получил статуэтку американской кинопремии за мультипликационную короткометражку «Стеклоочиститель», а пару лет назад поставил «Свидетеля» — одну из серий первого сезона «Любви, смерти и роботов». За нее режиссер забрал аж три награды «Эмми» и одну «Энни».
Новое творение Мьельго также обречено на ласки кинокритиков, главным образом, из-за визуала — здесь действительно поразительное качество картинки. Местами «Джибаро» выглядит как фильм, снятый с живыми актерами на натуре, но нет: все это графика. К сожалению, сюжет таких восторгов не вызывает. В его центре — глухой рыцарь, который вместе с отрядом братьев по оружию встречает одетую в золото сирену. Прекрасная жительница озера убивает всех своим пением, а вот с протагонистом у нее складываются куда более интересные отношения.
В отличие от той же «Плохой поездки», где до последнего было непонятно, чем же все кончится, «Джибаро» намного более предсказуем — примерно на середине серии можно угадать, как история пойдет дальше. Неплохая затравка и впечатляющая графика в итоге оставляют зрителя с нравоучением, знакомым с младых лет — жадничать плохо. Ну ладно, спасибо хотя бы за визуальный оргазм!
И вот теперь, разобрав несколько серий, мы возвращаемся к мысли из начала текста. Мнимая концептуальность «Любви, смерти и роботов» делает этот проект слишком разнородным — из-за того, что у сериала нет четких метрик, в рамках одного шоу мы смотрим шуточки про Апокалипсис, кровавую драму Финчера, старорежимный боевик в духе первого «Хищника» и красивейший арт-хаус. И это еще не все серии сезона. Также здесь есть научно-фантастическая философская притча о жизни и познании, о человеческом тщеславии и космических жуках, а также милая, но кровавая история о геноциде разумных крыс.
Да, разнородность компенсируется хронометражем — самая продолжительная серия антологии идет всего 22 минуты, а потому неинтересную вам историю можно просто перетерпеть, но третий сезон лишь укрепляет мысль, сидящую в умах с 2019 года — а по какому принципу отбираются эпизоды? Почему сюжеты про альтернативные жизни Гитлера, красноармейцев, воюющих с демонами и разумную планету вообще существуют в рамках одного цикла?
Можно вспомнить как минимум один яркий пример концептуального проекта — сериал «Американская история ужасов», где также наблюдается ассорти из всего на свете, но при этом каждый сезон посвящен строго конкретной теме: зловещая психбольница, особняк с призраками, цирк, реалити-шоу и так далее. Возможно, похожая модель подошла бы и «Любви, смерти и роботам», но ничего подобного здесь нет. В итоге мы получаем шкатулку с сюрпризами, вот только не факт, что они нам понравятся. Но на этот раз повезло, понравились.
Третий сезон получился интересным и уж точно уделывает второй, который, если почитать отзывы в сети, общественностью был встречен весьма и весьма прохладно. Тогда зрителей неприятно поразило малое количество серий (всего 8 против 18-ти первого), а также отсутствие ярких сюжетов.
Теперь же запоминающихся историй в достатке, но хочется еще десяток-два серий, которые поставят Финчер и Мьельго. Однако пока остается только мечтать и надеяться на четвертый сезон — он, несомненно, когда-нибудь будет.
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