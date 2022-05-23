От Финчера и Ктулху до мини-зомби: каким вышел третий сезон мультсериала «Любовь, смерть и роботы»?

Для тех, кто по какой-то причине не в курсе, две строчки введения: в 2019 году на Netflix вышел первый сезон «Любви, смерти и роботов» — 18 мультиков-короткометражек, никак не связанных между собой сюжетно и созданных разными командами. Сериал имел успех у зрителей, и в 2021 году вышел второй сезон (8 эпизодов), а вот теперь — и третий (9 серий).

Может показаться, что перед нами строго концептуальный проект, идея которого вынесена в название, но ощущение это мнимое: тему любви, смерти и даже роботов можно найти в абсолютно любом сюжете на Земле. Так что мультсериал — это эдакая выставка актуальных достижений мировой анимации. Любовь присутствует не в каждом сюжете цикла, роботы — тем более, а вот смерть здесь более-менее повсеместна.

Из-за того, что «Любовь, смерть и роботы» — ассорти из совершенно разных, как жанрово, так и стилистически, историй, не очень понятно, как все это рецензировать. Коллеги из других изданий обычно просто пишут короткие отзывы на каждую серию, но хотелось бы разобрать антологию как культурное явление, у которого есть достоинства и недостатки. Запомните эту мысль, мы к ней вернемся.