«Нулевой день»: как Роберт Де Ниро борется с глобальной хакерской атакой и внутренними демонами? И реальна ли угроза масштабной киберкатастрофы из сериала?

На Netflix вышел политический триллер «Нулевой день». По сюжету все жизненно важные системы США оказываются атакованы компьютерным вирусом, что вызывает полный хаос. Разобраться в ситуации поручают экс-президенту страны в исполнении Роберта Де Ниро. Рассказываем, каким получился мини-сериал о глобальном заговоре, а специалист по инфобезопасности Николай Еритенко оценивает вероятность подобного сценария в реальной жизни.
Каким получился «Нулевой день»?
Бывший президент Штатов Джордж Маллен (Де Ниро) когда-то был любимцем нации, мирил республиканцев с демократами, но не пошел на второй срок из-за смерти сына. Теперь он ведет тихую пенсионерскую жизнь: то есть в основном гуляет с собакой в резиденции и пытается писать мемуары. Тем временем страну накрывает коллапс: ровно на одну минуту отключается вообще все — от гаджетов и светофоров до диспетчерских пунктов. Этого оказывается достаточно для гибели трех тысяч человек, а на экранах смартфонов жителей США появляется зловещая надпись «Это случится снова». У правительства нет ни малейших зацепок, кто мог это сделать, поэтому действующий президент, образ явно списанный с Камалы Харрис (Анджела Бассетт), делегирует Маллену расследование и вообще миссию по успокоению встревоженного населения. Тот сначала колеблется, но потом возглавляет чрезвычайную комиссию, у которой полностью развязаны руки в плане силовых решений. («Такого не было даже после 11 сентября», — мрачно удивляются герои.)
Завязка сюжета «Нулевого дня» оказывается только формальным поводом начать разговор о страхах американского общества. Причем не о том, как новые технологии могут нанести непоправимый вред, если окажутся не в тех руках, а о непомерной легкости, с которой демократические ценности за пару недель могут уступить место натуральной диктатуре, а благими намерениями вымощена дорога известно куда.
Наблюдать за этим в целом довольно увлекательно: в атаке сначала обвиняют злых русских (и в качестве ответного удара грозят санкциями и дистанционным отключением парочки нефтяных заводов), затем внутреннюю террористическую организацию «Жнецы», под подозрением также оказываются неприятный олигарх и глава IT-гиганта, но все оказывается еще сложнее. Параллельно с расследованием ситуация накаляется: все ждут повторного удара (и он следует — по банковской системе), силовики устраивают массовые рейды в поисках внутреннего врага, недовольство растет.
В центре всех перипетий — монументальная фигура 81-летнего актера Де Ниро, который только в самом начале кажется добрым дедушкой, давно отошедшим от дел. Когда приходит время непопулярных решений, сразу становится понятно, что ветеран Вьетнама может и был талантливым дипломатом, но в случае чего включает хардкорный режим. И вот мы уже наблюдаем, как Маллен лично шантажирует члена «Жнецов» угрозами семье, а популярного критически настроенного телеведущего (Дэн Стивенс) пытает с помощью пластикового пакета. Впрочем, есть и другая сторона бывшего президента: работе мешают постоянные галлюцинации (особенно слуховые), сложные отношения с дочерью (Лиззи Каплан), тоже занятой в политике, и непроработанная утрата сына (которого он подсознательно заменил молодым помощником в исполнении Джесси Племонса).
Со своими актерскими возможностями Де Ниро одинаково убедительно смотрится и в роли жесткого (а то и жестокого) кризисного менеджера, и уставшего от всего живого человека, спасающего страну — причем каждое следующее вполне разумного решение до какого-то момента только ухудшает ситуацию. Однако если за расследованием как таковым следить вполне любопытно (к режиссуре Лесли Линки Глаттер особых вопросов нет), то периодически прорывающиеся дискуссии на тему «Можно ли в критические моменты пренебрегать конституционными правами» и «Нужно ли народу знать всю правду» выглядят как воплощение авторских антитрампистских фобий. Проблема в том, что сейчас это смотрится несколько наивно: достаточно открыть ленту новостей и в очередной раз убедиться, что большая политика в реальной жизни часто оказывается гораздо безумнее любого вымысла — и нет оснований думать, что дальше она не подкинет нам очередной абсурдный сюрприз.
Возможна ли такая кибератака в реальности?
Впрочем, если отбросить политическую составляющую, сам движок сериала — ситуация глобальной хакерской атаки, способной парализовать целую страну — вызывает как минимум интерес. Мы попросили аспиранта и научного научный сотрудник факультета безопасности информационных технологий ИТМО Николая Еритенко поделиться своей экспертной оценкой.
«Сценарий из сериала — это классический пример апокалиптики, но он не совсем реалистичен в том виде, в каком обычно показывается в кино. Однако крупномасштабные кибератаки, способные вызвать хаос в целых странах, теоретически возможны.
Подобный сценарий маловероятен, поскольку системы, затрагивающие разные сферы жизни — банки, светофоры, энергосети — децентрализованы и имеют локальные центры управления со своими уровнями защиты. Кроме того, в крупных развитых странах системы, относящиеся к критической информационной инфраструктуре (КИИ), например, электростанции, водоснабжение, здравоохранение, военная промышленность, отвечают определенным стандартам средств защиты информации, установленным государством: это подразумевает эшелонированную защиту, разные технологии систем, протоколов и сетей, а также резервные мощности и аварийные планы.
Однако локальные атаки с разрушительными последствиями вполне реальны, и некоторые из них уже происходили. Например, вирус Stuxnet, который был нацелен на иранскую ядерную программу и вывел из строя физическое оборудование, либо вирус NotPetya, который заразил сети и парализовал логистику Maersk, фармацевтическую компанию Merck и другие структуры, вызвав ущерб в миллиарды долларов.
Такую атаку под силам провести крупным группировкам киберподразделений государств, теневым группам киберпреступников и одиночкам-киберактивистам, которые так либо зарабатывают, либо выступают из идеологических побуждений. Действия последних менее разрушительны, нежели групп, однако и они могут внести дестабилизацию и нанести определенный уровень ущерба».
18+
Комментарии (0)