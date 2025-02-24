«Нулевой день»: как Роберт Де Ниро борется с глобальной хакерской атакой и внутренними демонами? И реальна ли угроза масштабной киберкатастрофы из сериала?

В центре всех перипетий — монументальная фигура 81-летнего актера Де Ниро, который только в самом начале кажется добрым дедушкой, давно отошедшим от дел. Когда приходит время непопулярных решений, сразу становится понятно, что ветеран Вьетнама может и был талантливым дипломатом, но в случае чего включает хардкорный режим. И вот мы уже наблюдаем, как Маллен лично шантажирует члена «Жнецов» угрозами семье, а популярного критически настроенного телеведущего (Дэн Стивенс) пытает с помощью пластикового пакета. Впрочем, есть и другая сторона бывшего президента: работе мешают постоянные галлюцинации (особенно слуховые), сложные отношения с дочерью (Лиззи Каплан), тоже занятой в политике, и непроработанная утрата сына (которого он подсознательно заменил молодым помощником в исполнении Джесси Племонса).

Со своими актерскими возможностями Де Ниро одинаково убедительно смотрится и в роли жесткого (а то и жестокого) кризисного менеджера, и уставшего от всего живого человека, спасающего страну — причем каждое следующее вполне разумного решение до какого-то момента только ухудшает ситуацию. Однако если за расследованием как таковым следить вполне любопытно (к режиссуре Лесли Линки Глаттер особых вопросов нет), то периодически прорывающиеся дискуссии на тему «Можно ли в критические моменты пренебрегать конституционными правами» и «Нужно ли народу знать всю правду» выглядят как воплощение авторских антитрампистских фобий. Проблема в том, что сейчас это смотрится несколько наивно: достаточно открыть ленту новостей и в очередной раз убедиться, что большая политика в реальной жизни часто оказывается гораздо безумнее любого вымысла — и нет оснований думать, что дальше она не подкинет нам очередной абсурдный сюрприз.