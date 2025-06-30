Детская предсказуемость: чего ждать от финала «Игры в кальмара»?

У хитового сериала «Игра в кальмара» вышел заключительный третий сезон — если быть точными, вторая половина предыдущего — поставивший в истории точку. Рассказываем (старательно избегая спойлеров!), как завершилась эпопея об аттракционе человеческой алчности и жестокости.
Продолжение стартует ровно с той отсечки, где сериал остановился в конце прошлого года. Вооруженный бунт игроков жестоко подавлен, но Сон Ги-Хуна (он же номер 456) оставляют в живых. Тот, по понятным причинам, пребывает в безграничном ужасе от случившегося — Распорядитель из специфичных драматургических побуждений подталкивает его продолжать участие, а соперники не отказывают себе в удовольствии лишний раз напомнить, что именно он во всем виноват.
Тем временем полицейский Чжун-хо продолжает поиски загадочного острова — в первую очередь, чтобы понять, что заставило его старшего брата надеть маску и мантию и руководить массовым убийством людей. Получается скверно: команда оказывается ненадежной, так что риск погибнуть, даже близко не подобравшись к цели, растет с каждой минутой.
Второстепенные персонажи тоже, скажем так, не скучают. В основном все сводится к подсчетам будущего выигрыша, участию в мелких коалициях и склоках, а также ключевым голосованиям, продолжать ли игру дальше — желающие остановиться стабильно оказываются в меньшинстве.
Однако у некоторых проблемы еще серьезнее: к примеру, северокорейская охранница в маске Кан Но-ыль пытается спасти знакомого участника, рискующего ради лечения больной дочери, а беременная Ким Джун-хи рожает прямо во время игры. Испытания продолжаются — и вот уже всем с ледяной вежливостью предлагают поиграть в прятки с элементами квеста и массовой поножовщины.
«Игра в кальмара» — безусловно, большое явление для массовой культуры, однако со второго сезона стабильно появлялось неприятное ощущение, что сериалу все-таки следовало остановиться в 2021 году. Оно частично нивелировалось надеждой на нечто особенное в анонсированном гранд-финале, однако по ощущениям все свелось к пересказу мысленного эксперимента про вагонетку (придуманного в 1960-е философом Филиппой Фут: если вкратце, этично ли убить одного человека ради спасения пятерых. — Прим. ред.), который сейчас скорее воспринимается как шаблон для мемов.
И если раньше срабатывал эффект новизны, контраст игрушечных пестрых интерьеров с диким массакром, любовь аудитории к жанру реалити (что, к слову, с успехом продемонстрировало вышедшее по мотивам сериала британское телешоу) и обсуждение вечных моральных дилемм, то в продолжении все это стало стремительно улетучиваться.
Кажется, шоураннер Хван Дон-хек уже высказал все, что думал о человеческой природе в целом и социуме в частности и мучительно придумывал, как закрыть арки основных персонажей. Но это не самая большая проблема: преданные фанаты все равно обязательно дождутся финала, а у авторов поп-культурных проектов часто заканчиваются идеи и активируется сценарная предсказуемость — даже на уровне придумывания новых жестоких испытаний. В конце концов даже в том, чтобы устроить для нескольких персонажей несколько притянутый хэппи-энд (понятно, повезет не всем), нет ничего плохого.
Увы, финальная часть с участием грудного ребенка оказывается какой-то совсем уж свирепой манипуляцией и лобовой историей о всеобщем покаянии — в этом плане первый сезон мог бы закончится гармонично, но как остановить такой масштабный маховик хайпа? Отдельно безрадостно на этом фоне выглядят и прозрачные намеки на продолжение истории в США, хоть и с Дэвидом Финчером в качестве шоураннера. Не проиграли — но и не выиграли.
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