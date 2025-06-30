Детская предсказуемость: чего ждать от финала «Игры в кальмара»?

Продолжение стартует ровно с той отсечки, где сериал остановился в конце прошлого года. Вооруженный бунт игроков жестоко подавлен, но Сон Ги-Хуна (он же номер 456) оставляют в живых. Тот, по понятным причинам, пребывает в безграничном ужасе от случившегося — Распорядитель из специфичных драматургических побуждений подталкивает его продолжать участие, а соперники не отказывают себе в удовольствии лишний раз напомнить, что именно он во всем виноват.

Тем временем полицейский Чжун-хо продолжает поиски загадочного острова — в первую очередь, чтобы понять, что заставило его старшего брата надеть маску и мантию и руководить массовым убийством людей. Получается скверно: команда оказывается ненадежной, так что риск погибнуть, даже близко не подобравшись к цели, растет с каждой минутой.