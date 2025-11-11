Сериал «Из многих» Винса Гиллигана: каким получился новый проект создателя «Во все тяжкие»?

Плюс-минус наши дни. На станции слежения за космическими объектами случается переполох: астрономы, до этого попадавшие максимум на частоту местного лесного хозяйства, получают неожиданный подарок — сообщение от разумной инопланетной цивилизации. Сигнал, прошедший 600 световых лет, представляет собой зашифрованный генетический код, на основе которого можно синтезировать внеземной вирус — чем лучшие умы планеты немедленно начинают заниматься.

Тем временем жизнь на Земле идет своим чередом. Спустя год с небольшим после этих событий писательница из Альбукерке по имени Кэрол (Рэй Сихорн) презентует свой очередной роман. Несмотря на успех беллетристики о мускулистых пиратах и роковых красотках, женщина крайне недовольна жизнью — написать серьезную глубокую книгу не получается, а фрустрацию по поводу себя и окружающих приходится гасить неумеренным употреблением алкоголя.