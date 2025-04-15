Худшее, конечно, впереди: чего ждать от нового сезона сериала «Одни из нас»?

Как со всем этим обойдутся в сериале пока не ясно, но судя по тому, что во втором сезоне всего семь серий, противостояние Элли и Эбби продолжится в третьем и (не дай бог!) четвертом сезонах. Это понятно, учитывая масштаб игры (около 30 часов геймплея), и если держать в уме, что цикл производства современных больших шоу увеличился до двух лет, окончание истории зрители увидят в лучшем случае в 2027 году. (Как будто проще взяться за геймпад или хотя бы посмотреть прохождение The Last of Us 2.)

Зрители, которые так и поступят, наверняка заметят, насколько игровая Элли отличается от сериальной. И нет, дело не во внешности, а поведении — в новом сезоне «Одних из нас» она представлена совершенно невыносимой избалованной дамочкой, которая напрягает своим поведением всех вокруг — и Томми (Гэбриел Луна), и коллег по патрулю, и, конечно, Джоэля. В игре Элли, съедаемая обидой на своего друга, была куда разумнее и стабильнее. Зачем сценаристы настолько сильно переписали героиню, не совсем понятно. Особенно, учитывая, что в остальном сериал предельно каноничен игре — город Джексон тот же (если не считать арки про корни в трубах), Джоэл такой же, подруга Элли Дина (Изабела Мерсед) тоже вполне узнаваема.

О том, насколько канонична Эбби в исполнении Кейтлин Дивер, говорить рано — в первой серии у героини от силы три минуты экранного времени. Но уже чувствуется, что, несмотря на отсутствие мускулатуры, в поведении и голосе Дивер есть нужное для грядущей драмы количество уверенности.

Первое впечатление о новом сезоне «Одних из нас» пока смазанное — есть опасения, что шоу не только забрало с собой все болячки из прошлого, но и пострадает из-за необходимости ждать окончания истории несколько лет. Уложить весь сюжет The Last of Us 2, скажем, в десять серий было бы реалистичным и правильным решением, но, кажется, боссы НВО не готовы так легко расставаться с настолько рейтинговым шоу.

Да и в любом случае, смотреть «Одних из нас» будут все — как и игровая дилогия, сериал уже занял свое место в списке важнейших шоу последних лет, а значит, пройти мимо не получится. Если вы хотите быть в поп-культурном контексте, конечно.

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