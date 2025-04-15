Худшее, конечно, впереди: чего ждать от нового сезона сериала «Одни из нас»?

На НВО стартовал второй сезон сериала «Одни из нас» — экранизации видеоигры о том, как сложно оставаться человеком в мире, пережившем глобальную катастрофу. По первому эпизоду кажется, что шоу продолжает повторять свои основные догмы. И это не радует! Почему — (со спойлерами!) рассказывает Алексей Нимандов.
Первый сезон «Одних из нас» в моменте произвел фурор — все говорили, что проклятие экранизаций видеоигр пало и перед нами эталон качественной адаптации. Позже риторика немного изменилась — зрители-геймеры, знакомые с первоисточником, жаловались, что смотреть сериал попросту скучно. Шоу слишком скрупулезно и чуть ли не покадрово пересказывало игру, заимствуя целые куски диалогов. Да, в ставшей знаменитой третьей серии создатели дали волю креативу, но этого мало — буквальный перенос на экран, пусть и с продакшеном НВО, не давал тех же эмоций, что сама игра.
Можно возразить, что шоу создавалось в первую очередь не для геймеров, но все мы понимаем, кто первым побежит к телевизорам и ноутбукам, увидев надпись The Last of Us и услышав знакомую мелодию на гитаре. Учитывая культовый статус дилогии видеоигр, кажется странным, что такую огромную толпу фанатов забыли развлечь и умаслить.
Поэтому были надежды, что во втором сезоне шоураннеры Крейг Мейзин Нил Дракманн попытаются угодить всем и, сохранив костяк истории, разбавят ее собственными идеями и эпизодами. К тому же к сценарной команде присоединилась Хэлли Гросс («Мир Дикого Запада»). Увы, первая серия намекает, что этого не будет — здесь вновь есть и покадровое копирование игры, и прямые цитаты. Креатив тоже имеется. Например, экшн-сцена с участием «разумного» щелкуна или то, что Джоэл (Педро Паскаль) ходит на терапию. Но пока подобные моменты кажутся слишком незначительными.
За пять лет, которые по сюжету прошли с первого сезона, Элли (Белла Рамзи) подросла, Джоэл постарел, а груз страшной тайны совсем испортил отношения между ними. Пока решаются житейские трудности городка Джексон, за головами героев идет Эбби (Кейтлин Дивер) с товарищами — недобитые «Светлячки» намерены отомстить за бойню в больнице. Здесь в нарративе тоже есть отступления — если в игре мы поначалу лишь контекстуально могли догадываться, за что Эбби ненавидит Джоэла, то сериал проговаривает это на первых же секундах.
Скорее всего, роковой сюжетный поворот между Эбби и Джоэлом запланирован на вторую или третью серию, и дальше «Одни из нас» станут намного интереснее. Как минимум потому, что The Last of Us 2 задает больше сложных вопросов, чем первая часть, где он был всего один. Но прав ли Джоэл, фанаты, кажется, будут спорить в соцсетях еще не один десяток лет. А вот проблематика из The Last of Us 2 обсуждается реже: можно ли любить настолько, что любовь из созидательного чувства превращается в разрушающую все стихию? И если да, то точно ли это любовь?
Здесь можно даже позавидовать зрителям, которые не играли в The Last of Us 2 и смотрят сериал как самостоятельное произведение — интересно услышать их мнение, когда Элли и Эбби настолько сильно вгрызутся друг в друга, что будет совершенно не ясно, кто из них протагонистка, а кто — антагонистка. В игре, которая примерно в два раза длиннее первой части, за Эбби геймплея едва ли не больше, чем за Элли, и в ходе сюжетных перипетий и путешествий по флешбэкам (их в сиквеле очень много) можно успеть проникнуться пониманием к обеим героиням и подойти к развязке с кучей интересных мыслей.
Как со всем этим обойдутся в сериале пока не ясно, но судя по тому, что во втором сезоне всего семь серий, противостояние Элли и Эбби продолжится в третьем и (не дай бог!) четвертом сезонах. Это понятно, учитывая масштаб игры (около 30 часов геймплея), и если держать в уме, что цикл производства современных больших шоу увеличился до двух лет, окончание истории зрители увидят в лучшем случае в 2027 году. (Как будто проще взяться за геймпад или хотя бы посмотреть прохождение The Last of Us 2.)
Зрители, которые так и поступят, наверняка заметят, насколько игровая Элли отличается от сериальной. И нет, дело не во внешности, а поведении — в новом сезоне «Одних из нас» она представлена совершенно невыносимой избалованной дамочкой, которая напрягает своим поведением всех вокруг — и Томми (Гэбриел Луна), и коллег по патрулю, и, конечно, Джоэля. В игре Элли, съедаемая обидой на своего друга, была куда разумнее и стабильнее. Зачем сценаристы настолько сильно переписали героиню, не совсем понятно. Особенно, учитывая, что в остальном сериал предельно каноничен игре — город Джексон тот же (если не считать арки про корни в трубах), Джоэл такой же, подруга Элли Дина (Изабела Мерсед) тоже вполне узнаваема.
О том, насколько канонична Эбби в исполнении Кейтлин Дивер, говорить рано — в первой серии у героини от силы три минуты экранного времени. Но уже чувствуется, что, несмотря на отсутствие мускулатуры, в поведении и голосе Дивер есть нужное для грядущей драмы количество уверенности.
Первое впечатление о новом сезоне «Одних из нас» пока смазанное — есть опасения, что шоу не только забрало с собой все болячки из прошлого, но и пострадает из-за необходимости ждать окончания истории несколько лет. Уложить весь сюжет The Last of Us 2, скажем, в десять серий было бы реалистичным и правильным решением, но, кажется, боссы НВО не готовы так легко расставаться с настолько рейтинговым шоу.
Да и в любом случае, смотреть «Одних из нас» будут все — как и игровая дилогия, сериал уже занял свое место в списке важнейших шоу последних лет, а значит, пройти мимо не получится. Если вы хотите быть в поп-культурном контексте, конечно.
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