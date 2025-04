Худшее, конечно, впереди: чего ждать от нового сезона сериала «Одни из нас»?

За пять лет, которые по сюжету прошли с первого сезона, Элли (Белла Рамзи) подросла, Джоэл постарел, а груз страшной тайны совсем испортил отношения между ними. Пока решаются житейские трудности городка Джексон, за головами героев идет Эбби (Кейтлин Дивер) с товарищами — недобитые «Светлячки» намерены отомстить за бойню в больнице. Здесь в нарративе тоже есть отступления — если в игре мы поначалу лишь контекстуально могли догадываться, за что Эбби ненавидит Джоэла, то сериал проговаривает это на первых же секундах.

Скорее всего, роковой сюжетный поворот между Эбби и Джоэлом запланирован на вторую или третью серию, и дальше «Одни из нас» станут намного интереснее. Как минимум потому, что The Last of Us 2 задает больше сложных вопросов, чем первая часть, где он был всего один. Но прав ли Джоэл, фанаты, кажется, будут спорить в соцсетях еще не один десяток лет. А вот проблематика из The Last of Us 2 обсуждается реже: можно ли любить настолько, что любовь из созидательного чувства превращается в разрушающую все стихию? И если да, то точно ли это любовь?

Здесь можно даже позавидовать зрителям, которые не играли в The Last of Us 2 и смотрят сериал как самостоятельное произведение — интересно услышать их мнение, когда Элли и Эбби настолько сильно вгрызутся друг в друга, что будет совершенно не ясно, кто из них протагонистка, а кто — антагонистка. В игре, которая примерно в два раза длиннее первой части, за Эбби геймплея едва ли не больше, чем за Элли, и в ходе сюжетных перипетий и путешествий по флешбэкам (их в сиквеле очень много) можно успеть проникнуться пониманием к обеим героиням и подойти к развязке с кучей интересных мыслей.