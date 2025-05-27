«Садовничество в Гросс-Пойнте»: стоит ли смотреть детектив с вайбом «Отчаянных домохозяек»? И удалось ли шоу стать новым «Почему женщины убивают»?

На выходе получился классический, очень выверенно сделанный коктейль, который по реакции критиков на текущий момент не слишком уступает все тем же «Женщинам» (73% «свежести» против 76% на Rotten Tomatoes и 58 баллов против 62-х на Metacritic), да и зрители приняли оба проекта благосклонно. В «Гросс-Пойнте» нет ничего хоть сколько-нибудь революционного и выдающегося, однако для всех, кто привык к долгоиграющим драмеди такого рода, сериал оказался в самый раз.

Претензии остальных тоже вполне предсказуемы: 13 серий по 40 минут — это слишком затянуто, прием с флешфорвардами на несколько месяцев вперед довольно быстро начинает утомлять, а раскрытие интриги «кто жертва и что вообще произошло» (обойдемся без спойлеров) выглядит если и не смехотворно, но точно не так, как можно было предположить в самом начале.

И да, создатели не удержались и от открытого финала — причем к слегка комичному клиффхэнгеру тоже есть вопросы. Одним словом, вполне себе old but gold: нехитрый жанр «убийца-садовник», как выяснилось, прекрасно работает и в 2025-м.

18+