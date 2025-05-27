«Садовничество в Гросс-Пойнте»: стоит ли смотреть детектив с вайбом «Отчаянных домохозяек»? И удалось ли шоу стать новым «Почему женщины убивают»?

На NBC завершился первый сезон «Садовничества в Гросс-Пойнте» — комедийного детектива о незадачливых цветоводах-любителях с проблемами в личной жизни, которые оказываются замешанными в гибели человека. Шоу сценариста «Отчаянных домохозяек» и «Хороших девчонок» Дженны Бэнс сразу сравнили с «Почему женщины убивают» — мы посмотрели все вышедшие эпизоды и рассказываем, стоит ли погружаться в сюжет.
О чем сериал «Садовничество в Гросс-Пойнте»?
В идиллическом пригороде Детройта под названием Гросс-Пойнт четверка главных героев с виду очень медитативно проводит время в садовом обществе, сажая цветы. Берди (Мелисса Фумеро) — токсичная богачка, недавно выпустившая бестселлер. Бретт (Бен Раппапорт) — замкнутый ландшафтный дизайнер, заставший жену с другим мужчиной и тихо страдающий из-за развода. Элис (Аннасофия Робб) — учительница, безуспешно мечтающая о писательской карьере. Наконец, вице-президент общества Кэтрин (Эйджа Наоми Кинг) — агент по недвижимости, переживающая кризис отношений с мужем.
Красивая, хоть и слегка проблемная картина разрушается в первом же флешфорварде: раз — и вот уже все четверо стоят с лопатами и закапывают в саду тело. Чье именно, будет не ясно практически до самого финала. Параллельно история обрастает взаимными подозрениями, любовными интрижками, скандалами и прочими сопутствующими атрибутами (причем второй по значимости загадкой становится вопрос, кто и зачем убил собаку Элис).
Претендует ли «Садовничество в Гросс-Пойнте» на успех «Почему женщины убивают»?
Уже на стадии чтения синопсиса и списка имен создателей становилось вполне понятно, чего ждать от 13-серийного первого сезона. Шоураннер — Дженна Бэнс, начинавшая свою карьеру в 2004 году сценаристом «Отчаянных домохозяек», а позже работавшая над «Анатомией страсти», «Без координат» и «Хорошими девчонками» (в соавторстве с Биллом Кребсом, который в «Гросс-Пойнте» также помогал писать сюжет). Логично, что в работе они применили весь свой арсенал (и любимые приемы коллег по цеху, разумеется, тоже). Главная детективная интрига эпизод за эпизодом тонет под многослойными личными взаимоотношениями — кто кому изменяет, кто в кого влюблен, кто на кого точит зуб. Без специфического черного юмора здесь тоже не обходится, да и главное место действия буквально дублирует второй сезон «Почему женщины убивают» — вновь красивая богатая субурбия, вновь клуб садоводов со сложными биографиями.
На выходе получился классический, очень выверенно сделанный коктейль, который по реакции критиков на текущий момент не слишком уступает все тем же «Женщинам» (73% «свежести» против 76% на Rotten Tomatoes и 58 баллов против 62-х на Metacritic), да и зрители приняли оба проекта благосклонно. В «Гросс-Пойнте» нет ничего хоть сколько-нибудь революционного и выдающегося, однако для всех, кто привык к долгоиграющим драмеди такого рода, сериал оказался в самый раз.
Претензии остальных тоже вполне предсказуемы: 13 серий по 40 минут — это слишком затянуто, прием с флешфорвардами на несколько месяцев вперед довольно быстро начинает утомлять, а раскрытие интриги «кто жертва и что вообще произошло» (обойдемся без спойлеров) выглядит если и не смехотворно, но точно не так, как можно было предположить в самом начале.
И да, создатели не удержались и от открытого финала — причем к слегка комичному клиффхэнгеру тоже есть вопросы. Одним словом, вполне себе old but gold: нехитрый жанр «убийца-садовник», как выяснилось, прекрасно работает и в 2025-м.
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