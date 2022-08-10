Почему «Песочный человек» понравится даже тем, кто не любит сериалы по комиксам?

Под аккомпанемент навязчивой музыки — скоро вы сроднитесь с ней за 10 серий — и довольно зрелищно прорисованной компьютерной графики глухой мужской голос с явным британским акцентом объясняет, как тут все устроено. Краткий пересказ: «Есть сны, есть явь; последнюю люди почему-то называют реальным миром, а мое царство возникает, когда вы закрываете глаза». Скоро появится и сам автор нарратива — юноша бледный со взором горящим и всклоченными черными волосами, похожий одновременно на Роберта Смита из The Cure, Сьюзи Сью и солистов чуть ли не всех эмо-групп нулевых. Это и есть Песочный человек, он же Морфеус, он же просто Сон. (А на самом деле одноклассник Роберта Паттинсона, актер Том Стерридж из «Рок-волны».)

Как у его прототипа из западноевропейского фольклора, у сериального Песочного человека есть мешочек с волшебным песком, который тот сыплет, чтобы все уснули. А еще — шлем, смахивающий на маску чумного доктора, но состоящий из черепа и позвоночника древнего бога, и рубин на цепочке. Эти артефакты он и теряет в 1916 году, когда его на сотню лет пленяет обычный человек и его потомки — балующийся оккультными ритуалами Родерик Берджесc (Чарлз Дэнс из «Игры престолов»). Тот вообще хотел заключить сделку со Смертью, чтобы она вернула ему погибшего сына, но что-то пошло не так.