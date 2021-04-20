«Мейр из Исттаун»: Почему детективный сериал с Кейт Уинслет не то, чем кажется?

«Мейр из Исттаун» начинается с панорамы огней небольшого города. Это, как несложно догадаться, Исттаун — провинциальный локус, все жители которого состоят в тесных, дружеских, а часто и семейных отношениях (или хотя бы шапочно знакомы). Следом появляется и Мейр — это не кляча (по-английски mare), хотя все мы немного лошади, а имя собственное. Так зовут героиню Кейт Уинслет — хмурую полицейскую чуть за 40 со сложной судьбой. Та безостановочно вейпит, конфликтует с живущей в ее доме матерью (Джин Смарт) и дочерью-подростком (Энгаури Райс), болезненно переживает развод с бывшим мужем (Дэвид Денман) и смерть сына-наркомана, в которой винит себя.

Мейр абсолютно своя в Исттауне — в городе помнят ее триумфальную игру в баскетбольном матче десятки лет назад и все еще нежно зовут не иначе, как «леди-ястреб». Ей звонят на личный номер вместо полиции, если вдруг что-то кажется подозрительным. Ей же не могут простить, если расследование не дает никаких результатов: год назад без вести пропала 19-летняя дочь ее школьной подруги из все той же баскетбольной команды.