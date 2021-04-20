«Мейр из Исттаун»: Почему детективный сериал с Кейт Уинслет не то, чем кажется?

На этой неделе стартовал новый сериал HBO — «Мейр из Исттаун» с Кейт Уинслет (в России он выходит в «Амедиатеке»). Редакция «Собака.ru» посмотрела детектив, начинающийся как типичная история о тайнах жителей компактного городка и травмированной служительнице правопорядка, и рассказывает, как проект оказывается на самом деле полифоничной драмой маленького человека среди больших жизненных проблем.
«Мейр из Исттаун» начинается с панорамы огней небольшого города. Это, как несложно догадаться, Исттаун — провинциальный локус, все жители которого состоят в тесных, дружеских, а часто и семейных отношениях (или хотя бы шапочно знакомы). Следом появляется и Мейр — это не кляча (по-английски mare), хотя все мы немного лошади, а имя собственное. Так зовут героиню Кейт Уинслет — хмурую полицейскую чуть за 40 со сложной судьбой. Та безостановочно вейпит, конфликтует с живущей в ее доме матерью (Джин Смарт) и дочерью-подростком (Энгаури Райс), болезненно переживает развод с бывшим мужем (Дэвид Денман) и смерть сына-наркомана, в которой винит себя.
Мейр абсолютно своя в Исттауне — в городе помнят ее триумфальную игру в баскетбольном матче десятки лет назад и все еще нежно зовут не иначе, как «леди-ястреб». Ей звонят на личный номер вместо полиции, если вдруг что-то кажется подозрительным. Ей же не могут простить, если расследование не дает никаких результатов: год назад без вести пропала 19-летняя дочь ее школьной подруги из все той же баскетбольной команды.
Кажется, это диспозиция типичной детективной истории со всеми ожидаемыми сюжетными поворотами: герой-травматик борется со злом во вне и внутри себя. Вот в конце первого эпизода происходит убийство, а вслед Мейр получает в помощь менее опытного и более юного полицейского (Эван Питерс), чему, согласно штампам процедуралов, не рада. А вот у нее вдруг возникает романтическая связь с заезжим автором одной книги, который устраивается преподавать писательское мастерство в местный колледж (Гай Пирс).
Когда уже хочется заскучать и раздумывать, а стоит ли вообще продолжать просмотр, «Мейр из Исттаун» начинает подкидывать все новые сюжетные повороты и глубины. Как и в «Твин Пиксе» тут все не то, чем кажется (пусть и без мистики). По крайней мере, не так однозначно (пересказ будет граничить со спойлером). Каждый персонаж продуман и многогранен в своей побочной партии, чтобы высветить главную — линию Мейр.
Именно виртуозная игра Кейт Уинслет превращает детектив-загадку с ограниченным числом вероятных подозреваемых в высокую драму. Эмпатия и подключение зрителей к Мейр происходит не сразу, но тем вернее. За актрисой Уинслет (лицо которой без тонн макияжа и хирургического вмешательства) и ее сложно устроенным провинциальным персонажем наблюдать куда увлекательнее, чем, например, за живущей в Нью-Йорке героиней Николь Кидман в недавнем «Отыграть назад». И чем дальше — тем интереснее. Критикам показали пять серий из семи и это тот редкий случай, когда хочется, чтобы скорее наступил конец мая — узнать, чем же все закончится.
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