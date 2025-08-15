«Я своих провожаю питомцев»: каким получился старт сериала «Чужой: Земля» из вселенной культовой франшизы?

Судя по двум выпущенным эпизодам, «Чужой: Земля», к счастью, пока не умчался в сторону слепого угождения всем на свете — сделано происходящее на экране настолько тонко и умно, насколько это можно представить для проекта с бюджетом, по разным источникам, от 200 до 250 миллионов долларов.

Замкнутые пространства с ксеноморфами, пожирающими специальных людей с мощным оружием есть: добро пожаловать в отсеки упавшего корабля. Умеренный боди-хоррор с лицехватами и проломленными грудными клетками — куда без него. Главная героиня очаровательно совмещает в себе Эллен Рипли (где-то на подкорке все равно сидит Сигурни Уивер и вспоминается при ее виде) и спасенную ей девочку из уже упоминавшихся «Чужих» Кэмерона, притом отряд подростков в телах машин по эмоциональному интеллекту не особо отличается от опытных спецназовцев с огнеметами.

Беззащитный персонаж — военврач, который хотел в отпуск и учиться в университете, а теперь вокруг него умирают люди и капает инопланетная кислота (зато есть младшая сестра, которая за него горло перегрызет любой внеземной твари). На подходе социальный контекст: всегда бывшая омерзительной структура Weyland-Yutani конкурирует с не менее сомнительной Prodigy, причем обоим на пятки будут наступать другие. Несмотря на цифровую свежесть визуала, есть в кадре и старые мониторы, и аналоговые переключатели, и перфокарты, а также парочка харизматичных андроидов — причем пока неясно, кто из них окажется добрым, а кто — злым.

Впрочем, такой идеальный старт как раз тревожит: очень многие красиво начинавшиеся экспедиции заканчивались катастрофой — лейтенант Рипли и экипаж корабля «Ностромо» не дадут соврать.

18+