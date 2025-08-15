Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

«Я своих провожаю питомцев»: каким получился старт сериала «Чужой: Земля» из вселенной культовой франшизы?

На FX и Hulu вышли первые эпизоды проекта-приквела «Чужого» Ридли Скотта 1979 года. «Чужой: Земля» — первая инкарнация истории о сложных отношениях ксеноморфов и людей в сериальном формате. Рассказываем, как на этот раз устроен этот мир некроготики и почему в него стоит погрузиться. 

20th Television, 26 Keys Productions, FX Productions, Living Films, Scott Free Productions, 2025

Идет 2120 год — самый настоящий полдень человечества. Люди одновременно запускают в дальний космос корабли для контакта с внеземными цивилизациями и буквально побеждают смерть: кроме внедрения сложных имплантов и создания андроидов с искусственным интеллектом появилась технология переноса сознания в синтезированное с нуля тело.

В этой гонке интеллектуальных вооружений соперничают несколько крупных корпораций. В том числе известная по первому «Чужому» Weyland-Yutani (по сюжету через два года именно на их корабле лейтенант Рипли впервые столкнется с ксеноморфом), которая занимается сбором образцов опасной живности на других планетах. Впрочем, у их конкурентов из мощного стартапа Prodigy, возглавляемой молодым эксцентричным мультимиллиардером Боем Кавалье (условный Илон Маск с фиксацией на сказке про Питера Пэна в исполнении актера Сэмуэла Бленкина), другая задача. Они хотят перебросить человеческий разум в новую, практически неуязвимую оболочку.(Но пока эксперимент проводят на смертельно больных детях.)

20th Television, 26 Keys Productions, FX Productions, Living Films, Scott Free Productions, 2025

В один момент обе эти реальности сталкиваются. Пока девочка-подросток Венди (Сидни Чендлер) и ее товарищи по несчастью получают новые тела и осваиваются в образах вполне сформировавшихся девушек и юношей, на их город на Земле падает корабль с целым отсеком отловленных Чужих, которые по неясным причинам еще в космосе сумели выбраться и перебить весь экипаж, кроме андроида Морроу (Бабу Сизей). 

Место катастрофы сразу превращается в зону конфликта всех со всеми. Ксеноморфы предсказуемо хотят есть и размножаться. Небольшой отряд местной военизированной охраны (здесь врачом служит брат Венди по имени Си Джей в исполнении Алекса Лоутера) с первых минут рад бы просто выжить. Prodigy жаждет присвоить груз себе, для чего Кавалье отправляет на борт детскую команду во главе с флегматичным роботом Киршем (Тимоти Олифант). Weyland-Yutani готовится к ответным мерам.

20th Television, 26 Keys Productions, FX Productions, Living Films, Scott Free Productions, 2025

Еще со времен выхода первых фильмов франшизы (Ридли Скотта в 1979-м и Джеймса Кэмерона в 1986-м, не говоря уже о картинах Дэвида Финчера, Жана-Пьера Жене, нескольких перезапусках и тем более коллаборации с вселенной «Хищника») у ее фанатов возникало бесконечное количество разногласий — каким должен быть настоящий «Чужой»? 

Кто-то влюбился в атмосферу липкого ужаса в замкнутых пространствах. Других впечатлил экшен с накачанными спецназовцами, автоматическими турелями и экзоскелетами. Третьи любят религиозные коннотации, визуальные решения и ретрофутуризм. В конце концов, кто-то всегда хотел, чтобы во всей этой инопланетной мясорубке были самые беззащитные, которые чудом спасутся (в первых двух частях это были рыжий котик Джонси и девочка Ньют). Или отдельно считал лучшими персонажами андроидов, которых играли Лэнс Хенриксен и Майкл Фассбендер.

20th Television, 26 Keys Productions, FX Productions, Living Films, Scott Free Productions, 2025

Судя по двум выпущенным эпизодам, «Чужой: Земля», к счастью, пока не умчался в сторону слепого угождения всем на свете — сделано происходящее на экране настолько тонко и умно, насколько это можно представить для проекта с бюджетом, по разным источникам, от 200 до 250 миллионов долларов. 

Замкнутые пространства с ксеноморфами, пожирающими специальных людей с мощным оружием есть: добро пожаловать в отсеки упавшего корабля. Умеренный боди-хоррор с лицехватами и проломленными грудными клетками — куда без него. Главная героиня очаровательно совмещает в себе Эллен Рипли (где-то на подкорке все равно сидит Сигурни Уивер и вспоминается при ее виде) и спасенную ей девочку из уже упоминавшихся «Чужих» Кэмерона, притом отряд подростков в телах машин по эмоциональному интеллекту не особо отличается от опытных спецназовцев с огнеметами. 

Беззащитный персонаж — военврач, который хотел в отпуск и учиться в университете, а теперь вокруг него умирают люди и капает инопланетная кислота (зато есть младшая сестра, которая за него горло перегрызет любой внеземной твари). На подходе социальный контекст: всегда бывшая омерзительной структура Weyland-Yutani конкурирует с не менее сомнительной Prodigy, причем обоим на пятки будут наступать другие. Несмотря на цифровую свежесть визуала, есть в кадре и старые мониторы, и аналоговые переключатели, и перфокарты, а также парочка харизматичных андроидов — причем пока неясно, кто из них окажется добрым, а кто — злым. 

Впрочем, такой идеальный старт как раз тревожит: очень многие красиво начинавшиеся экспедиции заканчивались катастрофой — лейтенант Рипли и экипаж корабля «Ностромо» не дадут соврать.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram
Рубрика:
Что смотреть дома

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: