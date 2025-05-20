Новые «Любовь. Смерть. Роботы»: стоит ли смотреть четвертый сезон?

Что происходит в новом сезоне «Любовь. Смерть. Роботы»?

1 серия, Can’t Stop

Открывающий эпизод снят самим Дэвидом Финчером, не забывшим, как делать рекламные ролики крупным брендам и клипы артистам в диапазоне от Мадонны до Джастина Тимберлейка. По факту это и есть видео, которое легко можно показывать по музыкальным каналам: концерт группы Red Hot Chili Peppers в Ирландии в середине нулевых он стилизовал под театр марионеток. Упражнение в мастерстве в чистом виде.

2 серия, «Встреча с малышами» / Close Encounters of the Mini Kind

Режиссеры Роберт Биси и Энди Лайонс возвращаются: если в прошлом сезоне они в формате ролика про игрушки сняли эпизод по мотивам классических зомби-хорроров, то здесь зацепились за другое жанровое клише — кино о визите пришельцев на Землю и глупых и злых людей, которые все испортили и спровоцировали полное уничтожение планеты.

3 серия, «Паучья роза» / Spider Rose

Похожая на трейлер видеоигры по типу Cyberpunk 2077 (а подобное для «Любовь. Смерть. Роботы» далеко не новинка) новелла о девушке Лидии, которая живет на космической станции, мучается из-за флешбэков о погибшем муже, имеет сложные отношения с пришельцами, а еще заводит себе инопланетного питомца — что-то вроде коалы, таящей очень большой секрет.

4 серия, «Четырехсотые» / 400 Boys

«Атака титанов» в атмосфере постапокалипсиса, которую могли бы снять в восьмидесятые: после ядерной катастрофы уличные группировки сражаются с гигантскими враждебными пупсами, имеющими неясные цели — получается бодро, дико и с большим количеством нарисованной крови.

5 серия, «Другая большая штука» / The Other Large Thing

Рыжий пушистый кот с неприятным характером жалуется на две вещи — «опять вовремя не покормили» и «не получается поработить весь мир». Внезапно его хозяева привозят помощника по дому: робота Данио, с которым, как оказалось, гораздо интереснее взаимодействовать, нежели с людьми — особенно в вопросах господства над всей планетой.