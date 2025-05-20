Новые «Любовь. Смерть. Роботы»: стоит ли смотреть четвертый сезон?

На Netflix вышел уже четвертый сезон анимационного проекта «Любовь. Смерть. Роботы», который продолжают идейно и продюсерски вдохновлять режиссеры Дэвид Финчер и Тим Миллер. Кукольные Red Hot Chili Peppers, два котика и множество инопланетян — рассказываем, каким получился новый выпуск антологии.
Что происходит в новом сезоне «Любовь. Смерть. Роботы»?
1 серия, Can’t Stop
Открывающий эпизод снят самим Дэвидом Финчером, не забывшим, как делать рекламные ролики крупным брендам и клипы артистам в диапазоне от Мадонны до Джастина Тимберлейка. По факту это и есть видео, которое легко можно показывать по музыкальным каналам: концерт группы Red Hot Chili Peppers в Ирландии в середине нулевых он стилизовал под театр марионеток. Упражнение в мастерстве в чистом виде.
2 серия, «Встреча с малышами» / Close Encounters of the Mini Kind
Режиссеры Роберт Биси и Энди Лайонс возвращаются: если в прошлом сезоне они в формате ролика про игрушки сняли эпизод по мотивам классических зомби-хорроров, то здесь зацепились за другое жанровое клише — кино о визите пришельцев на Землю и глупых и злых людей, которые все испортили и спровоцировали полное уничтожение планеты.
3 серия, «Паучья роза» / Spider Rose
Похожая на трейлер видеоигры по типу Cyberpunk 2077 (а подобное для «Любовь. Смерть. Роботы» далеко не новинка) новелла о девушке Лидии, которая живет на космической станции, мучается из-за флешбэков о погибшем муже, имеет сложные отношения с пришельцами, а еще заводит себе инопланетного питомца — что-то вроде коалы, таящей очень большой секрет.
4 серия, «Четырехсотые» / 400 Boys
«Атака титанов» в атмосфере постапокалипсиса, которую могли бы снять в восьмидесятые: после ядерной катастрофы уличные группировки сражаются с гигантскими враждебными пупсами, имеющими неясные цели — получается бодро, дико и с большим количеством нарисованной крови.
5 серия, «Другая большая штука» / The Other Large Thing
Рыжий пушистый кот с неприятным характером жалуется на две вещи — «опять вовремя не покормили» и «не получается поработить весь мир». Внезапно его хозяева привозят помощника по дому: робота Данио, с которым, как оказалось, гораздо интереснее взаимодействовать, нежели с людьми — особенно в вопросах господства над всей планетой.
6 серия, «Голгофа» / Golgotha
Снова инопланетяне: разумные внеземные осьминоги в скафандрах прилетают на переговоры с людьми и требуют пообщаться с местными священниками по поводу погибшего (но затем воскресшего) в нефтяном пятне дельфина. Диалог предсказуемо не складывается — несмотря на всю дипломатию, человечеству и планете ставят уверенную оценку «ноль».
7 серия, «Рев тираннозавра» / The Screaming of the Tyrannosaur
Бодрый экшен с людьми и динозаврами в формате гладиаторских боев близ Юпитера: так в абстрактном мире будущего развлекаются богачи. Впрочем, волевые участники безумных соревнований категорически не согласны со сложившимся порядком вещей — и устраивают спонтанный бунт (да, не без помощи гигантских рептилий).
8 серия, «Как Зик обрел веру» / How Zeke Got Religion
Возможно, самый убедительный эпизод сезона с визуальной точки зрения: во время Второй мировой войска союзников летят бомбить собор, в котором нацисты с оккультными навыками пытаются вызвать страшного древнего демона. В итоге все заканчивается клаустрофобической битвой с мистическим существом прямо на борту самолета, в которой наравне с крупнокалиберным пулеметом будет задействован небольшой, но эффективный крест.
9 серия, «Умные приборы, глупые владельцы» / Smart Appliances, Stupid Owners
Маленькая зарисовка о печалях предметов в умном доме: вещи с искусственным интеллектом (от зубной щетки до, разумеется, унитаза) делятся своими тяготами и лишениями — если не вдаваться в подробности, все мы им явно не нравимся.
10 серия, «Ибо он умел красться» / For He Can Creep
И снова котик! Пушистый по имени Джоффри и его друзья играют роль пограничного отряда между дьяволом и поэтом в антураже XVIII века: сатана хочет склонить творца к написанию крамольного произведения (естественно, чтобы покорить жалких грешных людей), но его питомцу не по нраву демонические планы.
Каким получился четвертый сезон «Любовь. Смерть. Роботы»?
Если не впадать в откровенное занудство, отвечая на вопрос, то как минимум неплохим. «Любовь. Смерть. Роботы» всегда были лоскутным одеялом с удачами и провалами (и сложно ждать чего-то другого от развлекательного мультипликационного альманаха). Это чистый аттракцион.
Коты (один из них моментами разговаривает как Роршах из «Хранителей», а второй — практически Киану Ривз из «Константина»), сюжеты про пришельцев, снятые с шутками в формате то ли «Южного Парка», то ли «Робоцыпа» (или всего везде и сразу), миллионы отсылок — от видеоигр и аниме до Спилберга и какого-нибудь совсем неочевидного мультипликационного безумия вроде сериала «Погонщики динозавров». Ради этого все и затевалось. Заметно, как и Финчер, для которого всегда был важен динамичный монтаж и драйв (что он с блеском демонстрировал и в рекламе, и в клипах, и в условном «Бойцовском клубе»), и Миллер (с его любовью к бодрой анимации и незатейливому юмору — вспомним франшизу про ежа Соника и фильмы про Дэдпула) вместе с другими авторами откровенно получают удовольствие от процесса. И вряд ли в этом есть что-то плохое: любовь к зрителю никуда не делась, от смерти на экране никуда не скрыться, да и на котиков смотреть веселее, чем на роботов.
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