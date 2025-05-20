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Новые «Любовь. Смерть. Роботы»: стоит ли смотреть четвертый сезон?

На Netflix вышел уже четвертый сезон анимационного проекта «Любовь. Смерть. Роботы», который продолжают идейно и продюсерски вдохновлять режиссеры Дэвид Финчер и Тим Миллер. Кукольные Red Hot Chili Peppers, два котика и множество инопланетян — рассказываем, каким получился новый выпуск антологии. 

Blur Studio, Netflix, 2025

Что происходит в новом сезоне «Любовь. Смерть. Роботы»?

1 серия, Can’t Stop

Открывающий эпизод снят самим Дэвидом Финчером, не забывшим, как делать рекламные ролики крупным брендам и клипы артистам в диапазоне от Мадонны до Джастина Тимберлейка. По факту это и есть видео, которое легко можно показывать по музыкальным каналам: концерт группы Red Hot Chili Peppers в Ирландии в середине нулевых он стилизовал под театр марионеток. Упражнение в мастерстве в чистом виде.

2 серия, «Встреча с малышами» / Close Encounters of the Mini Kind

Режиссеры Роберт Биси и Энди Лайонс возвращаются: если в прошлом сезоне они в формате ролика про игрушки сняли эпизод по мотивам классических зомби-хорроров, то здесь зацепились за другое жанровое клише — кино о визите пришельцев на Землю и глупых и злых людей, которые все испортили и спровоцировали полное уничтожение планеты.

3 серия, «Паучья роза» / Spider Rose

Похожая на трейлер видеоигры по типу Cyberpunk 2077 (а подобное для «Любовь. Смерть. Роботы» далеко не новинка) новелла о девушке Лидии, которая живет на космической станции, мучается из-за флешбэков о погибшем муже, имеет сложные отношения с пришельцами, а еще заводит себе инопланетного питомца — что-то вроде коалы, таящей очень большой секрет.

4 серия, «Четырехсотые» / 400 Boys

«Атака титанов» в атмосфере постапокалипсиса, которую могли бы снять в восьмидесятые: после ядерной катастрофы уличные группировки сражаются с гигантскими враждебными пупсами, имеющими неясные цели — получается бодро, дико и с большим количеством нарисованной крови.

5 серия, «Другая большая штука» / The Other Large Thing

Рыжий пушистый кот с неприятным характером жалуется на две вещи — «опять вовремя не покормили» и «не получается поработить весь мир». Внезапно его хозяева привозят помощника по дому: робота Данио, с которым, как оказалось, гораздо интереснее взаимодействовать, нежели с людьми — особенно в вопросах господства над всей планетой.

Blur Studio, Netflix, 2025

6 серия, «Голгофа» / Golgotha

Снова инопланетяне: разумные внеземные осьминоги в скафандрах прилетают на переговоры с людьми и требуют пообщаться с местными священниками по поводу погибшего (но затем воскресшего) в нефтяном пятне дельфина. Диалог предсказуемо не складывается — несмотря на всю дипломатию, человечеству и планете ставят уверенную оценку «ноль».

7 серия, «Рев тираннозавра» / The Screaming of the Tyrannosaur

Бодрый экшен с людьми и динозаврами в формате гладиаторских боев близ Юпитера: так в абстрактном мире будущего развлекаются богачи. Впрочем, волевые участники безумных соревнований категорически не согласны со сложившимся порядком вещей — и устраивают спонтанный бунт (да, не без помощи гигантских рептилий).

8 серия, «Как Зик обрел веру» / How Zeke Got Religion

Возможно, самый убедительный эпизод сезона с визуальной точки зрения: во время Второй мировой войска союзников летят бомбить собор, в котором нацисты с оккультными навыками пытаются вызвать страшного древнего демона. В итоге все заканчивается клаустрофобической битвой с мистическим существом прямо на борту самолета, в которой наравне с крупнокалиберным пулеметом будет задействован небольшой, но эффективный крест.

9 серия, «Умные приборы, глупые владельцы» / Smart Appliances, Stupid Owners

Маленькая зарисовка о печалях предметов в умном доме: вещи с искусственным интеллектом (от зубной щетки до, разумеется, унитаза) делятся своими тяготами и лишениями — если не вдаваться в подробности, все мы им явно не нравимся.

10 серия, «Ибо он умел красться» / For He Can Creep

И снова котик! Пушистый по имени Джоффри и его друзья играют роль пограничного отряда между дьяволом и поэтом в антураже XVIII века: сатана хочет склонить творца к написанию крамольного произведения (естественно, чтобы покорить жалких грешных людей), но его питомцу не по нраву демонические планы.

Blur Studio, Netflix, 2025

Каким получился четвертый сезон «Любовь. Смерть. Роботы»?

Если не впадать в откровенное занудство, отвечая на вопрос, то как минимум неплохим. «Любовь. Смерть. Роботы» всегда были лоскутным одеялом с удачами и провалами (и сложно ждать чего-то другого от развлекательного мультипликационного альманаха). Это чистый аттракцион. 

Коты (один из них моментами разговаривает как Роршах из «Хранителей», а второй — практически Киану Ривз из «Константина»), сюжеты про пришельцев, снятые с шутками в формате то ли «Южного Парка», то ли «Робоцыпа» (или всего везде и сразу), миллионы отсылок — от видеоигр и аниме до Спилберга и какого-нибудь совсем неочевидного мультипликационного безумия вроде сериала «Погонщики динозавров». Ради этого все и затевалось. Заметно, как и Финчер, для которого всегда был важен динамичный монтаж и драйв (что он с блеском демонстрировал и в рекламе, и в клипах, и в условном «Бойцовском клубе»), и Миллер (с его любовью к бодрой анимации и незатейливому юмору — вспомним франшизу про ежа Соника и фильмы про Дэдпула) вместе с другими авторами откровенно получают удовольствие от процесса. И вряд ли в этом есть что-то плохое: любовь к зрителю никуда не делась, от смерти на экране никуда не скрыться, да и на котиков смотреть веселее, чем на роботов. 

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Рубрика:
Что смотреть дома

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