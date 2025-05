Новые «Любовь. Смерть. Роботы»: стоит ли смотреть четвертый сезон?

6 серия, «Голгофа» / Golgotha

Снова инопланетяне: разумные внеземные осьминоги в скафандрах прилетают на переговоры с людьми и требуют пообщаться с местными священниками по поводу погибшего (но затем воскресшего) в нефтяном пятне дельфина. Диалог предсказуемо не складывается — несмотря на всю дипломатию, человечеству и планете ставят уверенную оценку «ноль».

7 серия, «Рев тираннозавра» / The Screaming of the Tyrannosaur

Бодрый экшен с людьми и динозаврами в формате гладиаторских боев близ Юпитера: так в абстрактном мире будущего развлекаются богачи. Впрочем, волевые участники безумных соревнований категорически не согласны со сложившимся порядком вещей — и устраивают спонтанный бунт (да, не без помощи гигантских рептилий).

8 серия, «Как Зик обрел веру» / How Zeke Got Religion

Возможно, самый убедительный эпизод сезона с визуальной точки зрения: во время Второй мировой войска союзников летят бомбить собор, в котором нацисты с оккультными навыками пытаются вызвать страшного древнего демона. В итоге все заканчивается клаустрофобической битвой с мистическим существом прямо на борту самолета, в которой наравне с крупнокалиберным пулеметом будет задействован небольшой, но эффективный крест.

9 серия, «Умные приборы, глупые владельцы» / Smart Appliances, Stupid Owners

Маленькая зарисовка о печалях предметов в умном доме: вещи с искусственным интеллектом (от зубной щетки до, разумеется, унитаза) делятся своими тяготами и лишениями — если не вдаваться в подробности, все мы им явно не нравимся.

10 серия, «Ибо он умел красться» / For He Can Creep

И снова котик! Пушистый по имени Джоффри и его друзья играют роль пограничного отряда между дьяволом и поэтом в антураже XVIII века: сатана хочет склонить творца к написанию крамольного произведения (естественно, чтобы покорить жалких грешных людей), но его питомцу не по нраву демонические планы.