50 лучших сериалов первой половины 2025 года

Новые сезоны «Разделения», «Белого лотоса», «Колеса времени» и «Черного зеркала», финалы «Игры в кальмара» и «Рассказа служанки», российские хиты «Аутсорс», «Между нами химия» и «Фишер. Затмение», а также главная драма года «Переходный возраст», триллер «Нулевой день» с Робертом Де Ниро, «Гангстерленд» Гая Ричи с Томом Харди и процедурал «Больница Питт» — Собака.ru собрала лучшие сериалы первой половины года, которые вы могли пропустить (срочной исправляйте в летних отпусках!).
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
«Локерби: В поисках правды» / Lockerbie: A Search for Truth, премьера (18+)
Основанная на реальных событиях история доктора Джима Свайра (Колин Ферт, «Реальная любовь», «Король говорит!»), чья дочь погибла во время теракта на борту самолета над шотландским городом Локерби в 1988 году. Отец не доверяет результатам официального расследования и начинает собственное.
Шоу поставили Отто Батхерст («Острые козырьки») и Джим Лоуч («Молодой Морс»).
Вышел полностью, Peacock
«Первозданная Америка» / American Primeval, премьера (18+)
Вестерн Питера Берга, режиссера «Хэнкока», «Уцелевшего» и «Глубоководного горизонта». Женщина с сыном спасается от непростого прошлого и прибивается к каравану мормонов, но жестокие нравы Дикого Запада довольно быстро вступают в свои права и влекут цепочку кровавых событий.
В касте — любимец Берга Тейлор Китч (все тот же «Уцелевший»), а также Джай Кортни («Калейдоскоп»), Шей Уигэм («Перри Мейсон») и Дэйн ДеХаан («Оппенгеймер»).
Вышел полностью, Netflix
«Больница Питт» / Pitt, премьера (18+)
Амбициозное воссоединение обеспечившей успех сериалу «Скорая помощь» команды из продюсера Джона Уэллса (также работал над «Бесстыжими», «Саутлендом» и десятками других проектов), шоураннера Р. Скотта Геммила («Гавайи 5.0») и актера Ноа Уайли (да, тот самый доктор Картер).
В этот раз создатели решили отойти от классического канона медицинской драмы и сняли историю врачей, по замыслу похожую на сериал «24 часа»: один эпизод — час их суточной смены в больнице Питтсбурга.
Вышел полностью, Max
«Скучаю по тебе» / Missing You, премьера (16+)
Британский детектив режиссера Нимера Рашеда («Единожды солгав»), в котором героиня Розалинд Элизар («Медленные лошади») переживает из-за бесследного исчезновения бойфренда (Эшли Уолтерс, «2+1») — тот пропал 11 лет назад незадолго до свадьбы. Внезапно она встречает его в дейтинговом приложении.
Фильм снят по бестселлеру Харлана Кобена — мастера остросюжетных историй.
Вышел полностью, Netflix
«О женщинах и Асурах» / Ashura no Gotoku, премьера (16+)
Драматический мини-сериал лауреата Каннского фестиваля Хирокадзу Корээда («Магазинные воришки», «Монстр», «Посредники»). Это экранизация романа Кунико Мукоды — по сюжету четыре сестры пытаются скрыть от матери измены отца, что приводит к многочисленным семейным недомолвкам и интригам.
Вышел полностью, Netflix
«Основная цель» / Prime Target, премьера (18+)
Молодой математик Эдвард (Лео Вудалл, «Один день», «Белый лотос») создает универсальный код, с помощью которого можно хакнуть любой компьютер в мире. За ним сразу же начинают охотиться спецслужбы, а на его защиту встает правительственный агент Тайла (Куинтесса Суинделл из «Эйфории»).
Проект спродюсировал Ридли Скотт, а шоураннером стал Стив Томпсон («Шерлок», «Убийство по Фрейду»).
Вышел полностью, Apple TV+
«Подслушано в Рыбинске», премьера (18+)
Режиссер «Здорового человека» Петр Тодоровский-младший снял комедийный детектив с легким налетом мистики: журналист из маленького городка Юра (Тимофей Трибунцев) начинает предсказывать еще не случившиеся убийства. Это приводит к тому, что под подозрение попадает он сам.
Также в касте Антон Васильев и Рузиль Минекаев (оба — «Слово пацана. Кровь на асфальте») и Варвара Володина («Черная весна»).
Вышел полностью, Premiere, Start, «Иви»
«Кассандра» / Cassandra, премьера (16+)
Немецкий фантастический триллер о семье, ставшей заложниками умного дома в ретро-футуристическом стиле — искусственный интеллект по имени Кассандра на деле оказывается вовсе не помощницей, а настоящим тираном.
В касте — Марк Льюис («Разрушение»), Мина Тандер («Мой любимый призрак») и Лавиния Вильсон («Германия 86» и «Германия 89»).
Вышел полностью, Netflix
«Яблочный уксус» / Apple Cider Vinegar, премьера (18+)
Экранизация реальной (и довольно безумной) истории мошенничества — австралийская девушка-блогер Белль Гибсон (Кейтлин Дивер из «Одни из нас» и «Невозможно поверить» ) смогла убедить аудиторию, что вылечила опухоль мозга с помощью правильного питания. Вслед за громким успехом неизбежно началось расследование, закончившееся полным разоблачением. Словом, режиссер Джеффри Уокер («Молодой Скала») явно не прогадал с выбором сюжета.
Вышел полностью, Netflix
«Аутсорс», премьера (18+)
Проект режиссера Душана Глигорова («Хрустальный», «Трасса») и сценаристки Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор») о надзирателе тюрьмы особого назначения Косте (Иван Янковский), который открывает на службе очень спорный с моральной точки зрения бизнес: предлагает родственникам жертв самим казнить осужденных.
Также в сериале сыграли Эльдар Калимулин, Виталий Коваленко, Данил Стеклов, Карина Александрова, Мила Ершова, Даша Котрелева и многие другие. Подробнее о проекте — в нашей рецензии.
Вышел полностью, Okko
«Победа или поражение» / Win or Lose, премьера (12+)
Проект, который должен был стать первым мультсериалом в истории Pixar, однако его выход перенесли с конца прошлого года, заменив на «Студию сновидений». Это история школьной футбольной команды, которая готовится к важным соревнованиям — причем каждый эпизод показан глазами одного из участников.
Вышел полностью, Disney+
«Нулевой день» / Zero Day, премьера (18+)
Политический триллер с Робертом Де Ниро в главной роли — он играет бывшего президента США, который вместе с командой опытных специалистов расследует самую масштабную в истории страны кибератаку.
Режиссером выступила Лесли Линка Глаттер («Оставленные»), в касте — Джесси Племонс («Падение империи»), Лиззи Каплан («Касл-Рок») и Конни Бриттон («Белый лотос»).
Вышел полностью, Netflix
«Тысяча ударов» / A Thousand Blows, премьера (18+)
Криминальная драма в декорациях викторианской Англии — в центре внимания история двух друзей, приехавших с Ямайки искать счастья и богатства: они сразу же оказываются в водовороте темных дел и подпольных боксерских поединков.
В шоу снялись Малачи Кирби («Корни»), Стивен Грэм («Большой куш») и Эрин Доэрти («Корона»).
Вышел полностью, Disney+
«Садовое общество Гросс-Пойнта» / Grosse Pointe Garden Society, премьера (18+)
Детектив о четырех членах садоводческого клуба, замешанных в убийстве — закопав тело на участке, они вынуждены сохранять благопристойный вид, но правда может вскрыться со дня на день.
В касте — Мелисса Фумеро («Велма»), Аннасофия Робб («Ребел-Ридж»), Бен Раппапорт («Озарк») и Эйджа Наоми Кинг («Уроки химии»).
Вышел полностью, NBC
«Сорвиголова: Рожденный заново» / Daredevil: Born Again, премьера (18+)
Полноценное продолжение сериального хита Marvel и Netflix о слепом супергерое, перекочевавшее на площадку Disney. К радости фанатов, главную роль вновь сыграл Чарли Кокс, а антагонистом Уилсоном Фиском остался Винсент Д'Онофрио. Также стоит ждать и появления Карателя в исполнении Джона Бернтала. За режиссуру в первую очередь отвечают Джастин Бенсон и Аарон Мурхед («Локи»).
Вышел полностью, Disney+
«Между нами химия», премьера (16+)
Драмеди с Сашей Бортич (кавер-герл нашего мартовского номера!): по сюжету ее героиня Таня разрывается между работой в такси и воспитанием сына и дочери, когда приходит шокирующая новость о смертельной болезни. Чтобы обеспечить будущее детей, девушка начинает в кратчайшие сроки искать надежного спутника жизни. В ролях потенциальных избранников снялись Никита Ефремов, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев и другие. Режиссер — Карина Чувикова (сериал «Нина»).
Вышел полностью, Wink, «Кинопоиск», Kion
«Переходный возраст» / Adolescence, премьера (18+)
Режиссер Фил Барантини, известный по своему ресторанному триллеру «Точка кипения», решил повторить успешный экранный эксперимент. Снова все снято одним планом без склеек (и так все четыре серии), а в кадре актер Стивен Грэм («Тысяча ударов»), только теперь действие разворачивается вокруг 13-летнего подростка, которого подозревают в убийстве сверстницы. Грэм играет его отца — он пытается выяснить, что же произошло на самом деле. Пока что главный претендент на звание главного драматического сериала года.
Вышел полностью, Netflix
«Нарковоры» / Dope Thief, премьера (18+)
Криминальная драма о двух друзьях (Брайан Тайри Генри из «Моста через озеро» и Вагнер Моура из «Нарко»), которые притворяются наркополицейскими и грабят притоны. Долго так продолжаться не могло — авантюристы наживают очень серьезных врагов в этом специфическом бизнесе.
Пилот сериала снял сам Ридли Скотт, а сценаристом выступил Питер Крэйг, автор «Города воров», «Топ Ган: Мэверик» и «Бэтмэна» с Робертом Паттинсоном.
Вышел полностью, Apple TV+
«Хорошая американская семья» / Good American Family, премьера (18+)
Мини-сериал основан на реальной истории: семья Барнетт удочерила восьмилетнюю девочку по имени Наталья Грейс, но в процессе заявила, что та не ребенок, а взрослая женщина с карликовостью и очевидными маниакальными повадками. Сюжет экранизировала Лиз Гарбус («Шершни», «Бобби Фишер против всего мира»), а главные роли сыграли Марк Дюпласс («Кафе "Голубая сойка"») и Эллен Помпео («Анатомия страсти»).
Вышел полностью, Hulu
«Убийство в Белом доме» / The Residence, премьера (18+)
Белый дом взбудоражен — посреди праздничного ужина в правительственном здании убивают человека. Расследовать случившееся приезжает детектив Корделия Капп (Узо Адуба из «Оранжевый — хит сезона»). Проблема в том, что убийцей может оказаться буквально каждый из 157 гостей. Из других кастинговых решений: Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») и Джейсон Майкл Ли («Меня зовут Эрл»). Шоу поставили Джаффар Махмуд («Бриджертоны») и Лиза Джонсон («Одни из нас»).
Вышел полностью, Netflix
«Киностудия» / Studio, премьера (18+)
Амбициозный проект комиков Сета Рогена и Эвана Голдберга о терпящей крах голливудской киностудии, которая с трудом переживает последствия пандемии, расцвет цифровых платформ и вообще новые времена в целом. Босса сыграл сам Роген, также в касте Кэтрин О'Хара, Айк Баринхолц, Чейз Суи Уондерс и другие. Но отдельным развлечением будет наблюдать, как кинозвезды играют самих себя: от Энтони Маки и Зака Эфрона до Пола Дано и Мартина Скорсезе.
Вышел полностью, Apple TV+
«Гангстерленд» / MobLand, премьера (18+)
Криминальная драма, в производстве нескольких эпизодов которой поучаствовал Гай Ричи — в центре сюжета могущественная династия лондонских гангстеров Харриган со связями по всему миру. Членов клана играют сплошь звезды: Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен. Сценарий написал Ронан Беннетт — автор «Дня шакала».
Вышел полностью, Paramount+
«Актерище», премьера (18+)
Трогательное драмеди о столкновении актера Славы и его максимально завышенных амбиций (Дмитрий Нагиев, герой нашей апрельской обложки!) с реальностью — ее здесь воплощает Антон Лапенко, сыгравший кинокритика с инвалидностью. Чтобы не уничтожить свою карьеру, первому приходится переосмыслить жизнь (и, само собой, стать лучшей версией себя).
Шоу снял Дмитрий Невзоров, режиссер сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и один из авторов сценария народного сай-фая «Кибердеревня».
Вышел полностью, Kion
«Умираю, как хочу секса» / Dying for Sex, премьера (18+)
Сериал шоураннера Элизабет Меривезер («Больше чем секс», «Выбывшая») с настолько говорящим названием, насколько это вообще возможно. У главной героини Молли (Мишель Уильямс, «Остров проклятых», «Манчестер у моря») обнаруживают рак в терминальной стадии. На исходе жизни она решает воплотить в реальность все свои нереализованные сексуальные фантазии. В этом ее поддерживает лучшая подруга (Дженни Слейт, «Парки и зоны отдыха»). Среди постановщиц проекта — Шеннон Мерфи («Молочные зубы»).
Вышел полностью, Fox
«Узкая дорога на дальний север» / The Narrow Road to the Deep North, премьера (18+)
Драма Джастина Курзеля («Снежный город», «Безмолвное братство») по мотивам романа обладателя Букеровской премии Ричарда Флэнагана. Во время Второй мировой британских и австралийских военнопленных заставили строить Тайско-Бирманскую железную дорогу: повествование об этом ведется от лица участника событий — попавшего туда военного хирурга в исполнении Джейкоба Элорди («Солтберн»).
Также в касте Киран Хайндс («Игра престолов»), Одесса Янг («Семейка Муди») и другие.
Вышел полностью, Prime Video
«Этуаль» / Étoile, премьера (18+)
Драмеди о балете с Шарлоттой Генсбур («Нимфоманка», «Антихрист»): муза Ларса фон Триера сыграла главу парижской балетной труппы, которая поменялась артистами с коллегами из Нью-Йорка. В роли ее американского коллеги — Люк Кирби из «Удивительной миссис Мейзел», также в касте Лу де Лааж («Великая ирония») и Яник Трусдейл («Умерь свой энтузиазм»).
Шоу поставили супруги Дэниэл и Эми Палладино («Балерины», «Девочки Гилмор»).
Вышел полностью, Prime Video
«Дастер» / Duster, премьера (18+)
Новый сериал шоураннера «Остаться в живых» Джей Джей Абрамса — с момента его последнего крупного проекта прошло больше пяти лет. По сюжету агент ФБР (Рэйчел Хилсон ) вместе с водителем крупной банды (Джош Холлоуэй из все того же Lost) в начале 1970-х пытаются справиться с бурно развивающейся преступностью.
Также в касте — Камилла Гуати («Новичок»), Дэн Трэйси («Миссис Америка») и Дэвид Каллауэй («Компромат»).
Вышел полностью, Max
«Чужие деньги», премьера (18+)
Криминальная драма о двойниках по сценарию Сергея и Дмитрия Минаевых. Обнальщик Алексей Воронов (Максим Матвеев, «Триггер») подается в бега. Чтобы сбить преследователей с толку, он находит в провинции «дропа» — идеально похожего на него парня-аутсайдера, которого можно посадить на свое место. Однако Воронов погибает, а дублера спасает охрана — теперь тот вынужден выдавать себя за другого человека.
В касте фильма Игоря Твердохлебова («Библиотекарь») — Стася Милославская, Гоша Куценко и Филипп Янковский.
Вышел полностью, «Иви», Start
«Сирены» / Sirens, премьера (18+)
История двух сестер: старшая (Мэган Фэйхи из «Дропа»)приезжает к младшей (Милли Олкок, сериал «Пианино») и выясняет, что та работает ассистенткой богатой эксцентричной дамы (Джулианна Мур), создавшей вокруг себя некое подобие культа.
За постановку черной комедии отвечает создательница драматической сериала «Уборщица. История матери-одиночки» Молли Смит Мельцер.
Вышел полностью, Netflix
«Отдел Q» / Dept. Q, премьера (18+)
Британский детектив на Netflix, созданный по серии скандинавских детективов Юсси Адлера-Ольсена. Собственно, отдел Q — полицейское подразделение, состоящее из сотрудников, которые в свое время совершили крупные ошибки на службе (но от этого не перестали быть ценными). Его руководитель по имени Карл (Мэттью Гуд, «Предложение») берется за дело об исчезновении политика.
Шоураннером стал Скотт Фрэнк, известный по «Ходу королевы».
Вышел полностью, Netflix
«Король гольфа» / Stick, премьера (18+)
Спортивная комедия с Оуэном Уилсоном, играющим профессионального гольфиста Прайса, который когда-то разрушил свою карьеру и семейную жизнь, а теперь тренирует перспективного юниора (Питер Дагер). Также в касте — Тимоти Олифант («Опустошение»), Джуди Грир («Каникулы в Мексике») и Марк Мэрон («Безмолвное братство»). Сценарий написал автор «Ford против Ferrari» Джейсон Келлер.
Выходит с 4 июня, Apple TV
«Высокий сезон», премьера (18+)
Экшен-проект режиссера сериалов «Немцы» и «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова: во время отпуска во Вьетнаме после встречи со своим экс-бойфрендом Сахаром (Артур Бесчастный, «Опасная близость») бесследно исчезает девушка Аня (Анна Завтур, «Лихие»). Не надеясь на полицию, ее нынешний парень Миша (Павел Попов, «Актрисы») начинает собственное расследование. Также в сериале сыграли Сергей Горошко («Майор Гром») и Сиу Нгуен («Братья»), а трюки ставили каскадеры Спайка Ли.
Выходит с 11 июня, Okko, Start
«Хейвенпорт» / The Waterfront, премьера (18+)
Семейная драма в духе «Наследников» о рыболовном магнате (Холт Маккэллани, «Охотник за разумом»), вернувшемся в большой бизнес после проблем со здоровьем и обнаружившим, что супруга (Мария Белло, «Пленницы») и сын (Джейк Вири, «Ходячие мертвецы: Мертвый город») по стечению обстоятельств ввязались в наркоторговлю.
Шоураннер — сценарист франшизы «Крик» (начиная с самого первого фильма Уэса Крейвена) Кевин Уильямсон и режиссер седьмого фильма серии.
Вышел полностью, Netflix
«Дым» / Smoke, премьера (18+)
Триллер на основе реальных событий о специализирующемся на пожарах следователе Дэйве (Тэрон Эджертон, «Kingsman: Секретная служба»). Вместе с полицейской Мишель (Джерни Смоллетт, «Безмолвное братство») он пытается найти серийных поджигателей. Автором выступил Деннис Лихейн («Остров проклятых»).
Выходит 27 июня, Apple TV+
ВОЗВРАЩЕНИЯ
«Разделение» / Severance, 2 сезон (18+)
Продолжение фантастического триллера Бена Стиллера о сложностях соблюдения баланса между работой и личной жизнью. Компания Lumen Industries решает вопрос радикально: ее сотрудники после так называемой «процедуры разделения» в офисе не помнят о том, что происходит у них в семье, а дома забывают о рабочих делах. Марк (Адам Скотт) добровольно соглашается на операцию, но после начинает сомневаться, что поступил верно.
Среди новичков каста — Джон Ноубл («Пацаны»), Алиа Шокат («Царство падальщиков»), Мерритт Уивер («История о супружестве») и Гвендолин Кристи («Игра престолов»).
Вышел полностью, Apple TV+
«Мэйфейрские ведьмы» / Anne Rice's Mayfair Witches, 2 сезон (18+)
Экранизация мистических романов Энн Райс — автора «Интервью с вампиром». Доктор Роуан Филдинг (Александра Даддарио) внезапно обнаруживает, что у нее есть сверхспособности: девушка связана с древним кланом ведьм.
Шоураннерами проекта стали Эста Спэлдинг и Мишель Эшфорд, уже работавшие вместе на «Мастерах секса». У сериала три постановщика — Майкл Аппендаль («Кэнди», «Королевы крика»), Хайфа Аль-Мансур («Птица доброго господа») и Аксель Кэролин («Клуб полуночников»).
Вышел полностью, AMC
«Белый лотос» / The White Lotus, 3 сезон (18+)
Третий сезон сверхуспешного шоу о неприятных нуворишах и их жизни на элитных курортах. В продолжении действие переносится в Таиланд — в остальном от героев стоит ждать все того же: интриг и подковерных игр, обильно сдобренных мизантропией (и все с участием Юрия Колокольникова!). Шоураннер остался прежним — это Майк Уайт.
Вышел полностью, HBO
«Шершни» / Yellowjackets, 3 сезон (18+)
Продолжение лихо закрученного мрачного шоу, соединяющего хоррор, детектив и триллер. По сюжету самолет со школьной женской футбольной командой на борту терпит крушение в дикой местности. Но повествование развивается нелинейно — оно то прыгает на 25 лет спустя, показывая, кто же тогда уцелел и как справляется сейчас, то возвращается к борьбе тинейджеров за выживание много лет назад. Параллельно зрителей дразнят таинственными сценами, намекающими на каннибализм, и пугают таинственным культом.
В новых сериях к своим ролям вернулись Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис и Элайджа Вуд, а присоединились к касту Хиллари Суонк и Джоэл МакХэйл («Сообщество»).
Вышел полностью, «Амедиатека»
«Колесо времени» / The Wheel of Time, 3 сезон (18+)
Продолжение амбициозного проекта Amazon Prime — экранизации фэнтези-саги Роберта Джордана из 14 романов. В этой вселенной женщины занимают особое положение, так как только они владеют магией. В третьем сезоне к основным героям: леди Морейн (Розамунд Пайк) и ее подопечным (Джоша Страдовски, Маркус Рутерфорд и Донал Финн) — добавились Оливия Уильямс и оскаровская номинантка Шохре Агдашлу.
Вышел полностью, Prime Video
«Рассказ служанки» / The Handmaid's Tale, 6 сезон (18+)
Финальный сезон многолетней эпопеи о служанке, ставшей заложницей порядков жестокого мира будущего — женщине, которая из-за мировой проблемы бесплодия, по сути, превратилась в живой инкубатор. Актриса Элизабет Мосс (получившая «Эмми» за эту роль) завершает свой путь в одной из главных сериальных антиутопий современности.
Вышел полностью, Hulu
«Черное зеркало» / Black Mirror, 7 сезон (18+)
Уже седьмой сезон проекта о постчеловеческом будущем и влиянии новых технологий (больше во вред, чем во благо). Про сюжет и качество новых шести эпизодов мы рассказывали здесь. В касте задействованы Пол Джаматти («Оставленные»), Уилл Поултер («Медведь»), Эмма Коррин («Корона») и Кристин Милиоти («Зависнуть в Палм-Спрингс»).
Вышел полностью, Netflix
«Одни из нас» / The Last Of Us, 2 сезон (18+)
Продолжение нашумевшего сериала по одноименной видеоигре переносит на пять лет вперед с момента финала первого сезона. Элли и Джоэл живут в коммуне Томми, но между ними напряженные отношения. Ходят слухи о появлении в городе незнакомцев, и Элли отправляется на их поиски.
В касте второго сезона по-прежнему Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рэмси («Игра престолов»). Также в сериале снялись Кейтлин Дивер («Ломка») в роли Эбби, Янг Мазино («Грызня») в образе Джесси и Изабелла Мерсед («Убийца 2. Против всех») как Дина.
Вышел полностью, HBO
«Репетиция» / The Rehearsal, 2 сезон (18+)
Продолжение довольно дикой метакомедии социального экспериментатора Нэйтана Филдера («Нэйтан спешит на выручку»), в которой он предлагает обычным людям отрепетировать важные моменты своей жизни (вроде признания во лжи близким друзьям). Все это — в специально выстроенных декорациях и в компании профессиональных актеров. Псевдореалити и так производило на редкость мощное впечатление, где смех граничил с тотальной неловкостью, но во втором сезоне градус безумия на экране только возрос.
Вышел полностью, HBO
«Андор» / Andor, 2 сезон (18+)
Disney успешно расширил вселенную «Звездных войн» приквелом фильма «Изгой-один»: главным героем сериала стал разведчик Кассиан Андор (Диего Луна), а речь в нем идет о временах формирования Сопротивления. В касте также Стеллан Скарсгард — его герой Лютен помогает Андору стать повстанцем.
Шоураннер сериала — Тони Гилрой, написавший и «Изгоя-один». Второй сезон станет для проекта финальным.
Вышел полностью, Disney+
«Фишер. Затмение», 2 сезон (18+)
Продолжение беспощадного детектива о ростовском следователе Евгении Бокове (Иван Янковский, «Аутсорс») — спустя несколько лет после событий первой части на юге России в городке Курортный объявляется очередной маньяк. Коллегу главного героя Валерия Козырева вновь сыграл Александр Яценко, а среди новых лиц каста — Ирина Старшенбаум (кавер-герл нашего майского номера!), Александра Ребенок, Алексей Агранович и Степан Девонин.
Сценарий шоураннеров Сергея Кальварского и Натальи Капустиной вновь основан на реальных уголовных делах. Режиссером на этот раз выступил Александр Цой, известный по сериалам «Смычок» и «Жвачка», оператором — Максим Осадчий («Сталинград», «Кококо»).
Вышел полностью, Wink
«Покерфейс» / Poker Face, 2 сезон (18+)
Продолжение блестящего антидетектива режиссера «Достать ножи» Райана Джонсона с Наташей Лионн («Жизнь матрешки») в главной роли. Она по-прежнему играет женщину по имени Чарли, которая отлично распознает ложь других людей. Эта способность помогает ей расследовать преступления. У сериала вновь звездный актерский состав — в новом сезоне в проекте появятся Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), Джастин Теру («Оставленные») и Кэти Холмс («Секрет»).
С 8 мая, Peacock
«Любовь. Смерть. Роботы» / Love, Death & Robots, 4 сезон (18+)
Очередной сборник анимационных новелл с причудливыми фантастическими сюжетами — например, в этот раз зрителя ждут истории о коте и роботе, желающих поработить человечество, гладиаторских боях динозавров в космосе и даже мини-концерт Red Hot Chili Peppers, сделанный в стиле театра марионеток. Проект по-прежнему курирует Дэвид Финчер: к слову, концертный эпизод он снял лично.
Вышел полностью, Netflix
«Девять совсем незнакомых людей» / Nine Perfect Strangers, 2 сезон (18+)
Экранизация романа автора «Большой маленькой лжи» Лианы Мориарти с Николь Кидман возвращается со вторым сезоном. Она играет владелицу фешенебельного дома отдыха по имени Маша, которая практикует не самые очевидные методы лечения.
В роли новых пациентов — Марк Стронг, Генри Голдинг, Кристин Барански и Лена Олин. Адаптировал книгу в сценарий вновь Дэвид Э. Келли, который занимался и «Большой маленькой ложью», а снял все серии Джонатан Левин («Тепло наших тел»).
Вышел полностью, Hulu
«Фубар» / Fubar, 2 сезон (18+)
Продолжение комедийного шпионского боевика с Арнольдом Шварценеггером и Моникой Барбаро («Топ Ган: Мэверик»), сыгравшими отец и дочь, которые работают на ЦРУ — но до какого-то момента скрывают это друг от друга. В роли главной антагонистки на этот раз Кэри Энн-Мосс из «Матрицы», также в касте Форчун Феймстер и Джей Барушель. Шоураннером выступил Ник Сантора («Джек Ричер»).
Вышел полностью, Netflix
«Игра в кальмара» / Ojingeo geim, 3 сезон (18+)
Долгожданный финальный сезон сериального мегахита: выживший победитель Сон Ки Хун (Ли Джон Джэ) возвращается в игру, чтобы открыть все ее тайны и остановить кровавую забаву для циничных богачей. В заключительной части шоу вышло шесть серий — поклонники напряженно ждали, достаточно ли их будет, чтобы поставить итоговую точку во всех сюжетных линиях. Здесь мы рассказали, какими получились финальные эпизоды.
Вышел полностью, Netflix
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