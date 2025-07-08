50 лучших сериалов первой половины 2025 года

«Первозданная Америка» / American Primeval, премьера (18+)

Вестерн Питера Берга, режиссера «Хэнкока», «Уцелевшего» и «Глубоководного горизонта». Женщина с сыном спасается от непростого прошлого и прибивается к каравану мормонов, но жестокие нравы Дикого Запада довольно быстро вступают в свои права и влекут цепочку кровавых событий.

В касте — любимец Берга Тейлор Китч (все тот же «Уцелевший»), а также Джай Кортни («Калейдоскоп»), Шей Уигэм («Перри Мейсон») и Дэйн ДеХаан («Оппенгеймер»).

Вышел полностью, Netflix