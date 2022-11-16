«18+», дуэли и Глеб Калюжный в роли подростка (снова!): О чем сериал «Черная весна»?

На онлайн-платформе Start с 16 ноября начали показывать драму о нежном возрасте «Черная весна» с Глебом Калюжным в главной роли. Рассказываем, что общего у сериала режиссерского и семейного дуэта Любови Львовой и Сергея Тарамаева с советским кино о подростках.
Мечтательно вглядывающийся в потолок юноша бледный в кроваво-красном бадлоне картинно застывает на фоне картины же с бледным юношей в центре (работа монументалиста Юрия Мелексетяна). Чтобы через секунду энергично вскочить и отправиться плясать прямо на козырек подъезда, ловко спрыгнув на него с балкона. Это Мел или в миру Егор (Глеб Калюжный) — старшеклассник, изучающий дуэльный кодекс благодаря русской литературе и ее акторам, пусть для него сперва это лишь потенциальная тема сочинения на ЕГЭ.
Он похож на Маяковского или солиста базирующейся в Петербурге группе Shortparis Николая Комягина (игравшего в кино Маяковского). В Петербург ему предлагает отправиться и папа одной из одноклассниц (Александр Яценко, будто передающий Калюжному эстафету ролей тинейджеров и молодых взрослых в русском кино) — слишком тот «одноразовый» и романтичный, а в городе трех революций и белых ночей якобы все такие.
Пока же Мел живет где-то в провинции — у самого синего моря (и высоких гор). Читает на стенах туалета стихи местного барда про «черную весну и рыжую лису», тусит с друзьями Кисой (Артем Кошман), Хенком (Валентин Анциферов) и давно окончившим школу наркоторговцем Геной (Никита Кологривый), а еще вздыхает по однокласснице и подруге Анжеле (Анастасия Красовская из «Герды» и героиня обложки «Собака.ru»).
Анжела — в его глазах идеал: Прекрасная дама, Мальвина, Царевна-Лебедь и Снегурочка, одетая то в небесно-голубую водолазку, то жемчужный топ и серебряный пуховик. На нее можно только смотреть, застыв и не дыша, или целомудренно целовать в нос, если она разрешит. Этим Мел похож на героя кино советского — условного Муху (также использующим прозвище вместо имени) из «Не болит голова у дятла» Динары Асановой. Но эпоха идиллии, невинности и наивности (и «советского кино» в пространстве сериала) заканчивается, когда в город приезжает столичный режиссер (Артем Ткаченко), чтобы снять пошлую (в набоковском смысле) рекламу пирожного местной кондитерской, а Анжела пройдет кастинг на главную роль — русалки.
Дальнейший пересказ будет граничить со спойлерами, поэтому просто отметим, что так в жизнь Мела придет разрушающее романтическую (и любую) личность насилие и дуэльный клуб на манер 19 века, с помощью которого современные подростки начнут разрешать свои обиды и «дела чести». Вот только позиция тинейджеров по отношению к миру — я против всех — заранее проигрышная. Поэтому черно-белое сознание с его «черной же весной» заранее обречено. Если не на гибель, то на метаморфозы (или «Метморфозис», как назывался второй совместный фильм Львовой и Тарамаева), а значит на превращение восторженных детей в несчастных взрослых.
Критикам давали на предпросмотр всего два эпизода из восьми. Но по ним уже очевидно, как конструируется в «Черной весне» бытование взрослых героев — это перманентный эскапизм разными способами: от собственной природы и/или чувства потерянности. И намеки, что отрицание себя у подростков приведет в будущем к схожему кризису. В это авторы пронзительного и чуть театрального «Зимнего пути» Любовь Львова и Сергей Тарамаев точно умеют. Как и в метафоры. Один расстрел детьми советской доски почеты из старинных дуэльных пистолетов, напоминающий разбивание витрины достижений в «Нежном возрасте» Сергея Соловьева, чего стоит. А пляшущая и любующаяся героями «ручная» камера оператора Михаила Хурсевича («Китобой», «Дунай») этому всячески способствует, делая так, чтобы «Весна» пришла для вас, сколько бы вам ни было: хоть 18, хоть 70. И не так важно, считаете ли вы лишь сам сюжет или то, что скрыто в полунамеках.
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