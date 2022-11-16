«18+», дуэли и Глеб Калюжный в роли подростка (снова!): О чем сериал «Черная весна»?

Дальнейший пересказ будет граничить со спойлерами, поэтому просто отметим, что так в жизнь Мела придет разрушающее романтическую (и любую) личность насилие и дуэльный клуб на манер 19 века, с помощью которого современные подростки начнут разрешать свои обиды и «дела чести». Вот только позиция тинейджеров по отношению к миру — я против всех — заранее проигрышная. Поэтому черно-белое сознание с его «черной же весной» заранее обречено. Если не на гибель, то на метаморфозы (или «Метморфозис», как назывался второй совместный фильм Львовой и Тарамаева), а значит на превращение восторженных детей в несчастных взрослых.

Критикам давали на предпросмотр всего два эпизода из восьми. Но по ним уже очевидно, как конструируется в «Черной весне» бытование взрослых героев — это перманентный эскапизм разными способами: от собственной природы и/или чувства потерянности. И намеки, что отрицание себя у подростков приведет в будущем к схожему кризису. В это авторы пронзительного и чуть театрального «Зимнего пути» Любовь Львова и Сергей Тарамаев точно умеют. Как и в метафоры. Один расстрел детьми советской доски почеты из старинных дуэльных пистолетов, напоминающий разбивание витрины достижений в «Нежном возрасте» Сергея Соловьева, чего стоит. А пляшущая и любующаяся героями «ручная» камера оператора Михаила Хурсевича («Китобой», «Дунай») этому всячески способствует, делая так, чтобы «Весна» пришла для вас, сколько бы вам ни было: хоть 18, хоть 70. И не так важно, считаете ли вы лишь сам сюжет или то, что скрыто в полунамеках.

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