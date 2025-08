«Утиная охота» в БДТ, Шагал в KGallery, сериал Михайлова и альбом Tyler, the Creator: главные культурные события июля — в нашем дайджесте

музыкальный обозреватель Собака.ru

Забираем с собой в август четыре альбома! Tyler, the Creator — «Don’t Tap the Glass». В каком-то смысле звучание этой пластинки напоминает его же «IGOR» 2019 года: прифанкованное и уходящее в танцевальные стили 1980-1990-х — от электро («Sugar on My Tongue») до R&B-буги («Ring Ring Ring Ring», «Sucka Free»).

Gruppa Skryptonite — «04:00 p.m.». Наконец-то мы, любители *просто-зайти-повидать-пару-человек-в-пятницу-просто-побыть-вместе*, дождались полноценный альбом Адиля и его группы. Внимание: 20 треков!

Zac Farro — «Operator». Барабанщик Paramore создал еще один сайд-проект, и теперь в его копилке не только пять альбомов в составе психо-рок-группы HalfNoise, но и сольник. Музыкально это легкий инди, вдохновленный серф-роком, альт-кантри, фанком, R&B и сдобренный щепоткой психоделики.

Billy Joel — «And So It Goes». 7 часов 21 минута — столько длится 155-трековый плейлист музыканта, пианиста и одного из шести самых продаваемых артистов за всю историю США, составленный для одноименного дока HBO. Неизданные концертные записи, демо-версии, выступления, вошедшие в историю (в том числе первое живое исполнение песни «Scenes From an Italian Restaurant» 6 мая 1977 года!), дополнены интро-комментариями самого Джоэла.