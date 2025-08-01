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«Утиная охота» в БДТ, Шагал в KGallery, сериал Михайлова и альбом Tyler, the Creator: главные культурные события июля — в нашем дайджесте

А еще «хоррор-сказка для взрослых» писателя Михаила Елизарова, ретроспектива истории фотографии в «Манеже», камбэк режиссера Дэнни Бойла, альбом Gruppa Skryptonite, гастроли курса Юрия Бутусова в ГИТИСе и поп-ап-двор «К-30». Редакторы разделов «Культура», «Кино» и «Искусство», а также музыкальный обозреватель Собака.ru рассказывают о самых интересных, на их взгляд, новостях минувшего месяца. Все, что вы могли пропустить!

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Топ-10 материалов
Сериал «Путешествие на солнце и обратно»
Fruit Time Production, 2025

Сериал «Путешествие на солнце и обратно»

На что мы ходили в кино и что смотрели дома?

Александр Павлов

редактор раздела «Кино»

Сейчас только и разговоров, что о сериале «Путешествие на солнце и обратно» (18+) (Эйдельштейн! Аксенова! Мацель!). Про его художественные достоинства можно почитать здесь, поэтому сейчас немного о личном: смотреть «Путешествие» пять с половиной часов в кино — классный опыт, но еще интереснее у Ромы Михайлова сниматься. Особенно, в роли арестанта по соседству с милейшим человеком, у которого за плечами реальный шестилетний срок. «Тут в натуре как на тюрьме», «Щас бы чифиру, чтоб прям зубы сводило», «Сань, ты там на верхней шконке, как в поезде едешь, Питер-Магадан» — в общем, теплая, добрая атмосфера на площадке, как и во всем сериале (без шуток!).

Из прочего запомнившегося: спортивная драма «F1» (18+) — очаровательный аттракцион, который удивительным образом не бесит ни тех, кто смотрит «Формулу-1» всю жизнь, ни тех, кто не видел ни одной гонки (да и героя Брэда Питта, конечно, остро не хватает в реальных Гран При). Фильм «28 лет спустя» (18+) — камбэк, который подтверждает, что Дэнни Бойл не теряет хватку: и сюжет, и визуал, и висельный юмор на уровне (см. шутки про аллергию на креветок и бедного Эрика). «Главы государств» (18+) — образцовая картина-брейнрот, от которой невозможно оторваться, особенно, если всматриваться в мимику Джона Сины. Наконец, сериал Лины Данэм «Это слишком» (18+) — миллениальский смех и грех, где четко соблюдается баланс кринжа и максимальной искренности: иногда действительно too much, но все равно симпатично.

Zac Farro — «Operator»
обложка релиза

Zac Farro — «Operator»

Что мы слушали?

Дарья Гладких

музыкальный обозреватель Собака.ru 

Забираем с собой в август четыре альбома! Tyler, the Creator — «Don’t Tap the Glass». В каком-то смысле звучание этой пластинки напоминает его же «IGOR» 2019 года: прифанкованное и уходящее в танцевальные стили 1980-1990-х — от электро («Sugar on My Tongue») до R&B-буги («Ring Ring Ring Ring», «Sucka Free»). 

Gruppa Skryptonite — «04:00 p.m.». Наконец-то мы, любители *просто-зайти-повидать-пару-человек-в-пятницу-просто-побыть-вместе*, дождались полноценный альбом Адиля и его группы. Внимание: 20 треков! 

Zac Farro — «Operator». Барабанщик Paramore создал еще один сайд-проект, и теперь в его копилке не только пять альбомов в составе психо-рок-группы HalfNoise, но и сольник. Музыкально это легкий инди, вдохновленный серф-роком, альт-кантри, фанком, R&B и сдобренный щепоткой психоделики. 

Billy Joel — «And So It Goes». 7 часов 21 минута — столько длится 155-трековый плейлист музыканта, пианиста и одного из шести самых продаваемых артистов за всю историю США, составленный для одноименного дока HBO. Неизданные концертные записи, демо-версии, выступления, вошедшие в историю (в том числе первое живое исполнение песни «Scenes From an Italian Restaurant» 6 мая 1977 года!), дополнены интро-комментариями самого Джоэла. 

«Крутые парни и второй пол»
«НЛО»

«Крутые парни и второй пол»

Что мы читали?

Лиза Вельяминова

редактор раздела «Культура»

Если вы как раз собираете чемодан в отпуск, обязательно положите в него июльскую «Юдоль» (18+) — новую «хоррор-сказку для взрослых» (она же долгожданный камбэк Михаила Елизарова, автора бестселлера «Библиотекарь»!).

Еще среди новинок месяца мне запомнились исследование фильмов Квентина Тарантино и Спайка Ли через призму маскулинности «Крутые парни и второй пол» (18+), воспоминания о детстве в Китае времен «культурной революции» Мао Цзэдуна «Дом номер девять» (18+), медитативный исландский роман о стремлении к гениальности «Реквием» (18+) и размышления о том, как «излечиться» от диктатуры «Немцы после войны: Как Западной Германии удалось преодолеть нацизм» (16+).

Иван Шагин. Молодость. 1932
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Иван Шагин. Молодость. 1932

Что мы смотрели в музеях и галереях?

Анна Спирина

редактор раздела «Искусство»

От жары спасалась, изучая двухсотлетнюю историю фотографии в «Манеже» (12+)экспозиции 600 авторских отпечатков!) и рассматривая работы еврейских художников, связанных с Петербургом в KGallery (16+). Показывают Шагала, Альтмана, Юдовина, Каплана и других звезд — многое из частных коллекций и раньше широкой публике было недоступно.

Еще рекомендую успеть на выставку Владимира Куприянова на Левашовском хлебозаводе (0+) (до этого нашумевшую в ММОМА и «Ельцин Центре»!), а также вживую оценить работы Юлии Мортис в технике энкаустики (18+) в недавно открывшейся галерее художников и кураторов Елизаветы и Александра Цикаришвили Sobo Gallery.

Из радостных арт-новостей — в июле поздравили с первым днем рождения проект Jessica Gallery! По такому случаю в пространстве выставили всех резидентов — тут и топоропись Нестора Энгельке, и инсталляция Грехта (18+).

Спектакль "Петушки"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-слеужбой пространства «Внутри»

Спектакль "Петушки"

Какие премьеры мы увидели в театре?

Лиза Вельяминова

редактор раздела «Культура»

Блокбастер летнего сезона — «Утиная охота» (16+). Дебют Антона Федорова в БДТ, в котором один из театральных хедлайнеров вместе со звездным кастом (Чабан! Разумовская! Марченко!) препарирует не самые светлые стороны человеческой натуры.

Если в этом году пропустили, в следующем обязательно загляните на летний фестиваль уличных театров «Елагин парк». Масштабный опен-эйр собрал более 35 спектаклей: музыкальные променады и клоунаду, пантомиму и акробатику, иммерсивные постановки и шоу с гигантскими марионетками.

Из громких гастролей — режиссерский курс экс-худрука театра им. Ленсовета Юрия Бутусова в ГИТИСе с неклассическими постановками по Чехову и Гоголю и пространство «Внутри» с гимном эмпатии «Петушки» (18+) (в роли Венечки Ерофеева Александр Горчилин!) и камерной драмой «Зеркало» (18+) (в касте Павел Табаков!).

Юлия Мортис. Фрагмент экспозицим «ukrytiye» в Sobo gallery. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Sobo Gallery

Юлия Мортис. Фрагмент экспозицим «ukrytiye» в Sobo gallery. 2025

Какие новые культурные локации появились в Петербурге?

Лиза Вельяминова

редактор раздела «Культура»

Галерея им. Якова Чернихова. НИУ ВШЭ в отреставрированном здании Канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» дал старт пространству-трибьюту советскому архитектору-визионеру. В экспозиции — графика, архивные фотографии, эскизы, архитектурные модели и макеты, личные вещи и даже копия кабинета Чернихова.

Галерея Sobo. Детище активаторов новой волны петербургского искусства Елизаветы и Александра Цикаришвили, а также экс-главы Северо-Западного филиала ГМИИ имени Пушкина Дарьи Болдыревой. Sobo — это групповые проекты, диалог и сотворчество, эксперименты и свободные формы искусства. А еще они — первооткрыватели новых героев совриска. К примеру, Юлии Мортис и Павла Варнавского.

Поп-ап-двор «К-30». Объединение Roots United ответственно за самые обсуждаемые вечеринки и джентрификацию промзон Петербурга. На этот раз они запустили поп-ап на Синопской набережной на территории культурно-делового квартала «Мануфактура 10|12». В планах на сезон — диджей-сеты и концерты от «Кружка», Odyssey, AVG, Kultura Record Store и Underground G, а также громкая тусовка в конце августа по случаю пятилетия «К-30» (обещают привезти американца DJ Assault!).

Топ-10 материалов отдела культуры Собака.ru, которые вы могли пропустить в этом месяце

Текст: Лиза Вельяминова, Александр Павлов, Дарья Гладких, Анна Спирина 

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