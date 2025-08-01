«Утиная охота» в БДТ, Шагал в KGallery, сериал Михайлова и альбом Tyler, the Creator: главные культурные события июля — в нашем дайджесте

редактор раздела «Кино»

Сейчас только и разговоров, что о сериале «Путешествие на солнце и обратно» (18+) (Эйдельштейн! Аксенова! Мацель!). Про его художественные достоинства можно почитать здесь, поэтому сейчас немного о личном: смотреть «Путешествие» пять с половиной часов в кино — классный опыт, но еще интереснее у Ромы Михайлова сниматься. Особенно, в роли арестанта по соседству с милейшим человеком, у которого за плечами реальный шестилетний срок. «Тут в натуре как на тюрьме», «Щас бы чифиру, чтоб прям зубы сводило», «Сань, ты там на верхней шконке, как в поезде едешь, Питер-Магадан» — в общем, теплая, добрая атмосфера на площадке, как и во всем сериале (без шуток!).

Из прочего запомнившегося: спортивная драма «F1» (18+) — очаровательный аттракцион, который удивительным образом не бесит ни тех, кто смотрит «Формулу-1» всю жизнь, ни тех, кто не видел ни одной гонки (да и героя Брэда Питта, конечно, остро не хватает в реальных Гран При). Фильм «28 лет спустя» (18+) — камбэк, который подтверждает, что Дэнни Бойл не теряет хватку: и сюжет, и визуал, и висельный юмор на уровне (см. шутки про аллергию на креветок и бедного Эрика). «Главы государств» (18+) — образцовая картина-брейнрот, от которой невозможно оторваться, особенно, если всматриваться в мимику Джона Сины. Наконец, сериал Лины Данэм «Это слишком» (18+) — миллениальский смех и грех, где четко соблюдается баланс кринжа и максимальной искренности: иногда действительно too much, но все равно симпатично.