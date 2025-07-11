30 лучших фильмов первой половины 2025 года

Юра Борисов в «Пророке» и «Кончится лето», камбэк «Бриджит Джонс», а также боди-хоррор «Гадкая сестра», сай-фай «Микки 17», экшен «Грешники», фэнтези «Очи» и многое другое — Собака.ru собрала лучшие фильмы первой половины года, которые вы могли пропустить.
Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2024-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2025-м.
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+)
Яркая экранизация классической сказки Александра Волкова про девочку Элли (Екатерина Червова) и ее пса Тотошку (в озвучке Дениса Власенко), оказавшихся в стране Жевунов по воле злой колдуньи Гингемы (Василина Маковцева) .
Юрий Колокольников сыграл Железного Дровосека, Евгений Чумак — Страшилу, Артур Ваха cтал голосом Трусливого Льва, а в роли ведьмы Бастинды снялась Светлана Ходченкова. Режиссером выступил Игорь Волошин («Нирвана», «Повелитель ветра»). Все слагаемые, очевидно, сработали: только за новогодние каникулы фильм собрал более 2,5 миллиардов рублей — уже решено, что «Дорога» станет началом трилогии.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink
«Агния» (18+)
Один из хитов фестиваля «Маяк»-2024 — получил призы за лучшие сценарий (его автор — режиссер картины Павла Стратулат) и женскую роль (Евгения Громова, «Верность»), а в 2025-м вышел в прокат и на стримингах.
Это драма о печнице Агнии, которая в одиночку воспитывает ребенка и пытается выжить в суровых бытовых условиях Крайнего Севера. Неожиданно судьба предоставляет ей шанс решить все проблемы за счет главы местной администрации Бориса (Сергей Гилев) — и ситуация с каждой минутой становится все более абсурдной.
Вышел на Premiere, «Иви»
«Самый ценный груз» / La plus précieuse des marchandises (16+)
Оскаровский лауреат Мишель Хазанавичус («Артист») снял мультипликационный фильм о выброшенной из идущего в Освенцим поезда девочке. Грудного младенца приютила живущая в лесу семья, что не слишком обрадовало их соседей. Более чем прозрачное послание о сострадании и умении оставаться человеком — фильм участвовал в Каннском кинофестивале в прошлом году, а в этом — вышел на большие экраны в России.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko
«Что случилось осенью» / Quand vient l'automne (18+)
Франсуа Озон («Криминальные любовники», «8 женщин») вновь экспериментирует с форматами — на этот раз он снял нечто среднее между едким ироничным детективом, триллером и семейной драмой. По сюжету благообразная пенсионерка из деревни в Бургундии (Элен Венсан, «Особенные») встречает приехавших на каникулы дочь и внука. Однако все планы разрушает очень неприятный инцидент с грибным блюдом во время обеда.
В других ролях — Жозиан Баласко («Распутник»), Людивин Санье («Все песни только о любви») и Пьер Лоттен («Люпен»).
Вышел на Prime Video, Apple TV
«Кончится лето» (18+)
Совместный фильм Владимира Мункуева («Нуучча») и документалиста Максима Арбугаева («Выход») — якутский роуд-муви о двух братьях, укравших золото и пустившихся в бега, в этом году добрался до широкого проката.
В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша (Юра Борисов). Его ждут отец (Дмитрий Поднозов) и младший брат Тима (Макар Хлебников). У него за плечами срок в колонии, брату всего 17 — позади школа. Тима получает высокие баллы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель, но очень быстро старшего «кидают» старатели: он остается без работы и будущего и решает отомстить.
Вышел на Kion
«Все, что нам кажется светом» / All We Imagine As Light (18+)
Снятая в квазидокументальной манере (постановщица Паял Кападиа начинала как раз с документального кино, и это ее игровой дебют) зарисовка из жизни двух женщин в современном Мумбаи. Они обе работают медсестрами и вместе снимают квартиру. У той, что старше, есть муж, но он давно уехал на заработки в Германию и с тех пор пропал. Вторая —тайно встречается с юношей-мусульманином.
Фильм стал обладателем гран-при Каннского кинофестиваля в прошлом году, но в российский прокат вышел лишь в феврале 2025-го.
Вышел на Okko, «Иви», «Кинопоиске»
«Пророк. История Александра Пушкина» (12+)
Вольный байопик Пушкина с Юрой Борисовым в заглавной роли и в жанре мюзикла (по словам создателей, они вдохновлялись «Ла-Ла Лендом» Дэмьена Шазелла). Также в касте — Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына) и многие другие.
Режиссером выступил Феликс Умаров, дебютирующий в полном метре (впрочем, в его послужном списке — сериал «Домашнее поле»).
Вышел на Start, «Кинопоиске», Premier, «Иви», Okko
«Гранд тур» / Grand Tour (18+)
Португалец Мигел Гомиш («Наш любимый месяц август») снял странную эклектичную драму о британском госслужащем (Гонсалу Уоддингтон), путешествующем по Юго-Восточной Азии в надежде избежать свадьбы со своей невестой (Кристина Альфайате). Но девушка отправляется вслед за ним.
Причудливая смесь монохрома и цвета, документальных и игровых кадров получила на Каннском кинофестивале-2024 приз за лучшую режиссуру и к началу 2025 года добралась до проката в России.
Выйдет 18 июля на Okko
«Мелочи жизни» / Small Things Like These (18+)
Драма на основе реальных событий в прошлом году открывала основной конкурс Берлинского кинофестиваля, а в этом наконец оказалась на российских больших экранах. В середине 1980-х обычный ирландский работяга (Киллиан Мерфи) сталкивается со зловещей тайной: в местном католическом монастыре с крайней жестокостью пытаются «перевоспитывать» женщин, занимавшихся секс-работой.
Сыгравшая монахиню Эмили Уотсон получила «Серебряного медведя»-2024 за лучшую роль второго плана. Режиссер — Тим Милантс, автор трагикомедии «Патрик».
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink
«Универсальный язык» / Universal Language (18+)
Сюрреалистическое драмеди, участвовавшее в Каннском фестивале-2024, наконец вышло в России. В нем реальность холодного канадского Виннипега внезапно смешивается с иранским буйством красок: на выходе получается максимально абсурдное кинопространство, которое многие критики сравнили с атмосферой фильмов Уэса Андерсона (и Сергея Параджанова).
По сюжету обычный клерк (его играет сам режиссер Мэттью Ранкин) приезжает в гости к матери и попадает в мир, населенный страннейшими персонажами — это становится для него поводом заглянуть внутрь себя.
Вышел на Okko, «Кинопоиске», «Иви», Wink
«Бабушка на миллион» / How to Make Millions Before Grandma Dies (16+)
Нейтральное русское название фильма вроде бы не сочетается с оригинальным: тем не менее это не черная комедия или душераздирающая драма, а милейшая и универсальная история об отношениях бабушки и внука. Юноша решил заполучить наследство после смерти бабули, немного за ней поухаживав, но как только они находят общий язык, все резко меняется — в сторону настоящей любви, доброты и человечности.
Дебютный фильм Пата Буннитипата: 34-летний тайский режиссер, кажется, уже неплохо обозначил свои возможности в глазах мирового киносообщества.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko
«Шоугерл» / The Last Showgirl (18+)
Бенефис секс-символа девяностых Памелы Андерсон в саморазоблачительной роли постаревшей танцовщицы Шелли из Лас-Вегаса — шоу, приносившее ей славу и деньги, закрылось по воле продюсера (Дейв Батиста), теперь приходится перепридумывать свою жизнь фактически с нуля. За эту роль в фильме Джии Копполы (внучки Фрэнсиса Форда) Андерсон номинировали на «Золотой глобус», а одну из ее коллег сыграла Джейми Ли Кертис.
Вышел на «Кинопоиске», Wink, Okko, «Иви», Kion
«Джун и Джон» / June and John (18+)
Классик необарокко в кино Люк Бессон вновь седлает любимого конька — он снял яркую авантюрную историю любви обычного клерка и харизматичной импульсивной девушки. В порыве они несутся куда глаза глядят.
Парочку сыграли Люк Стэнтон Эдди (до этого снимавшийся в непритязательных боевиках вроде фильма «Засада») и дебютантка Матильда Прайс.
Вышел на Start, «Иви», Wink, «Кинопоиске»
«Горная невеста» / Vermiglio (18+)
Фильм-участник основного конкурса Венецианского кинофестиваля-2024 получил на нем Особый приз жюри, а в российском прокате оказался в апреле 2025-го. Драма Мауры Дельперо рассказывает об итальянской семье, живущей в тихой пасторальной местности, хотя не так далеко бушует Вторая мировая война. Оператором картины выступил постоянный соавтор Андрея Звягинцева Михаил Кричман.
Вышел на «Кинопоиске», Okko
«Под огнем» / Warfare (18+)
После «Падения империи» Алекс Гарленд, кажется, окончательно увлекся темой военных конфликтов. На этот раз он экранизировал реальный эпизод войны в Ираке: в 2006 году группа американских солдат попала в масштабную засаду. Сценарий Гарленд написал совместно с Рэем Мендосой, бывшим спецназовцем, непосредственно участвовавшим в том бою.
В фильме снялись Д’Фарао Ун-А-Тай («Расследования Мердока»), Уилл Поултер («Выживший»), Космо Джарвис («Сегун») и Кит Коннор («Темные начала»).
Вышел на Okko, «Иви», Wink
«Батя 2: Дед» (12+)
Продолжение успешной комедии, которую масштабировали до истории нескольких поколений. Сын героев первого фильма Макса (Стас Старовойтов) и Иры (Надежда Михалкова) сбегает из дома — а пока идут поиски, папа мальчика вспоминает, как его в девяностые отправляли на лето к деду-фронтовику (Евгений Цыганов с повязкой на глазу в молодости и в мощном пластическом гриме в старости). Режиссером сиквела выступил Илья Учитель («Летучий корабль», «Стрельцов»).
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Kion, Okko, Wink
«Смерть единорога» / Death of a Unicorn (18+)
Очередной экспериментальный хоррор студии A24 — отец (Пол Радд, «Человек-муравей») с дочкой (Дженна Ортега, «Уэнсдэй») сбивают на машине настоящего единорога. Вокруг погибшего мифического существа сразу же начинается нездоровый ажиотаж: работодатели главного героя (Теа Леони из «Убийств в одном здании», Уилл Поултер из «Бегущего в лабиринте» и Ричард Э. Грант из «Солтберна») очень хотят на этом подзаработать — еще не догадываясь, во что ввязались.
Режиссер — дебютант Алекс Шарфман.
Вышел на Wink, «Иви», Okko
«Серфер» / The Surfer (18+)
Диковатый экшн с Николасом Кейджем в лучших традициях эксплуатационного кино, премьера которого состоялась состоялась на прошлогоднем Каннском фестивале (хотя в России он вышел в прокат в этом мае). Главный герой возвращается из Штатов в родную Австралию и сталкивается с бандой серферов — в ответ на насмешки он обрушивает на обидчиков свое фирменное безумие.
Режиссером выступил Лоркан Финнеган, автор фантастического триллера «Вивариум».
Вышел на Prime Video, ожидается на российских стримингах
«На этой земле» (16+)
Черно-белая гипнотическая драма в декорациях деревни XVIII века: несколько зарисовок из жизни крестьян и дворян, пропитанных подлинной русской хтонью. Фильм, получивший приз фестиваля «Маяк» за лучшую операторскую работу, сняла Рената Джало, выпускница мастерской Алексея Учителя во ВГИКе.
Пока не вышел на платформах
«Туда» (12+)
Петр Федоров («Перевал Дятлова») и Ирина Старшенбаум («Притяжение», кавер-герл нашего майского номера!) в комедийно-мелодраматическом роуд-муви о таксисте и искательнице приключений — на двоих они разыгрывают классический сюжет о противоположностях, которые оказались в замкнутом пространстве.
Режиссером выступил Иван Петухов (хоррор о домашнем насилии «Сестры» и сериал «Гостья»).
Вышел на «Иви», «Кинопоиске», Wink, Kion
«Очи» / The Legend of Ochi (12+)
Фэнтези студии A24 о девочке (Хелена Ценгель из «Разрушительницы системы»), нашедшей на острове детеныша таинственного существа очи — что-то среднее между Чебурашкой и Малышом Йодой. Она решает вернуть его родителям.
В фильме также снялись голливудские звезды Эмили Уотсон и Уиллем Дефо, а за режиссуру отвечает клипмейкер Исайя Сэксон — это его дебют в полнометражном формате.
Вышел на Okko, Wink, «Кинопоиске», «Иви»
«Верни ее из мертвых» / Bring Her Back (18+)
Хоррормейкеры братья Дэнни и Майкл Филиппу («Два, три, демон, приди!») продолжают старательно пугать зрителя. В этот раз история строится вокруг брата и сестры, попавших к вроде бы добродушной приемной матери (Салли Хокинс). Впрочем, у нее есть жуткая тайна — с помощью подростков и обряда некромантии она хочет воскресить свою умершую дочь.
Вышел на Wink, «Иви», Okko, «Кинопоиске»
«Как стать миллионером» / The Luckiest Man in America (18+)
История о телешоу, которое превращается в настоящую драму. В 1984 году синий воротничок Майкл (Пол Уолтер Хаузер, звезда сериала «Черная птица») пришел на шоу Press Your Luck (в российской адаптации это нечто среднее между «Своей игрой» и «Полем чудес») — и начал выигрывать тысячи долларов, легко побеждая оппонентов. Его заподозрили в мошенничестве, которое пытается раскрыть ведущий программы Уолтон Гоггинс («Белый лотос», «Фоллаут»).
Режиссер проекта — дебютант Самир Оливерос.
Вышел на Apple TV+, будет на российских стримингах
«Гадкая сестра» / Den stygge stesøsteren (18+)
Норвежский боди-хоррор, который критики и зрители уже окрестили «новой "Субстанцией"». Это сказка про Золушку, рассказанная с точки зрения ее сестры-дурнушки. Эльвира (Леа Мюрен) мечтает выйти замуж за принца, под влиянием властной матери Ребекки (Ане Даль Торп, «Разлом») она идет на безумные жертвы: от болезненной операции по пластике носа до подсаживания паразитов в качества средства для похудения. Картину сняла Эмили Блихфельдт, для которой это дебют в полнометражном формате.
Вышел на «Кинопоиске», Wink, «Иви», Okko
Фильм «Микки 17» / Mickey 17 (18+)
Сатирический сай-фай-экшн режиссера оскароносных «Паразитов», корейца Пон Джун-хо — его третий (и самый масштабный!) фильм на английском языке. В касте — сплошь голливудские звезды первой величины от Роберта Паттинсона до Марка Руффало, Тони Колетт и Наоми Аки из недавнего хита «Подай знак». Постановщик антиутопии «Сквозь снег» вновь препарирует капитализм, колониализм и прочие формы эксплуатации одних другими (и это ему явно куда интереснее эпичных схваток, хотя их тоже хватает).
Неудачник Микки Барнс (Паттинсон) вынужден бежать с Земли, задолжав крупную сумму кредитору с замашками садиста. Так он, не вникнув в условия, вписывается в космическую программу эксцентричного богача-нарцисса Кеннета Маршалла (Руффало) — пародии одновременно на Трампа и Маска. Она заключается в том, что корабль с добровольцами бороздит просторы галактики, чтобы осесть и построить дивный новый мир на ледяной планете Нифльхейм. А Микки достается низшая должность расходника — человека, который ради общего будущего готов раз за разом умирать. Чтобы воскресать в своем же свеженапечатанном теле, куда загружают его воспоминания за все прожитые жизни.
Вышел на Prime Video, iTunes
«Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» / Bridget Jones: Mad About the Boy (18+)
Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер) вернулась (а мы рассказываем, почему полюбили фильмы о ней)! Спустя 15 лет после событий третьего фильма героиня пытается смириться с гибелью Марка Дарси, воспитывает сына и дочь и внезапно вступает в новые отношения: с мужчиной намного младше себя (Лео Вудалл из «Белого лотоса»).
Режиссером новой части франшизы выступил Майкл Моррис, снимавший эпизоды «Карточного домика» и «Лучше звоните Солу».
Вышел на «Кинопоиске», Wink
«Грешники» / Sinners (18+)
Экшен-хит Райана Куглера (режиссера «Крида» и дилогии «Черная пантера»). В 1930-е годы братья Смок и Стэк (обоих играет Майкл Б. Джордан) выкупают землю, чтобы построить на ней музыкальный бар для темнокожих. Это оказывается не так уж просто — в дело вмешиваются местные расисты и вампиры. Также в картине в духе «От заката до рассвета» снялись Хейли Стайнфелд («Железная хватка»), Джек О’Коннелл («28 лет спустя»), Майлз Кэйтон и другие. И, да вампиры тут, конечно, метафора.
Вышел на Prime Video, iTunes
«Черный чемодан — двойная игра» / Black Bag (16+)
Уже второй фильм Стивена Содерберга, выходящий в этом году. После драматического хоррора «Присутствие» режиссер снял шпионский триллер с Майклом Фассбендером и Кейт Бланшетт. Они играют семейную пару британских разведчиков — муж должен найти «крота», похитившего сверхсекретный софт, но среди главных подозреваемых оказывается его жена.
В звездном касте — Пирс Броснан и Наоми Харрис (после бондианы идеально вписывающиеся в такие истории), а также Реге-Жан Пейдж из «Бриджертонов».
Вышел на Apple TV+, Prime Video
«Дружба» / Friendship (18+)
Черная комедия студии A24 о бромансе странноватого клерка Крэйга (комик Тим Робинсон) и харизматичного ведущего прогноза погоды Остина (Пол Радд из «Человека-муравья» и «Смерти единорога»). Первый изо всех сил хочет подружиться с новым соседом, но того смущает его нелепое поведение — и общение обрывается. Это очень ранит Крэйга: теперь он хочет восстановить связь во что бы то ни стало.
Режиссером выступил Эндрю ДеЯнг, для него это первый полный метр.
Вышел на Prime Video, iTunes
«Балерина» / Ballerina (18+)
Возвращение франшизы «Джон Уик» на большие экраны — на этот раз в центре внимания история балерины-наемницы Евы Макарро (Ана де Армас, «Достать ножи»). Действие спин-оффа разворачивается между третьим и четвертым фильмами: Ева мстит за гибель отца, не пасуя перед всем местным криминальным миром.
В касте — старые знакомые: Киану Ривз в роли в Уика, Иэн Макшейн, Анжелика Хьюстон и Лэнс Реддик (в картине он успел сняться незадолго до смерти). К ним добавились Гэбриэл Бирн и Норман Ридус. Режиссером выступил Лен Уайзман («Другой мир» и перезапуск «Вспомнить все»), но без помощи Чада Стахельски, снявшего всю оригинальную тетралогию, все-таки не обошлось.
Вышел на Prime, Apple TV
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