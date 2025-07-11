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Кино и сериалы

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30 лучших фильмов первой половины 2025 года

Юра Борисов в «Пророке» и «Кончится лето», камбэк «Бриджит Джонс», а также боди-хоррор «Гадкая сестра», сай-фай «Микки 17», экшен «Грешники», фэнтези «Очи» и многое другое — Собака.ru собрала лучшие фильмы первой половины года, которые вы могли пропустить.

Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2024-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2025-м.

Централ Партнершип, CGF, Кинослово, Студия Тритэ, 2025

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+)

Яркая экранизация классической сказки Александра Волкова про девочку Элли (Екатерина Червова) и ее пса Тотошку (в озвучке Дениса Власенко), оказавшихся в стране Жевунов по воле злой колдуньи Гингемы (Василина Маковцева) .

Юрий Колокольников сыграл Железного Дровосека, Евгений Чумак — Страшилу, Артур Ваха cтал голосом Трусливого Льва, а в роли ведьмы Бастинды снялась Светлана Ходченкова. Режиссером выступил Игорь Волошин («Нирвана», «Повелитель ветра»). Все слагаемые, очевидно, сработали: только за новогодние каникулы фильм собрал более 2,5 миллиардов рублей — уже решено, что «Дорога» станет началом трилогии.

Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink

Кинокомпания «Слон», 2025

«Агния» (18+)

Один из хитов фестиваля «Маяк»-2024 — получил призы за лучшие сценарий (его автор — режиссер картины Павла Стратулат) и женскую роль (Евгения Громова, «Верность»), а в 2025-м вышел в прокат и на стримингах.

Это драма о печнице Агнии, которая в одиночку воспитывает ребенка и пытается выжить в суровых бытовых условиях Крайнего Севера. Неожиданно судьба предоставляет ей шанс решить все проблемы за счет главы местной администрации Бориса (Сергей Гилев) — и ситуация с каждой минутой становится все более абсурдной.

Вышел на Premiere, «Иви»

Canal+ [fr], 2025

«Самый ценный груз» / La plus précieuse des marchandises (16+)

Оскаровский лауреат Мишель Хазанавичус («Артист») снял мультипликационный фильм о выброшенной из идущего в Освенцим поезда девочке. Грудного младенца приютила живущая в лесу семья, что не слишком обрадовало их соседей. Более чем прозрачное послание о сострадании и умении оставаться человеком — фильм участвовал в Каннском кинофестивале в прошлом году, а в этом — вышел на большие экраны в России.

Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko

Canal+ [fr], 2025

«Что случилось осенью» / Quand vient l'automne (18+)

Франсуа Озон («Криминальные любовники», «8 женщин») вновь экспериментирует с форматами — на этот раз он снял нечто среднее между едким ироничным детективом, триллером и семейной драмой. По сюжету благообразная пенсионерка из деревни в Бургундии (Элен Венсан, «Особенные») встречает приехавших на каникулы дочь и внука. Однако все планы разрушает очень неприятный инцидент с грибным блюдом во время обеда.

В других ролях — Жозиан Баласко («Распутник»), Людивин Санье («Все песни только о любви») и Пьер Лоттен («Люпен»).

Вышел на Prime Video, Apple TV

ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM, Место силы, KION / МТС Медиа, 2025

«Кончится лето» (18+)

Совместный фильм Владимира Мункуева («Нуучча») и документалиста Максима Арбугаева («Выход») — якутский роуд-муви о двух братьях, укравших золото и пустившихся в бега, в этом году добрался до широкого проката.

В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша (Юра Борисов). Его ждут отец (Дмитрий Поднозов) и младший брат Тима (Макар Хлебников). У него за плечами срок в колонии, брату всего 17 — позади школа. Тима получает высокие баллы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель, но очень быстро старшего «кидают» старатели: он остается без работы и будущего и решает отомстить.

Вышел на Kion

Petit Chaos, Chalk & Cheese Films, BALDR Film, Les Films Fauves, Another Birth, Pulpa Films, Arte France Cinéma, Condor Distribution (France), Spirit Media (India), September Film (Netherlands),"Экспонента" (в России), 2025

«Все, что нам кажется светом» / All We Imagine As Light (18+)

Снятая в квазидокументальной манере (постановщица Паял Кападиа начинала как раз с документального кино, и это ее игровой дебют) зарисовка из жизни двух женщин в современном Мумбаи. Они обе работают медсестрами и вместе снимают квартиру. У той, что старше, есть муж, но он давно уехал на заработки в Германию и с тех пор пропал. Вторая —тайно встречается с юношей-мусульманином.

Фильм стал обладателем гран-при Каннского кинофестиваля в прошлом году, но в российский прокат вышел лишь в феврале 2025-го.

Вышел на Okko, «Иви», «Кинопоиске»

Централ Партнершип, Кинослово, Студия Тритэ, 2025

«Пророк. История Александра Пушкина» (12+)

Вольный байопик Пушкина с Юрой Борисовым в заглавной роли и в жанре мюзикла (по словам создателей, они вдохновлялись «Ла-Ла Лендом» Дэмьена Шазелла). Также в касте — Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына) и многие другие.

Режиссером выступил Феликс Умаров, дебютирующий в полном метре (впрочем, в его послужном списке — сериал «Домашнее поле»).

Вышел на  Start, «Кинопоиске», Premier, «Иви», Okko

Cinémadefacto, Creatps, Eurimages, 2025

«Гранд тур» / Grand Tour (18+)

Португалец Мигел Гомиш («Наш любимый месяц август») снял странную эклектичную драму о британском госслужащем (Гонсалу Уоддингтон), путешествующем по Юго-Восточной Азии в надежде избежать свадьбы со своей невестой (Кристина Альфайате). Но девушка отправляется вслед за ним. 

Причудливая смесь монохрома и цвета, документальных и игровых кадров получила на Каннском кинофестивале-2024 приз за лучшую режиссуру и к началу 2025 года добралась до проката в России.

Выйдет 18 июля на Okko

Artists Equity, Fís Éireann, Screen Ireland, Big Things Films, Wilder Content, 2025

«Мелочи жизни» / Small Things Like These (18+)

Драма на основе реальных событий в прошлом году открывала основной конкурс Берлинского кинофестиваля, а в этом наконец оказалась на российских больших экранах. В середине 1980-х обычный ирландский работяга (Киллиан Мерфи) сталкивается со зловещей тайной: в местном католическом монастыре с крайней жестокостью пытаются «перевоспитывать» женщин, занимавшихся секс-работой.

Сыгравшая монахиню Эмили Уотсон получила «Серебряного медведя»-2024 за лучшую роль второго плана. Режиссер — Тим Милантс, автор трагикомедии «Патрик».

Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink

Metafilms, 2025

«Универсальный язык» / Universal Language (18+)

Сюрреалистическое драмеди, участвовавшее в Каннском фестивале-2024, наконец вышло в России. В нем реальность холодного канадского Виннипега внезапно смешивается с иранским буйством красок: на выходе получается максимально абсурдное кинопространство, которое многие критики сравнили с атмосферой фильмов Уэса Андерсона (и Сергея Параджанова).

По сюжету обычный клерк (его играет сам режиссер Мэттью Ранкин) приезжает в гости к матери и попадает в мир, населенный страннейшими персонажами — это становится для него поводом заглянуть внутрь себя.

Вышел на Okko, «Кинопоиске», «Иви», Wink

GDH 559, Jor Kwang Films, 2025

«Бабушка на миллион» / How to Make Millions Before Grandma Dies (16+)

Нейтральное русское название фильма вроде бы не сочетается с оригинальным: тем не менее это не черная комедия или душераздирающая драма, а милейшая и универсальная история об отношениях бабушки и внука. Юноша решил заполучить наследство после смерти бабули, немного за ней поухаживав, но как только они находят общий язык, все резко меняется — в сторону настоящей любви, доброты и человечности.

Дебютный фильм Пата Буннитипата: 34-летний тайский режиссер, кажется, уже неплохо обозначил свои возможности в глазах мирового киносообщества.

Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko

Digital Ignition Entertainment, High Frequency Entertainment, Pinky Promise, Utopia, 2025

«Шоугерл» / The Last Showgirl (18+)

Бенефис секс-символа девяностых Памелы Андерсон в саморазоблачительной роли постаревшей танцовщицы Шелли из Лас-Вегаса — шоу, приносившее ей славу и деньги, закрылось по воле продюсера (Дейв Батиста), теперь приходится перепридумывать свою жизнь фактически с нуля. За эту роль в фильме Джии Копполы (внучки Фрэнсиса Форда) Андерсон номинировали на «Золотой глобус», а одну из ее коллег сыграла Джейми Ли Кертис.

Вышел на «Кинопоиске», Wink, Okko, «Иви», Kion

EuropaCorp, Kinology, 2025

«Джун и Джон» / June and John (18+)

Классик необарокко в кино Люк Бессон вновь седлает любимого конька — он снял яркую авантюрную историю любви обычного клерка и харизматичной импульсивной девушки. В порыве они несутся куда глаза глядят.

Парочку сыграли Люк Стэнтон Эдди (до этого снимавшийся в непритязательных боевиках вроде фильма «Засада») и дебютантка Матильда Прайс.

Вышел на Start, «Иви», Wink, «Кинопоиске»

Cinedora, Charade Productions, Versus Production, Rai Cinema, Eurimages, Paname Distribution, 2025

«Горная невеста» / Vermiglio (18+)

Фильм-участник основного конкурса Венецианского кинофестиваля-2024 получил на нем Особый приз жюри, а в российском прокате оказался в апреле 2025-го. Драма Мауры Дельперо рассказывает об итальянской семье, живущей в тихой пасторальной местности, хотя не так далеко бушует Вторая мировая война. Оператором картины выступил постоянный соавтор Андрея Звягинцева Михаил Кричман.

Вышел на «Кинопоиске», Okko

A24, DNA Films, 2025

«Под огнем» / Warfare (18+)

После «Падения империи» Алекс Гарленд, кажется, окончательно увлекся темой военных конфликтов. На этот раз он экранизировал реальный эпизод войны в Ираке: в 2006 году группа американских солдат попала в масштабную засаду. Сценарий Гарленд написал совместно с Рэем Мендосой, бывшим спецназовцем, непосредственно участвовавшим в том бою.

В фильме снялись Д’Фарао Ун-А-Тай («Расследования Мердока»), Уилл Поултер («Выживший»), Космо Джарвис («Сегун») и Кит Коннор («Темные начала»).

Вышел на Okko, «Иви», Wink

Good Story Media, ТНТ, «Централ Партнершип», 2025

«Батя 2: Дед» (12+)

Продолжение успешной комедии, которую масштабировали до истории нескольких поколений. Сын героев первого фильма Макса (Стас Старовойтов) и Иры (Надежда Михалкова) сбегает из дома — а пока идут поиски, папа мальчика вспоминает, как его в девяностые отправляли на лето к деду-фронтовику (Евгений Цыганов с повязкой на глазу в молодости и в мощном пластическом гриме в старости). Режиссером сиквела выступил Илья Учитель («Летучий корабль», «Стрельцов»).

Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Kion, Okko, Wink

A24, Ley Line Entertainment, Monoceros Media, Northpoint Post, Secret Engine, Square Peg, The Royal Budapest Film Co, 2025

«Смерть единорога» / Death of a Unicorn (18+)

Очередной экспериментальный хоррор студии A24 — отец (Пол Радд, «Человек-муравей») с дочкой (Дженна Ортега, «Уэнсдэй») сбивают на машине настоящего единорога. Вокруг погибшего мифического существа сразу же начинается нездоровый ажиотаж: работодатели главного героя (Теа Леони из «Убийств в одном здании», Уилл Поултер из «Бегущего в лабиринте» и Ричард Э. Грант из «Солтберна») очень хотят на этом подзаработать — еще не догадываясь, во что ввязались.

Режиссер — дебютант Алекс Шарфман.

Вышел на Wink, «Иви», Okko

Tea Shop Productions, Arenamedia, Gramercy Park Media, mossbank., Lovely Productions, 2025

«Серфер» / The Surfer (18+)

Диковатый экшн с Николасом Кейджем в лучших традициях эксплуатационного кино, премьера которого состоялась состоялась на прошлогоднем Каннском фестивале (хотя в России он вышел в прокат в этом мае). Главный герой возвращается из Штатов в родную Австралию и сталкивается с бандой серферов — в ответ на насмешки он обрушивает на обидчиков свое фирменное безумие.

Режиссером выступил Лоркан Финнеган, автор фантастического триллера «Вивариум».

Вышел на Prime Video, ожидается на российских стримингах

ТПО «Рок», 2025

«На этой земле» (16+)

Черно-белая гипнотическая драма в декорациях деревни XVIII века: несколько зарисовок из жизни крестьян и дворян, пропитанных подлинной русской хтонью. Фильм, получивший приз фестиваля «Маяк» за лучшую операторскую работу, сняла Рената Джало, выпускница мастерской Алексея Учителя во ВГИКе.

Пока не вышел на платформах

«Базелевс», «Кинопоиск», 2025

«Туда» (12+)

Петр Федоров («Перевал Дятлова») и Ирина Старшенбаум («Притяжение», кавер-герл нашего майского номера!) в комедийно-мелодраматическом роуд-муви о таксисте и искательнице приключений — на двоих они разыгрывают классический сюжет о противоположностях, которые оказались в замкнутом пространстве.

Режиссером выступил Иван Петухов (хоррор о домашнем насилии «Сестры» и сериал «Гостья»).

Вышел на «Иви», «Кинопоиске», Wink, Kion

A24, 2025

«Очи» / The Legend of Ochi (12+)

Фэнтези студии A24 о девочке (Хелена Ценгель из «Разрушительницы системы»), нашедшей на острове детеныша таинственного существа очи — что-то среднее между Чебурашкой и Малышом Йодой. Она решает вернуть его родителям.

В фильме также снялись голливудские звезды Эмили Уотсон и Уиллем Дефо, а за режиссуру отвечает клипмейкер Исайя Сэксон — это его дебют в полнометражном формате.

Вышел на Okko, Wink, «Кинопоиске», «Иви»

Causeway Films, RackaRacka Studios, SAFC Studios, Salmira Productions, 2025

«Верни ее из мертвых» / Bring Her Back (18+)

Хоррормейкеры братья Дэнни и Майкл Филиппу («Два, три, демон, приди!») продолжают старательно пугать зрителя. В этот раз история строится вокруг брата и сестры, попавших к вроде бы добродушной приемной матери (Салли Хокинс). Впрочем, у нее есть жуткая тайна — с помощью подростков и обряда некромантии она хочет воскресить свою умершую дочь.

Вышел на Wink, «Иви», Okko, «Кинопоиске»

Exemplary Films, Fabula, Jaguar Bite, Plenty Good, Tucci & Company, 2025

«Как стать миллионером» / The Luckiest Man in America (18+)

История о телешоу, которое превращается в настоящую драму. В 1984 году синий воротничок Майкл (Пол Уолтер Хаузер, звезда сериала «Черная птица») пришел на шоу Press Your Luck (в российской адаптации это нечто среднее между «Своей игрой» и «Полем чудес») — и начал выигрывать тысячи долларов, легко побеждая оппонентов. Его заподозрили в мошенничестве, которое пытается раскрыть ведущий программы Уолтон Гоггинс («Белый лотос», «Фоллаут»).

Режиссер проекта — дебютант Самир Оливерос.

Вышел на Apple TV+, будет на российских стримингах

Mer Film, Lava Films, Motor, Scanbox Entertainment, Zentropa International Sweden, 2025

«Гадкая сестра» / Den stygge stesøsteren (18+)

Норвежский боди-хоррор, который критики и зрители уже окрестили «новой "Субстанцией"». Это сказка про Золушку, рассказанная с точки зрения ее сестры-дурнушки. Эльвира (Леа Мюрен) мечтает выйти замуж за принца, под влиянием властной матери Ребекки (Ане Даль Торп, «Разлом») она идет на безумные жертвы: от болезненной операции по пластике носа до подсаживания паразитов в качества средства для похудения. Картину сняла Эмили Блихфельдт, для которой это дебют в полнометражном формате.

Вышел на «Кинопоиске», Wink, «Иви», Okko

Offscreen, Plan B Entertainment, Kate Street Picture Company, Warner Bros. Pictures, 2025

Фильм «Микки 17» / Mickey 17 (18+)

Сатирический сай-фай-экшн режиссера оскароносных «Паразитов», корейца Пон Джун-хо — его третий (и самый масштабный!) фильм на английском языке. В касте — сплошь голливудские звезды первой величины от Роберта Паттинсона до Марка Руффало, Тони Колетт и Наоми Аки из недавнего хита «Подай знак». Постановщик антиутопии «Сквозь снег» вновь препарирует капитализм, колониализм и прочие формы эксплуатации одних другими (и это ему явно куда интереснее эпичных схваток, хотя их тоже хватает).

Неудачник Микки Барнс (Паттинсон) вынужден бежать с Земли, задолжав крупную сумму кредитору с замашками садиста. Так он, не вникнув в условия, вписывается в космическую программу эксцентричного богача-нарцисса Кеннета Маршалла (Руффало) — пародии одновременно на Трампа и Маска. Она заключается в том, что корабль с добровольцами бороздит просторы галактики, чтобы осесть и построить дивный новый мир на ледяной планете Нифльхейм. А Микки достается низшая должность расходника — человека, который ради общего будущего готов раз за разом умирать. Чтобы воскресать в своем же свеженапечатанном теле, куда загружают его воспоминания за все прожитые жизни.

Вышел на Prime Video, iTunes

Universal Pictures, StudioCanal, Miramax, Working Title Films, 2025

«Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» / Bridget Jones: Mad About the Boy (18+)

Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер) вернулась (а мы рассказываем, почему полюбили фильмы о ней)! Спустя 15 лет после событий третьего фильма героиня пытается смириться с гибелью Марка Дарси, воспитывает сына и дочь и внезапно вступает в новые отношения: с мужчиной намного младше себя (Лео Вудалл из «Белого лотоса»).

Режиссером новой части франшизы выступил Майкл Моррис, снимавший эпизоды «Карточного домика» и «Лучше звоните Солу».

Вышел на «Кинопоиске», Wink

Warner Bros., Domain Entertainment (II), Proximity Media, 2025

«Грешники» / Sinners (18+)

Экшен-хит Райана Куглера (режиссера «Крида» и дилогии «Черная пантера»). В 1930-е годы братья Смок и Стэк (обоих играет Майкл Б. Джордан) выкупают землю, чтобы построить на ней музыкальный бар для темнокожих. Это оказывается не так уж просто — в дело вмешиваются местные расисты и вампиры. Также в картине в духе «От заката до рассвета» снялись Хейли Стайнфелд («Железная хватка»), Джек О’Коннелл («28 лет спустя»), Майлз Кэйтон и другие. И, да вампиры тут, конечно, метафора.

Вышел на Prime Video, iTunes

Focus Features, 2025

«Черный чемодан — двойная игра» / Black Bag (16+)

Уже второй фильм Стивена Содерберга, выходящий в этом году. После драматического хоррора «Присутствие» режиссер снял шпионский триллер с Майклом Фассбендером и Кейт Бланшетт. Они играют семейную пару британских разведчиков — муж должен найти «крота», похитившего сверхсекретный софт, но среди главных подозреваемых оказывается его жена.

В звездном касте — Пирс Броснан и Наоми Харрис (после бондианы идеально вписывающиеся в такие истории), а также Реге-Жан Пейдж из «Бриджертонов».

Вышел на Apple TV+, Prime Video

A24, BoulderLight Pictures, Fifth Season, 2025

«Дружба» / Friendship (18+)

Черная комедия студии A24 о бромансе странноватого клерка Крэйга (комик Тим Робинсон) и харизматичного ведущего прогноза погоды Остина (Пол Радд из «Человека-муравья» и «Смерти единорога»). Первый изо всех сил хочет подружиться с новым соседом, но того смущает его нелепое поведение — и общение обрывается. Это очень ранит Крэйга: теперь он хочет восстановить связь во что бы то ни стало.

Режиссером выступил Эндрю ДеЯнг, для него это первый полный метр.

Вышел на Prime Video, iTunes

Thunder Road Pictures, 87Eleven Entertainment, Lionsgate, Summit Entertainment, 2025

«Балерина» / Ballerina (18+)

Возвращение франшизы «Джон Уик» на большие экраны — на этот раз в центре внимания история балерины-наемницы Евы Макарро (Ана де Армас, «Достать ножи»). Действие спин-оффа разворачивается между третьим и четвертым фильмами: Ева мстит за гибель отца, не пасуя перед всем местным криминальным миром.

В касте — старые знакомые: Киану Ривз в роли в Уика, Иэн Макшейн, Анжелика Хьюстон и Лэнс Реддик (в картине он успел сняться незадолго до смерти). К ним добавились Гэбриэл Бирн и Норман Ридус. Режиссером выступил Лен Уайзман («Другой мир» и перезапуск «Вспомнить все»), но без помощи Чада Стахельски, снявшего всю оригинальную тетралогию, все-таки не обошлось.

Вышел на Prime, Apple TV

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