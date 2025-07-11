30 лучших фильмов первой половины 2025 года

Юра Борисов в «Пророке» и «Кончится лето», камбэк «Бриджит Джонс», а также боди-хоррор «Гадкая сестра», сай-фай «Микки 17», экшен «Грешники», фэнтези «Очи» и многое другое — Собака.ru собрала лучшие фильмы первой половины года, которые вы могли пропустить.

Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2024-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2025-м.