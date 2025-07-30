«Ни одному москвичу я в этом никогда не сознаюсь»: писатель Кирилл Рябов про любовь и ненависть к Петербургу

Давно уже, почти двадцать лет назад, я гулял по летней Москве и случайно забрел на Тушинский аэродром, где проходил музыкальный фестиваль «Крылья». Почему бы, подумалось, не зайти? На входе, помнится, смешливый милиционер, из тех, кто не может и слова сказать, чтобы не ввернуть шутку, лишил меня бутылки воды и цепочки для ключей. Пообещал, что смогу все забрать на обратном пути. День, как назло, выдался ужасно жаркий и душный. То был первый день фестиваля, все хедлайнеры вроде группы «Король и Шут» должны были выступать завтра.

Я бродил по взлетному полю и все больше изнывал от зноя. Укрыться в тени было негде, если только ты не принес с собой палатку: некоторые фанаты рок-музыки как раз притащили, собираясь торчать тут с самого начала и до упора. Я не планировал, но и уходить сразу было бы глупо. Раз пришел, чего уж…Купив стакан пива, я двинулся к сцене, перед которой милиционеров в оцеплении казалось больше, чем слушателей. Пели какой-то фолк. Пиво было противным, и пить его не хотелось.

У меня потихоньку темнело в глазах, дышать становилось все труднее. Вышла группа «Воскресенье», заиграл медляк. И это последнее, что мне запомнилось. Я отключился. Очнувшись, я обнаружил себя на земле, а рядом — пьяного панка с синим ирокезом, который пытался сделать мне искусственное дыхание рот в рот и одновременно кричал во все стороны: «Дайте вилку, надо ему язык вытащить». «Ну тебя!» — успел подумать я и снова потерял сознание.