Знакомьтесь, блогер Антон Скромный и его собака Луна! Вместе они исследуют Петербург и собирают миллионы просмотров в соцсетях

Как ты пришел к такому формату: видео о прогулках с собакой на велосипеде?

Я веду блог с 2023 года — сначала снимал прохожих как уличный фотограф, потом стал делать портреты собак. В какой-то момент пришло выгорание: нужно было публиковать рилсы*, но я уже не понимал, что бы такого нафантазировать. Как раз в тот момент мы с женой Дашей завели собаку — Луну. Я подумал, что было бы здорово сделать ролик о том, как мы забираем ее из приюта.

Он же набрал больше миллиона просмотров?

Да, я был очень удивлен, что можно не высасывать идеи из пальца, а просто рассказать о своем питомце. Ну а этим летом я заметил тренд на съемку прогулок на велосипеде и почему-то был уверен, что у нас получится провернуть такое видео с Луной. Я посадил ее в корзинку, и мы поехали. Буквально 20 минут она немного дрожала, потом освоилась. Уши начали разлетаться в стороны, а она стала с интересом разглядывать город.

Теперь если в Питере солнце, мы сразу едем на прогулку, а по итогу еще и получается контент. При монтаже я дописываю субтитры с забавными репликами от лица Луны и собираю интересные моменты из городской жизни — то, что зацепит внимание. Например, однажды мы встретили девушку, которая выезжала с СТО и тут же ударила свою машину о поребрик.