Знакомьтесь, блогер Антон Скромный и его собака Луна! Вместе они исследуют Петербург и собирают миллионы просмотров в соцсетях

Трушный dog-friendly дуэт! Антон Скромный @skromnyphoto* и его собака Луна — локальные дарлинги не только велосипедного комьюнити, но и всего города. Вместе они изучают достопримечательности, продвигают поддержку приютов для животных и наглядно показывают, что псы — это маст-хэв и маст-лав. В интервью Собака.ru Антон рассказал, как встретил Луну, почему искренний контент всегда будет актуален и как можно сначала возненавидеть Петербург, а потом заново влюбиться в него.
Как ты пришел к такому формату: видео о прогулках с собакой на велосипеде?
Я веду блог с 2023 года — сначала снимал прохожих как уличный фотограф, потом стал делать портреты собак. В какой-то момент пришло выгорание: нужно было публиковать рилсы*, но я уже не понимал, что бы такого нафантазировать. Как раз в тот момент мы с женой Дашей завели собаку — Луну. Я подумал, что было бы здорово сделать ролик о том, как мы забираем ее из приюта.
Он же набрал больше миллиона просмотров?
Да, я был очень удивлен, что можно не высасывать идеи из пальца, а просто рассказать о своем питомце. Ну а этим летом я заметил тренд на съемку прогулок на велосипеде и почему-то был уверен, что у нас получится провернуть такое видео с Луной. Я посадил ее в корзинку, и мы поехали. Буквально 20 минут она немного дрожала, потом освоилась. Уши начали разлетаться в стороны, а она стала с интересом разглядывать город.
Теперь если в Питере солнце, мы сразу едем на прогулку, а по итогу еще и получается контент. При монтаже я дописываю субтитры с забавными репликами от лица Луны и собираю интересные моменты из городской жизни — то, что зацепит внимание. Например, однажды мы встретили девушку, которая выезжала с СТО и тут же ударила свою машину о поребрик.
Как в твоей жизни появилась Луна? Хотим пересказ того самого ролика на миллион!
Три года назад мы гуляли с супругой в парке и встретили молодого человека с щенком лабрадора. Меня торкнуло: впервые захотелось подойти и попросить погладить собаку. Щенок меня лизнул, и дальше было, как в фильме про Человека-паука.
Ты стал…Человеком-лабрадором?..
Почти. (Смеется.) У меня сразу появилась мысль: хочу завести собаку. Два дня я листал «Авито» в поисках того самого объявления и встретил Луну. Достаточно было увидеть ее фото: розовый бантик, милые уши. Я посмотрел в ее глаза и почувствовал: это душа, которая меня ищет.
Потом мы выяснили, что Луна в Кабардино-Балкарии. Волонтеры нашли ее брошенной в коробке на стройке и выхаживали от тяжелой желудочной инфекции. К нам в Петербург ее отправили на специальном микроавтобусе.
Не было страха, что не справишься с собакой?
Было чувство неизвестности. Я уже принял решение и не размышлял: а стоит ли нам действительно заводить собаку? А подружится ли она с живущими у нас кошками? А не погрызет ли роутер?
Когда Луну наконец привезли, было больно на нее смотреть. В этом микроавтобусе больше суток ехало огромное количество собак и кошек. Когда Луну вытаскивали, в ее глазах было столько страха, будто собрали весь ужас этого мира. Но я взял Луну на руки и сказал: «Не переживай, мы тебя не обидим». Она, видимо, расслабилась и сразу меня всего обделала. Супруга с мамой стояли и ржали, а я понял: все, мы подружились.
Зачем тебе блог?
Чтобы рассказывать про приюты для животных, про тепло, дружбу и преданность в отношениях с братьями нашими меньшими. Попутно мне хочется набрать 100 тысяч подписчиков, чтобы появилась узнаваемость и у меня, и у Луны. Понятно, что она не будет давать сейчас интервью...
Это очень жаль!
(Смеется.) Но мне кажется, что Луна бы поддержала меня в идее блога. Под каждым роликом о ее судьбе я вижу все больше людей, которые интересуются приютами. Получается, если человек стоит перед выбором: брать собаку или нет, он может на нашем примере убедиться, что она бывает компаньоном и лучшим другом. А если не может определиться: купить собаку или взять в приюте, то задумается, какое это доброе дело.
Мне хочется, чтобы люди давали шанс животным из приютов. Когда ты находишь своего питомца, ты понимаешь, что между вами будто протянута нить. Иногда мне даже не нужно открывать рот, Луна прекрасно понимает без слов. Она смешная, смышленая. Я очень рад, что это моя первая собака. Ведь она не просто питомец, а важный член семьи. С ней я закрываю свою потребность в коммуникации: когда мы говорим, для меня это как психотерапия.
Как ты думаешь, почему твои ролики с Луной залетают? Как бы сказали зумеры, из-за «плюс-вайба»?
Да, если бы люди не чувствовали моего искреннего отношения к Луне, не видели нашей теплой связи, им бы не откликался блог. Как не залетали бы и ролики с уличной фотографией, если бы мне действительно не нравилось коммуницировать с прохожими и я относился к этому чисто коммерчески. Мы живем в такое время, когда достаточно делать добро, чтобы тебя заметили. Я и за собой такое наблюдаю: встречаю в ленте то, что меня пробирает, и могу даже заплакать. Истории о честности, любви, преданности и заботе всегда берут верх.
А как на вас с Луной реагируют петербуржцы? В городе не каждый день увидишь собаку в корзинке.
Огромное количество обратной связи! Наверное, 99% положительных, прикольных реакций. Люди оборачиваются, снимают на видео, просят разрешение сфотографировать и/ или погладить Луну. Ее стали чаще узнавать на улицах: где-то один из десяти человек точно скажет: «О, это та самая собака!» А вот пожилые люди иногда реагируют с раздражением. Они советской закалки, для них странно, что мы одеваем собак, тискаем их, катаем на велосипеде.
Правда, что чем ближе к центру города — тем люди добрее?
Действительно! Мы живем на севере Петербурга и часто едем оттуда к центру. Я замечаю поэтапный прогресс в настроении людей. Ты едешь с собакой в нашем районе, чудо, если один человек из 30 улыбнется. А на Петроградке уже каждый второй. Может, это, конечно, туристы. Но вряд ли их такое большое количество.
Когда последний раз сталкивался с негативом?
Недавно мы с Луной стояли в киоске за мороженым. Подошла девушка и спросила, в очереди ли мы. Я ответил, и она тут же начала гладить Луну. Ремарка: если я вижу, что моя собака положительно реагирует на прикосновения, я человеку и слова не скажу, но тут заметил, что она уворачивается. Я стал смотреть на девушку в упор, пытаясь призвать к реакции. А когда она наконец почувствовала мой взгляд, он ей явно не понравился. С сарказмом она спросила: «Можно погладить вашу собаку?» На что я парировал: «Нужно было сначала это узнать». Девушка продолжила с недовольством: «Прости, что потрогала твою собаку». Жирной точкой в этом стало, что она еще и влезла перед нами в очереди.
Почему эта история так тебя задела?
Не знаю, что именно было более неприятно: ее манера поведения, невоспитанность или неумение коммуницировать с незнакомыми людьми. Важно, что у питомцев тоже есть личные границы. Только хозяин может знать, какие у собаки особенности: например, можно ли ее трогать или она боится. Гладить чужое животное без разрешения — все равно что подойти к незнакомому ребенку и начать его тискать.
Петербург — какой он для тебя?
Если бы кто-то спросил об этом несколько лет назад, я бы сказал, что серый город, от которого меня уже тошнит. Сейчас отвечу — место, которое наполняет меня каждый день. Я вырос в Петербурге, бабушка все детство водила меня по экскурсиям, тогда было очень интересно изучать достопримечательности, но в какой-то момент в моей жизни наступил депрессивный период: я закрылся от людей и перестал обращать внимание на красоту вокруг. Город виделся максимально унылым — сказывалась зависимость от солнца и внутренние проблемы. Я жил как человек в футляре и все время думал, что рано или поздно перееду от этих вечных дождей.
И однажды правда переехал — на полгода в Москву по работе. Правда, столичная суета быстро начала сводить с ума: слишком много информации и людей. Когда я вернулся обратно, впервые выдохнул. И поблагодарил город, что тот принял меня и дал расслабиться.
После этого Петербург магически преобразился?
Потом появился блог, и мне нужно было постоянно выбираться на улицы, общаться с людьми. И да, я как будто начал просыпаться, по-другому относиться к окружающему миру. Каждый новый человек, которого фотографировал на улице, зажигал меня все больше. В какой-то момент я стал обращать внимание уже не только на прохожих, но и на дома. Как будто долгие годы я ходил в повязке, которая закрывала глаза на Петербург, и вдруг от нее избавился. С Луной я теперь тоже во время прогулок постоянно открываю новые места. Мы едем, а я говорю: «Смотри, это Парк 300-летия», «А вот мы с тобой уже на Петропавловке, прикинь!».
Получается, теперь ты в розовых очках!
Можно и так сказать. Петербург для меня — место силы. Честно сказать, нужно быть большим везунчиком, чтобы на таком огромном земном шаре аист закинул тебя именно в этот город. Это необъятные масштабы красоты и истории, которые заслуживают уважения.
И, наверное, в этом месте силы у тебя есть любимые локации?
Михайловский парк, Исаакиевский собор, «Дом книги», Троицкий мост и Марсово поле.
А какие фавориты у Луны?
Набережные и пляжи. Она безумно любит носиться по песку и копать в нем ямы. Если же говорить о центре города, больше всего ей нравится тоже Марсово поле: там много простора для «тыгыдыка».
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