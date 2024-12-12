Знакомьтесь, Джессика — основательница Jessica Gallery (лучший стенд Cosmoscow-2024!) открывает галерею в офлайн-формате в «Брусницыне»

Ху из Джессика? Пока мир искусства обсуждал, кто такая новая девушка влиятельного коллекционера Сергея Лимонова, она зашла в галерейное дело с очень длинной ноги и в радикальном мини. Всего за год Jessica Gallery собрала пул актуальнейших художников от Ивана Чемакина и Нестора Энгельке до таинственного анонима Грехта и стала триумфатором Cosmoscow 2024 экспертный совет ярмарки назвал ее стенд лучшим. Больше не поп-ап: в декабре в культурном пространстве «Брусницын» Jessica Gallery открывается выставкой портретов самой Джессики. Будет что обсудить!
Серьги, колье, кольца PARURE ATELIER, пэстисы AGENT PROVOCATEUR, юбка GIUSEPPE DI MORABITO, туфли PLEASER
Джессика стоит на краю бассейна со скульптурой «Помощник (столяр)» анонимного художника Грехта.
И все-таки, ху из Джессика?
Это Яна, она же Таня, она же Джессика и «девушка влиятельного коллекционера». Но вообще это самый сложный вопрос.
Почему же?
Потому что мне нравится рассказывать истории. Например, что экспресс-курс эскорта изменил всю мою жизнь. Правда — это всегда довольно скучно. Я родилась в Сибири, переехала в Москву, потом училась во Франции в Институте политических исследований Sciences Po.
Подожди, это же суперпрестижный институт, который заканчивали несколько французских президентов?
Ну да. Я говорю на французском, арабском и английском. Работала в консьерж-компании, мы сдавали шале, виллы, арендовали самолеты. Лето я проводила на Лазурке. Мне быстро стало понятно, что это суперповерхностный мир, просто деньги, за которыми ничего не стоит, я искала для себя новые смыслы — и нашла искусство. Это реально вау! Суперсмысл! Не думаю, что есть что-то мощнее. Первую работу в свою коллекцию я купила на Cosmoscow в 2018 году: тогда мы с подругой дико накидались и с ярмарки я ушла с картиной совершенно неизвестного мне тогда дуэта Вики Бегальской и Александра Вилкина. А через три дня на РБК вышла статья с обзором топ-10 художников, на которых стоит делать ставку, — Бегальская и Вилкин были в списке. Я подумала: «Ого! Вот это я угадала!»
Как ты вообще оказалась в Петербурге?
Я так скажу, Москва мне опостылела, потому что ты не чувствуешь себя человеком, если не выйдешь на Патрики в наборе: соболья шуба, «ролексы» и «биркин». Был забавный случай: мы с Сережей (Сергей Лимонов, петербургский коллекционер искусства, основатель Limonov Art Foundation и бойфренд Джессики. — Прим. ред.) приехали в столицу на встречу коллекционеров, и я просто по приколу надела весь этот московский стандарт. И все 15 женщин, которые там были, выглядели абсолютно так же, Сережа даже перепутал, с какой из женщин он пришел. А в Петербурге ты можешь быть абсолютным фриком. К тебе даже будут еще лучше относиться. Определять себя через брендовые вещи точно не для меня.
Ни за что не поверю, что тебя не интересует фэшн.
Для меня мода — про проявленность. Недавно я отдала на кастомизацию свою сумку Balenciaga художнику Грехту: в обычной it-bag для меня нет никакой ценности. Попросила, чтобы он отнесся к ней максимально непотребно. Кастомизация — мой новый фетиш: ребята из «Цветов Джонджоли» расписали и расшили мне пиджак. Я хочу переделать в арт-объект все свои двенадцать шуб, накопленных упорным трудом в прошлой московской жизни. Вместо брелка на сумке я ношу «тряпку» художника Ивана Чемакина, которая выглядит как ошметок, но это очень яркий объект концептуального текстиля. Еще я ношу как шарм его деревянный банан, и мы планируем сделать лимитированный тираж таких бананов из каучука. И это не просто смешной обвес, а предметы со смыслом. Но чтобы этот твист моды и искусства считывался, все еще требуется привычный, примитивный символ, который общество акцептировало как крутой: типа, этот банан должен болтаться на сумке Kelly. Я предлагала Сереже взять на Cosmoscow клатч в виде ежа от JW Anderson, это такая ирония! Представь подпись под фото: «влиятельный коллекционер с другом». Но для него это скучно, вместо ежа Сергей предпочел килт Balenciaga и пластиковый костюм Ushatava.
Если ты равнодушна к фэшну, почему тогда не ходишь в рубище?
Через моду я могу подсветить искусство, которым занимаюсь. Люди реагируют на ярких персонажей: если ты выбрал творческую сферу, то просто не можешь быть ординарным.
И ты придумала Джессику: ботфорты, радикальные мини, яркий мейк. Как отреагировало на нового персонажа арт-сообщество?
Интересно, что мой вайб очень заходит молодежи, и для меня это важно, моя основная аудитория — от 16 до 30 лет. Джессику я не придумала, я ее создала. На прошлой Cosmoscow так меня представлял Сережа и рассказывал, что нашел в Дубае. В мультфильме «Кто подставил кролика Роджера?» героиня Джессика Рэббит говорит: «Я не плохая, просто меня такой нарисовали». Вот и меня тоже. Этот пранк чистой воды зашел: в кулуарах зашептались, кого это он там нашел, что за новая пластиковая кукла, которой «муж купил». Художник Владимир Козин в этом году пришел на мой стенд и начал истошно орать: «Джессика?! Как может галерея называться Джессика?!» Да, реально орал. Жалко, что никто не заснял, как обычно тихого и спокойного Козина разбомбило. Откровенно говоря, артсообществу сложно. Имя «Джессика» достаточно сексуализировано и как будто намекает на недалекость, инфантильность или, возможно, чрезмерную феминность. Но оно никого не оставляет нейтральным: либо сразу нравится, либо резко нет. Как лакмусовая бумажка. Мне очень прикольно наблюдать за резонансом. Почему случился феномен Анны Делви? Это гениальная история, как человек придумал себе жизнь и убедил всех вокруг в ее подлинности. То есть ты можешь создать вообще любую реальность и персоналити. Может быть, в следующем сезоне я буду Самантой. Мне кажется, очень занудно быть серьезной.
Есть ли секс в русском современном искусстве?
Ты знаешь, в совриске хватает обнаженного тела и даже жопы. Одну Сережа недавно купил на ярмарке молодого искусства blazar. Но вот секса, к сожалению, мало. Это считается пошлым, недалеким и примитивным, потому что секс стигматизирован и обесценен. Мы с Сережей делаем упор на секс, потому что это база.На апрельской ярмарке |catalog| мы с ним декорировали стенд Jessica Gallery под номер в мотеле. И на кровати работы Вани Чемакина в имитации акта любви сфотографировались московские кураторы Ан Кубанова и Алексей Масляев. Конечно же, соцсети взорвались — для людей это было слишком. А я подумала: офигенно. После этого ко мне неожиданно подошел один из самых уважаемых галеристов Сергей Попов (владелец и директор московской галереи современного искусства Pop/off/art. — Прим. ред.) и предложил сделать перформанс: он в халате и тапочках возлежал на этой самой кровати и читал потрясающую лекцию на тему женщин в искусстве. Это было очень круто и пикантно.
Пиджак, шорты USHATAVA, серьги, колье NINA RICCI, пэстисы AGENT PROVOCATEUR, корсет Made To Measure by POLINA APRELIKOVA.
Джессика сфотографирована в заброшенном спортивном клубе на Крестовском острове. За стиль отвечал креативный продюсер и модный друг Джессики Александр Фереферов.
Из поп-ап-проекта Jessica Gallery очень скоро станет реальным пространством: когда открытие?
Мы наконец нашли помещение на Васильевском острове, в культурном квартале «Брусницына»: 200 метров экспозиционный зал и 100 метров хранение. Будет еще спикизи-бар и частная комната, где можно делать что угодно. Планируем открыться в декабре выставкой, формально посвященной мне: художники от Петра Шевцова до Ивана Чемакина нарисовали мои портреты. В отличие от обычной выставки, эти работы not for sale — очень личное. А вообще, пул художников Jessica Gallery — это еще и Нестор Энгельке, Вера Светлова, Грехт, Matiush First, Илья Гришаев, Маша Ша и Александр Гронский. Почти всех я показала на последней Cosmoscow.
И получила приз «Лучший стенд Cosmoscow 2024»!
Да, это удивительная история: мы подали две заявки в надежде, что хотя бы одну из них одобрит экспертный совет Cosmoscow, а в итоге прошли обе. Конечно, мы дико обрадовались. В итоге мы сделали моностенд Нестора Энгельке и сборную выставку, которая была оформлена как шоссе, ведущее в никуда, за которую и получили приз. Вдоль этой дороги висели билборды Вани Чемакина, стояли деревянные домики Грехта и объекты всех моих художников. Недавно мы договорились о сотрудничестве с Александром Гронским. Необходимость в фотохудожнике до нас снизошла на выставке так рано ушедшего Дмитрия Маркова в галерее Anna Nova. Гронский документирует современную Россию, но отстраненно и иронично, с отсылками к картинам старых мастеров в композиционных решениях своих снимков. До официального открытия в «Брусницыне» мы запустили сайт Jessica Gallery, над которым работали художник Илья Гришаев и дизайнер Саша Бубнова. Он получился максимально необычным, с абстрактным текстом, на который, конечно же, фыркнуло артсообщество. На основе этого текста — сновидческого потока сознания — его автор Илья Гришаев со своей музыкальной группой «КриКри» поставил документальную рэпоперу «Джессика», премьера которой прошла в арткабаре «Шум» в октябре.
Галерея ведь должна продавать, но, несмотря на хайп совриска, есть ощущение, что, имея средства, наша элита все равно предпочитает искусству ту же ювелирку. А я считаю — пусть будут и Грехт, и бриллианты!
Да, у меня есть подруги, которые хотели бы купить картину, но говорят, что муж не дает денег, а пятикаратные бриллиантовые пусеты цвета фэнси-йеллоу дарит. И мне становится понятно, что должна работать с мужем. Доносить ценность искусства. В России можно купить прекрасные работы до полумиллиона рублей — экспрессивные, глубокие, смыслообразующие. И любой дом по-другому заживет с искусством, станет осмысленным. Когда-нибудь мужчины начнут дарить своим девушкам картины, а не бриллианты, но на это потребуется много времени и ресурсов.
Да и ты могла бы «Бентли» себе купить, а не делать ремонт в будущей галерее.
Вот да, но нет. Кстати, Сережа тоже почувствовал новую энергию: ведь одно дело просто показывать, а другое — продавать. Мы рассматриваем Jessica Gallery как совместный творческий проект, и мне кажется, что наш союз из-за этого только крепнет.
Кольцо PARURE ATELIER
Джессика оказалась в заброшенном хаммаме с керамическим объектом «Флора» художницы Веры Светловой.
Есть ли тенденции в совриске? На что нам стоит немедленно обратить внимание и купить, пока не поздно?
Я недавно читала интервью Елены Селиной, основательницы московской галереи XL — она, конечно, мегамозг. И я полностью согласна с ее мнением, что сейчас на подъеме керамика, хотя среди этого вала много откровенного говна. Поэтому художник галереи петербурженка Вера Светлова — просто топ, ее работы уже в собраниях Русского музея и Центра Курехина, а мы планируем скоро показать ее большой проект про хрупкость. Для этого даже специально сложили печь, где можно обжигать вещи крупного формата. Я много узнала про эту технику: самое любопытное то, что ты никогда не можешь предсказать результат. Это интересный процесс принятия — своего рода теория сотворения мира, большой взрыв, как будто космическое пространство печи все трансформирует. Я не знаю, кто еще так круто работает с керамикой, разве что художница Ирина Корина.
Чем галерист отличается от коллекционера? Есть ли работы, с которыми ты не можешь расстаться?
Наоборот, я с легкостью всё отдаю, потому что в искусстве должна быть жизнь, движение. Для себя я выбираю вещи яркие, экспрессивные, очень эмоциональные, где-то жуткие и страшные, связанные с моей личной историей, исследованием женской роли и судьбы, а также отражающие какие-то мои состояния в какой-то момент. Но я не считаю себя коллекционером, мне это неинтересно. Что меня действительно занимает, так это то, каким будет следующий перформанс Jessica Gallery.
Дорога, ведущая в небо: стенд Jessica Gallery был признан лучшим на ярмарке современного искусства Cosmoscow 2024
Александр Гронский. Из серии «Москва 2022». Фото. 2022
Новым автором Jessica Gallery в этом году стал фотографдокументалист с кинематографичной оптикой Александр Гронский со своей серией картинных лиминальных пейзажей.
Грехт. «Дом птицы гнома», Дерево, резьба по дереву, смешанная техника, 2024/
Анонимный петербургский художник Грехт, участник группы «Цветы Джонджоли», мастерит свои объекты из вещей со свалок и блошиных рынков.
Нестор Энгельке. «Окно #7293». Дерево, акрил, деревопись. 149,5×189 мм. 2024.
Не пером, так топором — именно колюще-режущий Нестор Энгельке выбрал для своей авторской техники «деревопись».
Иван Чемакин. Часть триптиха «Три стадии созревания». Фанера, дерево, тонирование. 2024
Русскую версию арте повера создает Иван Чемакин, исследуя в своих объектах темы перепроизводства, экологии, красоты и повседневной серости
Вера Светлова. Из серии «Субстанция». Огнеупорный кирпич, металлургический шлак, гуашь, акрил. 22×36×14 см. 2024.
Петербургская художница Вера Светлова работает с керамикой и экспериментирует с техниками обжига, например, запекает фарфоровые статуэтки при высоких температурах со стеклом и металлом.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Дана Сапарова
Стиль: Александр Фереферов, Рустам Ишанов
Визаж: Мария Евсеева
Волосы: Алина Майская, Юся Капустина
Нейл-Арт: Ната Март
Свет: Василий Кабайлов, Федор Штоф (Skypoint)
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