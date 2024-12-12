Знакомьтесь, Джессика — основательница Jessica Gallery (лучший стенд Cosmoscow-2024!) открывает галерею в офлайн-формате в «Брусницыне»

И все-таки, ху из Джессика?

Это Яна, она же Таня, она же Джессика и «девушка влиятельного коллекционера». Но вообще это самый сложный вопрос.

Почему же?

Потому что мне нравится рассказывать истории. Например, что экспресс-курс эскорта изменил всю мою жизнь. Правда — это всегда довольно скучно. Я родилась в Сибири, переехала в Москву, потом училась во Франции в Институте политических исследований Sciences Po.

Подожди, это же суперпрестижный институт, который заканчивали несколько французских президентов?

Ну да. Я говорю на французском, арабском и английском. Работала в консьерж-компании, мы сдавали шале, виллы, арендовали самолеты. Лето я проводила на Лазурке. Мне быстро стало понятно, что это суперповерхностный мир, просто деньги, за которыми ничего не стоит, я искала для себя новые смыслы — и нашла искусство. Это реально вау! Суперсмысл! Не думаю, что есть что-то мощнее. Первую работу в свою коллекцию я купила на Cosmoscow в 2018 году: тогда мы с подругой дико накидались и с ярмарки я ушла с картиной совершенно неизвестного мне тогда дуэта Вики Бегальской и Александра Вилкина. А через три дня на РБК вышла статья с обзором топ-10 художников, на которых стоит делать ставку, — Бегальская и Вилкин были в списке. Я подумала: «Ого! Вот это я угадала!»

Как ты вообще оказалась в Петербурге?

Я так скажу, Москва мне опостылела, потому что ты не чувствуешь себя человеком, если не выйдешь на Патрики в наборе: соболья шуба, «ролексы» и «биркин». Был забавный случай: мы с Сережей (Сергей Лимонов, петербургский коллекционер искусства, основатель Limonov Art Foundation и бойфренд Джессики. — Прим. ред.) приехали в столицу на встречу коллекционеров, и я просто по приколу надела весь этот московский стандарт. И все 15 женщин, которые там были, выглядели абсолютно так же, Сережа даже перепутал, с какой из женщин он пришел. А в Петербурге ты можешь быть абсолютным фриком. К тебе даже будут еще лучше относиться. Определять себя через брендовые вещи точно не для меня.

Ни за что не поверю, что тебя не интересует фэшн.

Для меня мода — про проявленность. Недавно я отдала на кастомизацию свою сумку Balenciaga художнику Грехту: в обычной it-bag для меня нет никакой ценности. Попросила, чтобы он отнесся к ней максимально непотребно. Кастомизация — мой новый фетиш: ребята из «Цветов Джонджоли» расписали и расшили мне пиджак. Я хочу переделать в арт-объект все свои двенадцать шуб, накопленных упорным трудом в прошлой московской жизни. Вместо брелка на сумке я ношу «тряпку» художника Ивана Чемакина, которая выглядит как ошметок, но это очень яркий объект концептуального текстиля. Еще я ношу как шарм его деревянный банан, и мы планируем сделать лимитированный тираж таких бананов из каучука. И это не просто смешной обвес, а предметы со смыслом. Но чтобы этот твист моды и искусства считывался, все еще требуется привычный, примитивный символ, который общество акцептировало как крутой: типа, этот банан должен болтаться на сумке Kelly. Я предлагала Сереже взять на Cosmoscow клатч в виде ежа от JW Anderson, это такая ирония! Представь подпись под фото: «влиятельный коллекционер с другом». Но для него это скучно, вместо ежа Сергей предпочел килт Balenciaga и пластиковый костюм Ushatava.