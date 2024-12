Знакомьтесь, Джессика — основательница Jessica Gallery (лучший стенд Cosmoscow-2024!) открывает галерею в офлайн-формате в «Брусницыне»

Из поп-ап-проекта Jessica Gallery очень скоро станет реальным пространством: когда открытие?

Мы наконец нашли помещение на Васильевском острове, в культурном квартале «Брусницына»: 200 метров экспозиционный зал и 100 метров хранение. Будет еще спикизи-бар и частная комната, где можно делать что угодно. Планируем открыться в декабре выставкой, формально посвященной мне: художники от Петра Шевцова до Ивана Чемакина нарисовали мои портреты. В отличие от обычной выставки, эти работы not for sale — очень личное. А вообще, пул художников Jessica Gallery — это еще и Нестор Энгельке, Вера Светлова, Грехт, Matiush First, Илья Гришаев, Маша Ша и Александр Гронский. Почти всех я показала на последней Cosmoscow.

И получила приз «Лучший стенд Cosmoscow 2024»!

Да, это удивительная история: мы подали две заявки в надежде, что хотя бы одну из них одобрит экспертный совет Cosmoscow, а в итоге прошли обе. Конечно, мы дико обрадовались. В итоге мы сделали моностенд Нестора Энгельке и сборную выставку, которая была оформлена как шоссе, ведущее в никуда, за которую и получили приз. Вдоль этой дороги висели билборды Вани Чемакина, стояли деревянные домики Грехта и объекты всех моих художников. Недавно мы договорились о сотрудничестве с Александром Гронским. Необходимость в фотохудожнике до нас снизошла на выставке так рано ушедшего Дмитрия Маркова в галерее Anna Nova. Гронский документирует современную Россию, но отстраненно и иронично, с отсылками к картинам старых мастеров в композиционных решениях своих снимков. До официального открытия в «Брусницыне» мы запустили сайт Jessica Gallery, над которым работали художник Илья Гришаев и дизайнер Саша Бубнова. Он получился максимально необычным, с абстрактным текстом, на который, конечно же, фыркнуло арт­сообщество. На основе этого текста — сновидческого потока сознания — его автор Илья Гришаев со своей музыкальной группой «Кри­Кри» поставил документальную рэп­оперу «Джессика», премьера которой прошла в арт­кабаре «Шум» в октябре.