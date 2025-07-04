Фильмы «Питер FM» и «Прогулка» в повторном прокате — как они смотрятся сегодня?

Разумеется, на улицы Петербурга. В «Прогулке» чуть ли не весь центр стоит в строительных лесах, в камеру настойчиво лезет фасадная сетка, а Дворцовая перекопана — 300-летие города на подходе. Вокруг бесконечный шум и толпы туристов, как назло играет «Зенит» и все вокруг стадиона «Петровский» забито болельщиками, но даже в таком виде петербургский шарм никуда не пропадает и сейчас. «Питер FM» в этом плане рисует городские пейзажи предельно лакированно — но и здесь нет ничего отталкивающего, тем более акцент не на открыточных центральных улицах, а на Петроградской стороне и ночной Фонтанке.

Или на техническую составляющую. Особенно это хорошо заметно в «Питер FM»: мобильники превратились в неизменного спутника практически каждого (меньше чем за пять лет!) — но первый айфон еще не выпустили, сенсор не победил кнопки, и можно с интересом наблюдать: у кого слайдер, у кого — раскладушка. С радио тоже отдельная история — хочется зафиксировать момент, когда ведущие превратились из небожителей и рок-звезд (вспомнить хотя бы важное для петербуржцев радио «Модерн», во многом ставшее трамплином, к примеру, для Дмитрия Нагиева) в необязательный фон для поездок в такси. Да хотя бы одежда: в «Прогулке» герои выглядят для нас старомодно, зато через три года Цыганов в анораке и карго-штанах как будто вошел в кадр прямиком из 2025-го. Таких деталей сотни — в этом и прелесть обоих фильмов. Можно обсуждать сюжет, оммажи, музыку, исторические параллели. Можно предаваться ностальгии по ушедшей молодости. Можно просто созерцать. И если все эти слои до сих пор работают, возвращение в кинотеатры уже не аномалия — это закономерность для универсального зрительского кино.