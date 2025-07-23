Почему собаки — волшебные люди? Что такое золото болот? И каким был Ленинград 1970-х? Рассказывает художник Анатолий Белкин (вернее не совсем он!)

В издательстве столичного музея AZ вышла книга о создателе журнала Собака.ru «33 факта о художнике Белкине, которые могут быть интересны всем». Решенный как азбука нон-фикшен был подготовлен к выставке графики Анатолия Павловича «Буквальные связи». В нем собраны рисунки Белкина, а также тексты о нем, написанные на основе его интервью. Публикуем фрагмент издания и мнения о нем главного героя и авторов-составителей.
Анатолий Белкин
Анатолий Белкин о книге «33 факта»:
«Книжка эта ко мне имеет опосредованное отношение. Ее делали две эти очаровательные, замечательные дамы. И мне она была показана мельком. Я увидел там фотографии, которых никогда не видел. Я прочел там про себя такое, чего никогда не знал. Там воплощены слухи и домыслы. И это очень интересно для меня!
А появилась эта книжка, когда мы с моим старым московским другом забрели в грузинский ресторанчик. Нам только налили первую рюмочку и принесли закуску. В такой момент обязательно найдется человек, который не даст выпить мгновенно, хотя уже слюни текут. Рюмка запотела. Этим человеком была Наташа Волкова. Она пришла невероятно хороша собой, в каком-то красном пиджаке с красной сумкой, в красных туфельках. Мы обалдели и забыли выпить. Наташа говорит: "Я на секунду". Просидела с нами часа два. Что делает ей честь, конечно. Могла бы плюнуть и уйти. Компания еще та. Но она как-то под шумок сказала: "Мы хотим о вас сделать книжку: 33 буквы, 33 истории. Пришлите нам фотографии". Я говорю: «Я не умею ничего посылать!». Она отвечает: «Ну ничего, я свяжусь с вашей женой Ирой, она нам пришлет». Прошу: "Ирка, ничего не посылай! Сами придумали, пусть сами и выкручиваются". И выкрутились. Получилось 33 факта, которые будут интересны всем, в том числе и мне».
Анатолий Белкин. Буква «Б»
Б — болотная цивилизация
«Болотная цивилизация» — загадочная культура, населенная болотными карликами, исследованием которой Анатолий Белкин занимался не одно десятилетие. В 2004 году в Эрмитаже на выставке «Золото болот. Собственная версия» художник представил своеобразный отчет о результатах многолетнего исследования — грандиозную мистификацию, посвященную «болотной цивилизации» и ее артефактам, якобы обнаруженным «энтомологической» экспедицией, членами которой были сам Белкин и его друзья. Обоснованные и документированные доказательства существования этой цивилизации были получены при помощи квази-научно-художественного анализа захоронений, которыми, если верить бесстрашным исследователям, буквально усеяны болота под Петербургом. История поисков и экспедиций обрастала самыми невероятными историями, которые рассказывали участники.
Анатолий Белкин: «У меня на теле следы укусов мурен, бородавочников… Я же был нелегально закинут в Африку и должен был мигрировать вместе с дикими животными. Я передвигался на четвереньках. У меня к рукам и ногам были привязаны копыта антилопы, я пользовался норками пауков-яйцеедов. Я с одним пауком-яйцеедом бок о бок прожил четыре года и все про него вызнал. Я вам хочу сказать, что баобабы африканские — одни из лучших мировых агентов. Завербовать баобабы пытались многие агентуры многих стран. Баобаб очень прочный и долговечный. Я вам просто рассказываю, как на нас, на Академию наук, работал один баобаб, который когда-то отказал в тени Лоуренсу Аравийскому, но сам пошел на контакт с Русским географическим обществом».
На выставке в Эрмитаже, организованной при непосредственном участии Отдела археологии Восточной Европы и Сибири, было представлено 314 экспонатов — тексты, рисунки, коллажи, скульптурные объекты, планы, карты и странички дневников, «золотые» изображения животных и людей, «золотая» посуда, глиняные черепахи, деревянные саркофаги, гигантская лодка-плоскодонка и другие «находки», свидетельствующие о материальной и духовной культуре «болотной цивилизации».
Анатолий Белкин. Буква «Ж»
Ж — Женька
— Женька,— однажды сказал Анатолий Белкин своему другу, — у меня день рождения 27 сентября, подари мне что-нибудь.
— Да бери что хочешь!
И Белкин взял в подарок картину Евгения Рухина.
Евгений Рухин был одним из главных представителей ленинградской группы нонконформистов, он — единственный ленинградец, который принял участие в знаменитой «бульдозерной» выставке в Москве, буквально за несколько часов уничтоженной коммунальной техникой. В ДК «Невский» Рухин выставил оборотную сторону холста, и сегодня Белкин вспоминает о том, какое невероятное впечатление произвел этот радикальный шаг. Художник погиб совсем молодым при загадочных обстоятельствах. Мастерские Анатолия Белкина и Евгения Рухина находились рядом.
Анатолий Белкин: «Он — единственный из нас — шил себе костюмы в ателье для военных на бульваре Профсоюзов. Двухметровый кудрявый красавец в шикарном тулупе и в белой рубашке, которого на Бульдозерной выставке тащили за ноги менты, а он демонстративно держал руки за головой. В советское брежневское время Ленинград был серым городом, но Женька жил какой-то иной жизнью — вдруг приезжают автобусы с коллекционерами, затем прием на Английской набережной с икрой, фруктами. Ну, вообще!»
К — коллаж
Коллаж — одна из любимых техник Анатолия Белкина. На первый взгляд незначительные фрагменты чьей-то жизни — старые фотографии, сухие листья, билеты на спектакли и программки, записки и пожелтевшие дневниковые листы — он соединяет в легкие невесомые композиции, рассыпает слова и буквы, обволакивает их живописными мазками и пятнами. Искусствовед и друг художника Александр Боровский объясняет пристрастие Белкина к этой «вещности» естественной человеческой общительностью автора. «Аура общения» становится главным героем каждой работы — и в том напряжении, которое возникает между вещами на холстах и зрителем, и в той тихой игре в слова и фразы, с помощью которой устанавливается не только визуальная, но и вербальная коммуникация.
Анатолий Белкин: «Я хорошо чувствую, какие предметы могут сосуществовать друг с другом. Ведь связь с энергией предметов мы ощущаем в течение всей жизни на уровне тела. И все, что попадает на холст, работает либо на тебя, либо против тебя».
Анатолий Белкин: «Я дружу с хламом, и он со мной дружит».
Анатолий Белкин. Буква «Л»
Л — Ленинград
Ленинград, а позже — Санкт-Петербург — родной город Анатолия Белкина. Здесь он получил художественное образование, окончив в 1970 году среднюю художественную школу им. Б.В. Иогансона. Затем поступил в Институт живописи архитектуры и скульптуры им. И.Е. Репина. Вся карта города — история жизни Анатолия Белкина. Квартиры друзей, мастерские, музеи, дворцы, каналы и мосты, воды Невы, рюмочные, чердаки и подвалы, неофициальные выставки и мир ленинградской рок-культуры — все это места, где возникали и множились образы и смыслы. Рассказывая многочисленные истории, связанные с посиделками и застольями, с опасными и шутливыми приключениями, с житейскими анекдотами, Белкин не устает удивляться: «Какая тогда была простая и одновременно сложная жизнь!» Но главной особенностью Ленинграда-Петербурга Анатолий Белкин считает свободу и волю водного простора, без которого невозможно представить себе город. «Самое ценное для меня в этом городе, — говорит Анатолий Белкин, — что он изо всех сил сопротивляется разрушению. Это удивительно. Москва уничтожена. Но нам повезло, потому что правительство в 1919 году переехало в Москву, иначе от Петербурга тоже ничего бы не осталось. Над этим городом измывались, как только могли. Сначала четверть города исчезла в застенках ЧК, причем лучшая его часть. Появились коммуналки, населенные не помнящими родства человекоподобными людьми. Делалось все, чтобы генетическая память города исчезла. Очень продвинулись в этом направлении, конечно, но уничтожить дух города не удалось — он так мощно положен архитекторами на струи воды!»
Анатолий Белкин. Буква «М»
М — Москва
Анатолий Белкин родился в Москве в 1953 году. «Мой дед, профессор Смоляницкий, был очень известным челюстно-лицевым хирургом. Половина моей семьи, Белкины — из Ленинграда, а вторая половина, Смоляницкие — из Москвы. Дед жил в центре Москвы на Самотеке, у него были два сеттера, и есть старая фотография, где я младенцем лежу в одной корзине с двумя собаками. Поначалу я думал, что это — мои родители». В возрасте двух месяцев Белкина привезли в Ленинград, который стал для художника главным городом его жизни, но никогда он не ощущал противостояния двух столиц — ни в жизни, ни в искусстве. В Москве жили друзья и коллеги Анатолия Белкина.
Анатолий Белкин: «В этой стране в то время были только два города, в которых что-то происходило — Москва и Ленинград. Мобильности способствовало то, что Оскар Рабин назвал “чемоданным размером”: то есть картина, которую снимали с подрамника, должна была влезать в чемодан или дипломат. В Москве было больше открытости, там был большой дипломатический корпус, огромное количество иностранных корреспондентов, больше художников. Связь существовала постоянно, мы приезжали туда, они — сюда, все хорошо ориентировались в том, что происходило в обеих столицах».
Анатолий Белкин. Буква «О»
О — о чем угодно
Воды Невы закованы в гранит, но фантазия Анатолия Белкина абсолютно свободна и безгранична. Если посмотреть или почитать интервью Анатолия, можно убедиться в том, что художник умеет азартно рассуждать о множестве вещей, буквально о чем угодно. О науке и медицине, о мадагаскарских тараканах, о визите короля Эфиопии Хайле Силассие Первого в Санкт-Петербург, о насекомых, о тайных знаках мировой истории и культуры, о собственных воображаемых и не воображаемых приключениях, о мумиях и о русалках. Его рассказы, как бесконечная горная река с бурными порогами: «Южный Свазиленд. Пятница, дождь. Топкая грязь под нами, по-видимому, вообще не имеет дна. Проводить раскопки в таком месте могут только безумцы. Шестая помпа вышла из строя. Гигантский слизняк закупорил шланг. Бианки сказал, что это дурной знак». Однако, как писал Оскар Уайльд, «жизнь подражает искусству в гораздо большей степени, чем искусство — жизни». Белкин утверждает, что спустя три месяца после открытия в Эрмитаже выставки «Золото болот» в National Geographic и «Известиях» вышли публикации: на Суматре и Яве обнаружили скелеты карликов. Рост этих карликов составил один метр десять сантиметров, а белкинские обитатели болот были такого же роста! «Обособленная популяция, — рассказывает Белкин. — Но самое удивительное: я придумал ручейных слоников — маленьких слоников в высохшем ручье на Окинаве. И нашли скелет маленького слона! Если бы я опоздал с выставкой на три месяца — все, конец».
Анатолий Белкин. Буква «П»
П — повести Пушкина
Когда-то Пушкин назвался Белкиным и издал «Повести Белкина», а теперь Белкин назвался Пушкиным и написал «Повести Пушкина». Автор книги — обитатель серых будней и пейзажей советского Ленинграда — встретил Алексея Николаевича Пушкина у гастронома в Фонарном переулке и предложил ему выпить пива: «Мы уже шли по Фонарному, когда он, не проронивший за всю дорогу ни слова, вдруг решил представиться. Притормозив у арки углового дома, он сплюнул окурок, неожиданно протянул руку и просифонил: «Пушкин. Алексей Николаевич. Можно просто Леша». Я взбирался за Пушкиным на неизвестный этаж по тяжелой лестнице бывшего доходного дома. Моду на романтизацию этих дворов и лестниц недоросли той поры пронесли и до наших дней». Там, в этой квартире одинокого Пушкина, автор и получил стопку рукописных страниц — своеобразную ЖЗЛ («жизнь замечательных людей от Бенвенуто Челлини до Никиты Хрущева») в остроумных ракурсах и парадоксальных случаях. Все персонажи книги на протяжении различных веков объединены одной целью — заполучить гигантских улиток. Для великих скульпторов Возрождения они представляют ценность, ибо непревзойденно шлифуют мрамор, для войн ХХ века улитки — составляющая часть новейшего вооружения, для спецслужб — тайные агенты. Сочинения Анатолия Белкина не являются в полной мере литературой, скорее, их можно назвать литературной инсталляцией — соединением разных культурных слоев и планов, максимально визуализированных в ряде деталей.
С — Собака.ru
В 1999 году в Санкт-Петербурге вышел первый номер глянцевого журнала «Собака.ru». Его основателем и главным редактором стал Анатолий Белкин. «“Собака” — это журнал городской тусовочной публики, говорит Белкин об издании. Он был ориентирован на то, что в нем не будет ни одного слова про экономику и политику, потому что есть другие издания, которые пишут об этом профессионально и хорошо. Было решено, что мы займемся территорией частной жизни, которая достаточно велика в пятимиллионном европейском городе». «Собака.ru» сразу стала неотъемлемой частью новейшей истории города. Разнообразие оригинальных фотографий, редакционных тем и уникальных материалов, высочайшее качество дизайна и полиграфии сделали журнал подлинным художественным изданием. Сам Анатолий Белкин вел рубрику «Диалоги». О работе сотрудники редакции рассказывали так: «Главный редактор, засевший в кабинете и время от времени рыкающий, аки лев среди овечьего стада, — это не про нашего. Наш, во-первых, добродушно-покладистый по характеру, во-вторых, у него вообще нет своего кабинета. Поэтому он использует свое обаяние, чтобы устраивать непринужденные беседы в ресторанчиках, на дачах, в саунах и прочих малоприспособленных для журналистики местах. Партнеров для бесед найти нетрудно, гораздо труднее разобрать, о чем идет речь на пятидесятой минуте разговора. Как говорится, что у трезвого на уме — то у Белкина на языке. <...> При распечатке диктофонной записи в редакции начинается истерика, а журнал многие читатели начинают листать с “Диалогов”».
Ч — человек
«Человек собаке друг» — эту строчку из стихотворения Михаила Либина без сомнения можно отнести к Анатолию Белкину. Он обожает собак. «Если бы женщины рожали щеночков, — говорит Белкин, — то я бы стоял у роддома и ждал, что, может, кто-то откажется от “ребенка”, чтобы забрать его».
Анатолий Белкин: «Собачки — волшебные люди».
Наталья Волкова
Составитель книги
Работая очень долго, десятилетиями, с изданиями, я никогда не видела, чтобы книга была так похожа на своего героя. Может быть даже больше, чем его творчество. Поэтому мы этой книгой очень гордимся.
Ольга Богомолова
Автор текстов
Книжка эта не искусствоведческая. Так было задумано. Я в ней значусь как автор, но должна со всей откровенностью и честностью сказать: все тексты все равно создал Анатолий Павлович Белкин. Потому что они собраны, перемонтированы, но все равно основаны на его литературных произведениях, интервью и так далее. Получился своего рода «монтаж аттракционов» в духе Сергея Эйзенштейна.
Озорной была и идея, и озорным же получилось ее воплощение. Самая большая проблема у меня была с эссе, которое нужно было придумать на букву «Я». Это было очень важно, потому что, во-первых, «Я» – это, как известно, последняя буква алфавита, то есть финал книги. И мозаичная биография Белкина должна была как-то найти вполне изящное, но при этом важное завершение. Мне попалось на глаза интервью Анатолия Павловича с Антоном Успенским. В конце этого интервью его спрашивают: «А что бы вы сказали тем людям, которые о вас ничего не знают?» И Анатолий Павлович посмотрел в потолок, задумался и сказал: «Думаю, что я приличный человек».
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