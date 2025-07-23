Почему собаки — волшебные люди? Что такое золото болот? И каким был Ленинград 1970-х? Рассказывает художник Анатолий Белкин (вернее не совсем он!)

«Книжка эта ко мне имеет опосредованное отношение. Ее делали две эти очаровательные, замечательные дамы. И мне она была показана мельком. Я увидел там фотографии, которых никогда не видел. Я прочел там про себя такое, чего никогда не знал. Там воплощены слухи и домыслы. И это очень интересно для меня!

А появилась эта книжка, когда мы с моим старым московским другом забрели в грузинский ресторанчик. Нам только налили первую рюмочку и принесли закуску. В такой момент обязательно найдется человек, который не даст выпить мгновенно, хотя уже слюни текут. Рюмка запотела. Этим человеком была Наташа Волкова. Она пришла невероятно хороша собой, в каком-то красном пиджаке с красной сумкой, в красных туфельках. Мы обалдели и забыли выпить. Наташа говорит: "Я на секунду". Просидела с нами часа два. Что делает ей честь, конечно. Могла бы плюнуть и уйти. Компания еще та. Но она как-то под шумок сказала: "Мы хотим о вас сделать книжку: 33 буквы, 33 истории. Пришлите нам фотографии". Я говорю: «Я не умею ничего посылать!». Она отвечает: «Ну ничего, я свяжусь с вашей женой Ирой, она нам пришлет». Прошу: "Ирка, ничего не посылай! Сами придумали, пусть сами и выкручиваются". И выкрутились. Получилось 33 факта, которые будут интересны всем, в том числе и мне».