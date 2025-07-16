Дагер, Лисицкий, Родченко, Мамышев-Монро и AES: что смотреть на масштабной ретроспективе фотоискусства в «Манеже»?

Когда в первой половине XIX века открыли технологию фотографии, было совершенно не очевидно, что она найдет широкое применение в искусстве. Притязания на изобретение высказывали и наука, и даже эзотерика — так, величайший французский фотограф-первопроходец Надар считал, что снимок позволяет найти божественное за формой плоти, писатель Бальзак избегал попадания в кадр, чтобы у него не украли часть жизни, а на карточках регулярно видели «призраков».

Прошло почти 200 лет. Казалось бы, фотография окончательно утвердилась как художественная практика. Но появляются изобретения, которые заставляют опять задаваться вопросом: «А искусство ли это?» Алексей Логинов, куратор выставки-ретроспективы в «Манеже» настаивает — технологии развиваются, и их не надо бояться, но смысл они имеют не сами по себе, а их конечный результат. Артефакт искусства при этом — фотография как объект. Поэтому важно, что все работы в экспозиции — авторские отпечатки.